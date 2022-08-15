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Лига Европы

2022-2023

Стадион:
Ференцварош
 
Позже
Шемрок Роверс
Прогнозы 48
Ференцварош 91.7% (44)
X 6.3% (3)
Шемрок Роверс 2.1% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ференцварош
Ничья
Шемрок Роверс
1.50
4.50
7.80
Все Коэффициенты
Новости

Бомбардиры внутри турнира

Ференцварош
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шемрок Роверс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаффни Рори 1 0.5
Уоттс Дилан 1 0.5
Бурк Грэм 1 (1) 0.5
О'Нил Гари III 1 0.5
Эмаху Айдомо 1 0.5

Карточки

Ференцварош
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шемрок Роверс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Финн Ронан 1 0
Грин Аарон 1 0
Хор Шон 1 0
Клири Дэниел 1 0
Уоттс Дилан 1 0
О'Нил Гари III 1 0
Грэйс Ли 1 0
Лайонс Энди 1 0
Эмаху Айдомо 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Ференцварош
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ференцварош - Фехервар 4:0 Ференцварош - Карабах 1:3 Карабах - Ференцварош 1:1 Ференцварош - Пушкаш-Академия 1:0
Слован Братислава - Ференцварош 1:4 Ференцварош - Слован Братислава 1:2 Ференцварош - Тобол 5:1 Тобол - Ференцварош 0:0 Ференцварош - Карлсруэ 4:1 Ференцварош - Лудогорец 3:0 Дьирмот - Ференцварош 1:2 Ференцварош - Пакш 3:0 Ференцварош - МТК 0:3 Ференцварош - Залаэгерсег 5:3 Пакш - Ференцварош 1:2 Ференцварош - Уйпешт 2:1 Дьёр - Ференцварош 1:4 Гонвед - Ференцварош 1:2 Ференцварош - Дебрецен 3:0 Пушкаш-Академия - Ференцварош 2:2
Шемрок Роверс
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Дерри Сити - Шемрок Роверс 0:0 Шкупи - Шемрок Роверс 1:2 Шемрок Роверс - Шкупи 3:1 Бангор Селтик - Шемрок Роверс 0:4
Шемрок Роверс - Лудогорец 2:1 Шемрок Роверс - Дроэда Юнайтед 1:1 Лудогорец - Шемрок Роверс 3:0 Хибернианс - Шемрок Роверс 0:0 Шемрок Роверс - Хибернианс 3:0 Финн Харпс - Шемрок Роверс 0:1 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 1:2 Шемрок Роверс - Богемианс 1:0 Дандолк - Шемрок Роверс 1:0 Шемрок Роверс - Шелбурн 2:0 Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 1:0 ЮК Дублин - Шемрок Роверс 0:3 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 3:1 Шемрок Роверс - Финн Харпс 3:1 Слайго Роверс - Шемрок Роверс 1:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ференцварош - Шемрок Роверс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 августа 2022, осталось 2 дня 9 часов 22 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Ференцварош 91.7% (44)
    X 6.3% (3)
    Шемрок Роверс 2.1% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ференцварош
    Ничья
    Шемрок Роверс
    1.50
    4.50
    7.80
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Ференцварош - Шемрок Роверс онлайн

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    Прогнозы на матч Ференцварош - Шемрок Роверс

    Исход игры
    Ференцварош
    91.3% (42)
    Ничья
    6.5% (3)
    Шемрок Роверс
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.44% (20)
    Меньше
    55.56% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    48.89% (22)
    Нет
    51.11% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Ференцварош
    34.8% (16)
    2:0 Ференцварош
    34.8% (16)
    1:0 Ференцварош
    10.9% (5)
    1:1 Ничья
    6.5% (3)
    3:1 Ференцварош
    4.3% (2)
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    Ференцварош
    Шемрок Роверс
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