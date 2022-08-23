Фланговый защитник "Маккаби" Даниэль Сундгрен получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге против Мустафа.

Кангва со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Коэн при игре на выходе сыграл не очень удачно, но своего голкипера сразу же подстраховали защитники "Маккаби".

Ацили вошёл в штрафную площадь с правого фланга и под давлением Милуновича заработал угловой для своей команды.

Ацили с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, Борян отлично сыграл на выходе и в прыжке намертво поймал мяч.

Атакующий полузащитник "Црвены Звезды" Мирко Иванич получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге против Корню.

АВТОГ-О-О-О-О-О-Л! 2:2!!! Ацили со стандарта выполнил подачу на ближний угол вратарской, Павков был один на мяче, но при этом форвард "Црвены Звезды" сыграл неудачно и срезал мяч в ближний угол собственных ворот.

Чери вошёл в штрафную площадь с правого фланга и затем выполнил передачу к ближнему углу вратарской, Родич спокойно выбил мяч подальше от своих ворот.

Корню с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Пьерро в борьбе с Драговичем вновь не смог головой пробить по воротам, получилась скидка в руки Боряну.

Хазиза со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, теперь уже у Планича под давлением соперника не получился удар головой по воротам.

Милунович в борьбе за мяч на своей половине поля с Пьерро получил небольшое повреждение. Вышли на поле врачи "Црвены Звезды", пауза в игре.

Чери с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Пьерро в окружении соперников вновь не смог головой пробить по воротам.

Кангва на левом фланге нарушил правила против Пьерро. "Маккаби" довольно быстро разыграл стандарт.

Из центра поля последовал слишком сильный заброс на ход Иваничу по левому флангу, Сундгрен грамотно поставил корпус и дал мячу улететь в аут.

Пешич с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Букари под давлением соперника не смог завершить момент ударом по воротам.

Пьерро в центральном круге нарушил правила против Милуновича. Игроки "Црвены Звезды" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Фланговый защитник "Црвены Звезды" Милан Родич получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля соперника против Лави.

Родич с левого фланга вбросил мяч из аута к левому углу штрафной площади, Иванич головой сбросил мяч на левый угол штрафной площади, Букари в касание пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

Корню по левому флангу совершил рывок вперёд, от лицевой линии поля Пьер выполнил подачу в центр к линии вратарской, Драгович в прыжке головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас сможет придумать "Црвена Звезда", чтобы порадовать своих болельщиков положительным результатом и в итоге пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. "Маккаби" наверняка продолжит по большей степени играть от обороны и делать ставки на стандарты, которые пока у команды из Израиля работают неплохо.

Лави прошёл вперёд по центру и затем от радиуса штрафной площади Нет пробил поворотам, Драгович грамотно бросился под мяч и блокировал попытку.

Чери от радиуса штрафной площади выполнил передачу к левому углу вратарской на Пьерро, Борян быстро сократил дистанцию и спас свою команду.

Дэвид при входе в штрафную площадь по левой половине поля отыгрался с Хазиза, но затем Дин в борьбе за мяч нарушил правила против Драговича.

Букари прошёл вперёд по правому флангу и затем Осман выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Эракович от лицевой линии поля выполнил передачу назад в центр штрафной площади, Канга в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

Корню пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Эраковича и улетел в аут.

В продолжении атаки по левой половине поля игроки "Маккаби" сыграли не очень удачно, при забросе к левому углу штрафной площади Мохамед оказался в офсайде.

Иванич при входе в штрафную площадь с левого фланга нарушил правила, Энтони Тейлор всё видел и дал свисток в пользу "Маккаби".

Хазиза с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Гольдберг перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Пешича.

Мохамед в радиусе штрафной площади огрел по ногам Катая. "Црвена Звезда" заработала очень опасный стандарт.

Катай со стандарта на исполнение пробил в левый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

Чери в борьбе за верховой мяч на половине поля соперника нарушил правила против Срнича.

Сундгрен на левом фланге нарушил правила против Иванича. Игроки "Црвены Звезды" быстро разыграли стандарт, но сделали это крайне неудачно.

Чери прошёл к углу штрафной площади по правому флангу и затем выполнил прострел в центр к линии вратарской на Пьерро, Драгович в подкате выбил мяч в центр к линии штрафной площади, Мохамед сразу же пробил по воротам, мяч улетел в сторону от правого угла.

Корню с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Пьерро в борьбе с Милуновичем не смог головой пробить по воротам.

Лави пробил по воротам с дальней дистанции, мяч попал в Срнича и улетел в аут.

Кангва из центра поля выполнил передачу на ход Пешичу по левой половине поля, Планич за счёт более грамотной позиции оказался первым на мяче.

