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  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Будё-Глимт
1:0
Второй тайм: 58'
Динамо Загреб
0'
1:0
37' Гол
Пеллегрино Амаль
52' Желтая карточка
Мишич Йосип

Ход матча

37'
Пеллегрино Амаль
(Мугиша Джоэл)
1:0
46'
 
Петкович Бруно
Дрмич Йосип
46'
 
Иванушец Лука
Шпикич Дарио
52'
 
Мишич Йосип

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогнозы 145
Будё-Глимт 59.3% (86)
X 26.9% (39)
Динамо Загреб 13.8% (20)
-1
выиграет Динамо Загреб, со счетом 1:2
Норвешскы будё,гл сепотичны команда но Динама ,Заг луче играет в рамке лиги чимпион
Meryem #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Будё-Глимт
Ничья
Динамо Загреб
2.23
5.27
3.35
Все Коэффициенты
Новости
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
6
Амундсен
Исак
4
Хейбротен
Мариус
5
Вембангомо
Брис
10
Ветлесен
Уго
23
Хаген
Элиас
14
Салтнес
Ульрик
32
Мугиша
Джоэл
88
Сальвесен
Ларс-Йорген
7
Пеллегрино
Амаль
40
Ливакович
Доминик
13
Ристовски
Стефан
4
Шутало
Бошко
6
Лауритсен
Расмус
14
Любичич
Роберт
5
Адеми
Ариян
27
Мишич
Йосип
77
Шпикич
Дарио
10
Батурина
Мартин
99
Оршич
Мислав
18
Дрмич
Йосип
Будё-Глимт
4-3-3
Динамо Загреб
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 5 (3) 0.71
Пеллегрино Амаль 4 (1) 0.57
Эспейор Рунар 3 0.43
Ветлесен Уго 2 (1) 0.29
Салтнес Ульрик 1 0.14
Мугиша Джоэл 1 0.14
Сампстед Альфонс 1 0.14
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0.14
Хейбротен Мариус 1 0.14
Мо Бреде 0 0
Вембангомо Брис 0 0
Сёрли Сондре 0 0
Сольбаккен Ола 0 0
Хаген Элиас 0 0
Динамо Загреб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адеми Ариян 2 0.4
Оршич Мислав 2 (1) 0.4
Петкович Бруно 2 (1) 0.4
Дрмич Йосип 1 0.2
Перич Дино 1 0.2
Ристовски Стефан 0 0
Менало Лука 0 0
Лауритсен Расмус 0 0
Мохаррами Садех 0 0
Любичич Роберт 0 0

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вембангомо Брис 2 0
Хейбротен Мариус 1 0
Хаген Элиас 1 0
Динамо Загреб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адеми Ариян 2 0
Мишич Йосип 2 0
Мохаррами Садех 2 0
Ристовски Стефан 1 0
Петкович Бруно 1 0
Перич Дино 1 0
Лауритсен Расмус 1 0
Батурина Мартин 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
2
8 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
2
13%
1
50%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
4
25%
1
50%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Забито

