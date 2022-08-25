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Лига Европы

2022-2023

Стадион:
Шериф
 
Позже
Пюник
Прогнозы 141
Шериф 81.6% (115)
X 7.8% (11)
Пюник 10.6% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шериф
Ничья
Пюник
1.54
7.60
8.38
Все Коэффициенты
Новости
1
Челядник
Дмитрий
42
Гедес
Ренан
15
Кики
Габи
6
Раделич
Степан
2
Кпозо
Патрик
10
Бадоло
Седрик
18
Киабу
Мусса
8
Mouhamed
Diop
7
Уаттара
Абу
61
Рашид
Ибрахим
80
Атьемвен
Айяйи
1
Юрченко
Давид
24
Радески
Марьян
29
Кочук
Евгений
15
Коваленко
Михаил
Вадимович
6
Карлос
Джуниор
II
14
Отубаньо
Юсуф
9
Дашян
Артак
95
Братков
Антон
30
Гонсалес
Александр
11
Арутюнян
Оганес
79
Вакуленко
Сергей
Шериф
4-3-3
Пюник
4-3-3

История личных встреч

Шериф
Пюник

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Шериф
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гедес Ренан 1 0
Пюник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Братков Антон 1 0

Результаты последних матчей

Шериф
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Бельцы - Шериф 0:3 Пюник - Шериф 0:0 Шериф - Динамо-Авто 2:0 Виктория Пльзень - Шериф 2:1
Сфынтул Георге - Шериф 1:3 Шериф - Виктория Пльзень 1:2 Зимбру - Шериф 1:1 Шериф - Марибор 1:0 Марибор - Шериф 0:0 Шериф - Зриньски 1:0 Зриньски - Шериф 0:0 Сфынтул Георге - Шериф 0:1 Сфынтул Георге - Шериф 0:2 Милсами - Шериф 1:1 Динамо-Авто - Шериф 0:3 Шериф - Флорешты 3:0 Зимбру - Шериф 1:1 Шериф - Петрокуб 1:0 Бельцы - Шериф 0:3 Сфынтул Георге - Шериф 0:3
Пюник
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Пюник - Ван 0:1 Пюник - Шериф 0:0 Пюник - Ширак 1:0 Пюник - Црвена Звезда 0:2
Црвена Звезда - Пюник 5:0 Пюник - Арарат 0:1 Дюделанж - Пюник 1:4 Пюник - Дюделанж 0:1 ЧФР Клуж - Пюник 2:2 Пюник - ЧФР Клуж 0:0 Алашкерт - Пюник 1:1 Пюник - Арарат 1:0 Пюник - Урарту 1:1 Пюник - Ван 2:0 Пюник - Ноа Ереван 2:1 Арарат-Армения - Пюник 1:1 Пюник - Нораванк 3:2 Пюник - ЦСКА Ереван 1:0 Пюник - Алашкерт 3:0 Арарат - Пюник 1:2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шериф - Пюник от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 августа 2022, осталось 22 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 141
    Шериф 81.6% (115)
    X 7.8% (11)
    Пюник 10.6% (15)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Шериф
    Ничья
    Пюник
    1.54
    7.60
    8.38
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Шериф - Пюник онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

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    Прогнозы на матч Шериф - Пюник

    Исход игры
    Шериф
    81.6% (115)
    Ничья
    7.8% (11)
    Пюник
    10.6% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.18% (31)
    Меньше
    71.82% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    32.73% (36)
    Нет
    67.27% (74)
    Популярный счёт
    1:0 Шериф
    32.6% (46)
    2:0 Шериф
    18.4% (26)
    2:1 Шериф
    18.4% (26)
    1:1 Ничья
    3.5% (5)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
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    Шериф
    Пюник
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