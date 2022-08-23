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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Црвена Звезда
2:2
Второй тайм: 90+'
Маккаби Хайфа
0'
1:0
27' Гол
Пешич Александар
39' Желтая карточка
Гелор Конга
2:0
43' Гол
Иванич Мирко
45' Желтая карточка
Драгович Александр
2:1
45' Гол
Сундгрен Даниэль
2:1
45' Не забитый пенальти
Хазиза Долев
73' Желтая карточка
Родич Милан
85' Желтая карточка
Сундгрен Даниэль
2:2
90' Гол в свои ворота
Павков Милан

Ход матча

27'
Пешич Александар
1:0
39'
Гелор Конга
 
43'
Иванич Мирко
(Пешич Александар)
2:0
45'
Драгович Александр
 
45'
2:1
Сундгрен Даниэль
45'
2:1
Хазиза Долев
53'
Кангва Кингс
Гелор Конга
 
72'
 
Ацили Омер
Дэвид Дин
73'
Родич Милан
 
78'
Павков Милан
Пешич Александар
 
84'
Саного Секу
Родич Милан
 
84'
Мустафа Ибрагим
Букари Осман
 
85'
 
Сундгрен Даниэль
90'
2:2
Павков Милан

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогнозы 139
Црвена Звезда 88.5% (123)
X 5.8% (8)
Маккаби Хайфа 5.8% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Црвена Звезда
Ничья
Маккаби Хайфа
4.40
6.57
47.21
Все Коэффициенты
Новости
82
Борян
Милан
25
Эракович
Страхиня
15
Драгович
Александр
19
Милунович
Неманья
23
Родич
Милан
8
Гелор
Конга
55
Срнич
Славолюб
11
Букари
Осман
10
Катай
Александар
4
Иванич
Мирко
72
Пешич
Александар
44
Коэн
Джош
2
Сундгрен
Даниэль
5
Планич
Богдан
3
Гольдберг
Шон
8
Хазиза
Долев
27
Корню
Пьер
6
Лави
Нета
4
Мохамед
Али
II
10
Чери
Тьяронн
9
Пьерро
Францди
21
Дэвид
Дин
Црвена Звезда
4-2-3-1
Маккаби Хайфа
3-4-1-2

История личных встреч

Црвена Звезда
Маккаби Хайфа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Црвена Звезда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букари Осман 3 0.75
Пешич Александар 2 0.5
Гелор Конга 2 (1) 0.5
Иванич Мирко 1 0.25
Кангва Кингс 1 0.25
Митрович Стефан 1 0.25
Павков Милан 1 0.25
Катай Александар 0 0
Гобелич Марко 0 0
Маккаби Хайфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пьерро Францди 5 0.83
Чери Тьяронн 2 0.33
Мохамед Али II 2 0.33
Хазиза Долев 1 0.17
Сундгрен Даниэль 1 0.17
Абу-Фани Мохаммад 1 0.17
Дэвид Дин 0 0
Корню Пьер 0 0

