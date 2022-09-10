Стадион: Huizhou Olympic Stadium
1:1
Конец матча
0'
0:1
11' ГолХанчао Ю
45' Желтая карточкаYangyang Jin
68' Желтая карточкаН'Думбу Александр
68' Желтая карточкаXin Yue
68' Желтая карточкаBaojie Zhu
79' Желтая карточкаAidi Fulang Xisi
1:1
89' ПенальтиМушекви Няша
90' Желтая карточкаDi Gao
90'+6
Ход матча
45'
66'
66'
66'
68'
68'
77'
79'
86'
89'
1:1
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 1
-
6 Угловые 1
-
3 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 20
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
1
Chao
Gu
19
Yu
Dong
28
Xin
Yue
29
Цзяци
Чжан
10
Matheus
XIII
31
Bin
Gu
22
Jin
Cheng
30
Мушекви
Няша
19
Чэн
Цзэн
22
Yangyang
Jin
18
Denny
Wang
21
Baojie
Zhu
12
У
Си
33
Haijian
Wang
20
Ханчао
Ю
36
Ruofan
Liu
- Основной состав
-
1 Chao GuВратарь
-
19 Yu DongЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Xin YueЗащитник
-
29 Цзяци ЧжанПолузащитник
-
10 Matheus XIIIПолузащитник
-
31 Bin GuПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Jin ChengПолузащитник
-
30 Мушекви НяшаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
17 Wei LongПолузащитник
-
9 Di GaoПолузащитник
-
33 Bo Zhao
-
12 Jinfeng Lai
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jordi Vinyals
- Основной состав
-
19 Чэн ЦзэнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Yangyang JinЗащитник
-
18 Denny WangЗащитник
-
21 Baojie ZhuПолузащитник
- Полузащитник
-
12 У СиПолузащитник
-
33 Haijian WangПолузащитник
-
20 Ханчао ЮПолузащитник
-
36 Ruofan LiuНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Yougang XuЗащитник
-
37 Shilin SunПолузащитник
-
25 Синьли ПэнПолузащитник
-
28 Цао ЮньдинПолузащитник
- Нападающий
-
27 Jianrong ZhuНападающий
-
1 Zhen Ma
-
31 Qinghao Xue
-
34 Zexiang Yang
-
38 Jiabao Wen
-
39 Zhen Cong
-
Главный тренер: Jingui Wu
Бомбардиры внутри турнира
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андрияшевич Франко
|7 (1)
|0.41
|Мушекви Няша
|7 (1)
|0.41
|Ulrich Ewolo
|4
|0.24
|Di Gao
|3
|0.18
|Цзяци Чжан
|1
|0.06
|Jin Cheng
|1
|0.06
|Ablikim Abdusalam
|1
|0.06
|Matheus XIII
|1 (1)
|0.06
|Yu Dong
|0
|0
|Bin Gu
|0
|0
|Junsheng Yao
|0
|0
|Tianyu Gao
|0
|0
|Dongsheng Wang
|0
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jianrong Zhu
|5
|0.31
|Бассогог Кристиан
|3 (1)
|0.19
|Цао Юньдин
|3
|0.19
|Ханчао Ю
|3
|0.19
|Haijian Wang
|2
|0.13
|Чжу Чэньцзе
|2 (2)
|0.13
|Jinhao Bi
|1
|0.06
|Xu Yang I
|1
|0.06
|Синьли Пэн
|1 (1)
|0.06
|У Си
|1 (1)
|0.06
|Н'Думбу Александр
|1
|0.06
|Baojie Zhu
|0
|0
|Jiajun Bai
|0
|0
|Jiabao Wen
|0
|0
|Shenglong Jiang
|0
|0
Карточки
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цзяци Чжан
|4
|1
|Bin Gu
|3
|1
|Yu Dong
|3
|0
|Xin Yue
|3
|0
|Андрияшевич Франко
|2
|0
|Поссиньоло Лукас
|2
|0
|Лён Нок-Хан
|2
|0
|Zheng'ao Sun
|2
|0
|Bo Zhao
|2
|0
|Tianyu Gao
|2
|0
|Di Gao
|1
|0
|Matheus XIII
|1
|0
|Junsheng Yao
|1
|0
|Jin Cheng
|1
|0
|Ulrich Ewolo
|1
|0
|Dongsheng Wang
|1
|0
|Ablikim Abdusalam
|1
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Haijian Wang
|5
|0
|Aidi Fulang Xisi
|2
|1
|Чжу Чэньцзе
|3
|0
|Н'Думбу Александр
|2
|0
|Baojie Zhu
|2
|0
|Sheng Qin
|2
|0
|Yunqiu Li
|2
|0
|У Си
|2
|0
|Zhen Ma
|2
|0
|Zexiang Yang
|0
|1
|Ханчао Ю
|1
|0
|Синьли Пэн
|1
|0
|Jianrong Zhu
|1
|0
|Jiajun Bai
|1
|0
|Боланьос Миллер
|1
|0
|Yangyang Jin
|1
|0
|Xu Yang I
|1
|0
|Lu Zhang I
|1
|0
|Yougang Xu
|1
|0
|Junchen Zhou
|1
|0
|Shenglong Jiang
|1
|0
|Denny Wang
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
12
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
2
17%
2
17%
1-15
4
33%
1
8%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
2
17%
4
33%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
2
17%
2
17%
76-90
Пропущено
3
9
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
13
12
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
3
25%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
2
15%
6
50%
61-75
1
8%
1
8%
76-90
Пропущено
12
5
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
3
60%
76-90
Забито
25
24
14 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 12
3 Не забивали 2
4
16%
2
8%
1-15
7
28%
4
17%
16-30
3
12%
3
13%
31-45
5
20%
5
21%
46-60
3
12%
7
29%
29%
61-75
3
12%
3
13%
76-90
Пропущено
15
14
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
1
7%
2
14%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
2
14%
46-60
3
20%
1
7%
61-75
4
27%
6
43%
76-90
Результаты последних матчей
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1
Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:0 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 1:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Гуйчжоу Хэнфэн 6:1 Куньшань - Чжэцзян Профессионал 1:2
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2
Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 4:2 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 2:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0 Чуньцинь Лифан - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1 Циндао Хайню - Шанхай Шеньхуа 0:1 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|15
|14
|1
|0
|51 - 9
|43
|2.
