Стадион: Бентелер Арена
0'
1:0
21' ГолMarcel Hoffmeier
28' Желтая карточкаКеннеди Скотт
39' Желтая карточкаГимбер Бенедикт
56' Желтая карточкаTobias Mueller
68' Красная карточкаБрайткройц Стив
2:0
69' ГолЛайпертц Роберт
3:0
86' ГолПирингер Марвин
89' Желтая карточкаЮстван Юлиан
90'+1
Ход матча
21'
1:0
28'
39'
56'
68'
69'
2:0
86'
3:0
89'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 5
-
11 Удары в створ 1
-
8 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
61 Владение мячом, % 39
10
Юстван
Юлиан
33
Эльведи
Ян
11
Фабер
Конрад
29
Меес
Джошуа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Юстван ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хут ЯнникВратарь
-
28 Карльс ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Офори КелвинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фабер КонрадПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Меес ДжошуаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Minos Gouras
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
История личных встреч
Падерборн
Ян
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
12 матчей
41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Платте Феликс
|6
|0.75
|Пирингер Марвин
|5
|0.63
|Sirlord Conteh
|2
|0.25
|Юстван Юлиан
|2
|0.25
|Муслия Флоран
|2 (2)
|0.25
|Лайпертц Роберт
|2
|0.25
|Обермайр Рафаэль
|1
|0.13
|Србени Деннис
|1
|0.13
|Шалленберг Рон
|1
|0.13
|Marcel Hoffmeier
|1
|0.13
|Карльс Йонас
|0
|0
Ян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альберс Андреас
|1
|0.13
|Меес Джошуа
|1
|0.13
|Гимбер Бенедикт
|1
|0.13
|Тальхаммер Максимилиан
|1
|0.13
|Minos Gouras
|1
|0.13
|Схипноски Никлас
|0
|0
|Саллер Бенедикт
|0
|0
Карточки
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юстван Юлиан
|2
|0
|Хюнемайер Уве
|1
|0
|Шустер Марко
|1
|0
|Србени Деннис
|1
|0
|Хут Янник
|1
|0
|Tobias Mueller
|1
|0
|Карльс Йонас
|1
|0
|Шалленберг Рон
|1
|0
|Пирингер Марвин
|1
|0
|Marcel Hoffmeier
|1
|0
|Хеуэр Яннис
|1
|0
|Рор Максимилиан
|1
|0
Ян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимбер Бенедикт
|5
|0
|Брайткройц Стив
|2
|1
|Саллер Бенедикт
|2
|0
|Стоянович Деян
|1
|0
|Гувара Леон
|1
|0
|Эльведи Ян
|1
|0
|Меес Джошуа
|1
|0
|Йылдырым Айгюн
|1
|0
|Макридис Хараламбос
|1
|0
|Схипноски Никлас
|1
|0
|Кеннеди Скотт
|1
|0
|Калисканер Каан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
4
6 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
1
5%
1
25%
31-45
4
21%
1
25%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
4
21%
2
50%
76-90
Пропущено
5
7
5 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
2
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
1
17%
76-90
Забито
23
6
8 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
0 Не забивали 5
2
9%
1
17%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
2
9%
1
17%
31-45
4
17%
1
17%
46-60
5
22%
1
17%
61-75
6
26%
2
33%
76-90
Пропущено
9
13
7 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
3
33%
2
15%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
22%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Падерборн
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Падерборн - Магдебург 1:0 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Падерборн - Хольштайн Киль 7:2 Кайзерслаутерн - Падерборн 0:1
Падерборн - Ганновер 96 4:2 Айнхайт Вернигероде - Падерборн 0:10 Падерборн - Антальяспор 1:0 Фортуна - Падерборн 2:1 Падерборн - Карлсруэ 5:0 Падерборн - Оснабрюк 2:0 Падерборн - Бохум 2:0 Падерборн - Аякс 5:2 Галлешер - Падерборн 1:3 Падерборн - Ферль 2:2 Дармштадт - Падерборн 3:0 Падерборн - Зандхаузен 2:0 Ганза - Падерборн 0:0 Падерборн - Ганновер 96 3:0 Ингольштадт - Падерборн 0:1 Падерборн - Карлсруэ 2:2
Ян
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ян - Хольштайн Киль 0:0 Фортуна - Ян 4:0 Ян - Карлсруэ 0:6 Ганновер 96 - Ян 1:0
Ян - Нюрнберг 0:0 Ян - Кёльн 2:2 Арминия - Ян 0:3 Ян - Дармштадт 2:0 Ян - Норвич 2:2 Ян - Цвиккау 6:2 Фортуна Регенсбург - Ян 3:10 Вердер - Ян 2:0 Ян - Хайденхайм 0:2 Динамо Дрезден - Ян 1:1 Ян - Гамбург 2:4 Ганза - Ян 1:1 Ян - Ингольштадт 1:1 Ганновер 96 - Ян 1:1 Ян - Гройтер Фюрт 0:3 Ян - Падерборн 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|8
|6
|1
|1
|24 - 8
|19
|2.
