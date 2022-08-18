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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Вест Хэм
 
Позже
Виборг
Прогнозы 127
Вест Хэм 96.1% (122)
X 3.1% (4)
Виборг 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
Виборг
1.19
7.30
18.00
Все Коэффициенты
Новости
13
Ареола
Альфонс
5
Цоуфал
Владимир
2
Джонсон
Бен
21
Огбонна
Анджело
50
Эшби
Харрисон
28
Соучек
Томаш
32
Ковентри
Конор
20
Боуэн
Джаррод
10
Лансини
Мануэль
14
Корне
Максвелл
7
Скамакка
Джанлука
1
Педерсен
Лукас
Лунд
24
Аниембе
Даниэль
4
Бюрги
Николас
5
Залетел
Жан
7
Christian
Soerensen
II
17
Бонде
Якуб
13
Jeppe
Groenning
14
Леманс
Клинт
19
Жамбурек
Ян
11
Грот
Джей-Рой
8
Лонвейк
Джастин
Вест Хэм
4-2-3-1
Виборг
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ibrahim Said 1 0.25
Леманс Клинт 1 0.25
Ндионе Мароки 1 0.25
Мортимер Нилс 1 0.25
Джатта Алассана 1 0.25
Бергер Софус 1 0.25
Бонде Якуб 1 (1) 0.25
Лонвейк Джастин 0 0
Жамбурек Ян 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Christian Soerensen II 1 0
Jeppe Groenning 1 0
Лонвейк Джастин 1 0
Бюрги Николас 1 0
Мортимер Нилс 1 0
Жамбурек Ян 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ланс - Вест Хэм 0:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:1
Рейнджерс - Вест Хэм 3:1 Рединг - Вест Хэм 1:1 Ипсвич - Вест Хэм 1:2 Борэм Вуд - Вест Хэм 1:1 Серветт - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2 Норвич - Вест Хэм 0:4 Айнтрахт Фр - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Арсенал 1:2 Вест Хэм - Айнтрахт Фр 1:2 Челси - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бёрнли 1:1 Лион - Вест Хэм 0:3 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Лион 1:1
Виборг
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Виборг - Силькеборг 2:0 Б-36 - Виборг 1:2 Нордшелланн - Виборг 1:0 Виборг - Б-36 3:0
Виборг - Копенгаген 4:2 Виборг - Судува 1:0 Орхус - Виборг 3:1 Судува - Виборг 0:1 Виборг - Ольборг 2:1 Виборг - Хорсенс 5:4 Раннерс - Виборг 3:2 Ольборг - Виборг 1:1 Сённерйюск - Виборг 0:2 Виборг - Орхус 1:0 Оденсе - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:2 Виборг - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Виборг 2:0 Виборг - Оденсе 1:1 Орхус - Виборг 0:2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Виборг от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 августа 2022, осталось 28 минут.

    Главный судья: Ди Бельо Марко

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 127
    Вест Хэм 96.1% (122)
    X 3.1% (4)
    Виборг 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Виборг
    1.19
    7.30
    18.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Вест Хэм - Виборг онлайн

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    Прогнозы на матч Вест Хэм - Виборг

    Исход игры
    Вест Хэм
    96.1% (122)
    Ничья
    3.1% (4)
    Виборг
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.02% (52)
    Меньше
    53.98% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    27.43% (31)
    Нет
    72.57% (82)
    Популярный счёт
    2:0 Вест Хэм
    37% (47)
    3:0 Вест Хэм
    14.2% (18)
    2:1 Вест Хэм
    11.8% (15)
    3:1 Вест Хэм
    8.7% (11)
    1:0 Вест Хэм
    8.7% (11)
    4:0 Вест Хэм
    3.1% (4)
    1:1 Ничья
    2.4% (3)
    5:0 Вест Хэм
    1.6% (2)
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    Вест Хэм
    Виборг
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