Карточки

Црвена Звезда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родич Милан 2 1
Драгович Александр 3 0
Катай Александар 1 0
Гелор Конга 1 0
Букари Осман 1 0
Эракович Страхиня 1 0
Мустафа Ибрагим 1 0
Маккаби Хайфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сундгрен Даниэль 2 0
Хазиза Долев 2 0
Менахем Сун 2 0
Абу-Фани Мохаммад 2 0
Планич Богдан 1 0
Ацили Омер 1 0
Мохамед Али II 1 0
Корню Пьер 1 0
Коэн Джош 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
11
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
9%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
1
11%
4
36%
61-75
1
11%
3
27%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
3
50%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Црвена Звезда
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Маккаби Хайфа - Црвена Звезда 3:2 Црвена Звезда - Вождовац 4:0 Пюник - Црвена Звезда 0:2 Црвена Звезда - Пюник 5:0
Црвена Звезда - Радник Сурдулица 6:0 Младост Лучани - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - Колубара 5:0 Црвена Звезда - Раднички Ниш 4:0 Зенит - Црвена Звезда 2:1 Црвена Звезда - Копер 0:1 Црвена Звезда - Домжале 1:1 Црвена Звезда - Браво 2:1 Црвена Звезда - Партизан 2:1 Црвена Звезда - Вождовац 3:1 Напредак - Црвена Звезда 0:1 Црвена Звезда - Нови Пазар 8:0 Црвена Звезда - Раднички Ниш 4:1 Войводина - Црвена Звезда 0:3 Црвена Звезда - Чукарички 1:0 Бачка-Топола - Црвена Звезда 0:4
Маккаби Хайфа
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Маккаби Хайфа - Црвена Звезда 3:2 Аполлон - Маккаби Хайфа 2:0 Маккаби Хайфа - Аполлон 4:0 Олимпиакос - Маккаби Хайфа 0:4
Маккаби Хайфа - Олимпиакос 1:1 Витесс - Маккаби Хайфа 1:0 Мехелен - Маккаби Хайфа 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 2:2 Маккаби Хайфа - Маккаби Нетания 4:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 1:3 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 1:0 Хапоэль Тель-Авив - Маккаби Хайфа 0:2 Маккаби Нетания - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Хайфа - Хапоэль Хайфа 2:0 Маккаби Хайфа - Бней-Сахнин 1:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 1:1 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Маккаби Хайфа - Хапоэль Тель-Авив 3:0 Бейтар Трамп - Маккаби Хайфа 0:1 Маккаби Хайфа - Хапоэль Ноф-ха-Галиль 1:1
  • Второй тайм
  • Гол в свои ворота
    90'
    АВТОГ-О-О-О-О-О-Л! 2:2!!! Ацили со стандарта выполнил подачу на ближний угол вратарской, Павков был один на мяче, но при этом форвард "Црвены Звезды" сыграл неудачно и срезал мяч в ближний угол собственных ворот. 
  • Желтая карточка
    90'
    Атакующий полузащитник "Црвены Звезды" Мирко Иванич получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге против Корню. 
  • Угловой
    90'
    Ацили с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, Борян отлично сыграл на выходе и в прыжке намертво поймал мяч. 
  • 90'
    Ацили вошёл в штрафную площадь с правого фланга и под давлением Милуновича заработал угловой для своей команды. 
  • 89'
    Кангва со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Коэн при игре на выходе сыграл не очень удачно, но своего голкипера сразу же подстраховали защитники "Маккаби". 
  • Желтая карточка
    88'
    Фланговый защитник "Маккаби" Даниэль Сундгрен получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге против Мустафа. 
  • Замена
    87'
    Вторую подряд замену провёл Деян Станкович. Вместо Османа Букари на поле вышел Ибрагим Мустафа. 
  • Замена
    86'
    В составе "Црвены Звезды" произошла замена. Вместо Милана Родича на поле вышел Секу Саного. 
  • Травма, повреждение
    85'
    Милунович в борьбе за мяч на своей половине поля с Пьерро получил небольшое повреждение. Вышли на поле врачи "Црвены Звезды", пауза в игре. 
  • 84'
    Хазиза со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, теперь уже у Планича под давлением соперника не получился удар головой по воротам. 
  • Желтая карточка
    83'
    Главный тренер "Маккаби" Барак Бахар получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
  • Фол, нарушение
    82'
    Родич на правом фланге нарушил правила против Ацили. Игроки "Маккаби" заработали относительно неплохой стандарт. 
  • 81'
