Стадион: Лудогорец Арена
Ход матча
2'
1:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
12
Слуга
Симон
14
Групер
Дэнни
90
Делев
Спас
- Основной состав
-
12 Слуга СимонВратарь
-
4 СисиньоЗащитник
- Защитник
-
14 Групер ДэнниЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Делев СпасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 ЖоржиньюПолузащитник
-
23 Кафумана ШоуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шимунджа Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Буфф ОливерПолузащитник
- Полузащитник
-
92 Урега ФабьенНападающий
-
10 Ренан СоаресНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Бурба МотеюсНападающий
-
27 Тадич ЙосипНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Чебурин Владимир
История личных встреч
Лудогорец
Жальгирис
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Лудогорец
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Динамо Загреб - Лудогорец 4:2 Лудогорец - Динамо Загреб 1:2 Лудогорец - Спартак Варна 5:0 Шемрок Роверс - Лудогорец 2:1
ЦСКА-1948 - Лудогорец 2:2 Лудогорец - Шемрок Роверс 3:0 Лудогорец - Локомотив Пловдив 2:0 Сутьеска - Лудогорец 0:1 Септември София - Лудогорец 0:3 Лудогорец - Сутьеска 2:0 Лудогорец - Нюрнберг 3:0 Ференцварош - Лудогорец 3:0 Левски София - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Черно Море 1:0 Ботев Пловдив - Лудогорец 1:2 Лудогорец - ЦСКА София 5:0 Левски София - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Славия София 4:1 Лудогорец - Левски София 2:3 Берое - Лудогорец 0:1
Жальгирис
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ритеряй - Жальгирис 1:5 Жальгирис - Будё-Глимт 1:1 Жальгирис - Банга 2:1 Будё-Глимт - Жальгирис 5:0
Мальмё - Жальгирис 0:2 Жальгирис - Мальмё 1:0 Жальгирис - ФК Балкани 1:0 ФК Балкани - Жальгирис 1:1 Жальгирис - Хегельман Литауэн 2:1 Судува - Жальгирис 0:5 Жальгирис - Джюгас Тельшяй 2:1 Паневежис - Жальгирис 0:2 Жальгирис - Кауно Жальгирис 1:2 Ритеряй - Жальгирис 0:1 Жальгирис - Банга 2:1 Шяуляй - Жальгирис 0:1 Лиетава Йонава - Жальгирис 0:5 Хегельман Литауэн - Жальгирис 2:2 Жальгирис - Судува 0:0 Джюгас Тельшяй - Жальгирис 3:5
Прогнозы на матч Лудогорец 1:0 Жальгирис
Исход игры
Лудогорец
94.2% (113)
Ничья
3.3% (4)
Жальгирис
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
36.04% (40)
Меньше
63.96% (71)
Обе команды забьют
Да
32.43% (36)
Нет
67.57% (75)
Популярный счёт
2:0 Лудогорец
35% (42)
1:0 Лудогорец
20% (24)
2:1 Лудогорец
19.2% (23)
3:1 Лудогорец
7.5% (9)
3:0 Лудогорец
4.2% (5)
1:1 Ничья
2.5% (3)
4:0 Лудогорец
1.7% (2)
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