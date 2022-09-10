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Германия: Бундеслига 2
2022-2023


Стадион: Зрители: 31000
Ганновер 96
1:1
Конец матча
Айнтрахт Бр
0'
7' Желтая карточка
Донкор Антон
18' Желтая карточка
Де Медина Натан
39' Желтая карточка
Enzo Leopold
59' Желтая карточка
Краусе Робин
0:1
69' Гол
Уджа Энтони
70' Желтая карточка
Уджа Энтони
1:1
77' Гол
Нильсен Ховард
78' Желтая карточка
Крайнц Лука
78' Желтая карточка
Фейзич Ясмин
90' Желтая карточка
Тойхерт Седрик
90'+6

Ход матча

7'
 
Донкор Антон
18'
 
Де Медина Натан
39'
Enzo Leopold
 
46'
Тойхерт Седрик
Nicolo Tresoldi
 
59'
 
Краусе Робин
62'
Безушков Макс
Enzo Leopold
 
63'
 
Виб Данило
Краусе Робин
69'
0:1
Уджа Энтони
(Виб Данило)
70'
 
Уджа Энтони
75'
 
Ихорст Лук
Кауфманн Фабио
75'
 
Киевски Нико
Донкор Антон
75'
 
Лаубербах Лион
Уджа Энтони
76'
Керк Себастьян
Бейер Максимилиан
 
77'
Нильсен Ховард
(Тойхерт Седрик)
1:1
78'
Крайнц Лука
 
78'
 
Фейзич Ясмин
90'
Тойхерт Седрик
 
90'
 
Хеннинг Брайан
Ферай Иммануэль

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 6
  • 12 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
1
Цилер
Рон-Роберт
5
Нойман
Фил
31
Бёрнер
Юлиан
32
Крайнц
Лука
21
Муроя
Сэй
18
Кён
Деррик
6
Кунце
Фабиан
8
Enzo
Leopold
16
Нильсен
Ховард
23
Nicolo
Tresoldi
14
Бейер
Максимилиан
16
Фейзич
Ясмин
15
Де
Медина
Натан
30
Берендт
Бриан
18
Бенкович
Филип
26
Маркс
Ян-Хендрик
19
Донкор
Антон
39
Краусе
Робин
4
Николау
Яннис
37
Кауфманн
Фабио
10
Ферай
Иммануэль
14
Уджа
Энтони
Ганновер 96
3-4-1-2
Айнтрахт Бр
3-4-2-1

История личных встреч

Ганновер 96
Айнтрахт Бр

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

Б2
1:2
Б2
4:1
Б2
1:0
Б2
2:2
Б
3:0
Б
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нильсен Ховард 4 0.5
Бейер Максимилиан 3 (1) 0.38
Тойхерт Седрик 2 0.25
Кён Деррик 1 0.13
Крайнц Лука 1 0.13
Муроя Сэй 1 0.13
Керк Себастьян 1 (1) 0.13
Безушков Макс 0 0
Enzo Leopold 0 0
Antonio Foti 0 0
Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уджа Энтони 2 0.25
Ферай Иммануэль 2 0.25
Кауфманн Фабио 2 0.25
Краусе Робин 1 0.13
Донкор Антон 1 0.13
Николау Яннис 0 0
Виб Данило 0 0

Карточки

Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крайнц Лука 4 0
Кунце Фабиан 4 0
Цилер Рон-Роберт 2 0
Нильсен Ховард 2 0
Тойхерт Седрик 2 0
Нойман Фил 2 0
Кён Деррик 2 0
Бёрнер Юлиан 1 0
Шауб Луис 1 0
Ондуа Гаэль 1 0
Дем Янник 1 0
Муроя Сэй 1 0
Enzo Leopold 1 0
Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Краусе Робин 2 0
Хеннинг Брайан 2 0
Донкор Антон 2 0
Philipp Strompf 2 0
Ферай Иммануэль 2 0
Фейзич Ясмин 1 0
Уджа Энтони 1 0
Николау Яннис 1 0
Де Медина Натан 1 0
Кауфманн Фабио 1 0
Киевски Нико 1 0
Маркс Ян-Хендрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

5
10
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
3
30%
61-75
3
60%
3
30%
76-90

Забито

9
6
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
22%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
40%
2
29%
76-90

Забито

14
9
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
2
14%
2
22%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
1
11%
31-45
2
14%
3
33%
46-60
1
7%
3
33%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Пропущено

