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Германия: Бундеслига 2
2022-2023


Стадион: Зрители: 16000
Карлсруэ
0:0
Конец матча
Хайденхайм
0'
55' Желтая карточка
Кляйндинст Тим
86' Желтая карточка
Амброзиус Стефан
90'+4

Ход матча

55'
 
Кляйндинст Тим
64'
 
Бурнич Дженис
Томалла Денис
66'
Рапп Симоне
Батмаз Малик
 
73'
 
Риттмюллер Марвин
Бесте Ян-Никлас
76'
Йенсен Леон
Небель Пауль
 
76'
Кауфманн Миккель
Шлойзенер Фабиан
 
86'
Амброзиус Стефан
 
90'
 
Шиммер Штефан
Adrian Beck
90'
 
Пик Флориан
Сесса Кевин

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 7
  • 3 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
35
Герсбек
Мариус
21
Тиеде
Марко
15
Амброзиус
Стефан
28
Франке
Марсель
16
Хайзе
Филип
38
Брайтхаупт
Тим
8
Гондорф
Жером
10
Ванитцек
Марвин
26
Небель
Пауль
9
Батмаз
Малик
24
Шлойзенер
Фабиан
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
33
Малони
Леннард
19
Фёренбах
Йонас
3
Шёппнер
Ян
16
Сесса
Кевин
11
Томалла
Денис
21
Adrian
Beck
37
Бесте
Ян-Никлас
10
Кляйндинст
Тим
Карлсруэ
4-1-2-1-2
Хайденхайм
4-1-4-1

История личных встреч

Карлсруэ
Хайденхайм

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

15 матчей

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

Б2
2:0
Б2
3:2
Б2
1:2
Б2
1:1
Б2
3:1
Б2
1:1
Б2
0:1
Б2
2:1
Б2
0:0
Б2
1:1
Б2
0:1
Б2
1:1
ТМС
2:0
Б3
5:2
Б3
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шлойзенер Фабиан 2 0.25
Ванитцек Марвин 2 (1) 0.25
Батмаз Малик 2 0.25
Рапп Симоне 1 0.13
Хайзе Филип 1 0.13
Гондорф Жером 1 0.13
Небель Пауль 1 0.13
Брайтхаупт Тим 1 0.13
Франке Марсель 1 0.13
Куэто Лукас 1 0.13
Кауфманн Миккель 1 0.13
Юнг Себастьян 0 0
Аразе Кельвин 0 0
Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 4 0.5
Adrian Beck 2 0.25
Бесте Ян-Никлас 1 0.13
Томалла Денис 1 0.13
Майнка Патрик 1 0.13
Шиммер Штефан 1 0.13
Сесса Кевин 1 0.13
Фёренбах Йонас 0 0
Риттмюллер Марвин 0 0
Шёппнер Ян 0 0

Карточки

Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амброзиус Стефан 4 0
Хайзе Филип 2 0
Гондорф Жером 2 0
Ванитцек Марвин 2 0
Небель Пауль 2 0
Франке Марсель 1 0
Шлойзенер Фабиан 1 0
Куэто Лукас 1 0
Брайтхаупт Тим 1 0
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кляйндинст Тим 3 0
Майнка Патрик 2 0
Кюльветтер Кристиан 1 0
Бурнич Дженис 1 0
Фёренбах Йонас 1 0
Шиммер Штефан 1 0
Adrian Beck 1 0
Бесте Ян-Никлас 1 0
Сесса Кевин 1 0
Шёппнер Ян 1 0
Зирслебен Тим 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Пропущено

5
3
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
2
29%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
1
14%
2
40%
76-90

Пропущено

7
3
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
4
57%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
11
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
2
14%
1
9%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
3
21%
1
9%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
4
29%
2
18%
61-75
3
21%
4
36%
76-90