    Корню с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Пьерро в борьбе с Драговичем вновь не смог головой пробить по воротам, получилась скидка в руки Боряну. 
  • 80'
    Чери вошёл в штрафную площадь с правого фланга и затем выполнил передачу к ближнему углу вратарской, Родич спокойно выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • Замена
    79'
    В составе "Црвены Звезды" произошла замена. Вместо Александара Пешича на поле вышел Милан Павков. 
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    • 78'
      Корню по левому флангу совершил рывок вперёд, от лицевой линии поля Пьер выполнил подачу в центр к линии вратарской, Драгович в прыжке головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • 77'
      Родич с левого фланга вбросил мяч из аута к левому углу штрафной площади, Иванич головой сбросил мяч на левый угол штрафной площади, Букари в касание пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
    • Фол, нарушение
      76'
      Чери в центре поля огрел по ногам Кангва. "Црвена Звезда" вновь быстро разыграла стандарт. 
    • Желтая карточка
      75'
      Фланговый защитник "Црвены Звезды" Милан Родич получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля соперника против Лави. 
    • Замена
      74'
      В составе "Маккаби" произошла замена. Вместо Дина Дэвида на поле вышел Омер Ацили. 
    • Фол, нарушение
      73'
      Пьерро в центральном круге нарушил правила против Милуновича. Игроки "Црвены Звезды" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 72'
      Пешич с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Букари под давлением соперника не смог завершить момент ударом по воротам. 
    • 71'
      Из центра поля последовал слишком сильный заброс на ход Иваничу по левому флангу, Сундгрен грамотно поставил корпус и дал мячу улететь в аут. 
    • Фол, нарушение
      70'
      Кангва на левом фланге нарушил правила против Пьерро. "Маккаби" довольно быстро разыграл стандарт. 
    • Угловой
      69'
      Чери с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Пьерро в окружении соперников вновь не смог головой пробить по воротам. 
    • Штанга
      68'
      Корню перехватил мяч на левой половине поля "Црвены Звезды", а затем Пьер сильно пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади, Борян в прыжке коснулся мяча, но затем уже и штанга сыграла за сербский клуб, будет угловой. 
    • Офсайд
      67'
      Родич из центра поля выполнил заброс на ход Пешичу по левой половине поля, форвард "Црвены Звезды" оказался в офсайде. 
    • 66'
      Чери чуть ли не из центра поля решил пробить по воротам, Борян при этом не очень далеко вышел из створа, мяч при этом в любом случае улетел сильно в сторону от цели. 
    • 65'
      Кангва из центра поля выполнил передачу на ход Пешичу по левой половине поля, Планич за счёт более грамотной позиции оказался первым на мяче. 
    • 64'
      Лави пробил по воротам с дальней дистанции, мяч попал в Срнича и улетел в аут. 
    • 63'
      Корню с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Пьерро в борьбе с Милуновичем не смог головой пробить по воротам. 
    • 62'
      Чери прошёл к углу штрафной площади по правому флангу и затем выполнил прострел в центр к линии вратарской на Пьерро, Драгович в подкате выбил мяч в центр к линии штрафной площади, Мохамед сразу же пробил по воротам, мяч улетел в сторону от правого угла. 
    • Фол, нарушение
      61'
      Сундгрен на левом фланге нарушил правила против Иванича. Игроки "Црвены Звезды" быстро разыграли стандарт, но сделали это крайне неудачно. 
    • Фол, нарушение
      60'
      Чери в борьбе за верховой мяч на половине поля соперника нарушил правила против Срнича. 
    • Опасный момент
      59'
      Катай со стандарта на исполнение пробил в левый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
    • Фол, нарушение
      58'
      Мохамед в радиусе штрафной площади огрел по ногам Катая. "Црвена Звезда" заработала очень опасный стандарт. 
    • Фол, нарушение
      57'
      Гольдберг перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Пешича. 
    • 56'
      Хазиза с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • 55'
      Иванич при входе в штрафную площадь с левого фланга нарушил правила, Энтони Тейлор всё видел и дал свисток в пользу "Маккаби". 
    • Замена
      54'
