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Лига Европы

2022-2023

Стадион:
Пюник
0:0
Перерыв
Шериф
0'
31' Желтая карточка
Гедес Ренан

Ход матча

31'
 
Гедес Ренан
44'
Коваленко Михаил
Гайич Зоран
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогнозы 140
Пюник 15.7% (22)
X 43.6% (61)
Шериф 40.7% (57)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пюник
Ничья
Шериф
4.00
3.30
3.80
Все Коэффициенты
Новости
1
Юрченко
Давид
29
Кочук
Евгений
95
Братков
Антон
9
Дашян
Артак
11
Арутюнян
Оганес
79
Вакуленко
Сергей
14
Отубаньо
Юсуф
2
Джуричич
Лука
6
Карлос
Джуниор
II
30
Гонсалес
Александр
5
Гайич
Зоран
1
Челядник
Дмитрий
42
Гедес
Ренан
15
Кики
Габи
4
Эрон
2
Кпозо
Патрик
10
Бадоло
Седрик
18
Киабу
Мусса
8
Mouhamed
Diop
7
Уаттара
Абу
9
Техан
Кай
61
Рашид
Ибрахим
Пюник
4-3-3
Шериф
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Пюник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шериф
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гедес Ренан 1 0

Результаты последних матчей

Пюник
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Пюник - Ширак 1:0 Пюник - Црвена Звезда 0:2 Црвена Звезда - Пюник 5:0 Пюник - Арарат 0:1
Дюделанж - Пюник 1:4 Пюник - Дюделанж 0:1 ЧФР Клуж - Пюник 2:2 Пюник - ЧФР Клуж 0:0 Алашкерт - Пюник 1:1 Пюник - Арарат 1:0 Пюник - Урарту 1:1 Пюник - Ван 2:0 Пюник - Ноа Ереван 2:1 Арарат-Армения - Пюник 1:1 Пюник - Нораванк 3:2 Пюник - ЦСКА Ереван 1:0 Пюник - Алашкерт 3:0 Арарат - Пюник 1:2 Урарту - Пюник 0:1 Ван - Пюник 1:1
Шериф
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Шериф - Динамо-Авто 2:0 Виктория Пльзень - Шериф 2:1 Сфынтул Георге - Шериф 1:3 Шериф - Виктория Пльзень 1:2
Зимбру - Шериф 1:1 Шериф - Марибор 1:0 Марибор - Шериф 0:0 Шериф - Зриньски 1:0 Зриньски - Шериф 0:0 Сфынтул Георге - Шериф 0:1 Сфынтул Георге - Шериф 0:2 Милсами - Шериф 1:1 Динамо-Авто - Шериф 0:3 Шериф - Флорешты 3:0 Зимбру - Шериф 1:1 Шериф - Петрокуб 1:0 Бельцы - Шериф 0:3 Сфынтул Георге - Шериф 0:3 Шериф - Милсами 0:1 Шериф - Сфынтул Георге 2:0
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Дальний удар "Пюника" пришёлся выше створа, Челядник ввёл мяч в игру ударом от ворот, и прозвучал свисток на перерыв. 0:0 при равной игре. Отдыхаем вместе с командами.
  • 45'
    Потеряли мяч хозяева на грани своей штрафной, но гости тоже быстро утратили над ним контроль - прострел Техая не дошёл до адресата.
  • Угловой
    45'
    Правда, угловой ереванцы подали с левого фланга неудачно, на подступы к штрафной, и удара по воротам не было.
  • 45'
    Команды не хотят доигрывать первый тайм спокойно. То "Шериф" настойчиво атаковал, теперь это делает "Пюник".
  • 45'
    Гедес прострелил с правого края, мяч срикошетил и выкатился на подступы к штрафной, откуда пробил Бадоло и попал мячом в соперника.
  • Дополнительное время
    45'
    +5 минут.
  • Замена
    44'
    Вынужденная замена в составе команды хозяев: Михаил Коваленко появляется на поле вместо Зорана Гайича.
  • Травма, повреждение
    43'
    Игроку "Пюника" оказывается медицинская помощь, это Гайич.
  • 42'
    Уаттара умчался в контратаку по правому флангу, но один на один не выскочил, и потом гости нанесли заблокированный удар с подступов к штрафной.
  • 41'
    Вакуленко упал в чужой штрафной в противоборстве с Гедесом, судейский свисток промолчал.
  • 41'
    Два игрока "Пюника" помешали друг другу пробить головой во время подачи углового с правого края. Так тоже бывает.