Чери чуть ли не из центра поля решил пробить по воротам, Борян при этом не очень далеко вышел из створа, мяч при этом в любом случае улетел сильно в сторону от цели.

Родич из центра поля выполнил заброс на ход Пешичу по левой половине поля, форвард "Црвены Звезды" оказался в офсайде.

Корню перехватил мяч на левой половине поля "Црвены Звезды", а затем Пьер сильно пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади, Борян в прыжке коснулся мяча, но затем уже и штанга сыграла за сербский клуб, будет угловой.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам отличного первого тайма сербская "Црвена Звезда" на своём поле переигрывает "Маккаби" из Хайфы со счётом 2:1, но общий счёт 4:4 и пока он отправляет нас в дополнительное время. Во втором тайме сербская команда наверняка продолжит играть первым номером, чтобы забить ещё и уже гарантировать себе хотя бы дополнительное время.

45' Г-О-О-О-О-О-Л! 2:1!!! Сундгрен!!! Даниэль Сундгрен решился на удар по воротам с дальней дистанции, Борян не видел момент удара, а мяч затем ещё и резко "вильнул" под правый угол ворот, голкипер "Црвены Звезды" в итоге не смог спасти свою команду.

45' Не забивает Хазиза! Долев Хазиза с "точки" пробил в левый угол ворот не очень удачно, Борян угадал направление удара и в итоге вытянул мяч.

45' Защитник "Црвены Звезды" Александар Драгович получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.

45' Энтони Тейлор быстро пересмотрел повтор момента и убедился, что Срнич нарушал правила, это пенальти.

45' Энтони Тейлор послушал судей из комнаты VAR. Оказалось, что Срнич в борьбе за верховой мяч неудачно выставил руку и в итоге именно от руки мяч полетел в ближний угол ворот, сейчас будет назначен пенальти.

45' Хазиза с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Пьерро в борьбе с соперником головой пробил в ближний угол ворот, Борян в прыжке перевёл мяч на повторный корнер.

45' Хазиза со стандарта выполнил подачу на ближний угол вратарской, Катай не стал рисковать и головой выбил мяч на угловой.

45' Милунович на правом фланге нарушил правила против Пьерро. "Маккаби" удалось заработать неплохой стандарт.

45' Две минуты добавил Энтони Тейлор к основному времени первого тайма.

44' Энтони Тейлор послушал судей из комнаты VAR и не нашёл оснований, чтобы отменить гол сербской команды.

43' Г-О-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Иванич!!! Игроки "Црвены Звезды" выиграли борьбу за мяч на левом фланге на половине поля соперника, далее Канга по левой половине поля выполнил передачу вперёд на Катая, Александар пяткой продлил полёт мяча на ход Иваничу, Мирко при входе в штрафную площадь отыгрался с Пешичем, который был у радиуса штрафной площади, а затем Иванич прекрасно пробил в ближнюю девятку.

42' Хазиза с углового выполнил подачу в центр, но уж слишком далеко от радиуса штрафной площади, никакой остроты момента создать не удалось.

41' Хазиза со стандарта выполнил подачу к левому углу вратарской, Пьерро в борьбе с Драговичем заработал угловой для своей команды.

40' Полузащитник "Црвены Звезды" Гелор Канга получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Хазиза.

39' Пешич прошёл вперёд по правой половине поля, а затем Александар пробил по воротам от линии штрафной площади, Коэн вновь сыграл не очень уверенно, лишь со второй попытки Джош поймал мяч.

38' Канга со стандарта с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел довольно неплохо, но никто из партнёров по команде так и не смог пробить по воротам.

37' Корню на правом фланге нарушил правила против Букари. "Црвена Звезда" заработала относительно неплохой стандарт.

36' Канга со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, оттуда последовала скидка к левому углу вратарской на Катая, который оказался в офсайде.

35' Мохамед на своей половине поля нарушил правила против Канга. Теперь уже игроки "Црвены Звезды" тщательно готовятся к стандарту.

34' Чери пробил в ближний угол ворот от правого угла штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Борян выловил его без всякого труда.

33' Угловой у ворот "Црвены Звезды". Чери разыграл корнер с Хазиза, но затем на правом фланге игроки "Маккаби" ничего интересного придумать не смогли.

32' Хазиза со стандарта выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Борян при игре на выходе кулаком выбил мяч за пределы штрафной площади.

31' Иванич на левом фланге нарушил правила против Лави. "Маккаби" тщательно готовится к стандарту.

30' Букари получил хорошую передачу на ход по правому флангу из центра поля, далее Осман выполнил подачу в центр штрафной площади, Иванич в касание пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

29' Срнич в центре поля нарушил правила против Лави. Игроки "Маккаби" довольно долго разыгрывали стандарт.

