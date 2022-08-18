Стадион: Республиканский стадион
Ход матча
31'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
42
Гедес
Ренан
15
Кики
Габи
4
Эрон
18
Киабу
Мусса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
21 Авагян АртурЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Меликян Егише
- Основной состав
- Вратарь
-
42 Гедес РенанЗащитник
-
15 Кики ГабиЗащитник
-
4 ЭронЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Киабу МуссаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Амбри СтивПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Томас Степан
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Пюник
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Шериф
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гедес Ренан
|1
|0
Результаты последних матчей
Пюник
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Пюник - Ширак 1:0 Пюник - Црвена Звезда 0:2 Црвена Звезда - Пюник 5:0 Пюник - Арарат 0:1
Дюделанж - Пюник 1:4 Пюник - Дюделанж 0:1 ЧФР Клуж - Пюник 2:2 Пюник - ЧФР Клуж 0:0 Алашкерт - Пюник 1:1 Пюник - Арарат 1:0 Пюник - Урарту 1:1 Пюник - Ван 2:0 Пюник - Ноа Ереван 2:1 Арарат-Армения - Пюник 1:1 Пюник - Нораванк 3:2 Пюник - ЦСКА Ереван 1:0 Пюник - Алашкерт 3:0 Арарат - Пюник 1:2 Урарту - Пюник 0:1 Ван - Пюник 1:1
Шериф
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Шериф - Динамо-Авто 2:0 Виктория Пльзень - Шериф 2:1 Сфынтул Георге - Шериф 1:3 Шериф - Виктория Пльзень 1:2
Зимбру - Шериф 1:1 Шериф - Марибор 1:0 Марибор - Шериф 0:0 Шериф - Зриньски 1:0 Зриньски - Шериф 0:0 Сфынтул Георге - Шериф 0:1 Сфынтул Георге - Шериф 0:2 Милсами - Шериф 1:1 Динамо-Авто - Шериф 0:3 Шериф - Флорешты 3:0 Зимбру - Шериф 1:1 Шериф - Петрокуб 1:0 Бельцы - Шериф 0:3 Сфынтул Георге - Шериф 0:3 Шериф - Милсами 0:1 Шериф - Сфынтул Георге 2:0
Бесплатные ставки (фрибеты)
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогнозы на матч Пюник 0:0 Шериф
Исход игры
Пюник
15.7% (22)
Ничья
43.6% (61)
Шериф
40.7% (57)
Тотал 2.5
Больше
22.81% (26)
Меньше
77.19% (88)
Обе команды забьют
Да
68.42% (78)
Нет
31.58% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.6% (54)
1:2 Шериф
12.1% (17)
0:1 Шериф
12.1% (17)
1:0 Пюник
5% (7)
2:1 Пюник
3.6% (5)
0:2 Шериф
2.9% (4)
0:0 Ничья
2.9% (4)
2:0 Пюник
1.4% (2)
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