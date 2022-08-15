Стадион: Эштадиу да Луш
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История личных встреч
Бенфика
Динамо Киев
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамуш Гонсалу
|4
|1.33
|Зидан Энцо
|2
|0.67
|Жилберто Жуниор
|1
|0.33
|Гонсалвеш Диогу
|1
|0.33
|Араухо Перейра
|1
|0.33
|Мариу Жоау
|0
|0
|Нерес Давид
|0
|0
|Силва Рафа
|0
|0
|Яремчук Роман
|0
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Караваев Александр
|2
|0.4
|Буяльский Виталий
|1
|0.2
|Цыганков Виктор
|1
|0.2
|Вивчаренко Костянтин
|1
|0.2
|Кедзёра Томаш
|0
|0
|Дубинчак Владислав
|0
|0
Карточки
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|1
|0
|Родригес Фелипе II
|1
|0
|Силва Рафа
|1
|0
|Рамуш Гонсалу
|1
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидорчук Сергей
|3
|0
|Гармаш Денис
|3
|0
|Цыганков Виктор
|2
|0
|Буяльский Виталий
|1
|0
|Андриевский Александр
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Караваев Александр
|1
|0
|Беседин Артём
|1
|0
|Дубинчак Владислав
|1
|0
|Шапаренко Николай
|1
|0
|Шепелев Владимир
|1
|0
|Попов Денис II
|1
|0
|Ванат Владислав
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
3
75%
91-120
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Забито
5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
100%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
5
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
0
0%
3
60%
91-120
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Бенфика
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Динамо Киев - Бенфика 0:2 Каса Пиа - Бенфика 0:1 Митьюлланд - Бенфика 1:3 Бенфика - Арока 4:0
Бенфика - Митьюлланд 4:1 Бенфика - Ньюкасл 3:2 Бенфика - Жирона 4:2 Бенфика - Фулхэм 5:1 Бенфика - Ницца 3:0 Рединг - Бенфика 0:2 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Бенфика - Порту 0:1 Маритиму - Бенфика 0:1 Бенфика - Фамаликан 0:0 Спортинг Л - Бенфика 0:2 Ливерпуль - Бенфика 3:3 Бенфика - Белененсеш 3:1 Бенфика - Ливерпуль 1:3 Брага - Бенфика 3:2 Бенфика - Эшторил 2:1
Динамо Киев
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Динамо Киев - Бенфика 0:2 Штурм - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Штурм 1:0 Эвертон - Динамо Киев 3:0
Фенербахче - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Фенербахче 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1 Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3 Люцерн - Динамо Киев 1:2 Янг Бойз - Динамо Киев 0:0 Сьон - Динамо Киев 0:1 Лозанна-Спорт - Динамо Киев 2:0 Ивердон - Динамо Киев 1:1 Базель - Динамо Киев 2:3 Боруссия Д - Динамо Киев 2:3 Галатасарай - Динамо Киев 1:3 Будё-Глимт - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Мурсия 3:1 Динамо Киев - Заря 1:1
Прогнозы на матч Бенфика - Динамо Киев
Исход игры
Бенфика
100% (35)
Ничья
0% (0)
Динамо Киев
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
55.88% (19)
Меньше
44.12% (15)
Обе команды забьют
Да
47.06% (16)
Нет
52.94% (18)
Популярный счёт
2:0 Бенфика
37.1% (13)
2:1 Бенфика
34.3% (12)
3:1 Бенфика
8.6% (3)
3:0 Бенфика
8.6% (3)
1:0 Бенфика
5.7% (2)
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