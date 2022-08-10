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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Будё-Глимт
 
Позже
Динамо Загреб
Прогнозы 39
Будё-Глимт 46.2% (18)
X 38.5% (15)
Динамо Загреб 15.4% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Будё-Глимт
Ничья
Динамо Загреб
2.32
3.60
3.06
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 5 (3) 0.83
Пеллегрино Амаль 3 (1) 0.5
Эспейор Рунар 3 0.5
Ветлесен Уго 2 (1) 0.33
Салтнес Ульрик 1 0.17
Сампстед Альфонс 1 0.17
Мугиша Джоэл 1 0.17
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0.17
Хейбротен Мариус 1 0.17
Мо Бреде 0 0
Вембангомо Брис 0 0
Сёрли Сондре 0 0
Сольбаккен Ола 0 0
Хаген Элиас 0 0
Динамо Загреб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адеми Ариян 2 0.5
Оршич Мислав 2 (1) 0.5
Петкович Бруно 2 (1) 0.5
Дрмич Йосип 1 0.25
Перич Дино 1 0.25
Ристовски Стефан 0 0
Менало Лука 0 0
Лауритсен Расмус 0 0
Мохаррами Садех 0 0
Любичич Роберт 0 0

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вембангомо Брис 2 0
Хейбротен Мариус 1 0
Хаген Элиас 1 0
Динамо Загреб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адеми Ариян 2 0
Мишич Йосип 2 0
Мохаррами Садех 2 0
Ристовски Стефан 1 0
Петкович Бруно 1 0
Перич Дино 1 0
Лауритсен Расмус 1 0
Батурина Мартин 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
2
8 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
2
13%
1
50%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
4
25%
1
50%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Забито

18
8
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
11%
2
25%
1-15
3
17%
1
13%
16-30
3
17%
2
25%
31-45
6
33%
1
13%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
2
11%
2
25%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Жальгирис - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Одд 7:0 Будё-Глимт - Жальгирис 5:0
Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Линфилд 8:0 Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Линфилд - Будё-Глимт 1:0 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Клаксвик - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Будё-Глимт - Клаксвик 3:0 Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Харстад - Будё-Глимт 0:5 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4
Динамо Загреб
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Динамо Загреб - Хайдук 4:1 Динамо Загреб - Лудогорец 4:2 Вараждин - Динамо Загреб 1:1 Лудогорец - Динамо Загреб 1:2
Динамо Загреб - Истра 1961 4:1 Шкупи - Динамо Загреб 0:1 Славен - Динамо Загреб 1:5 Динамо Загреб - Шкупи 2:2 Динамо Загреб - Локомотив Загреб 3:2 Динамо Загреб - Хайдук 0:0 Динамо Загреб - Трнава 3:3 Динамо Загреб - Шкендия 3:0 Динамо Загреб - Хайдук 3:1 Шибеник - Динамо Загреб 0:2 Динамо Загреб - Осиек 3:0 Локомотив Загреб - Динамо Загреб 1:1 ХНК Горица - Динамо Загреб 0:1 Хайдук - Динамо Загреб 1:0 Динамо Загреб - Истра 1961 3:0 Риека - Динамо Загреб 1:2

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Будё-Глимт - Динамо Загреб от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 августа 2022, осталось 2 дня 14 часов 52 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Будё-Глимт 46.2% (18)
    X 38.5% (15)
    Динамо Загреб 15.4% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Будё-Глимт
    Ничья
    Динамо Загреб
    2.32
    3.60
    3.06
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Будё-Глимт - Динамо Загреб

    Исход игры
    Будё-Глимт
    46.2% (18)
    Ничья
    38.5% (15)
    Динамо Загреб
    15.4% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.89% (14)
    Меньше
    61.11% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    80.56% (29)
    Нет
    19.44% (7)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.5% (15)
    2:1 Будё-Глимт
    23.1% (9)
    1:0 Будё-Глимт
    7.7% (3)
    3:1 Будё-Глимт
    7.7% (3)
    2:0 Будё-Глимт
    5.1% (2)
    1:2 Динамо Загреб
    5.1% (2)
    0:1 Динамо Загреб
    5.1% (2)
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