28' Г-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Пешич!!! Катай на левом фланге у штрафной площади "Маккаби" выиграл борьбу за мяч у Сундгрена, далее Александар убежал в штрафную площадь и от лицевой линии поля выполнил прострел в центр к линии вратарской на Букари, Гольдберг при перехвате мяча сыграл не самым лучшим образом и в итоге у защитника "Маккаби" вышла невольная скидка во вратарскую на Пешича, который уже не мог промахнуться.

27' Канга разыграл корнер с Букари, затем Осман выполнил подачу с левого фланга к дальнему углу вратарской, Коэн сыграл на выходе и кулаком выбил мяч на правую половину поля.

26' Катай с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Гольдберг не стал рисковать и выбил мяч на угловой.

25' Чери пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, на этот раз мяч полетел слишком высоко.

24' Канга пробил по воротам со средней дистанции, мяч неудобно отскочил от газона перед Коэном, в итоге Джош только со второй попытки смог его поймать.

23' Хазиза на левом фланге нарушил правила против Иванича. Игроки "Црвены Звезды" быстро разыграли стандарт, но заброс в центр штрафной площади от самого же Мирко вышел неудачным.

22' Пьерро отыгрался с Дэвидом при смещении в центр с левого фланга, но в итоге в ближний угол ворот с левого угла штрафной площади всё же пробил именно Дин, мяч полетел выше цели.

21' Чери совершил рывок вперёд по левому флангу и затем Тьяронн выполнил прострел в центр штрафной площади, Драгович оказался первым на мяче и спокойно выбил его в аут.

20' Канга разогнал атаку по правой половине поля и затем Гелор выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Букари выполнил прострел в центр штрафной площади, Хазиза отработал в обороне и выбил мяч в аут.

19' Пьерро перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Драговича.

18' Пешич подкараулил отскок на правом углу штрафной площади, а затем Александар пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

17' Со стандарта от Канга последовала подача в центр штрафной площади, в упорной борьбе Иванич пробил по воротам, мяч попал в защитника "Маккаби".

16' Корню на правой половине поля нарушил правила против Букари. Игроки "Црвены Звезды" тщательно готовятся к стандарту.

15' Катай по левой половине поля убежал в штрафную площадь и затем Александар выполнил прострел на правый угол штрафной площади, Букари в свою очередь покатил мяч чуть назад, но в центр к линии штрафной площади, Канга в касание пробил в правый угол ворот, штанга спасла "Маккаби" от пропущенного мяча.

14' Лави в центре поля нарушил правила против Канга. Игроки "Црвены Звезды" не смогли быстро разыграть стандарт.

13' Чери со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч попал в "стенку" из игроков "Црвены Звезды", которую грамотно выстроил Борян.

12' Фанаты "Црвены Звезды" начали за воротам Коэна активно жечь файеры и в итоге всё поле уже заволокло дымом. Пока Энтони Тейлор пообщавшись с игроками принял решение продолжить игру.

11' Канга на своей половине поля нарушил правила против Чери. Игроки "Маккаби" тщательно готовятся к стандарту.

10' Корню в центре поля нарушил правила и тем самым не дал игрокам "Црвены Звезды" провести быструю атаку.

9' Чери с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Пьеро головой пробил в левый угол ворот, мяч полетел слабо и в итоге едва не получилась скидка на Дэвида, но Борян успел сыграть на перехвате.

8' Драгович в центре поля нарушил правила против Пьеро. Игроки "Маккаби довольно быстро разыграли стандарт.

7' Мохамед совершил рывок вперёд по левой половине поля, Срнич успел сыграть в подкате в центре поля, но при этом Славолюб подыграл себе рукой, Энтони Тейлор вновь всё видел и дал свисток в пользу израильского клуба.

6' Угловой у ворот "Маккаби". Канга выполнил подачу в центр штрафной площади, после активной борьбы за мяч Катай попытался с правого угла штрафной площади пробить по воротам в падении через себя, мяч полетел параллельно воротам.

5' Катай по левой половине поля убежал в штрафную площадь, а затем под давлением Планича Александар оказался на газоне, Энтони Тейлор показал, что нужно играть дальше.

4' Катай при игре в подкате в центре поля зацепил Сундгрена, Энтони Тейлор всё видел и дал свисток в пользу "Маккаби".

3' Срнич в центре поля нарушил правила против Хазиза. Игроки "Маккаби" не смогли быстро разыграть стандарт.

2' Катай совершил рывок вперёд по левому флангу, но под давлением Сундгрена Александар упустил мяч в аут.