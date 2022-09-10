Стадион: Эйч-Ди-Ай Арена Зрители: 31000
1:1
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаДонкор Антон
18' Желтая карточкаДе Медина Натан
39' Желтая карточкаEnzo Leopold
59' Желтая карточкаКраусе Робин
0:1
69' ГолУджа Энтони
70' Желтая карточкаУджа Энтони
1:1
77' ГолНильсен Ховард
78' Желтая карточкаКрайнц Лука
78' Желтая карточкаФейзич Ясмин
90' Желтая карточкаТойхерт Седрик
90'+6
Ход матча
7'
18'
39'
59'
69'
0:1
70'
77'
1:1
78'
78'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 6
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 6
-
12 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
31
Бёрнер
Юлиан
32
Крайнц
Лука
21
Муроя
Сэй
18
Кён
Деррик
16
Фейзич
Ясмин
19
Донкор
Антон
39
Краусе
Робин
14
Уджа
Энтони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёрнер ЮлианЗащитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
-
21 Муроя СэйЗащитник
-
18 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
- Защитник
-
20 Дем ЯнникЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шауб ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Antonio Foti
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Основной состав
-
16 Фейзич ЯсминВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Донкор АнтонЗащитник
-
39 Краусе РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Уджа ЭнтониНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Виб ДанилоЗащитник
-
27 Киевски НикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Ихорст ЛукНападающий
-
21 Эндо КейтаНападающий
-
Главный тренер: Michael Schiele
История личных встреч
Ганновер 96
Айнтрахт Бр
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нильсен Ховард
|4
|0.5
|Бейер Максимилиан
|3 (1)
|0.38
|Тойхерт Седрик
|2
|0.25
|Кён Деррик
|1
|0.13
|Крайнц Лука
|1
|0.13
|Муроя Сэй
|1
|0.13
|Керк Себастьян
|1 (1)
|0.13
|Безушков Макс
|0
|0
|Enzo Leopold
|0
|0
|Antonio Foti
|0
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уджа Энтони
|2
|0.25
|Ферай Иммануэль
|2
|0.25
|Кауфманн Фабио
|2
|0.25
|Краусе Робин
|1
|0.13
|Донкор Антон
|1
|0.13
|Николау Яннис
|0
|0
|Виб Данило
|0
|0
Карточки
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крайнц Лука
|4
|0
|Кунце Фабиан
|4
|0
|Цилер Рон-Роберт
|2
|0
|Нильсен Ховард
|2
|0
|Тойхерт Седрик
|2
|0
|Нойман Фил
|2
|0
|Кён Деррик
|2
|0
|Бёрнер Юлиан
|1
|0
|Шауб Луис
|1
|0
|Ондуа Гаэль
|1
|0
|Дем Янник
|1
|0
|Муроя Сэй
|1
|0
|Enzo Leopold
|1
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Краусе Робин
|2
|0
|Хеннинг Брайан
|2
|0
|Донкор Антон
|2
|0
|Philipp Strompf
|2
|0
|Ферай Иммануэль
|2
|0
|Фейзич Ясмин
|1
|0
|Уджа Энтони
|1
|0
|Николау Яннис
|1
|0
|Де Медина Натан
|1
|0
|Кауфманн Фабио
|1
|0
|Киевски Нико
|1
|0
|Маркс Ян-Хендрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
5
10
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
3
30%
61-75
3
60%
3
30%
76-90
Забито
9
6
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
22%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
40%
2
29%
76-90
Забито
14
9
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
2
14%
2
22%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
1
11%
31-45
2
14%
3
33%
46-60
1
7%
3
33%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Пропущено
10
17
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
20%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
6
35%
61-75
5
50%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ганновер 96
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ганза - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Магдебург - Ганновер 96 0:4 Ганновер 96 - Ян 1:0
Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Падерборн - Ганновер 96 4:2 Шотт Майнц - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Гронинген 3:0 Оснабрюк - Ганновер 96 1:1 Вольфсбург - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Дуйсбург 5:2 Ганновер 96 - Ингольштадт 3:2 Гамбург - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:0 Падерборн - Ганновер 96 3:0 Ганновер 96 - Фортуна 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Ян 1:1
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Айнтрахт Бр - Нюрнберг 4:2 Арминия - Айнтрахт Бр 4:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 2:2 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 3:0
Айнтрахт Бр - Дармштадт 0:1 Айнтрахт Бр - Герта 4:4 Хайденхайм - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2 Рот-Вайсс Эссен - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Бр - Эсперанж 0:1 Айнтрахт Бр - Фрайбург-2 1:0 Айнтрахт Бр - Виктория Кёльн 0:1 Меппен - Айнтрахт Бр 3:2 Айнтрахт Бр - Магдебург 2:1 Айнтрахт Бр - Вюрцбург Кикерс 1:0 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 0:1 Айнтрахт Бр - Хафельзе 3:2 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 1:1 Боруссия-2 Д - Айнтрахт Бр 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|8
|6
|1
|1
|24 - 8
|19
|2.