  • Угловой
    40'
    На неком подъёме сейчас ереванцы, с желанием атакуют. Отубаньо пробил с правого фланга и заработал корнер. 
  • 39'
    В простой ситуации гости упустили мяч в аут около своей штрафной, но ничего опасного "Пюник" не сгенерировал, когда вбросил аут.
  • 38'
    Действительно трудно сказать, кто возьмёт верх в этой паре по итогам двух матчей. Достойные друг друга команды.
  • Угловой
    37'
    Хозяева подали угловой с левого края, далее мяч был подан с игры с правого полуфланга, а Вакуленко не сумел дотянуться до него головой.
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    • 36'
      Последняя десятиминутка осталась в первом тайме, посмотрим, предпримет ли кто-то рывок в надежде открыть-таки счёт до перерыва.
    • 35'
      Если брать в общем, игра получается примерно равная, суперострых моментов не возникало, так что счёт 0:0 на данный момент закономерен.
    • 34'
      Джуричич вновь попытал счастье дальней попыткой, однако на этот раз его удар был заблокирован, причём сразу же.
    • Опасный момент
      33'
      После прострела справа от Техана мяч заметался по штрафной "Пюника", Уаттара всеми правдами и неправдами пытался проткнуть его за ленточку, но сфера завершила свой путь в руках Юрченко.
    • Опасный момент
      32'
      Лука Джуричич оказался первым на подборе в районе полукруга штрафной и пальнул не так уж далеко от створа. Полуопасный момент.
    • Желтая карточка
      31'
      Ренан Гедес срубил Карлоса Джуниора в середине своей половины поля на фланге, это жёлтая карточка.
    • 30'
      Команды возвращаются в игру, Юрченко введёт мяч в игру ударом от ворот.
    • 29'
      Перерыв на водопой. Пришло время футболистам перевести дух тёплым ереванским вечером. Своеобразный тайм-аут.
    • 28'
      Бадоло в районе правого угла штрафной задумал поразить ближний угол, размахнулся и послал мяч во внешнюю сторону сетки.
    • 27'
      Отрезок, включающий в себя последние несколько минут, остался в целом за "Шерифом" в плане владения и инициативы.
    • Офсайд
      26'
      "Пюник" быстро разыграл мяч, получив право на штрафной в центре поля, последовал пас на ход, и получился офсайд.
    • Фол, нарушение
      25'
      Джуричич впереди на левом фланге догнал владевшего мячом Эрона и откровенно вкатился ему в ноги. Стопроцентное нарушение правил.
    • 24'
      Прострел Уаттара справа был заблокирован, мяч к нему вернулся, и он навесил по воздуху, однако адресат - Гедес - поскользнулся. Неплохое подключение показали гости.
    • 22'
      "Пюник", вперёд!" - заряжают трибуны стадиона. Не хватает пока хозяевам завершающего паса, как говорится.
    • 21'
      Бадоло слева отдал короткий пас Рашиду Ибрахиму, который со средней дистанции нанёс плотный удар в руки Юрченко.
    • 20'
      Карлос Джуниор прострелил с левого края, а защитники не стали прерывать его и чуть не поплатились - Дашян за малым не подоспел к мячу на противоположной штанге.
    • Фол, нарушение
      19'
      Навес "Пюника" с правого фланга, и зафиксирован фол в атаке. Несколько навесов было в последнюю пару минут, и гости не прогнулись под ними.
    • 18'
      По ощущениям чуть больше владеют мячом хозяева, но, опять-таки, без извлекаемых дивидендов.
    • 17'
      Очередная атака "Пюника", правофланговая, скромно завершилась банальным упусканием мяча за лицевую линию.
