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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Црвена Звезда
 
Позже
Маккаби Хайфа
Прогнозы 37
Црвена Звезда 89.2% (33)
X 5.4% (2)
Маккаби Хайфа 5.4% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Црвена Звезда
Ничья
Маккаби Хайфа
3.55
4.90
4.71
Все Коэффициенты

История личных встреч

Црвена Звезда
Маккаби Хайфа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Црвена Звезда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букари Осман 3 1
Канга Каку 2 (1) 0.67
Пешич Александар 1 0.33
Кангва Кингс 1 0.33
Митрович Стефан 1 0.33
Павков Милан 1 0.33
Иванич Мирко 0 0
Катай Александар 0 0
Гобелич Марко 0 0
Маккаби Хайфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пьерро Францди 5 1
Чери Тьяронн 2 0.4
Мохамед Али II 2 0.4
Хазиза Долев 1 0.2
Абу-Фани Мохаммад 1 0.2
Дэвид Дин 0 0
Корню Пьер 0 0

Карточки

Црвена Звезда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родич Милан 1 1
Драгович Александр 2 0
Катай Александар 1 0
Букари Осман 1 0
Эракович Страхиня 1 0
Мустафа Ибрагим 1 0
Маккаби Хайфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сундгрен Даниэль 2 0
Хазиза Долев 2 0
Менахем Сун 2 0
Абу-Фани Мохаммад 2 0
Планич Богдан 1 0
Ацили Омер 1 0
Мохамед Али II 1 0
Корню Пьер 1 0
Коэн Джош 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
11
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
9%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
1
11%
4
36%
61-75
1
11%
3
27%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
3
50%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Црвена Звезда
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Маккаби Хайфа - Црвена Звезда 3:2 Црвена Звезда - Вождовац 4:0 Пюник - Црвена Звезда 0:2 Црвена Звезда - Пюник 5:0
Црвена Звезда - Радник Сурдулица 6:0 Младост Лучани - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - Колубара 5:0 Црвена Звезда - Раднички Ниш 4:0 Зенит - Црвена Звезда 2:1 Црвена Звезда - Копер 0:1 Црвена Звезда - Домжале 1:1 Црвена Звезда - Браво 2:1 Црвена Звезда - Партизан 2:1 Црвена Звезда - Вождовац 3:1 Напредак - Црвена Звезда 0:1 Црвена Звезда - Нови Пазар 8:0 Црвена Звезда - Раднички Ниш 4:1 Войводина - Црвена Звезда 0:3 Црвена Звезда - Чукарички 1:0 Бачка-Топола - Црвена Звезда 0:4
Маккаби Хайфа
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Маккаби Хайфа - Црвена Звезда 3:2 Аполлон - Маккаби Хайфа 2:0 Маккаби Хайфа - Аполлон 4:0 Олимпиакос - Маккаби Хайфа 0:4
Маккаби Хайфа - Олимпиакос 1:1 Витесс - Маккаби Хайфа 1:0 Мехелен - Маккаби Хайфа 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 2:2 Маккаби Хайфа - Маккаби Нетания 4:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 1:3 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 1:0 Хапоэль Тель-Авив - Маккаби Хайфа 0:2 Маккаби Нетания - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Хайфа - Хапоэль Хайфа 2:0 Маккаби Хайфа - Бней-Сахнин 1:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 1:1 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Маккаби Хайфа - Хапоэль Тель-Авив 3:0 Бейтар Трамп - Маккаби Хайфа 0:1 Маккаби Хайфа - Хапоэль Ноф-ха-Галиль 1:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Црвена Звезда - Маккаби Хайфа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 августа 2022, осталось 2 дня 14 часов 23 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 37
    Црвена Звезда 89.2% (33)
    X 5.4% (2)
    Маккаби Хайфа 5.4% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Црвена Звезда
    Ничья
    Маккаби Хайфа
    3.55
    4.90
    4.71
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Црвена Звезда - Маккаби Хайфа онлайн

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    Прогнозы на матч Црвена Звезда - Маккаби Хайфа

    Исход игры
    Црвена Звезда
    89.2% (33)
    Ничья
    5.4% (2)
    Маккаби Хайфа
    5.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.94% (18)
    Меньше
    47.06% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    55.88% (19)
    Нет
    44.12% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Црвена Звезда
    37.8% (14)
    2:0 Црвена Звезда
    29.7% (11)
    1:0 Црвена Звезда
    8.1% (3)
    3:1 Црвена Звезда
    8.1% (3)
    1:1 Ничья
    5.4% (2)
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