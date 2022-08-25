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Лига Европы

2022-2023

Стадион:
Шемрок Роверс
0:0
Первый тайм: 8'
Ференцварош
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 30 Владение мячом, % 70
Прогнозы 116
Шемрок Роверс 11.2% (13)
X 23.3% (27)
Ференцварош 65.5% (76)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шемрок Роверс
Ничья
Ференцварош
5.22
4.14
2.10
Все Коэффициенты
Новости
1
Маннус
Алан
2
Гэннон
Шон
3
Хор
Шон
5
Грэйс
Ли
8
Финн
Ронан
11
Кавана
Шон
16
О'Нил
Гари
III
17
Тауэлл
Ричард
21
Фериджей
Джастин
38
Эмаху
Айдомо
23
Фарруджиа
Нил
1
Богдан
Адам
31
Уинго
Генри
4
Кнустер
Матс
15
Ковачевич
Аднан
17
Чивич
Эльдар
93
Ледуни
Аисса
13
Эсити
Андерсон
28
Ауски
Карлос
10
Нгуэн
Токмак
20
Траоре
Адама
VII
8
Ммаэ
Райан
Шемрок Роверс
3-5-2
Ференцварош
4-2-3-1

История личных встреч

Шемрок Роверс
Ференцварош

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Шемрок Роверс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаффни Рори 1 0.25
Уоттс Дилан 1 0.25
Бурк Грэм 1 (1) 0.25
О'Нил Гари III 1 0.25
Эмаху Айдомо 1 0.25
Ференцварош
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Адама VII 2 1
Ауски Карлос 1 0.5
Чивич Эльдар 1 0.5
Мерсье Ксавье 0 0
Ммаэ Райан 0 0
Кнустер Матс 0 0

Карточки

Шемрок Роверс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хор Шон 2 0
Грэйс Ли 2 0
Финн Ронан 1 0
Грин Аарон 1 0
Клири Дэниел 1 0
Уоттс Дилан 1 0
О'Нил Гари III 1 0
Фарруджиа Нил 1 0
Лайонс Энди 1 0
Эмаху Айдомо 1 0
Ференцварош
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ауски Карлос 1 0
Кнустер Матс 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Пропущено

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шемрок Роверс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Шемрок Роверс - Дандолк 3:0 Ференцварош - Шемрок Роверс 4:0 Дерри Сити - Шемрок Роверс 0:0 Шкупи - Шемрок Роверс 1:2
Шемрок Роверс - Шкупи 3:1 Бангор Селтик - Шемрок Роверс 0:4 Шемрок Роверс - Лудогорец 2:1 Шемрок Роверс - Дроэда Юнайтед 1:1 Лудогорец - Шемрок Роверс 3:0 Хибернианс - Шемрок Роверс 0:0 Шемрок Роверс - Хибернианс 3:0 Финн Харпс - Шемрок Роверс 0:1 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 1:2 Шемрок Роверс - Богемианс 1:0 Дандолк - Шемрок Роверс 1:0 Шемрок Роверс - Шелбурн 2:0 Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 1:0 ЮК Дублин - Шемрок Роверс 0:3 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 3:1
Ференцварош
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Ференцварош - Шемрок Роверс 4:0 Ференцварош - Фехервар 4:0 Ференцварош - Карабах 1:3 Карабах - Ференцварош 1:1
Ференцварош - Пушкаш-Академия 1:0 Слован Братислава - Ференцварош 1:4 Ференцварош - Слован Братислава 1:2 Ференцварош - Тобол 5:1 Тобол - Ференцварош 0:0 Ференцварош - Карлсруэ 4:1 Ференцварош - Лудогорец 3:0 Дьирмот - Ференцварош 1:2 Ференцварош - Пакш 3:0 Ференцварош - МТК 0:3 Ференцварош - Залаэгерсег 5:3 Пакш - Ференцварош 1:2 Ференцварош - Уйпешт 2:1 Дьёр - Ференцварош 1:4 Гонвед - Ференцварош 1:2 Ференцварош - Дебрецен 3:0
  • Первый тайм
  • 8'
    Шон Гэннон выпилил с правого полуфланга высокую подачу в район левой штанги, и мяч отправился за лицевую.
  • 7'
    Громко поддерживают своих любимцев болельщики "Шемрок Роверс". Тем действительно нужна большая поддержка.
  • 6'
    Под прессингом защитник венгерской команды выбил мяч вперёд, а там никто за него не зацепился, и он прилетел к голкиперу Маннусу.
  • 5'
    Фарруджиа получил диагональ на левом фланге, однако не сохранил мяч в поле под взором Уинго. Аут.
  • 4'
    Пока команда гостей больше нацелена на атаку, но ещё рано говорить, что это устойчивая тенденция.
  • 3'
    "Шемрок Роверс" играет в бело-зелёной форме, а "Ференцварош" - в золотисто-чёрной.
  • 2'
    Неплохо начали команды, обе попробовали себя в позиционных атаках, но ничего пока не добились.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tallaght Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Шемрок Роверс 0:0 Ференцварош

Исход игры
Шемрок Роверс
11.1% (13)
Ничья
23.1% (27)
Ференцварош
65.8% (77)
Тотал 2.5
Больше
60.36% (67)
Меньше
39.64% (44)
Обе команды забьют
Да
79.28% (88)
Нет
20.72% (23)
Популярный счёт
1:2 Ференцварош
39.3% (46)
1:1 Ничья
19.7% (23)
0:1 Ференцварош
8.5% (10)
1:3 Ференцварош
6.8% (8)
2:1 Шемрок Роверс
6% (7)
0:2 Ференцварош
5.1% (6)
1:0 Шемрок Роверс
2.6% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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