    • 16'
      Видимо, команды держат в уме, что впереди у них ещё много игрового времени, так что рьяно вперёд не рвутся.
    • 15'
      Естественно, что медицинские паузы, коих было уже две, не способствуют повышению темпа игры.
    • Травма, повреждение
      14'
      Лежит на газоне Рашид Ибрахим, и судья подзывает к нему медиков. Недавно форвард "Шерифа" столкнулся с Кочуком.
    • 13'
      Игра разбита на эпизоды, много внимания уделяется флангам, частенько происходят ауты.
    • 12'
      Достаточно мягкий прессинг в исполнении "Пюника". Вратарь и защитники гостей относительно спокойно разыгрывают мяч сзади.
    • 11'
      Отубаньо недоволен решением судьи, что мяч впереди на левом фланге ушёл за боковую от него, а не от Киабу.
    • Фол, нарушение
      10'
      Кай Техан нарушил правила в чужой штрафной, оттолкнув от себя соперника во время подачи с правого фланга.
    • 10'
      Не лучшим образом хозяева позиционно обороняются, выбивают мяч в аут на своей половине.
    • 9'
      Напомним, это первый матч противостояния, и окончательно всё решится в ответной встрече на поле "Шерифа" через неделю.
    • 8'
      Команда из Тирасполя демонстрирует, что не намерена отсиживаться в обороне, она активно презентует свои атакующие намерения.
    • Травма, повреждение
      7'
      Антону Браткову оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 6'
      Пока мы не видели опасных моментов, но ещё время не пришло, пока только пять минут команды сыграли. Хотя уже есть у "Шерифа" заблокированный удар с левого полуфланга, как раз сейчас он случился.
    • 5'
      Активная поддержка трибун сегодня у "Пюника", и это было вполне ожидаемо, так как в Ереване весьма горячая публика. Это Кавказ.
    • 4'
      Теперь уже и гости ответили своей фланговой доставкой. С правого края они сделали прострел, но, опять же, на него никто не откликнулся.
    • 4'
      Отубаньо не смог удержать мяч в пределах поля на левом фланге, а то ведь рассчитывал на проход с последующим кроссом.
    • 3'
      Все помнят, какого шороху навёл "Шериф" в еврокубках в прошлом сезоне, когда прорвался с низшей стадии квалификации аж в весеннюю стадию.
    • 2'
      Хозяева сейчас чуть поддавили соперника, пошла подача с левого фланга, но не встретилась она с тем, кто мы мог замкнуть её.
    • 2'
      "Пюник" играет в белой форме, тогда как "Шериф" предстал в жёлтом одеянии.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, игра началась.
    Бесплатные ставки (фрибеты)
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 44'
      Гайич Зоран уходит с поля. Коваленко Михаил Вадимович выходит вместо него
    • Желтая карточка
      31'
      Ренан Гедеш получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Republican Stadium - Vazgen Sargsyan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Пюник 0:0 Шериф

    Исход игры
    Пюник
    15.7% (22)
    Ничья
    43.6% (61)
    Шериф
    40.7% (57)
    Тотал 2.5
    Больше
    22.81% (26)
    Меньше
    77.19% (88)
    Обе команды забьют
    Да
    68.42% (78)
    Нет
    31.58% (36)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.6% (54)
    1:2 Шериф
    12.1% (17)
    0:1 Шериф
    12.1% (17)
    1:0 Пюник
    5% (7)
    2:1 Пюник
    3.6% (5)
    0:2 Шериф
    2.9% (4)
    0:0 Ничья
    2.9% (4)
    2:0 Пюник
    1.4% (2)
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