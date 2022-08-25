Первый тайм

8' Шон Гэннон выпилил с правого полуфланга высокую подачу в район левой штанги, и мяч отправился за лицевую.

7' Громко поддерживают своих любимцев болельщики "Шемрок Роверс". Тем действительно нужна большая поддержка.

6' Под прессингом защитник венгерской команды выбил мяч вперёд, а там никто за него не зацепился, и он прилетел к голкиперу Маннусу.

5' Фарруджиа получил диагональ на левом фланге, однако не сохранил мяч в поле под взором Уинго. Аут.

4' Пока команда гостей больше нацелена на атаку, но ещё рано говорить, что это устойчивая тенденция.

3' "Шемрок Роверс" играет в бело-зелёной форме, а "Ференцварош" - в золотисто-чёрной.