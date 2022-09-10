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  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023


Стадион:
Падерборн
3:0
Конец матча
Ян
0'
1:0
21' Гол
Marcel Hoffmeier
28' Желтая карточка
Кеннеди Скотт
39' Желтая карточка
Гимбер Бенедикт
56' Желтая карточка
Tobias Mueller
68' Красная карточка
Брайткройц Стив
2:0
69' Гол
Лайпертц Роберт
3:0
86' Гол
Пирингер Марвин
89' Желтая карточка
Юстван Юлиан
90'+1
17
Цингерле
Леопольд
33
Marcel
Hoffmeier
15
Tobias
Mueller
31
Рор
Максимилиан
13
Лайпертц
Роберт
8
Шалленберг
Рон
23
Обермайр
Рафаэль
10
Юстван
Юлиан
30
Муслия
Флоран
11
Sirlord
Conteh
9
Пирингер
Марвин
1
Стоянович
Деян
6
Саллер
Бенедикт
23
Брайткройц
Стив
33
Эльведи
Ян
24
Кеннеди
Скотт
5
Гимбер
Бенедикт
8
Тальхаммер
Максимилиан
11
Фабер
Конрад
14
Идризи
Бленди
29
Меес
Джошуа
19
Альберс
Андреас
Падерборн
3-3-2-2
Ян
4-2-3-1

История личных встреч

Падерборн
Ян

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

12 матчей

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
1:0
Б2
3:1
Б2
2:0
Б2
2:0
Б3
0:2
Б3
3:0
Б2
0:0
Б2
0:2
Б3
0:4
Б3
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Платте Феликс 6 0.75
Пирингер Марвин 5 0.63
Sirlord Conteh 2 0.25
Юстван Юлиан 2 0.25
Муслия Флоран 2 (2) 0.25
Лайпертц Роберт 2 0.25
Обермайр Рафаэль 1 0.13
Србени Деннис 1 0.13
Шалленберг Рон 1 0.13
Marcel Hoffmeier 1 0.13
Карльс Йонас 0 0
Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альберс Андреас 1 0.13
Меес Джошуа 1 0.13
Гимбер Бенедикт 1 0.13
Тальхаммер Максимилиан 1 0.13
Minos Gouras 1 0.13
Схипноски Никлас 0 0
Саллер Бенедикт 0 0

Карточки

Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юстван Юлиан 2 0
Хюнемайер Уве 1 0
Шустер Марко 1 0
Србени Деннис 1 0
Хут Янник 1 0
Tobias Mueller 1 0
Карльс Йонас 1 0
Шалленберг Рон 1 0
Пирингер Марвин 1 0
Marcel Hoffmeier 1 0
Хеуэр Яннис 1 0
Рор Максимилиан 1 0
Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимбер Бенедикт 5 0
Брайткройц Стив 2 1
Саллер Бенедикт 2 0
Стоянович Деян 1 0
Гувара Леон 1 0
Эльведи Ян 1 0
Меес Джошуа 1 0
Йылдырым Айгюн 1 0
Макридис Хараламбос 1 0
Схипноски Никлас 1 0
Кеннеди Скотт 1 0
Калисканер Каан 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
4
6 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
1
5%
1
25%
31-45
4
21%
1
25%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
4
21%
2
50%
76-90

Пропущено

5
7
5 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
2
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
1
17%
76-90

Забито

23
6
8 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
0 Не забивали 5
2
9%
1
17%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
2
9%
1
17%
31-45
4
17%
1
17%
46-60
5
22%
1
17%
61-75
6
26%
2
33%
76-90

