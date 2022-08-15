  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Бенфика
 
Позже
Динамо Киев
Прогнозы 35
Бенфика 100% (35)
X 0% (0)
Динамо Киев 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бенфика
Ничья
Динамо Киев
4.80
8.40
8.62
Все Коэффициенты

История личных встреч

Бенфика
Динамо Киев

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:2
ЛЧ
2:0
ЛЧ
0:0
ЛЧ
1:0
ЛЧ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамуш Гонсалу 4 1.33
Зидан Энцо 2 0.67
Жилберто Жуниор 1 0.33
Гонсалвеш Диогу 1 0.33
Араухо Перейра 1 0.33
Мариу Жоау 0 0
Нерес Давид 0 0
Силва Рафа 0 0
Яремчук Роман 0 0
Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караваев Александр 2 0.4
Буяльский Виталий 1 0.2
Цыганков Виктор 1 0.2
Вивчаренко Костянтин 1 0.2
Кедзёра Томаш 0 0
Дубинчак Владислав 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 1 0
Родригес Фелипе II 1 0
Силва Рафа 1 0
Рамуш Гонсалу 1 0
Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидорчук Сергей 3 0
Гармаш Денис 3 0
Цыганков Виктор 2 0
Буяльский Виталий 1 0
Андриевский Александр 1 0
Бущан Георгий 1 0
Караваев Александр 1 0
Беседин Артём 1 0
Дубинчак Владислав 1 0
Шапаренко Николай 1 0
Шепелев Владимир 1 0
Попов Денис II 1 0
Ванат Владислав 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
3
75%
91-120

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
100%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
5
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
0
0%
3
60%
91-120

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Динамо Киев - Бенфика 0:2 Каса Пиа - Бенфика 0:1 Митьюлланд - Бенфика 1:3 Бенфика - Арока 4:0
Бенфика - Митьюлланд 4:1 Бенфика - Ньюкасл 3:2 Бенфика - Жирона 4:2 Бенфика - Фулхэм 5:1 Бенфика - Ницца 3:0 Рединг - Бенфика 0:2 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Бенфика - Порту 0:1 Маритиму - Бенфика 0:1 Бенфика - Фамаликан 0:0 Спортинг Л - Бенфика 0:2 Ливерпуль - Бенфика 3:3 Бенфика - Белененсеш 3:1 Бенфика - Ливерпуль 1:3 Брага - Бенфика 3:2 Бенфика - Эшторил 2:1
Динамо Киев
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Динамо Киев - Бенфика 0:2 Штурм - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Штурм 1:0 Эвертон - Динамо Киев 3:0
Фенербахче - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Фенербахче 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1 Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3 Люцерн - Динамо Киев 1:2 Янг Бойз - Динамо Киев 0:0 Сьон - Динамо Киев 0:1 Лозанна-Спорт - Динамо Киев 2:0 Ивердон - Динамо Киев 1:1 Базель - Динамо Киев 2:3 Боруссия Д - Динамо Киев 2:3 Галатасарай - Динамо Киев 1:3 Будё-Глимт - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Мурсия 3:1 Динамо Киев - Заря 1:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бенфика - Динамо Киев от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 августа 2022, осталось 2 дня 14 часов 23 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 35
    Бенфика 100% (35)
    X 0% (0)
    Динамо Киев 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бенфика
    Ничья
    Динамо Киев
    4.80
    8.40
    8.62
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Бенфика - Динамо Киев онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Бенфика - Динамо Киев

    Исход игры
    Бенфика
    100% (35)
    Ничья
    0% (0)
    Динамо Киев
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.88% (19)
    Меньше
    44.12% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    47.06% (16)
    Нет
    52.94% (18)
    Популярный счёт
    2:0 Бенфика
    37.1% (13)
    2:1 Бенфика
    34.3% (12)
    3:1 Бенфика
    8.6% (3)
    3:0 Бенфика
    8.6% (3)
    1:0 Бенфика
    5.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Бенфика
    Динамо Киев
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     