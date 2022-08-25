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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Виборг
 
Позже
Вест Хэм
Прогнозы 116
Виборг 3.4% (4)
X 12.1% (14)
Вест Хэм 84.5% (98)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Виборг
Ничья
Вест Хэм
4.58
4.14
1.85
Все Коэффициенты
Новости
1
Педерсен
Лукас
Лунд
2
Гааей
Антон
4
Бюрги
Николас
5
Залетел
Жан
7
Christian
Soerensen
II
14
Леманс
Клинт
13
Jeppe
Groenning
17
Бонде
Якуб
8
Лонвейк
Джастин
11
Грот
Джей-Рой
30
Ibrahim
Said
13
Ареола
Альфонс
2
Джонсон
Бен
21
Огбонна
Анджело
24
Керер
Тило
3
Крессуэлл
Аарон
28
Соучек
Томаш
10
Лансини
Мануэль
14
Корне
Максвелл
8
Форнальс
Пабло
22
Бенрахма
Саид
7
Скамакка
Джанлука
Виборг
4-3-3
Вест Хэм
4-2-3-1

История личных встреч

Виборг
Вест Хэм

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонде Якуб 2 (1) 0.4
Ibrahim Said 1 0.2
Леманс Клинт 1 0.2
Ндионе Мароки 1 0.2
Мортимер Нилс 1 0.2
Джатта Алассана 1 0.2
Бергер Софус 1 0.2
Christian Soerensen II 0 0
Лонвейк Джастин 0 0
Жамбурек Ян 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонио Майкл 1 1
Скамакка Джанлука 1 1
Боуэн Джаррод 1 1
Бенрахма Саид 0 0
Корне Максвелл 0 0

Карточки

Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Christian Soerensen II 1 0
Jeppe Groenning 1 0
Лонвейк Джастин 1 0
Бюрги Николас 1 0
Мортимер Нилс 1 0
Жамбурек Ян 1 0
Mads Soendergaard 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

8
3
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
2
25%
1
33%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Раннерс - Виборг 1:0 Вест Хэм - Виборг 3:1 Виборг - Силькеборг 2:0 Б-36 - Виборг 1:2
Нордшелланн - Виборг 1:0 Виборг - Б-36 3:0 Виборг - Копенгаген 4:2 Виборг - Судува 1:0 Орхус - Виборг 3:1 Судува - Виборг 0:1 Виборг - Ольборг 2:1 Виборг - Хорсенс 5:4 Раннерс - Виборг 3:2 Ольборг - Виборг 1:1 Сённерйюск - Виборг 0:2 Виборг - Орхус 1:0 Оденсе - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:2 Виборг - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Виборг 2:0
Вест Хэм
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вест Хэм - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Виборг 3:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2
Ланс - Вест Хэм 0:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:1 Рейнджерс - Вест Хэм 3:1 Рединг - Вест Хэм 1:1 Ипсвич - Вест Хэм 1:2 Борэм Вуд - Вест Хэм 1:1 Серветт - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2 Норвич - Вест Хэм 0:4 Айнтрахт Фр - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Арсенал 1:2 Вест Хэм - Айнтрахт Фр 1:2 Челси - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бёрнли 1:1 Лион - Вест Хэм 0:3
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в ответном матче раунда плей-офф Лиги конференций "Виборг" принимает "Вест Хэм". Прямую текстовую трансляцию для Вас проведет комментатор Антон Сазонтов.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Виборг - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 августа 2022, осталось 22 минуты.

    Главный судья: Лехнер Харальд

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 116
Виборг 3.4% (4)
X 12.1% (14)
Вест Хэм 84.5% (98)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Виборг
Ничья
Вест Хэм
4.58
4.14
1.85
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Виборг - Вест Хэм онлайн

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Прогнозы на матч Виборг - Вест Хэм

Исход игры
Виборг
3.4% (4)
Ничья
12.1% (14)
Вест Хэм
84.5% (98)
Тотал 2.5
Больше
62.96% (68)
Меньше
37.04% (40)
Обе команды забьют
Да
71.3% (77)
Нет
28.7% (31)
Популярный счёт
1:2 Вест Хэм
49.1% (57)
0:2 Вест Хэм
15.5% (18)
1:1 Ничья
11.2% (13)
0:1 Вест Хэм
7.8% (9)
1:3 Вест Хэм
3.4% (4)
2:1 Виборг
2.6% (3)
0:3 Вест Хэм
2.6% (3)
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