Стадион: BBBank Wildpark Зрители: 16000
0:0
Конец матча
Ход матча
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 1
-
6 Угловые 7
-
3 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
21
Тиеде
Марко
16
Хайзе
Филип
26
Небель
Пауль
16
Сесса
Кевин
21
Adrian
Beck
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
18 Жакоб КилианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Куэто ЛукасНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Adrian BeckПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
44 Elidon Qenaj
-
Главный тренер: Шмидт Франк
История личных встреч
Карлсруэ
Хайденхайм
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
15 матчей
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шлойзенер Фабиан
|2
|0.25
|Ванитцек Марвин
|2 (1)
|0.25
|Батмаз Малик
|2
|0.25
|Рапп Симоне
|1
|0.13
|Хайзе Филип
|1
|0.13
|Гондорф Жером
|1
|0.13
|Небель Пауль
|1
|0.13
|Брайтхаупт Тим
|1
|0.13
|Франке Марсель
|1
|0.13
|Куэто Лукас
|1
|0.13
|Кауфманн Миккель
|1
|0.13
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Аразе Кельвин
|0
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|4
|0.5
|Adrian Beck
|2
|0.25
|Бесте Ян-Никлас
|1
|0.13
|Томалла Денис
|1
|0.13
|Майнка Патрик
|1
|0.13
|Шиммер Штефан
|1
|0.13
|Сесса Кевин
|1
|0.13
|Фёренбах Йонас
|0
|0
|Риттмюллер Марвин
|0
|0
|Шёппнер Ян
|0
|0
Карточки
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амброзиус Стефан
|4
|0
|Хайзе Филип
|2
|0
|Гондорф Жером
|2
|0
|Ванитцек Марвин
|2
|0
|Небель Пауль
|2
|0
|Франке Марсель
|1
|0
|Шлойзенер Фабиан
|1
|0
|Куэто Лукас
|1
|0
|Брайтхаупт Тим
|1
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кляйндинст Тим
|3
|0
|Майнка Патрик
|2
|0
|Кюльветтер Кристиан
|1
|0
|Бурнич Дженис
|1
|0
|Фёренбах Йонас
|1
|0
|Шиммер Штефан
|1
|0
|Adrian Beck
|1
|0
|Бесте Ян-Никлас
|1
|0
|Сесса Кевин
|1
|0
|Шёппнер Ян
|1
|0
|Зирслебен Тим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
2
29%
2
33%
76-90
Пропущено
5
3
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
2
29%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
1
14%
2
40%
76-90
Пропущено
7
3
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
4
57%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
11
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
2
14%
1
9%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
3
21%
1
9%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
4
29%
2
18%
61-75
3
21%
4
36%
76-90
Пропущено
12
6
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
17%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
2
33%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
5
42%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Карлсруэ
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Гамбург - Карлсруэ 1:0 Карлсруэ - Ганза 2:0 Ян - Карлсруэ 0:6 Карлсруэ - Зандхаузен 3:2
Гройтер Фюрт - Карлсруэ 1:1 Нойштрелиц - Карлсруэ 0:8 Карлсруэ - Магдебург 2:3 Падерборн - Карлсруэ 5:0 Карлсруэ - Саарбрюккен 2:3 Карлсруэ - Вердер 1:2 Ференцварош - Карлсруэ 4:1 Мюнхен-1860 - Карлсруэ 4:0 Хайденхайм - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Динамо Дрезден 2:2 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Ингольштадт 2:2 Гамбург - Карлсруэ 3:0 Падерборн - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Карлсруэ - Базель 6:1
Хайденхайм
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хайденхайм - Фортуна 2:1 Дармштадт - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Арминия 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 0:3
Гамбург - Хайденхайм 1:0 Иллертиссен - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Айнтрахт Бр 3:0 Ганза - Хайденхайм 0:1 Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 0:1 Schwabisch Hall - Хайденхайм 0:6 Хайденхайм - Карлсруэ 2:0 Ян - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Фортуна 1:3 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Эрцгебирге Ауэ 0:2 Шальке 04 - Хайденхайм 3:0 Хайденхайм - Нюрнберг 3:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|8
|6
|1
|1
|24 - 8
|19
|2.
|Гамбург
|8
|6
|0
|2
|12 - 5
|18
|3.
|Хайденхайм
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|4.
|Дармштадт
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|5.
|Ганновер 96
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|6.
|Кайзерслаутерн
|7
|3
|3
|1
|13 - 10
|12
|7.
|Хольштайн Киль
|8
|3
|3
|2
|14 - 15
|12
|8.
|Фортуна
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|9.
|Карлсруэ
|8
|3
|2
|3
|14 - 12
|11
|10.
|Нюрнберг
|8
|3
|1
|4
|9 - 13
|10
|11.
|Ганза
|7
|3
|0
|4
|5 - 9
|9
|12.
|Санкт-Паули
|7
|2
|3
|2
|13 - 12
|9
|13.
|Ян
|8
|2
|2
|4
|5 - 14
|8
|14.
|Зандхаузен
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|15.
|Арминия
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|16.
|Айнтрахт Бр
|8
|1
|2
|5
|8 - 18
|5
|17.
|Гройтер Фюрт
|7
|0
|4
|3
|9 - 14
|4
|18.
|Магдебург
|7
|1
|1
|5
|9 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|5
|5
|0
|0
|20 - 4
|15
|2.
|Дармштадт
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|3.
|Ганновер 96
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|4.
|Фортуна
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|5.
|Хайденхайм
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|6.
|Санкт-Паули
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|7.
|Хольштайн Киль
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|8.
|Карлсруэ
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|9.
|Зандхаузен
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|10.
|Кайзерслаутерн
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|11.
|Ганза
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|12.
|Гамбург
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|13.
|Нюрнберг
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|14.
|Ян
|4
|1
|2
|1
|2 - 6
|5
|15.
|Айнтрахт Бр
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|16.
|Арминия
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|17.
|Гройтер Фюрт
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|18.
|Магдебург
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|2.
|Хайденхайм
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|3.
|Ганновер 96
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|4.
|Дармштадт
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|5.
|Кайзерслаутерн
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|Хольштайн Киль
|4
|1
|2
|1
|6 - 10
|5
|7.
|Падерборн
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Карлсруэ
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|9.
|Фортуна
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|Нюрнберг
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|Магдебург
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|12.
|Ганза
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|13.
|Ян
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|14.
|Санкт-Паули
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|15.
|Арминия
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|16.
|Гройтер Фюрт
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|17.
|Айнтрахт Бр
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
|18.
|Зандхаузен
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Падерборн
|Платте Феликс
|6
|0
|3
|2.
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5
|0
|1
|3.
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|5
|0
|1
|4.
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|4
|1
|2
|5.
|Ганновер 96
|Нильсен Ховард
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Магдебург
|Лоуренс Джеймс
|2
|2
|2.
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|5
|0
|3.
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|5
|0
|4.
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|4
|0
|5.
|Ганновер 96
|Крайнц Лука
|4
|0