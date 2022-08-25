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Лига Европы

2022-2023

Стадион:
Жальгирис
2:1
Первый тайм: 37'
Лудогорец
0'
1:0
1' Гол
Урега Фабьен
1' Желтая карточка
Тиссера Матиас
1:1
8' Гол
Тиссера Матиас
11' Желтая карточка
Урега Фабьен
11' Желтая карточка
Сисиньо
2:1
15' Гол
Буфф Оливер
31' Желтая карточка
Текпетей Бернард

Ход матча

1'
Урега Фабьен
1:0
1'
 
Тиссера Матиас
8'
1:1
Тиссера Матиас
(Текпетей Бернард)
11'
Урега Фабьен
 
11'
 
Сисиньо
15'
Буфф Оливер
(Ренан Соарес)
2:1
31'
 
Текпетей Бернард

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогнозы 119
Жальгирис 15.1% (18)
X 42% (50)
Лудогорец 42.9% (51)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Жальгирис
Ничья
Лудогорец
3.45
3.61
3.80
Все Коэффициенты
Новости
1
Гертмонас
Эдвинас
3
Павелич
Марио
4
Казуколовас
Кипрас
26
Любисавльевич
Неманья
7
Бопесу
Жоэль
23
Буфф
Оливер
5
Горобцов
Николас
33
Миличкович
Марко
92
Урега
Фабьен
10
Ренан
Соарес
99
Ойвуси
Матиас
12
Слуга
Симон
4
Сисиньо
Неусиано
24
Вердон
Оливье
14
Групер
Дэнни
3
Недялков
Антон
82
Йорданов
Иван
6
Пётровски
Якуб
37
Текпетей
Бернард
10
Тиссера
Матиас
73
Рик
9
Родригеш
Тьяго
Жальгирис
4-4-2
Лудогорец
4-2-3-1

История личных встреч

Жальгирис
Лудогорец

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЕ
1:0
ЛЧ
4:1
ЛЧ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Жальгирис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буфф Оливер 1 0.5
Урега Фабьен 1 0.5
Ренан Соарес 0 0
Лудогорец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиссера Матиас 1 0.5
Текпетей Бернард 0 0

Карточки

Жальгирис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Казлаускас Донатас 1 1
Миколюнас Салюнас 1 0
Буфф Оливер 1 0
Урега Фабьен 1 0
Лудогорец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тиссера Матиас 2 0
Недялков Антон 1 0
Сисиньо Неусиано 1 0
Десподов Кирилл 1 0
Йорданов Иван 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Жальгирис
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Жальгирис - Лиетава Йонава 3:1 Лудогорец - Жальгирис 1:0 Ритеряй - Жальгирис 1:5 Жальгирис - Будё-Глимт 1:1
Жальгирис - Банга 2:1 Будё-Глимт - Жальгирис 5:0 Мальмё - Жальгирис 0:2 Жальгирис - Мальмё 1:0 Жальгирис - ФК Балкани 1:0 ФК Балкани - Жальгирис 1:1 Жальгирис - Хегельман Литауэн 2:1 Судува - Жальгирис 0:5 Жальгирис - Джюгас Тельшяй 2:1 Паневежис - Жальгирис 0:2 Жальгирис - Кауно Жальгирис 1:2 Ритеряй - Жальгирис 0:1 Жальгирис - Банга 2:1 Шяуляй - Жальгирис 0:1 Лиетава Йонава - Жальгирис 0:5 Хегельман Литауэн - Жальгирис 2:2
Лудогорец
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Пирин Благоевград - Лудогорец 0:4 Лудогорец - Жальгирис 1:0 Динамо Загреб - Лудогорец 4:2 Лудогорец - Динамо Загреб 1:2
Лудогорец - Спартак Варна 5:0 Шемрок Роверс - Лудогорец 2:1 ЦСКА-1948 - Лудогорец 2:2 Лудогорец - Шемрок Роверс 3:0 Лудогорец - Локомотив Пловдив 2:0 Сутьеска - Лудогорец 0:1 Септември София - Лудогорец 0:3 Лудогорец - Сутьеска 2:0 Лудогорец - Нюрнберг 3:0 Ференцварош - Лудогорец 3:0 Левски София - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Черно Море 1:0 Ботев Пловдив - Лудогорец 1:2 Лудогорец - ЦСКА София 5:0 Левски София - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Славия София 4:1
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на LFF Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 119
Жальгирис 15.1% (18)
X 42% (50)
Лудогорец 42.9% (51)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Жальгирис
Ничья
Лудогорец
3.45
3.61
3.80
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Новости
Где смотреть матч Жальгирис 2:1 Лудогорец онлайн

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Прогнозы на матч Жальгирис 2:1 Лудогорец

Исход игры
Жальгирис
15.1% (18)
Ничья
42% (50)
Лудогорец
42.9% (51)
Тотал 2.5
Больше
30.91% (34)
Меньше
69.09% (76)
Обе команды забьют
Да
71.82% (79)
Нет
28.18% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.8% (45)
1:2 Лудогорец
21.8% (26)
0:1 Лудогорец
10.9% (13)
1:0 Жальгирис
7.6% (9)
2:1 Жальгирис
5% (6)
0:2 Лудогорец
4.2% (5)
0:0 Ничья
3.4% (4)
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