|Гамбург
|8
|6
|0
|2
|12 - 5
|18
|3.
|Хайденхайм
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|4.
|Дармштадт
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|5.
|Ганновер 96
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|6.
|Кайзерслаутерн
|7
|3
|3
|1
|13 - 10
|12
|7.
|Хольштайн Киль
|8
|3
|3
|2
|14 - 15
|12
|8.
|Фортуна
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|9.
|Карлсруэ
|8
|3
|2
|3
|14 - 12
|11
|10.
|Нюрнберг
|8
|3
|1
|4
|9 - 13
|10
|11.
|Ганза
|7
|3
|0
|4
|5 - 9
|9
|12.
|Санкт-Паули
|7
|2
|3
|2
|13 - 12
|9
|13.
|Ян
|8
|2
|2
|4
|5 - 14
|8
|14.
|Зандхаузен
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|15.
|Арминия
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|16.
|Айнтрахт Бр
|8
|1
|2
|5
|8 - 18
|5
|17.
|Гройтер Фюрт
|7
|0
|4
|3
|9 - 14
|4
|18.
|Магдебург
|7
|1
|1
|5
|9 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|5
|5
|0
|0
|20 - 4
|15
|2.
|Дармштадт
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|3.
|Ганновер 96
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|4.
|Фортуна
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|5.
|Хайденхайм
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|6.
|Санкт-Паули
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|7.
|Хольштайн Киль
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|8.
|Карлсруэ
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|9.
|Зандхаузен
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|10.
|Кайзерслаутерн
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|11.
|Ганза
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|12.
|Гамбург
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|13.
|Нюрнберг
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|14.
|Ян
|4
|1
|2
|1
|2 - 6
|5
|15.
|Айнтрахт Бр
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|16.
|Арминия
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|17.
|Гройтер Фюрт
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|18.
|Магдебург
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|2.
|Хайденхайм
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|3.
|Ганновер 96
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|4.
|Дармштадт
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|5.
|Кайзерслаутерн
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|Хольштайн Киль
|4
|1
|2
|1
|6 - 10
|5
|7.
|Падерборн
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Карлсруэ
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|9.
|Фортуна
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|Нюрнберг
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|Магдебург
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|12.
|Ганза
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|13.
|Ян
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|14.
|Санкт-Паули
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|15.
|Арминия
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|16.
|Гройтер Фюрт
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|17.
|Айнтрахт Бр
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
|18.
|Зандхаузен
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Падерборн
|Платте Феликс
|6
|0
|3
|2.
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5
|0
|1
|3.
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|5
|0
|1
|4.
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|4
|1
|2
|5.
|Ганновер 96
|Нильсен Ховард
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Магдебург
|Лоуренс Джеймс
|2
|2
|2.
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|5
|0
|3.
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|5
|0
|4.
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|4
|0
|5.
|Ганновер 96
|Крайнц Лука
|4
|0