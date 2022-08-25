Стадион: ЛФФ
0'
1:0
1' ГолУрега Фабьен
1' Желтая карточкаТиссера Матиас
1:1
8' ГолТиссера Матиас
11' Желтая карточкаУрега Фабьен
11' Желтая карточкаСисиньо
2:1
15' ГолБуфф Оливер
31' Желтая карточкаТекпетей Бернард
Ход матча
1'
1:0
8'
11'
11'
15'
2:1
31'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
23
Буфф
Оливер
92
Урега
Фабьен
10
Ренан
Соарес
12
Слуга
Симон
14
Групер
Дэнни
73
Рик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Буфф ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Урега ФабьенПолузащитник
-
10 Ренан СоаресНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Мамич ПетарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Бурба МотеюсНападающий
-
27 Тадич ЙосипНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Чебурин Владимир
- Основной состав
-
12 Слуга СимонВратарь
-
4 СисиньоЗащитник
- Защитник
-
14 Групер ДэнниЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
73 РикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 ЖоржиньюПолузащитник
-
23 Кафумана ШоуПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Делев СпасПолузащитник
-
95 Соуза КоулиПолузащитник
-
-
Главный тренер: Шимунджа Анте
История личных встреч
Жальгирис
Лудогорец
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Жальгирис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буфф Оливер
|1
|0.5
|Урега Фабьен
|1
|0.5
|Ренан Соарес
|0
|0
Лудогорец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиссера Матиас
|1
|0.5
|Текпетей Бернард
|0
|0
Карточки
Жальгирис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Казлаускас Донатас
|1
|1
|Миколюнас Салюнас
|1
|0
|Буфф Оливер
|1
|0
|Урега Фабьен
|1
|0
Лудогорец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тиссера Матиас
|2
|0
|Недялков Антон
|1
|0
|Сисиньо Неусиано
|1
|0
|Десподов Кирилл
|1
|0
|Йорданов Иван
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Жальгирис
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Жальгирис - Лиетава Йонава 3:1 Лудогорец - Жальгирис 1:0 Ритеряй - Жальгирис 1:5 Жальгирис - Будё-Глимт 1:1
Жальгирис - Банга 2:1 Будё-Глимт - Жальгирис 5:0 Мальмё - Жальгирис 0:2 Жальгирис - Мальмё 1:0 Жальгирис - ФК Балкани 1:0 ФК Балкани - Жальгирис 1:1 Жальгирис - Хегельман Литауэн 2:1 Судува - Жальгирис 0:5 Жальгирис - Джюгас Тельшяй 2:1 Паневежис - Жальгирис 0:2 Жальгирис - Кауно Жальгирис 1:2 Ритеряй - Жальгирис 0:1 Жальгирис - Банга 2:1 Шяуляй - Жальгирис 0:1 Лиетава Йонава - Жальгирис 0:5 Хегельман Литауэн - Жальгирис 2:2
Лудогорец
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Пирин Благоевград - Лудогорец 0:4 Лудогорец - Жальгирис 1:0 Динамо Загреб - Лудогорец 4:2 Лудогорец - Динамо Загреб 1:2
Лудогорец - Спартак Варна 5:0 Шемрок Роверс - Лудогорец 2:1 ЦСКА-1948 - Лудогорец 2:2 Лудогорец - Шемрок Роверс 3:0 Лудогорец - Локомотив Пловдив 2:0 Сутьеска - Лудогорец 0:1 Септември София - Лудогорец 0:3 Лудогорец - Сутьеска 2:0 Лудогорец - Нюрнберг 3:0 Ференцварош - Лудогорец 3:0 Левски София - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Черно Море 1:0 Ботев Пловдив - Лудогорец 1:2 Лудогорец - ЦСКА София 5:0 Левски София - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Славия София 4:1
Прогнозы на матч Жальгирис 2:1 Лудогорец
Исход игры
Жальгирис
15.1% (18)
Ничья
42% (50)
Лудогорец
42.9% (51)
Тотал 2.5
Больше
30.91% (34)
Меньше
69.09% (76)
Обе команды забьют
Да
71.82% (79)
Нет
28.18% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.8% (45)
1:2 Лудогорец
21.8% (26)
0:1 Лудогорец
10.9% (13)
1:0 Жальгирис
7.6% (9)
2:1 Жальгирис
5% (6)
0:2 Лудогорец
4.2% (5)
0:0 Ничья
3.4% (4)
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