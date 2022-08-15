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Лига Европы

2022-2023

Стадион:
Пюник
 
Позже
Шериф
Прогнозы 49
Пюник 16.3% (8)
X 53.1% (26)
Шериф 30.6% (15)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Пюник
Ничья
Шериф
3.27
3.15
3.20
Все Коэффициенты

Результаты последних матчей

Пюник
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Пюник - Ширак 1:0 Пюник - Црвена Звезда 0:2 Црвена Звезда - Пюник 5:0 Пюник - Арарат 0:1
Дюделанж - Пюник 1:4 Пюник - Дюделанж 0:1 ЧФР Клуж - Пюник 2:2 Пюник - ЧФР Клуж 0:0 Алашкерт - Пюник 1:1 Пюник - Арарат 1:0 Пюник - Урарту 1:1 Пюник - Ван 2:0 Пюник - Ноа Ереван 2:1 Арарат-Армения - Пюник 1:1 Пюник - Нораванк 3:2 Пюник - ЦСКА Ереван 1:0 Пюник - Алашкерт 3:0 Арарат - Пюник 1:2 Урарту - Пюник 0:1 Ван - Пюник 1:1
Шериф
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Шериф - Динамо-Авто 2:0 Виктория Пльзень - Шериф 2:1 Сфынтул Георге - Шериф 1:3 Шериф - Виктория Пльзень 1:2
Зимбру - Шериф 1:1 Шериф - Марибор 1:0 Марибор - Шериф 0:0 Шериф - Зриньски 1:0 Зриньски - Шериф 0:0 Сфынтул Георге - Шериф 0:1 Сфынтул Георге - Шериф 0:2 Милсами - Шериф 1:1 Динамо-Авто - Шериф 0:3 Шериф - Флорешты 3:0 Зимбру - Шериф 1:1 Шериф - Петрокуб 1:0 Бельцы - Шериф 0:3 Сфынтул Георге - Шериф 0:3 Шериф - Милсами 0:1 Шериф - Сфынтул Георге 2:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Пюник - Шериф от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 августа 2022, осталось 2 дня 9 часов 52 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Пюник 16.3% (8)
    X 53.1% (26)
    Шериф 30.6% (15)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Пюник
    Ничья
    Шериф
    3.27
    3.15
    3.20
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Пюник - Шериф онлайн

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    Прогнозы на матч Пюник - Шериф

    Исход игры
    Пюник
    16.3% (8)
    Ничья
    53.1% (26)
    Шериф
    30.6% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.26% (13)
    Меньше
    71.74% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    80.43% (37)
    Нет
    19.57% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    53.1% (26)
    1:2 Шериф
    16.3% (8)
    0:1 Шериф
    6.1% (3)
    2:1 Пюник
    4.1% (2)
    1:0 Пюник
    4.1% (2)
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    Пюник
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