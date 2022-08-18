Стадион: Лудогорец Арена
0'
1:0
2' Гол в свои воротаТатомирович Иван
36' Желтая карточкаБуфф Оливер
42' Желтая карточкаМиколюнас Салюнас
45' Желтая карточкаНедялков Антон
78' Желтая карточкаКазлаускас Донатас
82' Желтая карточкаЙорданов Иван
86' Желтая карточкаДесподов Кирилл
87' Желтая карточкаТиссера Матиас
90' Вторая желтая карточкаКазлаускас Донатас
90'+9
Ход матча
2'
1:0
36'
45'
82'
86'
87'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
10 Угловые 4
-
4 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 19
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
57 Владение мячом, % 43
12
Слуга
Симон
14
Групер
Дэнни
90
Делев
Спас
- Основной состав
-
12 Слуга СимонВратарь
-
4 СисиньоЗащитник
- Защитник
-
14 Групер ДэнниЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Делев СпасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 ЖоржиньюПолузащитник
-
23 Кафумана ШоуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шимунджа Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Буфф ОливерПолузащитник
- Полузащитник
-
92 Урега ФабьенНападающий
-
10 Ренан СоаресНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Бурба МотеюсНападающий
-
27 Тадич ЙосипНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Чебурин Владимир
История личных встреч
Лудогорец
Жальгирис
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Лудогорец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Недялков Антон
|1
|0
|Десподов Кирилл
|1
|0
|Тиссера Матиас
|1
|0
|Йорданов Иван
|1
|0
Жальгирис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Казлаускас Донатас
|1
|1
|Миколюнас Салюнас
|1
|0
|Буфф Оливер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лудогорец
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Динамо Загреб - Лудогорец 4:2 Лудогорец - Динамо Загреб 1:2 Лудогорец - Спартак Варна 5:0 Шемрок Роверс - Лудогорец 2:1
ЦСКА-1948 - Лудогорец 2:2 Лудогорец - Шемрок Роверс 3:0 Лудогорец - Локомотив Пловдив 2:0 Сутьеска - Лудогорец 0:1 Септември София - Лудогорец 0:3 Лудогорец - Сутьеска 2:0 Лудогорец - Нюрнберг 3:0 Ференцварош - Лудогорец 3:0 Левски София - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Черно Море 1:0 Ботев Пловдив - Лудогорец 1:2 Лудогорец - ЦСКА София 5:0 Левски София - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Славия София 4:1 Лудогорец - Левски София 2:3 Берое - Лудогорец 0:1
Жальгирис
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ритеряй - Жальгирис 1:5 Жальгирис - Будё-Глимт 1:1 Жальгирис - Банга 2:1 Будё-Глимт - Жальгирис 5:0
Мальмё - Жальгирис 0:2 Жальгирис - Мальмё 1:0 Жальгирис - ФК Балкани 1:0 ФК Балкани - Жальгирис 1:1 Жальгирис - Хегельман Литауэн 2:1 Судува - Жальгирис 0:5 Жальгирис - Джюгас Тельшяй 2:1 Паневежис - Жальгирис 0:2 Жальгирис - Кауно Жальгирис 1:2 Ритеряй - Жальгирис 0:1 Жальгирис - Банга 2:1 Шяуляй - Жальгирис 0:1 Лиетава Йонава - Жальгирис 0:5 Хегельман Литауэн - Жальгирис 2:2 Жальгирис - Судува 0:0 Джюгас Тельшяй - Жальгирис 3:5
Прогнозы на матч Лудогорец 1:0 Жальгирис
Исход игры
Лудогорец
94.2% (113)
Ничья
3.3% (4)
Жальгирис
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
36.04% (40)
Меньше
63.96% (71)
Обе команды забьют
Да
32.43% (36)
Нет
67.57% (75)
Популярный счёт
2:0 Лудогорец
35% (42)
1:0 Лудогорец
20% (24)
2:1 Лудогорец
19.2% (23)
3:1 Лудогорец
7.5% (9)
3:0 Лудогорец
4.2% (5)
1:1 Ничья
2.5% (3)
4:0 Лудогорец
1.7% (2)
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