      В составе "Црвены Звезды" произошла замена. Вместо Гелора Канга на поле вышел Кингс Кангва. 
    • Офсайд
      53'
      В продолжении атаки по левой половине поля игроки "Маккаби" сыграли не очень удачно, при забросе к левому углу штрафной площади Мохамед оказался в офсайде. 
    • 52'
      Корню пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Эраковича и улетел в аут. 
    • 51'
      Букари прошёл вперёд по правому флангу и затем Осман выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Эракович от лицевой линии поля выполнил передачу назад в центр штрафной площади, Канга в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
    • Фол, нарушение
      50'
      Дэвид при входе в штрафную площадь по левой половине поля отыгрался с Хазиза, но затем Дин в борьбе за мяч нарушил правила против Драговича. 
    • 49'
      Дэвид пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Милуновича. 
    • Опасный момент
      48'
      Чери от радиуса штрафной площади выполнил передачу к левому углу вратарской на Пьерро, Борян быстро сократил дистанцию и спас свою команду. 
    • 47'
      Лави прошёл вперёд по центру и затем от радиуса штрафной площади Нет пробил поворотам, Драгович грамотно бросился под мяч и блокировал попытку. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас сможет придумать "Црвена Звезда", чтобы порадовать своих болельщиков положительным результатом и в итоге пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. "Маккаби" наверняка продолжит по большей степени играть от обороны и делать ставки на стандарты, которые пока у команды из Израиля работают неплохо. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам отличного первого тайма сербская "Црвена Звезда" на своём поле переигрывает "Маккаби" из Хайфы со счётом 2:1, но общий счёт 4:4 и пока он отправляет нас в дополнительное время. Во втором тайме сербская команда наверняка продолжит играть первым номером, чтобы забить ещё и уже гарантировать себе хотя бы дополнительное время. 
    • Описание гола
      45'
      Г-О-О-О-О-О-Л! 2:1!!! Сундгрен!!! Даниэль Сундгрен решился на удар по воротам с дальней дистанции, Борян не видел момент удара, а мяч затем ещё и резко "вильнул" под правый угол ворот, голкипер "Црвены Звезды" в итоге не смог спасти свою команду. 
    • Не забитый пенальти
      45'
      Не забивает Хазиза! Долев Хазиза с "точки" пробил в левый угол ворот не очень удачно, Борян угадал направление удара и в итоге вытянул мяч. 
    • Желтая карточка
      45'
      Защитник "Црвены Звезды" Александар Драгович получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
    • Пенальти!
      45'
      Энтони Тейлор быстро пересмотрел повтор момента и убедился, что Срнич нарушал правила, это пенальти. 
    • Видеоповтор
      45'
      Энтони Тейлор послушал судей из комнаты VAR. Оказалось, что Срнич в борьбе за верховой мяч неудачно выставил руку и в итоге именно от руки мяч полетел в ближний угол ворот, сейчас будет назначен пенальти. 
    • Угловой
      45'
      Хазиза с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Пьерро в борьбе с соперником головой пробил в ближний угол ворот, Борян в прыжке перевёл мяч на повторный корнер. 
    • 45'
      Хазиза со стандарта выполнил подачу на ближний угол вратарской, Катай не стал рисковать и головой выбил мяч на угловой. 
    • Фол, нарушение
      45'
      Милунович на правом фланге нарушил правила против Пьерро. "Маккаби" удалось заработать неплохой стандарт. 
    • Дополнительное время
      45'
      Две минуты добавил Энтони Тейлор к основному времени первого тайма. 
    • Видеоповтор
      44'
      Энтони Тейлор послушал судей из комнаты VAR и не нашёл оснований, чтобы отменить гол сербской команды. 
    • Описание гола
      43'
      Г-О-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Иванич!!! Игроки "Црвены Звезды" выиграли борьбу за мяч на левом фланге на половине поля соперника, далее Канга по левой половине поля выполнил передачу вперёд на Катая, Александар пяткой продлил полёт мяча на ход Иваничу, Мирко при входе в штрафную площадь отыгрался с Пешичем, который был у радиуса штрафной площади, а затем Иванич прекрасно пробил в ближнюю девятку. 
    • Угловой
      42'
