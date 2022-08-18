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Лига Европы

2022-2023

Стадион:
Лудогорец
1:0
Первый тайм: 31'
Жальгирис
0'
1:0
2' Гол в свои ворота
Татомирович Иван

Ход матча

2'
Татомирович Иван
1:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогнозы 119
Лудогорец 95% (113)
X 3.4% (4)
Жальгирис 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лудогорец
Ничья
Жальгирис
1.57
4.55
7.10
Все Коэффициенты
Новости
12
Слуга
Симон
4
Сисиньо
Неусиано
24
Вердон
Оливье
14
Групер
Дэнни
3
Недялков
Антон
82
Йорданов
Иван
6
Пётровски
Якуб
90
Делев
Спас
11
Десподов
Кирилл
9
Родригеш
Тьяго
37
Текпетей
Бернард
1
Гертмонас
Эдвинас
3
Павелич
Марио
4
Казуколовас
Кипрас
15
Татомирович
Иван
13
Миколюнас
Салюнас
99
Ойвуси
Матиас
5
Горобцов
Николас
23
Буфф
Оливер
26
Любисавльевич
Неманья
92
Урега
Фабьен
10
Ренан
Соарес
Лудогорец
4-3-3
Жальгирис
4-4-2

История личных встреч

Лудогорец
Жальгирис

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
4:1
ЛЧ
2:1

Результаты последних матчей

Лудогорец
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Динамо Загреб - Лудогорец 4:2 Лудогорец - Динамо Загреб 1:2 Лудогорец - Спартак Варна 5:0 Шемрок Роверс - Лудогорец 2:1
ЦСКА-1948 - Лудогорец 2:2 Лудогорец - Шемрок Роверс 3:0 Лудогорец - Локомотив Пловдив 2:0 Сутьеска - Лудогорец 0:1 Септември София - Лудогорец 0:3 Лудогорец - Сутьеска 2:0 Лудогорец - Нюрнберг 3:0 Ференцварош - Лудогорец 3:0 Левски София - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Черно Море 1:0 Ботев Пловдив - Лудогорец 1:2 Лудогорец - ЦСКА София 5:0 Левски София - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Славия София 4:1 Лудогорец - Левски София 2:3 Берое - Лудогорец 0:1
Жальгирис
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ритеряй - Жальгирис 1:5 Жальгирис - Будё-Глимт 1:1 Жальгирис - Банга 2:1 Будё-Глимт - Жальгирис 5:0
Мальмё - Жальгирис 0:2 Жальгирис - Мальмё 1:0 Жальгирис - ФК Балкани 1:0 ФК Балкани - Жальгирис 1:1 Жальгирис - Хегельман Литауэн 2:1 Судува - Жальгирис 0:5 Жальгирис - Джюгас Тельшяй 2:1 Паневежис - Жальгирис 0:2 Жальгирис - Кауно Жальгирис 1:2 Ритеряй - Жальгирис 0:1 Жальгирис - Банга 2:1 Шяуляй - Жальгирис 0:1 Лиетава Йонава - Жальгирис 0:5 Хегельман Литауэн - Жальгирис 2:2 Жальгирис - Судува 0:0 Джюгас Тельшяй - Жальгирис 3:5
  • Первый тайм
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Татомирович Иван уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Huvepharma Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 119
Лудогорец 95% (113)
X 3.4% (4)
Жальгирис 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лудогорец
Ничья
Жальгирис
1.57
4.55
7.10
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Лудогорец 1:0 Жальгирис онлайн

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Прогнозы на матч Лудогорец 1:0 Жальгирис

Исход игры
Лудогорец
94.2% (113)
Ничья
3.3% (4)
Жальгирис
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
36.04% (40)
Меньше
63.96% (71)
Обе команды забьют
Да
32.43% (36)
Нет
67.57% (75)
Популярный счёт
2:0 Лудогорец
35% (42)
1:0 Лудогорец
20% (24)
2:1 Лудогорец
19.2% (23)
3:1 Лудогорец
7.5% (9)
3:0 Лудогорец
4.2% (5)
1:1 Ничья
2.5% (3)
4:0 Лудогорец
1.7% (2)
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