10
17
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
20%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
6
35%
61-75
5
50%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ганновер 96
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ганза - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Магдебург - Ганновер 96 0:4 Ганновер 96 - Ян 1:0
Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Падерборн - Ганновер 96 4:2 Шотт Майнц - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Гронинген 3:0 Оснабрюк - Ганновер 96 1:1 Вольфсбург - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Дуйсбург 5:2 Ганновер 96 - Ингольштадт 3:2 Гамбург - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:0 Падерборн - Ганновер 96 3:0 Ганновер 96 - Фортуна 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Ян 1:1
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Айнтрахт Бр - Нюрнберг 4:2 Арминия - Айнтрахт Бр 4:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 2:2 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 3:0
Айнтрахт Бр - Дармштадт 0:1 Айнтрахт Бр - Герта 4:4 Хайденхайм - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2 Рот-Вайсс Эссен - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Бр - Эсперанж 0:1 Айнтрахт Бр - Фрайбург-2 1:0 Айнтрахт Бр - Виктория Кёльн 0:1 Меппен - Айнтрахт Бр 3:2 Айнтрахт Бр - Магдебург 2:1 Айнтрахт Бр - Вюрцбург Кикерс 1:0 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 0:1 Айнтрахт Бр - Хафельзе 3:2 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 1:1 Боруссия-2 Д - Айнтрахт Бр 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 8 6 1 1 24 - 8 19
2. Гамбург 8 6 0 2 12 - 5 18
3. Хайденхайм 8 4 3 1 12 - 5 15
4. Дармштадт 7 4 2 1 12 - 7 14
5. Ганновер 96 8 4 2 2 14 - 10 14
6. Кайзерслаутерн 7 3 3 1 13 - 10 12
7. Хольштайн Киль 8 3 3 2 14 - 15 12
8. Фортуна 7 3 2 2 13 - 9 11
9. Карлсруэ 8 3 2 3 14 - 12 11
10. Нюрнберг 8 3 1 4 9 - 13 10
11. Ганза 7 3 0 4 5 - 9 9
12. Санкт-Паули 7 2 3 2 13 - 12 9
13. Ян 8 2 2 4 5 - 14 8
14. Зандхаузен 7 2 1 4 7 - 9 7
15. Арминия 8 1 2 5 8 - 13 5
16. Айнтрахт Бр 8 1 2 5 8 - 18 5
17. Гройтер Фюрт 7 0 4 3 9 - 14 4
18. Магдебург 7 1 1 5 9 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 5 5 0 0 20 - 4 15
2. Дармштадт 4 2 2 0 9 - 4 8
3. Ганновер 96 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Фортуна 3 2 1 0 8 - 3 7
5. Хайденхайм 3 2 1 0 6 - 2 7
6. Санкт-Паули 3 2 1 0 8 - 4 7
7. Хольштайн Киль 4 2 1 1 8 - 5 7
8. Карлсруэ 4 2 1 1 7 - 5 7
9. Зандхаузен 4 2 1 1 4 - 3 7
10. Кайзерслаутерн 4 2 1 1 8 - 7 7
11. Ганза 4 2 0 2 4 - 3 6
12. Гамбург 4 2 0 2 3 - 3 6
13. Нюрнберг 4 2 0 2 3 - 5 6
14. Ян 4 1 2 1 2 - 6 5
15. Айнтрахт Бр 4 1 1 2 6 - 7 4
16. Арминия 3 1 0 2 4 - 6 3
17. Гройтер Фюрт 4 0 3 1 6 - 8 3
18. Магдебург 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 4 4 0 0 9 - 2 12
2. Хайденхайм 5 2 2 1 6 - 3 8
3. Ганновер 96 4 2 0 2 8 - 6 6
4. Дармштадт 3 2 0 1 3 - 3 6
5. Кайзерслаутерн 3 1 2 0 5 - 3 5
6. Хольштайн Киль 4 1 2 1 6 - 10 5
7. Падерборн 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Карлсруэ 4 1 1 2 7 - 7 4
9. Фортуна 4 1 1 2 5 - 6 4
10. Нюрнберг 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Магдебург 4 1 1 2 7 - 10 4
12. Ганза 3 1 0 2 1 - 6 3
13. Ян 4 1 0 3 3 - 8 3
14. Санкт-Паули 4 0 2 2 5 - 8 2
15. Арминия 5 0 2 3 4 - 7 2
16. Гройтер Фюрт 3 0 1 2 3 - 6 1
17. Айнтрахт Бр 4 0 1 3 2 - 11 1
18. Зандхаузен 3 0 0 3 3 - 6 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Падерборн Платте Феликс 6 0 3
2. Гамбург Глацель Роберт 5 0 1
3. Падерборн Пирингер Марвин 5 0 1
4. Фортуна Ковнацки Давид 4 1 2
5. Ганновер 96 Нильсен Ховард 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Магдебург Лоуренс Джеймс 2 2
2. Дармштадт Холланд Фабиан 5 0
3. Ян Гимбер Бенедикт 5 0
4. Санкт-Паули Ирвайн Джексон 4 0
5. Ганновер 96 Крайнц Лука 4 0
Весь список
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      39'
      Enzo Leopold получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      18'
      Де Медина Натан получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      7'
      Донкор Антон получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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