      Хазиза с углового выполнил подачу в центр, но уж слишком далеко от радиуса штрафной площади, никакой остроты момента создать не удалось. 
    • 41'
      Хазиза со стандарта выполнил подачу к левому углу вратарской, Пьерро в борьбе с Драговичем заработал угловой для своей команды. 
    • Желтая карточка
      40'
      Полузащитник "Црвены Звезды" Гелор Канга получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Хазиза. 
    • 39'
      Пешич прошёл вперёд по правой половине поля, а затем Александар пробил по воротам от линии штрафной площади, Коэн вновь сыграл не очень уверенно, лишь со второй попытки Джош поймал мяч. 
    • 38'
      Канга со стандарта с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел довольно неплохо, но никто из партнёров по команде так и не смог пробить по воротам. 
    • Фол, нарушение
      37'
      Корню на правом фланге нарушил правила против Букари. "Црвена Звезда" заработала относительно неплохой стандарт. 
    • Офсайд
      36'
      Канга со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, оттуда последовала скидка к левому углу вратарской на Катая, который оказался в офсайде. 
    • Фол, нарушение
      35'
      Мохамед на своей половине поля нарушил правила против Канга. Теперь уже игроки "Црвены Звезды" тщательно готовятся к стандарту. 
    • 34'
      Чери пробил в ближний угол ворот от правого угла штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Борян выловил его без всякого труда. 
    • Угловой
      33'
      Угловой у ворот "Црвены Звезды". Чери разыграл корнер с Хазиза, но затем на правом фланге игроки "Маккаби" ничего интересного придумать не смогли. 
    • 32'
      Хазиза со стандарта выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Борян при игре на выходе кулаком выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • Фол, нарушение
      31'
      Иванич на левом фланге нарушил правила против Лави. "Маккаби" тщательно готовится к стандарту. 
    • Опасный момент
      30'
      Букари получил хорошую передачу на ход по правому флангу из центра поля, далее Осман выполнил подачу в центр штрафной площади, Иванич в касание пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • Фол, нарушение
      29'
      Срнич в центре поля нарушил правила против Лави. Игроки "Маккаби" довольно долго разыгрывали стандарт. 
    • Описание гола
      28'
      Г-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Пешич!!! Катай на левом фланге у штрафной площади "Маккаби" выиграл борьбу за мяч у Сундгрена, далее Александар убежал в штрафную площадь и от лицевой линии поля выполнил прострел в центр к линии вратарской на Букари, Гольдберг при перехвате мяча сыграл не самым лучшим образом и в итоге у защитника "Маккаби" вышла невольная скидка во вратарскую на Пешича, который уже не мог промахнуться. 
    • Угловой
      27'
      Канга разыграл корнер с Букари, затем Осман выполнил подачу с левого фланга к дальнему углу вратарской, Коэн сыграл на выходе и кулаком выбил мяч на правую половину поля. 
    • 26'
      Катай с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Гольдберг не стал рисковать и выбил мяч на угловой. 
    • 25'
      Чери пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, на этот раз мяч полетел слишком высоко.
    • Опасный момент
      24'
      Канга пробил по воротам со средней дистанции, мяч неудобно отскочил от газона перед Коэном, в итоге Джош только со второй попытки смог его поймать. 
    • Фол, нарушение
      23'
      Хазиза на левом фланге нарушил правила против Иванича. Игроки "Црвены Звезды" быстро разыграли стандарт, но заброс в центр штрафной площади от самого же Мирко вышел неудачным. 
    • 22'
      Пьерро отыгрался с Дэвидом при смещении в центр с левого фланга, но в итоге в ближний угол ворот с левого угла штрафной площади всё же пробил именно Дин, мяч полетел выше цели. 
    • 21'
      Чери совершил рывок вперёд по левому флангу и затем Тьяронн выполнил прострел в центр штрафной площади, Драгович оказался первым на мяче и спокойно выбил его в аут.
    • 20'
      Канга разогнал атаку по правой половине поля и затем Гелор выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Букари выполнил прострел в центр штрафной площади, Хазиза отработал в обороне и выбил мяч в аут. 
    • Фол, нарушение
      19'
