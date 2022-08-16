Норвешскы будё,гл сепотичны команда но Динама ,Заг луче играет в рамке лиги чимпион
Meryem #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонифасе Виктор
|5 (3)
|0.71
|Пеллегрино Амаль
|4 (1)
|0.57
|Эспейор Рунар
|3
|0.43
|Ветлесен Уго
|2 (1)
|0.29
|Салтнес Ульрик
|1
|0.14
|Мугиша Джоэл
|1
|0.14
|Сампстед Альфонс
|1
|0.14
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0.14
|Хейбротен Мариус
|1
|0.14
|Мо Бреде
|0
|0
|Вембангомо Брис
|0
|0
|Сёрли Сондре
|0
|0
|Сольбаккен Ола
|0
|0
|Хаген Элиас
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адеми Ариян
|2
|0.4
|Оршич Мислав
|2 (1)
|0.4
|Петкович Бруно
|2 (1)
|0.4
|Дрмич Йосип
|1
|0.2
|Перич Дино
|1
|0.2
|Ристовски Стефан
|0
|0
|Менало Лука
|0
|0
|Лауритсен Расмус
|0
|0
|Мохаррами Садех
|0
|0
|Любичич Роберт
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вембангомо Брис
|2
|0
|Хейбротен Мариус
|1
|0
|Хаген Элиас
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адеми Ариян
|2
|0
|Мишич Йосип
|2
|0
|Мохаррами Садех
|2
|0
|Ристовски Стефан
|1
|0
|Петкович Бруно
|1
|0
|Перич Дино
|1
|0
|Лауритсен Расмус
|1
|0
|Батурина Мартин
|1
|0