|Шаньдун Тайшань
|16
|13
|0
|3
|34 - 12
|39
|3.
|Хэнань Цзянье
|15
|9
|3
|3
|30 - 16
|30
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|16
|8
|6
|2
|23 - 15
|30
|5.
|Мэйчжоу Хакка
|16
|8
|5
|3
|28 - 15
|29
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|17
|7
|7
|3
|26 - 14
|28
|7.
|Ченду Беттер Сити
|16
|7
|6
|3
|19 - 15
|27
|8.
|Шанхай СИПГ
|15
|7
|4
|4
|15 - 11
|25
|9.
|Бэйцзин Гоань
|16
|6
|5
|5
|23 - 24
|23
|10.
|Тянцзинь Тэда
|17
|5
|5
|7
|21 - 21
|20
|11.
|Чанчунь Ятай
|15
|4
|7
|4
|25 - 23
|19
|12.
|Далянь Ифан
|15
|4
|6
|5
|22 - 22
|18
|13.
|Ухань Цзалл
|15
|5
|2
|8
|21 - 28
|17
|14.
|Шэньчжэнь
|15
|5
|1
|9
|18 - 33
|16
|15.
|Шицзячжуан
|16
|2
|6
|8
|11 - 23
|12
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|17
|3
|2
|12
|11 - 26
|11
|17.
|Гуанчжоу Фули
|16
|1
|0
|15
|9 - 39
|3
|18.
|Хэбей Форчун
|16
|1
|0
|15
|9 - 50
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|7
|7
|0
|0
|32 - 5
|21
|2.
|Мэйчжоу Хакка
|10
|6
|2
|2
|24 - 12
|20
|3.
|Хэнань Цзянье
|9
|6
|1
|2
|22 - 12
|19
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|9
|5
|3
|1
|11 - 6
|18
|5.
|Шаньдун Тайшань
|6
|6
|0
|0
|14 - 1
|18
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|8
|5
|2
|1
|13 - 2
|17
|7.
|Шанхай СИПГ
|8
|4
|2
|2
|8 - 5
|14
|8.
|Далянь Ифан
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|9.
|Бэйцзин Гоань
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|10.
|Шэньчжэнь
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|11.
|Тянцзинь Тэда
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|12.
|Ухань Цзалл
|8
|2
|2
|4
|12 - 17
|8
|13.
|Шицзячжуан
|10
|1
|5
|4
|7 - 11
|8
|14.
|Гуанчжоу Эвергранд
|9
|2
|2
|5
|7 - 8
|8
|15.
|Ченду Беттер Сити
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|16.
|Чанчунь Ятай
|6
|1
|3
|2
|7 - 6
|6
|17.
|Гуанчжоу Фули
|9
|1
|0
|8
|6 - 24
|3
|18.
|Хэбей Форчун
|9
|1
|0
|8
|7 - 30
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|8
|7
|1
|0
|19 - 4
|22
|2.
|Шаньдун Тайшань
|10
|7
|0
|3
|20 - 11
|21
|3.
|Ченду Беттер Сити
|11
|6
|3
|2
|12 - 8
|21
|4.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|5.
|Тянцзинь Тэда
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|6.
|Шанхай Шеньхуа
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|7.
|Хэнань Цзянье
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|9
|2
|5
|2
|13 - 12
|11
|9.
|Шанхай СИПГ
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|10.
|Бэйцзин Гоань
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|12.
|Ухань Цзалл
|7
|3
|0
|4
|9 - 11
|9
|13.
|Шэньчжэнь
|9
|2
|1
|6
|10 - 25
|7
|14.
|Далянь Ифан
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|15.
|Шицзячжуан
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|8
|1
|0
|7
|4 - 18
|3
|17.
|Гуанчжоу Фули
|7
|0
|0
|7
|3 - 15
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|7
|0
|0
|7
|2 - 20
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|16
|2
|2
|2.
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|10
|1
|3
|3.
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|9
|1
|6
|4.
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|8
|1
|4
|5.
|Ухань Три Таунс
|Станчу Николае
|7
|0
|8
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|5
|2
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|4
|2
|3.
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|4
|1
|4.
|Гуанчжоу Эвергранд
|Shaocong Wu
|4
|1
|5.
|Гуанчжоу Эвергранд
|Rijin Chen
|4
|1