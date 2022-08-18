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Лига Европы

2022-2023

Стадион:
Лудогорец
1:0
Конец матча
Жальгирис
0'
1:0
2' Гол в свои ворота
Татомирович Иван
36' Желтая карточка
Буфф Оливер
42' Желтая карточка
Миколюнас Салюнас
45' Желтая карточка
Недялков Антон
78' Желтая карточка
Казлаускас Донатас
82' Желтая карточка
Йорданов Иван
86' Желтая карточка
Десподов Кирилл
87' Желтая карточка
Тиссера Матиас
90' Вторая желтая карточка
Казлаускас Донатас
90'+9

Ход матча

2'
Татомирович Иван
1:0
36'
 
Буфф Оливер
42'
 
Миколюнас Салюнас
45'
Недялков Антон
 
66'
Тиссера Матиас
Делев Спас
 
72'
 
Тадич Йосип
Ренан Соарес
72'
 
Казлаускас Донатас
Ойвуси Матиас
72'
 
Миличкович Марко
Казуколовас Кипрас
78'
 
Казлаускас Донатас
79'
Жоржинью
Текпетей Бернард
 
79'
Кафумана Шоу
Родригеш Тьяго
 
82'
Йорданов Иван
 
83'
 
Ярусявичюс Густас
Буфф Оливер
86'
Десподов Кирилл
 
87'
Тиссера Матиас
 
90'
Урега Фабьен
Йорданов Иван
 
90'
 
Казлаускас Донатас
90'
Георгиев Петар
Куклис Мантас
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 4
  • 4 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 19
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогнозы 120
Лудогорец 94.2% (113)
X 3.3% (4)
Жальгирис 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
12
Слуга
Симон
4
Сисиньо
Неусиано
24
Вердон
Оливье
14
Групер
Дэнни
3
Недялков
Антон
82
Йорданов
Иван
6
Пётровски
Якуб
90
Делев
Спас
11
Десподов
Кирилл
9
Родригеш
Тьяго
37
Текпетей
Бернард
1
Гертмонас
Эдвинас
3
Павелич
Марио
4
Казуколовас
Кипрас
15
Татомирович
Иван
13
Миколюнас
Салюнас
99
Ойвуси
Матиас
5
Горобцов
Николас
23
Буфф
Оливер
26
Любисавльевич
Неманья
92
Урега
Фабьен
10
Ренан
Соарес
Лудогорец
4-3-3
Жальгирис
4-4-2

История личных встреч

Лудогорец
Жальгирис

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
4:1
ЛЧ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Лудогорец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Недялков Антон 1 0
Десподов Кирилл 1 0
Тиссера Матиас 1 0
Йорданов Иван 1 0
Жальгирис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Казлаускас Донатас 1 1
Миколюнас Салюнас 1 0
Буфф Оливер 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лудогорец
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Динамо Загреб - Лудогорец 4:2 Лудогорец - Динамо Загреб 1:2 Лудогорец - Спартак Варна 5:0 Шемрок Роверс - Лудогорец 2:1
ЦСКА-1948 - Лудогорец 2:2 Лудогорец - Шемрок Роверс 3:0 Лудогорец - Локомотив Пловдив 2:0 Сутьеска - Лудогорец 0:1 Септември София - Лудогорец 0:3 Лудогорец - Сутьеска 2:0 Лудогорец - Нюрнберг 3:0 Ференцварош - Лудогорец 3:0 Левски София - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Черно Море 1:0 Ботев Пловдив - Лудогорец 1:2 Лудогорец - ЦСКА София 5:0 Левски София - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Славия София 4:1 Лудогорец - Левски София 2:3 Берое - Лудогорец 0:1
Жальгирис
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ритеряй - Жальгирис 1:5 Жальгирис - Будё-Глимт 1:1 Жальгирис - Банга 2:1 Будё-Глимт - Жальгирис 5:0
Мальмё - Жальгирис 0:2 Жальгирис - Мальмё 1:0 Жальгирис - ФК Балкани 1:0 ФК Балкани - Жальгирис 1:1 Жальгирис - Хегельман Литауэн 2:1 Судува - Жальгирис 0:5 Жальгирис - Джюгас Тельшяй 2:1 Паневежис - Жальгирис 0:2 Жальгирис - Кауно Жальгирис 1:2 Ритеряй - Жальгирис 0:1 Жальгирис - Банга 2:1 Шяуляй - Жальгирис 0:1 Лиетава Йонава - Жальгирис 0:5 Хегельман Литауэн - Жальгирис 2:2 Жальгирис - Судува 0:0 Джюгас Тельшяй - Жальгирис 3:5
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      46'
      Недялков Антон получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      42'
      Миколюнас Салюнас получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      36'
      Буфф Оливер получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      2'
      Г О О О О Л - Татомирович Иван уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Huvepharma Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Лудогорец 94.2% (113)
    X 3.3% (4)
    Жальгирис 2.5% (3)
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    Прогнозы на матч Лудогорец 1:0 Жальгирис

    Исход игры
    Лудогорец
    94.2% (113)
    Ничья
    3.3% (4)
    Жальгирис
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.04% (40)
    Меньше
    63.96% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    32.43% (36)
    Нет
    67.57% (75)
    Популярный счёт
    2:0 Лудогорец
    35% (42)
    1:0 Лудогорец
    20% (24)
    2:1 Лудогорец
    19.2% (23)
    3:1 Лудогорец
    7.5% (9)
    3:0 Лудогорец
    4.2% (5)
    1:1 Ничья
    2.5% (3)
    4:0 Лудогорец
    1.7% (2)
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