|Гамбург
|8
|6
|0
|2
|12 - 5
|18
|3.
|Хайденхайм
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|4.
|Дармштадт
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|5.
|Ганновер 96
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|6.
|Кайзерслаутерн
|7
|3
|3
|1
|13 - 10
|12
|7.
|Хольштайн Киль
|8
|3
|3
|2
|14 - 15
|12
|8.
|Фортуна
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|9.
|Карлсруэ
|8
|3
|2
|3
|14 - 12
|11
|10.
|Нюрнберг
|8
|3
|1
|4
|9 - 13
|10
|11.
|Ганза
|7
|3
|0
|4
|5 - 9
|9
|12.
|Санкт-Паули
|7
|2
|3
|2
|13 - 12
|9
|13.
|Ян
|8
|2
|2
|4
|5 - 14
|8
|14.
|Зандхаузен
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|15.
|Арминия
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|16.
|Айнтрахт Бр
|8
|1
|2
|5
|8 - 18
|5
|17.
|Гройтер Фюрт
|7
|0
|4
|3
|9 - 14
|4
|18.
|Магдебург
|7
|1
|1
|5
|9 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|5
|5
|0
|0
|20 - 4
|15
|2.
|Дармштадт
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|3.
|Ганновер 96
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|4.
|Фортуна
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|5.
|Хайденхайм
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|6.
|Санкт-Паули
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|7.
|Хольштайн Киль
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|8.
|Карлсруэ
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|9.
|Зандхаузен
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|10.
|Кайзерслаутерн
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|11.
|Ганза
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|12.
|Гамбург
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|13.
|Нюрнберг
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|14.
|Ян
|4
|1
|2
|1
|2 - 6
|5
|15.
|Айнтрахт Бр
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|16.
|Арминия
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|17.
|Гройтер Фюрт
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|18.
|Магдебург
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|2.
|Хайденхайм
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|3.
|Ганновер 96
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|4.
|Дармштадт
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|5.
|Кайзерслаутерн
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|Хольштайн Киль
|4
|1
|2
|1
|6 - 10
|5
|7.
|Падерборн
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Карлсруэ
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|9.
|Фортуна
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|Нюрнберг
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|Магдебург
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|12.
|Ганза
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|13.
|Ян
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|14.
|Санкт-Паули
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|15.
|Арминия
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|16.
|Гройтер Фюрт
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|17.
|Айнтрахт Бр
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
|18.
|Зандхаузен
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Падерборн
|Платте Феликс
|6
|0
|3
|2.
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5
|0
|1
|3.
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|5
|0
|1
|4.
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|4
|1
|2
|5.
|Ганновер 96
|Нильсен Ховард
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Магдебург
|Лоуренс Джеймс
|2
|2
|2.
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|5
|0
|3.
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|5
|0
|4.
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|4
|0
|5.
|Ганновер 96
|Крайнц Лука
|4
|0