Пропущено

12
6
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
17%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
2
33%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
5
42%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Карлсруэ
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Гамбург - Карлсруэ 1:0 Карлсруэ - Ганза 2:0 Ян - Карлсруэ 0:6 Карлсруэ - Зандхаузен 3:2
Гройтер Фюрт - Карлсруэ 1:1 Нойштрелиц - Карлсруэ 0:8 Карлсруэ - Магдебург 2:3 Падерборн - Карлсруэ 5:0 Карлсруэ - Саарбрюккен 2:3 Карлсруэ - Вердер 1:2 Ференцварош - Карлсруэ 4:1 Мюнхен-1860 - Карлсруэ 4:0 Хайденхайм - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Динамо Дрезден 2:2 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Ингольштадт 2:2 Гамбург - Карлсруэ 3:0 Падерборн - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Карлсруэ - Базель 6:1
Хайденхайм
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хайденхайм - Фортуна 2:1 Дармштадт - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Арминия 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 0:3
Гамбург - Хайденхайм 1:0 Иллертиссен - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Айнтрахт Бр 3:0 Ганза - Хайденхайм 0:1 Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 0:1 Schwabisch Hall - Хайденхайм 0:6 Хайденхайм - Карлсруэ 2:0 Ян - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Фортуна 1:3 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Эрцгебирге Ауэ 0:2 Шальке 04 - Хайденхайм 3:0 Хайденхайм - Нюрнберг 3:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 8 6 1 1 24 - 8 19
2. Гамбург 8 6 0 2 12 - 5 18
3. Хайденхайм 8 4 3 1 12 - 5 15
4. Дармштадт 7 4 2 1 12 - 7 14
5. Ганновер 96 8 4 2 2 14 - 10 14
6. Кайзерслаутерн 7 3 3 1 13 - 10 12
7. Хольштайн Киль 8 3 3 2 14 - 15 12
8. Фортуна 7 3 2 2 13 - 9 11
9. Карлсруэ 8 3 2 3 14 - 12 11
10. Нюрнберг 8 3 1 4 9 - 13 10
11. Ганза 7 3 0 4 5 - 9 9
12. Санкт-Паули 7 2 3 2 13 - 12 9
13. Ян 8 2 2 4 5 - 14 8
14. Зандхаузен 7 2 1 4 7 - 9 7
15. Арминия 8 1 2 5 8 - 13 5
16. Айнтрахт Бр 8 1 2 5 8 - 18 5
17. Гройтер Фюрт 7 0 4 3 9 - 14 4
18. Магдебург 7 1 1 5 9 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 5 5 0 0 20 - 4 15
2. Дармштадт 4 2 2 0 9 - 4 8
3. Ганновер 96 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Фортуна 3 2 1 0 8 - 3 7
5. Хайденхайм 3 2 1 0 6 - 2 7
6. Санкт-Паули 3 2 1 0 8 - 4 7
7. Хольштайн Киль 4 2 1 1 8 - 5 7
8. Карлсруэ 4 2 1 1 7 - 5 7
9. Зандхаузен 4 2 1 1 4 - 3 7
10. Кайзерслаутерн 4 2 1 1 8 - 7 7
11. Ганза 4 2 0 2 4 - 3 6
12. Гамбург 4 2 0 2 3 - 3 6
13. Нюрнберг 4 2 0 2 3 - 5 6
14. Ян 4 1 2 1 2 - 6 5
15. Айнтрахт Бр 4 1 1 2 6 - 7 4
16. Арминия 3 1 0 2 4 - 6 3
17. Гройтер Фюрт 4 0 3 1 6 - 8 3
18. Магдебург 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 4 4 0 0 9 - 2 12
2. Хайденхайм 5 2 2 1 6 - 3 8
3. Ганновер 96 4 2 0 2 8 - 6 6
4. Дармштадт 3 2 0 1 3 - 3 6
5. Кайзерслаутерн 3 1 2 0 5 - 3 5
6. Хольштайн Киль 4 1 2 1 6 - 10 5
7. Падерборн 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Карлсруэ 4 1 1 2 7 - 7 4
9. Фортуна 4 1 1 2 5 - 6 4
10. Нюрнберг 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Магдебург 4 1 1 2 7 - 10 4
12. Ганза 3 1 0 2 1 - 6 3
13. Ян 4 1 0 3 3 - 8 3
14. Санкт-Паули 4 0 2 2 5 - 8 2
15. Арминия 5 0 2 3 4 - 7 2
16. Гройтер Фюрт 3 0 1 2 3 - 6 1
17. Айнтрахт Бр 4 0 1 3 2 - 11 1
18. Зандхаузен 3 0 0 3 3 - 6 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Падерборн Платте Феликс 6 0 3
2. Гамбург Глацель Роберт 5 0 1
3. Падерборн Пирингер Марвин 5 0 1
4. Фортуна Ковнацки Давид 4 1 2
5. Ганновер 96 Нильсен Ховард 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Магдебург Лоуренс Джеймс 2 2
2. Дармштадт Холланд Фабиан 5 0
3. Ян Гимбер Бенедикт 5 0
4. Санкт-Паули Ирвайн Джексон 4 0
5. Ганновер 96 Крайнц Лука 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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