Стадион: Аспмира Стадион
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Бомбардиры внутри турнира
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонифасе Виктор
|5 (3)
|0.83
|Пеллегрино Амаль
|3 (1)
|0.5
|Эспейор Рунар
|3
|0.5
|Ветлесен Уго
|2 (1)
|0.33
|Салтнес Ульрик
|1
|0.17
|Сампстед Альфонс
|1
|0.17
|Мугиша Джоэл
|1
|0.17
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0.17
|Хейбротен Мариус
|1
|0.17
|Мо Бреде
|0
|0
|Вембангомо Брис
|0
|0
|Сёрли Сондре
|0
|0
|Сольбаккен Ола
|0
|0
|Хаген Элиас
|0
|0
Динамо Загреб
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адеми Ариян
|2
|0.5
|Оршич Мислав
|2 (1)
|0.5
|Петкович Бруно
|2 (1)
|0.5
|Дрмич Йосип
|1
|0.25
|Перич Дино
|1
|0.25
|Ристовски Стефан
|0
|0
|Менало Лука
|0
|0
|Лауритсен Расмус
|0
|0
|Мохаррами Садех
|0
|0
|Любичич Роберт
|0
|0
Карточки
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вембангомо Брис
|2
|0
|Хейбротен Мариус
|1
|0
|Хаген Элиас
|1
|0
Динамо Загреб
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адеми Ариян
|2
|0
|Мишич Йосип
|2
|0
|Мохаррами Садех
|2
|0
|Ристовски Стефан
|1
|0
|Петкович Бруно
|1
|0
|Перич Дино
|1
|0
|Лауритсен Расмус
|1
|0
|Батурина Мартин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
2
8 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
2
13%
1
50%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
4
25%
1
50%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Забито
18
8
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
11%
2
25%
1-15
3
17%
1
13%
16-30
3
17%
2
25%
31-45
6
33%
1
13%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
2
11%
2
25%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Будё-Глимт
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Жальгирис - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Одд 7:0 Будё-Глимт - Жальгирис 5:0
Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Линфилд 8:0 Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Линфилд - Будё-Глимт 1:0 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Клаксвик - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Будё-Глимт - Клаксвик 3:0 Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Харстад - Будё-Глимт 0:5 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4
Динамо Загреб
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Динамо Загреб - Хайдук 4:1 Динамо Загреб - Лудогорец 4:2 Вараждин - Динамо Загреб 1:1 Лудогорец - Динамо Загреб 1:2
Динамо Загреб - Истра 1961 4:1 Шкупи - Динамо Загреб 0:1 Славен - Динамо Загреб 1:5 Динамо Загреб - Шкупи 2:2 Динамо Загреб - Локомотив Загреб 3:2 Динамо Загреб - Хайдук 0:0 Динамо Загреб - Трнава 3:3 Динамо Загреб - Шкендия 3:0 Динамо Загреб - Хайдук 3:1 Шибеник - Динамо Загреб 0:2 Динамо Загреб - Осиек 3:0 Локомотив Загреб - Динамо Загреб 1:1 ХНК Горица - Динамо Загреб 0:1 Хайдук - Динамо Загреб 1:0 Динамо Загреб - Истра 1961 3:0 Риека - Динамо Загреб 1:2
Будет доступно позже.
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Будё-Глимт - Динамо Загреб
Исход игры
Будё-Глимт
46.2% (18)
Ничья
38.5% (15)
Динамо Загреб
15.4% (6)
Тотал 2.5
Больше
38.89% (14)
Меньше
61.11% (22)
Обе команды забьют
Да
80.56% (29)
Нет
19.44% (7)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.5% (15)
2:1 Будё-Глимт
23.1% (9)
1:0 Будё-Глимт
7.7% (3)
3:1 Будё-Глимт
7.7% (3)
2:0 Будё-Глимт
5.1% (2)
1:2 Динамо Загреб
5.1% (2)
0:1 Динамо Загреб
5.1% (2)
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