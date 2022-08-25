Стадион: Таллахт
0:0
Первый тайм: 8'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
30 Владение мячом, % 70
3
Хор
Шон
5
Грэйс
Ли
11
Кавана
Шон
38
Эмаху
Айдомо
31
Уинго
Генри
17
Чивич
Эльдар
93
Ледуни
Аисса
28
Ауски
Карлос
10
Нгуэн
Токмак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Хор ШонЗащитник
-
5 Грэйс ЛиЗащитник
- Защитник
-
11 Кавана ШонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Эмаху АйдомоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Пёльс ЛеонВратарь
-
30 Лейтис ТомсВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Лайонс ЭндиПолузащитник
-
29 Бирн ДжекПолузащитник
- Нападающий
-
20 Гаффни РориНападающий
-
28 Тетте ГидеонНападающий
-
Главный тренер: Брэдли Стивен
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Уинго ГенриЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Чивич ЭльдарЗащитник
-
93 Ледуни АиссаПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Ауски КарлосПолузащитник
-
10 Нгуэн ТокмакПолузащитник
-
20 Траоре АдамаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
21 Ботка ЭндреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Вечеи БалинтПолузащитник
- Полузащитник
-
50 Маркиньос VIНападающий
-
70 Боли ФранкНападающий
-
Главный тренер: Черчесов Станислав
История личных встреч
Шемрок Роверс
Ференцварош
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шемрок Роверс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаффни Рори
|1
|0.25
|Уоттс Дилан
|1
|0.25
|Бурк Грэм
|1 (1)
|0.25
|О'Нил Гари III
|1
|0.25
|Эмаху Айдомо
|1
|0.25
Ференцварош
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Адама VII
|2
|1
|Ауски Карлос
|1
|0.5
|Чивич Эльдар
|1
|0.5
|Мерсье Ксавье
|0
|0
|Ммаэ Райан
|0
|0
|Кнустер Матс
|0
|0
Карточки
Шемрок Роверс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хор Шон
|2
|0
|Грэйс Ли
|2
|0
|Финн Ронан
|1
|0
|Грин Аарон
|1
|0
|Клири Дэниел
|1
|0
|Уоттс Дилан
|1
|0
|О'Нил Гари III
|1
|0
|Фарруджиа Нил
|1
|0
|Лайонс Энди
|1
|0
|Эмаху Айдомо
|1
|0
Ференцварош
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ауски Карлос
|1
|0
|Кнустер Матс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Пропущено
6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шемрок Роверс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Шемрок Роверс - Дандолк 3:0 Ференцварош - Шемрок Роверс 4:0 Дерри Сити - Шемрок Роверс 0:0 Шкупи - Шемрок Роверс 1:2
Шемрок Роверс - Шкупи 3:1 Бангор Селтик - Шемрок Роверс 0:4 Шемрок Роверс - Лудогорец 2:1 Шемрок Роверс - Дроэда Юнайтед 1:1 Лудогорец - Шемрок Роверс 3:0 Хибернианс - Шемрок Роверс 0:0 Шемрок Роверс - Хибернианс 3:0 Финн Харпс - Шемрок Роверс 0:1 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 1:2 Шемрок Роверс - Богемианс 1:0 Дандолк - Шемрок Роверс 1:0 Шемрок Роверс - Шелбурн 2:0 Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 1:0 ЮК Дублин - Шемрок Роверс 0:3 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 3:1
Ференцварош
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Ференцварош - Шемрок Роверс 4:0 Ференцварош - Фехервар 4:0 Ференцварош - Карабах 1:3 Карабах - Ференцварош 1:1
Ференцварош - Пушкаш-Академия 1:0 Слован Братислава - Ференцварош 1:4 Ференцварош - Слован Братислава 1:2 Ференцварош - Тобол 5:1 Тобол - Ференцварош 0:0 Ференцварош - Карлсруэ 4:1 Ференцварош - Лудогорец 3:0 Дьирмот - Ференцварош 1:2 Ференцварош - Пакш 3:0 Ференцварош - МТК 0:3 Ференцварош - Залаэгерсег 5:3 Пакш - Ференцварош 1:2 Ференцварош - Уйпешт 2:1 Дьёр - Ференцварош 1:4 Гонвед - Ференцварош 1:2 Ференцварош - Дебрецен 3:0
Прогнозы на матч Шемрок Роверс 0:0 Ференцварош
Исход игры
Шемрок Роверс
11.1% (13)
Ничья
23.1% (27)
Ференцварош
65.8% (77)
Тотал 2.5
Больше
60.36% (67)
Меньше
39.64% (44)
Обе команды забьют
Да
79.28% (88)
Нет
20.72% (23)
Популярный счёт
1:2 Ференцварош
39.3% (46)
1:1 Ничья
19.7% (23)
0:1 Ференцварош
8.5% (10)
1:3 Ференцварош
6.8% (8)
2:1 Шемрок Роверс
6% (7)
0:2 Ференцварош
5.1% (6)
1:0 Шемрок Роверс
2.6% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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