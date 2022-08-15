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Лига Европы

2022-2023

Стадион:
Шериф
 
Позже
Пюник
Прогнозы 49
Шериф 79.6% (39)
X 10.2% (5)
Пюник 10.2% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Шериф
Ничья
Пюник
1.54
7.20
7.05
Все Коэффициенты

История личных встреч

Шериф
Пюник

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Шериф
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гедес Ренан 1 0
Пюник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Братков Антон 1 0

Результаты последних матчей

Шериф
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Бельцы - Шериф 0:3 Пюник - Шериф 0:0 Шериф - Динамо-Авто 2:0 Виктория Пльзень - Шериф 2:1
Сфынтул Георге - Шериф 1:3 Шериф - Виктория Пльзень 1:2 Зимбру - Шериф 1:1 Шериф - Марибор 1:0 Марибор - Шериф 0:0 Шериф - Зриньски 1:0 Зриньски - Шериф 0:0 Сфынтул Георге - Шериф 0:1 Сфынтул Георге - Шериф 0:2 Милсами - Шериф 1:1 Динамо-Авто - Шериф 0:3 Шериф - Флорешты 3:0 Зимбру - Шериф 1:1 Шериф - Петрокуб 1:0 Бельцы - Шериф 0:3 Сфынтул Георге - Шериф 0:3
Пюник
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Пюник - Ван 0:1 Пюник - Шериф 0:0 Пюник - Ширак 1:0 Пюник - Црвена Звезда 0:2
Црвена Звезда - Пюник 5:0 Пюник - Арарат 0:1 Дюделанж - Пюник 1:4 Пюник - Дюделанж 0:1 ЧФР Клуж - Пюник 2:2 Пюник - ЧФР Клуж 0:0 Алашкерт - Пюник 1:1 Пюник - Арарат 1:0 Пюник - Урарту 1:1 Пюник - Ван 2:0 Пюник - Ноа Ереван 2:1 Арарат-Армения - Пюник 1:1 Пюник - Нораванк 3:2 Пюник - ЦСКА Ереван 1:0 Пюник - Алашкерт 3:0 Арарат - Пюник 1:2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шериф - Пюник от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 августа 2022, осталось 2 дня 12 часов 44 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Шериф 79.6% (39)
    X 10.2% (5)
    Пюник 10.2% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шериф
    Ничья
    Пюник
    1.54
    7.20
    7.05
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Шериф - Пюник онлайн

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    Прогнозы на матч Шериф - Пюник

    Исход игры
    Шериф
    79.6% (39)
    Ничья
    10.2% (5)
    Пюник
    10.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.1% (16)
    Меньше
    61.9% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    42.86% (18)
    Нет
    57.14% (24)
    Популярный счёт
    1:0 Шериф
    28.6% (14)
    2:1 Шериф
    26.5% (13)
    2:0 Шериф
    18.4% (9)
    2:2 Ничья
    4.1% (2)
    1:1 Ничья
    4.1% (2)
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    Пюник
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