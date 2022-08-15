Стадион: Зимбру
История личных встреч
Шериф
Пюник
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Шериф
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гедес Ренан
|1
|0
Пюник
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Братков Антон
|1
|0
Результаты последних матчей
Шериф
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Бельцы - Шериф 0:3 Пюник - Шериф 0:0 Шериф - Динамо-Авто 2:0 Виктория Пльзень - Шериф 2:1
Сфынтул Георге - Шериф 1:3 Шериф - Виктория Пльзень 1:2 Зимбру - Шериф 1:1 Шериф - Марибор 1:0 Марибор - Шериф 0:0 Шериф - Зриньски 1:0 Зриньски - Шериф 0:0 Сфынтул Георге - Шериф 0:1 Сфынтул Георге - Шериф 0:2 Милсами - Шериф 1:1 Динамо-Авто - Шериф 0:3 Шериф - Флорешты 3:0 Зимбру - Шериф 1:1 Шериф - Петрокуб 1:0 Бельцы - Шериф 0:3 Сфынтул Георге - Шериф 0:3
Пюник
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Пюник - Ван 0:1 Пюник - Шериф 0:0 Пюник - Ширак 1:0 Пюник - Црвена Звезда 0:2
Црвена Звезда - Пюник 5:0 Пюник - Арарат 0:1 Дюделанж - Пюник 1:4 Пюник - Дюделанж 0:1 ЧФР Клуж - Пюник 2:2 Пюник - ЧФР Клуж 0:0 Алашкерт - Пюник 1:1 Пюник - Арарат 1:0 Пюник - Урарту 1:1 Пюник - Ван 2:0 Пюник - Ноа Ереван 2:1 Арарат-Армения - Пюник 1:1 Пюник - Нораванк 3:2 Пюник - ЦСКА Ереван 1:0 Пюник - Алашкерт 3:0 Арарат - Пюник 1:2
Прогнозы на матч Шериф - Пюник
Исход игры
Шериф
79.6% (39)
Ничья
10.2% (5)
Пюник
10.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
38.1% (16)
Меньше
61.9% (26)
Обе команды забьют
Да
42.86% (18)
Нет
57.14% (24)
Популярный счёт
1:0 Шериф
28.6% (14)
2:1 Шериф
26.5% (13)
2:0 Шериф
18.4% (9)
2:2 Ничья
4.1% (2)
1:1 Ничья
4.1% (2)
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