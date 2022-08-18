Гедес прострелил с правого края, мяч срикошетил и выкатился на подступы к штрафной, откуда пробил Бадоло и попал мячом в соперника.

Команды не хотят доигрывать первый тайм спокойно. То "Шериф" настойчиво атаковал, теперь это делает "Пюник".

Правда, угловой ереванцы подали с левого фланга неудачно, на подступы к штрафной, и удара по воротам не было.

Потеряли мяч хозяева на грани своей штрафной, но гости тоже быстро утратили над ним контроль - прострел Техая не дошёл до адресата.

Дальний удар "Пюника" пришёлся выше створа, Челядник ввёл мяч в игру ударом от ворот, и прозвучал свисток на перерыв. 0:0 при равной игре. Отдыхаем вместе с командами.

Хозяева подали угловой с левого края, далее мяч был подан с игры с правого полуфланга, а Вакуленко не сумел дотянуться до него головой.

Действительно трудно сказать, кто возьмёт верх в этой паре по итогам двух матчей. Достойные друг друга команды.

В простой ситуации гости упустили мяч в аут около своей штрафной, но ничего опасного "Пюник" не сгенерировал, когда вбросил аут.

На неком подъёме сейчас ереванцы, с желанием атакуют. Отубаньо пробил с правого фланга и заработал корнер.

Два игрока "Пюника" помешали друг другу пробить головой во время подачи углового с правого края. Так тоже бывает.

Вакуленко упал в чужой штрафной в противоборстве с Гедесом, судейский свисток промолчал.

Уаттара умчался в контратаку по правому флангу, но один на один не выскочил, и потом гости нанесли заблокированный удар с подступов к штрафной.

Отрезок, включающий в себя последние несколько минут, остался в целом за "Шерифом" в плане владения и инициативы.

Бадоло в районе правого угла штрафной задумал поразить ближний угол, размахнулся и послал мяч во внешнюю сторону сетки.

Команды возвращаются в игру, Юрченко введёт мяч в игру ударом от ворот.

Ренан Гедес срубил Карлоса Джуниора в середине своей половины поля на фланге, это жёлтая карточка.

Лука Джуричич оказался первым на подборе в районе полукруга штрафной и пальнул не так уж далеко от створа. Полуопасный момент.

После прострела справа от Техана мяч заметался по штрафной "Пюника", Уаттара всеми правдами и неправдами пытался проткнуть его за ленточку, но сфера завершила свой путь в руках Юрченко.

Джуричич вновь попытал счастье дальней попыткой, однако на этот раз его удар был заблокирован, причём сразу же.

Если брать в общем, игра получается примерно равная, суперострых моментов не возникало, так что счёт 0:0 на данный момент закономерен.

Последняя десятиминутка осталась в первом тайме, посмотрим, предпримет ли кто-то рывок в надежде открыть-таки счёт до перерыва.

26' "Пюник" быстро разыграл мяч, получив право на штрафной в центре поля, последовал пас на ход, и получился офсайд.

25' Джуричич впереди на левом фланге догнал владевшего мячом Эрона и откровенно вкатился ему в ноги. Стопроцентное нарушение правил.

24' Прострел Уаттара справа был заблокирован, мяч к нему вернулся, и он навесил по воздуху, однако адресат - Гедес - поскользнулся. Неплохое подключение показали гости.

22' "Пюник", вперёд!" - заряжают трибуны стадиона. Не хватает пока хозяевам завершающего паса, как говорится.

21' Бадоло слева отдал короткий пас Рашиду Ибрахиму, который со средней дистанции нанёс плотный удар в руки Юрченко.

20' Карлос Джуниор прострелил с левого края, а защитники не стали прерывать его и чуть не поплатились - Дашян за малым не подоспел к мячу на противоположной штанге.

19' Навес "Пюника" с правого фланга, и зафиксирован фол в атаке. Несколько навесов было в последнюю пару минут, и гости не прогнулись под ними.

18' По ощущениям чуть больше владеют мячом хозяева, но, опять-таки, без извлекаемых дивидендов.

17' Очередная атака "Пюника", правофланговая, скромно завершилась банальным упусканием мяча за лицевую линию.

16' Видимо, команды держат в уме, что впереди у них ещё много игрового времени, так что рьяно вперёд не рвутся.

15' Естественно, что медицинские паузы, коих было уже две, не способствуют повышению темпа игры.

14' Лежит на газоне Рашид Ибрахим, и судья подзывает к нему медиков. Недавно форвард "Шерифа" столкнулся с Кочуком.

13' Игра разбита на эпизоды, много внимания уделяется флангам, частенько происходят ауты.

12' Достаточно мягкий прессинг в исполнении "Пюника". Вратарь и защитники гостей относительно спокойно разыгрывают мяч сзади.

11' Отубаньо недоволен решением судьи, что мяч впереди на левом фланге ушёл за боковую от него, а не от Киабу.

10' Кай Техан нарушил правила в чужой штрафной, оттолкнув от себя соперника во время подачи с правого фланга.

10' Не лучшим образом хозяева позиционно обороняются, выбивают мяч в аут на своей половине.

9' Напомним, это первый матч противостояния, и окончательно всё решится в ответной встрече на поле "Шерифа" через неделю.

8' Команда из Тирасполя демонстрирует, что не намерена отсиживаться в обороне, она активно презентует свои атакующие намерения.

7' Антону Браткову оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Пока мы не видели опасных моментов, но ещё время не пришло, пока только пять минут команды сыграли. Хотя уже есть у "Шерифа" заблокированный удар с левого полуфланга, как раз сейчас он случился.

5' Активная поддержка трибун сегодня у "Пюника", и это было вполне ожидаемо, так как в Ереване весьма горячая публика. Это Кавказ.

4' Теперь уже и гости ответили своей фланговой доставкой. С правого края они сделали прострел, но, опять же, на него никто не откликнулся.

4' Отубаньо не смог удержать мяч в пределах поля на левом фланге, а то ведь рассчитывал на проход с последующим кроссом.

3' Все помнят, какого шороху навёл "Шериф" в еврокубках в прошлом сезоне, когда прорвался с низшей стадии квалификации аж в весеннюю стадию.

2' Хозяева сейчас чуть поддавили соперника, пошла подача с левого фланга, но не встретилась она с тем, кто мы мог замкнуть её.

2' "Пюник" играет в белой форме, тогда как "Шериф" предстал в жёлтом одеянии.