      Пьерро перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Драговича. 
    • 18'
      Пешич подкараулил отскок на правом углу штрафной площади, а затем Александар пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
    • 17'
      Со стандарта от Канга последовала подача в центр штрафной площади, в упорной борьбе Иванич пробил по воротам, мяч попал в защитника "Маккаби". 
    • Фол, нарушение
      16'
      Корню на правой половине поля нарушил правила против Букари. Игроки "Црвены Звезды" тщательно готовятся к стандарту. 
    • Штанга
      15'
      Катай по левой половине поля убежал в штрафную площадь и затем Александар выполнил прострел на правый угол штрафной площади, Букари в свою очередь покатил мяч чуть назад, но в центр к линии штрафной площади, Канга в касание пробил в правый угол ворот, штанга спасла "Маккаби" от пропущенного мяча. 
    • Фол, нарушение
      14'
      Лави в центре поля нарушил правила против Канга. Игроки "Црвены Звезды" не смогли быстро разыграть стандарт. 
    • 13'
      Чери со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч попал в "стенку" из игроков "Црвены Звезды", которую грамотно выстроил Борян. 
    • Судья
      12'
      Фанаты "Црвены Звезды" начали за воротам Коэна активно жечь файеры и в итоге всё поле уже заволокло дымом. Пока Энтони Тейлор пообщавшись с игроками принял решение продолжить игру. 
    • Фол, нарушение
      11'
      Канга на своей половине поля нарушил правила против Чери. Игроки "Маккаби" тщательно готовятся к стандарту. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Корню в центре поля нарушил правила и тем самым не дал игрокам "Црвены Звезды" провести быструю атаку. 
    • 9'
      Чери с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Пьеро головой пробил в левый угол ворот, мяч полетел слабо и в итоге едва не получилась скидка на Дэвида, но Борян успел сыграть на перехвате. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Драгович в центре поля нарушил правила против Пьеро. Игроки "Маккаби довольно быстро разыграли стандарт. 
    • Фол, нарушение
      7'
      Мохамед совершил рывок вперёд по левой половине поля, Срнич успел сыграть в подкате в центре поля, но при этом Славолюб подыграл себе рукой, Энтони Тейлор вновь всё видел и дал свисток в пользу израильского клуба. 
    • Угловой
      6'
      Угловой у ворот "Маккаби". Канга выполнил подачу в центр штрафной площади, после активной борьбы за мяч Катай попытался с правого угла штрафной площади пробить по воротам в падении через себя, мяч полетел параллельно воротам. 
    • Судья
      5'
      Катай по левой половине поля убежал в штрафную площадь, а затем под давлением Планича Александар оказался на газоне, Энтони Тейлор показал, что нужно играть дальше. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Катай при игре в подкате в центре поля зацепил Сундгрена, Энтони Тейлор всё видел и дал свисток в пользу "Маккаби". 
    • Фол, нарушение
      3'
      Срнич в центре поля нарушил правила против Хазиза. Игроки "Маккаби" не смогли быстро разыграть стандарт. 
    • 2'
      Катай совершил рывок вперёд по левому флангу, но под давлением Сундгрена Александар упустил мяч в аут. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Црвене Звезде" после поражения в Израиле со счётом 2:3 нужна только победа, при этом команде из Белграда нужно стараться побеждать как можно более уверенно. В Израиле "Црвена Звезда" старалась играть от обороны, за это она и поплатилась, сегодня всё должно быть иначе и наверняка на оборону "Маккаби" выпадет очень непростое испытание. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Rajko Mitic. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Црвена Звезда 2:2 Маккаби Хайфа

    Исход игры
    Црвена Звезда
    88.5% (123)
    Ничья
    5.8% (8)
    Маккаби Хайфа
    5.8% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.77% (67)
    Меньше
    41.23% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    62.28% (71)
    Нет
    37.72% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Црвена Звезда
    33.8% (47)
    2:0 Црвена Звезда
    20.1% (28)
    3:1 Црвена Звезда
    11.5% (16)
    1:0 Црвена Звезда
    8.6% (12)
    1:1 Ничья
    5% (7)
    3:0 Црвена Звезда
    2.2% (3)
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