18
8
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
11%
2
25%
1-15
3
17%
1
13%
16-30
3
17%
2
25%
31-45
6
33%
1
13%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
2
11%
2
25%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Жальгирис - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Одд 7:0 Будё-Глимт - Жальгирис 5:0
Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Линфилд 8:0 Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Линфилд - Будё-Глимт 1:0 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Клаксвик - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Будё-Глимт - Клаксвик 3:0 Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Харстад - Будё-Глимт 0:5 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4
Динамо Загреб
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Динамо Загреб - Хайдук 4:1 Динамо Загреб - Лудогорец 4:2 Вараждин - Динамо Загреб 1:1 Лудогорец - Динамо Загреб 1:2
Динамо Загреб - Истра 1961 4:1 Шкупи - Динамо Загреб 0:1 Славен - Динамо Загреб 1:5 Динамо Загреб - Шкупи 2:2 Динамо Загреб - Локомотив Загреб 3:2 Динамо Загреб - Хайдук 0:0 Динамо Загреб - Трнава 3:3 Динамо Загреб - Шкендия 3:0 Динамо Загреб - Хайдук 3:1 Шибеник - Динамо Загреб 0:2 Динамо Загреб - Осиек 3:0 Локомотив Загреб - Динамо Загреб 1:1 ХНК Горица - Динамо Загреб 0:1 Хайдук - Динамо Загреб 1:0 Динамо Загреб - Истра 1961 3:0 Риека - Динамо Загреб 1:2
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    61'
    Вембангомо в чужой штрафной площади подтолкнул в спину Ристовски.
  • 60'
    Хорватам удалось подержать мяч на чужой половине поля. Навесы с флангов в обе стороны получились у гостей слишком сильными.
  • Угловой
    59'
    Хаген исполнил подачу от углового флага. Защитники "Динамо" на ближней штанге сыграли на вынос.
  • 58'
    Мугиша справа сильно прострелил к воротам. Ливакович не удержал мяч в руках, но защитники "Динамо" помогли голкиперу.
  • Опасный момент
    57'
    Ветлесен сделал пас налево на Пеллегрино. Амаль остановил мяч и с пятнадцати метров пробил рядом с дальней штангой.
  • Угловой
    56'
    Хаген от углового флага навесил к ближней штанге. Последовала скидка на дальнюю, где Амундсен не смог подстроиться под мяч.
  • Желтая карточка
    55'
    Мишич в центральном круге сбил Салтнеса и получил первую жёлтую карточку в матче.
  • 54'
    Пеллегрино слева прострелил на Ветлесена, у которого не получился удар в касание. Мяч полетел левее цели.
  • 53'
    Норвежцы продолжают уверенно контроллировать мяч, не позволяя гостям переходить на чужую полови ну поля.
  • 52'
    Прострел Пеллегрино слева в штрафную площадь заблокировал Лауритсен.
  • Фол, нарушение
    51'
    Мугиша на правом фланге атаки подтолкнул в спину Петковича.
  • 50'
    Пеллегрино справа со штрафного навес исполнил слабо. Хорваты спокойно выбили мяч из своей штрафной площади.
  • Фол, нарушение
    49'
    Любичич на фланге сбил Мугишу.
  • 48'
    Норвежцы начали тайм с контроля мяча в центре поля. Зрители стараются подбадривать любимую команду.
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе "Динамо" произошли замены: вместо Йосипа Дрмича и Дарио Шпикича на поле вышли Бруно Петкович и Лука Иванушец.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Будё!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Будё-Глимт" (Норвегия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия) - 1:0.
    • Фол, нарушение
      45'
      Ветлесен у центрального круга отмахнулся от Батурины.
    • 45'
      Хаген со штрафного пробил в стенку, а повторный удар Элиаса получился левее ворот.
    • Фол, нарушение
      45'
      Мишич сбил Сальвесена перед штрафной площадью. Двадцать четыре метра до ворот.
    • Угловой
      44'
      Сальвесен головой пробил в правую крестовину головой после подачи Хагена от углового флага.
    • Угловой
      43'
      Хаген от углового флага навесил к воротам, где Ветлесену не удалось вверху добраться до мяча, а защитники "Динамо" вновь отправили сферу за пределы поля.
    • 42'
      "Будё-Глимт" подержал мяч у центрального круга, ведя неспешную перепасовку.
    • 41'
      Пеллегрино со штрафного пробил в стенку.
    • Фол, нарушение
      40'
      Адеми перех штрафной площадью завалил на газон Ветлесена. Двадцать три метра до ворот.
    • 39'
      Прострел Пеллегрино слева в штрафную площадь перехватил Адеми.
    • Описание гола
      37'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      ПЕЛЛЕГРИНО!!! Мугиша справа навесил к воротам, где Пеллегрино головой без помех пробил по воротам.
    • 37'
      Ветлесен с двадцати шести метров пробил выше ворот.
    • Угловой
      36'
