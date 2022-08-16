Второй тайм

61' Вембангомо в чужой штрафной площади подтолкнул в спину Ристовски.

60' Хорватам удалось подержать мяч на чужой половине поля. Навесы с флангов в обе стороны получились у гостей слишком сильными.

59' Хаген исполнил подачу от углового флага. Защитники "Динамо" на ближней штанге сыграли на вынос.

58' Мугиша справа сильно прострелил к воротам. Ливакович не удержал мяч в руках, но защитники "Динамо" помогли голкиперу.

57' Ветлесен сделал пас налево на Пеллегрино. Амаль остановил мяч и с пятнадцати метров пробил рядом с дальней штангой.

56' Хаген от углового флага навесил к ближней штанге. Последовала скидка на дальнюю, где Амундсен не смог подстроиться под мяч.