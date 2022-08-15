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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Виборг
 
Позже
Вест Хэм
Прогнозы 42
Виборг 2.4% (1)
X 7.1% (3)
Вест Хэм 90.5% (38)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Виборг
Ничья
Вест Хэм
4.60
3.80
1.85
Все Коэффициенты

История личных встреч

Виборг
Вест Хэм

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонде Якуб 2 (1) 0.4
Ibrahim Said 1 0.2
Леманс Клинт 1 0.2
Ндионе Мароки 1 0.2
Мортимер Нилс 1 0.2
Джатта Алассана 1 0.2
Бергер Софус 1 0.2
Christian Soerensen II 0 0
Лонвейк Джастин 0 0
Жамбурек Ян 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонио Майкл 1 1
Скамакка Джанлука 1 1
Боуэн Джаррод 1 1
Бенрахма Саид 0 0
Корне Максвелл 0 0

Карточки

Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Christian Soerensen II 1 0
Jeppe Groenning 1 0
Лонвейк Джастин 1 0
Бюрги Николас 1 0
Мортимер Нилс 1 0
Жамбурек Ян 1 0
Mads Soendergaard 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

8
3
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
2
25%
1
33%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Раннерс - Виборг 1:0 Вест Хэм - Виборг 3:1 Виборг - Силькеборг 2:0 Б-36 - Виборг 1:2
Нордшелланн - Виборг 1:0 Виборг - Б-36 3:0 Виборг - Копенгаген 4:2 Виборг - Судува 1:0 Орхус - Виборг 3:1 Судува - Виборг 0:1 Виборг - Ольборг 2:1 Виборг - Хорсенс 5:4 Раннерс - Виборг 3:2 Ольборг - Виборг 1:1 Сённерйюск - Виборг 0:2 Виборг - Орхус 1:0 Оденсе - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:2 Виборг - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Виборг 2:0
Вест Хэм
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вест Хэм - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Виборг 3:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2
Ланс - Вест Хэм 0:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:1 Рейнджерс - Вест Хэм 3:1 Рединг - Вест Хэм 1:1 Ипсвич - Вест Хэм 1:2 Борэм Вуд - Вест Хэм 1:1 Серветт - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2 Норвич - Вест Хэм 0:4 Айнтрахт Фр - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Арсенал 1:2 Вест Хэм - Айнтрахт Фр 1:2 Челси - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бёрнли 1:1 Лион - Вест Хэм 0:3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Виборг - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 августа 2022, осталось 2 дня 12 часов 44 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Виборг 2.4% (1)
    X 7.1% (3)
    Вест Хэм 90.5% (38)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Виборг
    Ничья
    Вест Хэм
    4.60
    3.80
    1.85
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Виборг - Вест Хэм онлайн

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    Прогнозы на матч Виборг - Вест Хэм

    Исход игры
    Виборг
    2.4% (1)
    Ничья
    7.1% (3)
    Вест Хэм
    90.5% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (24)
    Меньше
    40% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    65% (26)
    Нет
    35% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Вест Хэм
    45.2% (19)
    0:2 Вест Хэм
    23.8% (10)
    0:1 Вест Хэм
    7.1% (3)
    1:1 Ничья
    7.1% (3)
    1:3 Вест Хэм
    7.1% (3)
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    Вест Хэм
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