Пропущено

9
13
7 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
3
33%
2
15%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
22%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Падерборн
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Падерборн - Магдебург 1:0 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Падерборн - Хольштайн Киль 7:2 Кайзерслаутерн - Падерборн 0:1
Падерборн - Ганновер 96 4:2 Айнхайт Вернигероде - Падерборн 0:10 Падерборн - Антальяспор 1:0 Фортуна - Падерборн 2:1 Падерборн - Карлсруэ 5:0 Падерборн - Оснабрюк 2:0 Падерборн - Бохум 2:0 Падерборн - Аякс 5:2 Галлешер - Падерборн 1:3 Падерборн - Ферль 2:2 Дармштадт - Падерборн 3:0 Падерборн - Зандхаузен 2:0 Ганза - Падерборн 0:0 Падерборн - Ганновер 96 3:0 Ингольштадт - Падерборн 0:1 Падерборн - Карлсруэ 2:2
Ян
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ян - Хольштайн Киль 0:0 Фортуна - Ян 4:0 Ян - Карлсруэ 0:6 Ганновер 96 - Ян 1:0
Ян - Нюрнберг 0:0 Ян - Кёльн 2:2 Арминия - Ян 0:3 Ян - Дармштадт 2:0 Ян - Норвич 2:2 Ян - Цвиккау 6:2 Фортуна Регенсбург - Ян 3:10 Вердер - Ян 2:0 Ян - Хайденхайм 0:2 Динамо Дрезден - Ян 1:1 Ян - Гамбург 2:4 Ганза - Ян 1:1 Ян - Ингольштадт 1:1 Ганновер 96 - Ян 1:1 Ян - Гройтер Фюрт 0:3 Ян - Падерборн 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 8 6 1 1 24 - 8 19
2. Гамбург 8 6 0 2 12 - 5 18
3. Хайденхайм 8 4 3 1 12 - 5 15
4. Дармштадт 7 4 2 1 12 - 7 14
5. Ганновер 96 8 4 2 2 14 - 10 14
6. Кайзерслаутерн 7 3 3 1 13 - 10 12
7. Хольштайн Киль 8 3 3 2 14 - 15 12
8. Фортуна 7 3 2 2 13 - 9 11
9. Карлсруэ 8 3 2 3 14 - 12 11
10. Нюрнберг 8 3 1 4 9 - 13 10
11. Ганза 7 3 0 4 5 - 9 9
12. Санкт-Паули 7 2 3 2 13 - 12 9
13. Ян 8 2 2 4 5 - 14 8
14. Зандхаузен 7 2 1 4 7 - 9 7
15. Арминия 8 1 2 5 8 - 13 5
16. Айнтрахт Бр 8 1 2 5 8 - 18 5
17. Гройтер Фюрт 7 0 4 3 9 - 14 4
18. Магдебург 7 1 1 5 9 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 5 5 0 0 20 - 4 15
2. Дармштадт 4 2 2 0 9 - 4 8
3. Ганновер 96 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Фортуна 3 2 1 0 8 - 3 7
5. Хайденхайм 3 2 1 0 6 - 2 7
6. Санкт-Паули 3 2 1 0 8 - 4 7
7. Хольштайн Киль 4 2 1 1 8 - 5 7
8. Карлсруэ 4 2 1 1 7 - 5 7
9. Зандхаузен 4 2 1 1 4 - 3 7
10. Кайзерслаутерн 4 2 1 1 8 - 7 7
11. Ганза 4 2 0 2 4 - 3 6
12. Гамбург 4 2 0 2 3 - 3 6
13. Нюрнберг 4 2 0 2 3 - 5 6
14. Ян 4 1 2 1 2 - 6 5
15. Айнтрахт Бр 4 1 1 2 6 - 7 4
16. Арминия 3 1 0 2 4 - 6 3
17. Гройтер Фюрт 4 0 3 1 6 - 8 3
18. Магдебург 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 4 4 0 0 9 - 2 12
2. Хайденхайм 5 2 2 1 6 - 3 8
3. Ганновер 96 4 2 0 2 8 - 6 6
4. Дармштадт 3 2 0 1 3 - 3 6
5. Кайзерслаутерн 3 1 2 0 5 - 3 5
6. Хольштайн Киль 4 1 2 1 6 - 10 5
7. Падерборн 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Карлсруэ 4 1 1 2 7 - 7 4
9. Фортуна 4 1 1 2 5 - 6 4
10. Нюрнберг 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Магдебург 4 1 1 2 7 - 10 4
12. Ганза 3 1 0 2 1 - 6 3
13. Ян 4 1 0 3 3 - 8 3
14. Санкт-Паули 4 0 2 2 5 - 8 2
15. Арминия 5 0 2 3 4 - 7 2
16. Гройтер Фюрт 3 0 1 2 3 - 6 1
17. Айнтрахт Бр 4 0 1 3 2 - 11 1
18. Зандхаузен 3 0 0 3 3 - 6 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Падерборн Платте Феликс 6 0 3
2. Гамбург Глацель Роберт 5 0 1
3. Падерборн Пирингер Марвин 5 0 1
4. Фортуна Ковнацки Давид 4 1 2
5. Ганновер 96 Нильсен Ховард 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Магдебург Лоуренс Джеймс 2 2
2. Дармштадт Холланд Фабиан 5 0
3. Ян Гимбер Бенедикт 5 0
4. Санкт-Паули Ирвайн Джексон 4 0
5. Ганновер 96 Крайнц Лука 4 0
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      56'
      Tobias Mueller получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      39'
      Гимбер Бенедикт получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      28'
      Кеннеди Скотт получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      21'
      Г О О О О Л - Marcel Hoffmeier бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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