      Хаген от углового флага навесил на Сатнеса, который не смог головой сделать скидку в створ ворот.
    • 35'
      Мугиша справа прострелил на Сальвесена, который с двенадцати метров неуклюже пробил правее ворот.
    • Фол, нарушение
      34'
      Люичич ответил также негрубым фолом в адрес Мугиши, остановив того примерно в той же зоне руками.
    • Фол, нарушение
      33'
      Мугиша в центре поля сбил Любичича.
    • 32'
      И в центре поля Вембангомо вышел победителем в противостоянии с Шпикичем.
    • 31'
      Шпикич справа ворвался в штрафную площадь, где мяч у него выбил Вембангомо.
    • 30'
      Любичич не позволил Мугише продвинуться вперёд по правому флангу.
    • Фол, нарушение
      29'
      Ветлесен у центрального круга ударил по ногам Адеми.
    • Угловой
      28'
      Хаген исполнил подачу от углового флага к ближней штанге, Хорваты мяч от ворот выбили.
    • 27'
      После удара Ветлесена справа с восемнадцати метров с рикошетом мяч полетел левее ворот.
    • Офсайд
      26'
      Оршич на левом фланге оказался в офсайде.
    • Угловой
      25'
      Оршич исполнил подачу от углового флага. Мяч выбил на Адеми, который не смог нанести удар с лёта с линии штрафной площади.
    • Опасный момент
      24'
      Оршич слева с двадцати пяти метров пробил в ближний угол. Хайкину пришлось первый раз серьёзно вступить в игру. Никита отбил мяч за пределы поля.
    • 22'
      Адеми слева прошёл вперёд, но Сампстед не позволил Арияну сделать передачу в штрафную площадь.
    • 21'
      Любичич на фланге не позволил спокойно принять мяч Мугише. Аут бросят хорваты.
    • 20'
      "Динамо" неспешно катает мяч на чужой половине поля.
    • 19'
      Шпикич справа отправил вперёд Ристовски, который не смог исполнить подачу к воротам, после чего врезался в рекламный щит. Обошлось всё без повреждений.
    • Угловой
      18'
      Хаген от углового флага навесил к дальней штанге, куда вышел Ливакович и выюбил мяч кулаком.
    • 17'
      Навес Салтнеса слева к воротам заблокировал Адеми.
    • 16'
      Вембангомо сместился немного вправо и с двадцати метров пробил в Ливаковича.
    • 15'
      Пеллегрино слева здорово прошёл трёх соперников, но его передача в центр на Салтнеса не смогла продолжить наступление хозяев.
    • 14'
      Шпикич на своей половине поля здорово сыграл в отборе, а вот при атаке Дарио надо быстрее расставаться с мячом.
    • 13'
      Прострел Пеллегрино слева к дальней штанге перехватил Шутало.
    • 13'
      После подачи справа Сальвесен головой пробил правее ворот.
    • 12'
      Удар Шпикича с двадцати одного метра заблокировал Салнтес.
    • 11'
      Норвежцы попрессинговали соперников на чужой половине поля, не давая "Динамо" быстро перейти в атаку.
    • 10'
      Атаки норвежцев смотрятся поострее в начале встрече. "Динамо" впереди ведёт себя более "академично".
    • 9'
      Ветлесен справа прострелил вдоль ворот. На линии прострела партнёров не оказалось.
    • 8'
      Дрмич слева с двенадцати метров пробил выше ворот.
    • 7'
      Шпикич перед чужой штрафной площадью не смог сделать удачную для партнёров скидку.
    • 6'
      Удар Ветлесена с двадцати двух метров соперники заблокировали. Мяч по высокой дуге прилетел в руки Ливаковичу.
    • 5'
      Вебмангомо слева подключился к атаке, но передача партнёров на Бриса последовала неточная.
    • 4'
      Хозяева правым флангом провели атаку. После скидки Салтнеса мяч в руки забрал Ливакович.
    • 3'
      Команды осторожно начали встречу. Немного лучше стартовый отрезок даётся "Динамо", которое увереннее контролирует мяч.
    • 2'
      "Будё-Глимт" играет в жёлтой форме, "Динамо" - в синей.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Аспмира Стадионе"!
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      37'
      Г О О О О Л - Пеллегрино Амаль бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aspmyra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Будё-Глимт 1:0 Динамо Загреб

    Исход игры
    Будё-Глимт
    59.3% (86)
    Ничья
    26.9% (39)
    Динамо Загреб
    13.8% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.82% (70)
    Меньше
    41.18% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    85.71% (102)
    Нет
    14.29% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Будё-Глимт
    34.5% (50)
    1:1 Ничья
    23.4% (34)
    1:0 Будё-Глимт
    6.9% (10)
    1:2 Динамо Загреб
    6.2% (9)
    3:1 Будё-Глимт
    4.1% (6)
    2:0 Будё-Глимт
    2.1% (3)
    0:1 Динамо Загреб
    1.4% (2)
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    Динамо Загреб
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