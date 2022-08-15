Стадион: Райко Митич
Позже
История личных встреч
Црвена Звезда
Маккаби Хайфа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Црвена Звезда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Букари Осман
|3
|1
|Канга Каку
|2 (1)
|0.67
|Пешич Александар
|1
|0.33
|Кангва Кингс
|1
|0.33
|Митрович Стефан
|1
|0.33
|Павков Милан
|1
|0.33
|Иванич Мирко
|0
|0
|Катай Александар
|0
|0
|Гобелич Марко
|0
|0
Маккаби Хайфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пьерро Францди
|5
|1
|Чери Тьяронн
|2
|0.4
|Мохамед Али II
|2
|0.4
|Хазиза Долев
|1
|0.2
|Абу-Фани Мохаммад
|1
|0.2
|Дэвид Дин
|0
|0
|Корню Пьер
|0
|0
Карточки
Црвена Звезда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родич Милан
|1
|1
|Драгович Александр
|2
|0
|Катай Александар
|1
|0
|Букари Осман
|1
|0
|Эракович Страхиня
|1
|0
|Мустафа Ибрагим
|1
|0
Маккаби Хайфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сундгрен Даниэль
|2
|0
|Хазиза Долев
|2
|0
|Менахем Сун
|2
|0
|Абу-Фани Мохаммад
|2
|0
|Планич Богдан
|1
|0
|Ацили Омер
|1
|0
|Мохамед Али II
|1
|0
|Корню Пьер
|1
|0
|Коэн Джош
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
7
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
11
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
9%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
1
11%
4
36%
61-75
1
11%
3
27%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
3
50%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Црвена Звезда
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Маккаби Хайфа - Црвена Звезда 3:2 Црвена Звезда - Вождовац 4:0 Пюник - Црвена Звезда 0:2 Црвена Звезда - Пюник 5:0
Црвена Звезда - Радник Сурдулица 6:0 Младост Лучани - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - Колубара 5:0 Црвена Звезда - Раднички Ниш 4:0 Зенит - Црвена Звезда 2:1 Црвена Звезда - Копер 0:1 Црвена Звезда - Домжале 1:1 Црвена Звезда - Браво 2:1 Црвена Звезда - Партизан 2:1 Црвена Звезда - Вождовац 3:1 Напредак - Црвена Звезда 0:1 Црвена Звезда - Нови Пазар 8:0 Црвена Звезда - Раднички Ниш 4:1 Войводина - Црвена Звезда 0:3 Црвена Звезда - Чукарички 1:0 Бачка-Топола - Црвена Звезда 0:4
Маккаби Хайфа
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Маккаби Хайфа - Црвена Звезда 3:2 Аполлон - Маккаби Хайфа 2:0 Маккаби Хайфа - Аполлон 4:0 Олимпиакос - Маккаби Хайфа 0:4
Маккаби Хайфа - Олимпиакос 1:1 Витесс - Маккаби Хайфа 1:0 Мехелен - Маккаби Хайфа 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 2:2 Маккаби Хайфа - Маккаби Нетания 4:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 1:3 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 1:0 Хапоэль Тель-Авив - Маккаби Хайфа 0:2 Маккаби Нетания - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Хайфа - Хапоэль Хайфа 2:0 Маккаби Хайфа - Бней-Сахнин 1:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 1:1 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Маккаби Хайфа - Хапоэль Тель-Авив 3:0 Бейтар Трамп - Маккаби Хайфа 0:1 Маккаби Хайфа - Хапоэль Ноф-ха-Галиль 1:1
Прогнозы на матч Црвена Звезда - Маккаби Хайфа
Исход игры
Црвена Звезда
89.2% (33)
Ничья
5.4% (2)
Маккаби Хайфа
5.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
52.94% (18)
Меньше
47.06% (16)
Обе команды забьют
Да
55.88% (19)
Нет
44.12% (15)
Популярный счёт
2:1 Црвена Звезда
37.8% (14)
2:0 Црвена Звезда
29.7% (11)
1:0 Црвена Звезда
8.1% (3)
3:1 Црвена Звезда
8.1% (3)
1:1 Ничья
5.4% (2)
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