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Китай: Суперлига
2022


Стадион:
Чжэцзян Профессионал
1:1
Конец матча
Шанхай Шеньхуа
0'
0:1
11' Гол
Ханчао Ю
45' Желтая карточка
Yangyang Jin
68' Желтая карточка
Н'Думбу Александр
68' Желтая карточка
Xin Yue
68' Желтая карточка
Baojie Zhu
79' Желтая карточка
Aidi Fulang Xisi
1:1
89' Пенальти
Мушекви Няша
90' Желтая карточка
Di Gao
90'+6

Ход матча

11'
0:1
Ханчао Ю
(У Си)
45'
 
Yangyang Jin
46'
Dongsheng Wang
Yu Dong
 
66'
Junsheng Yao
Bin Gu
 
66'
Ulrich Ewolo
Matheus XIII
 
66'
 
Цао Юньдин
Ruofan Liu
66'
 
Jianrong Zhu
Ханчао Ю
68'
 
Н'Думбу Александр
68'
Xin Yue
 
68'
 
Baojie Zhu
77'
 
Jiabao Wen
Denny Wang
79'
 
Aidi Fulang Xisi
81'
 
Сяотин Фэн
Haijian Wang
86'
Di Gao
Цзяци Чжан
 
89'
Мушекви Няша
1:1
90'
Di Gao
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 1
  • 3 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 20
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

1
Chao
Gu
19
Yu
Dong
2
Лён
Нок-Хан
36
Поссиньоло
Лукас
28
Xin
Yue
29
Цзяци
Чжан
10
Matheus
XIII
31
Bin
Gu
11
Андрияшевич
Франко
22
Jin
Cheng
30
Мушекви
Няша
19
Чэн
Цзэн
8
Lu
Zhang
I
32
Aidi
Fulang
Xisi
22
Yangyang
Jin
18
Denny
Wang
21
Baojie
Zhu
7
Н'Думбу
Александр
12
У
Си
33
Haijian
Wang
20
Ханчао
Ю
36
Ruofan
Liu
Чжэцзян Профессионал
4-1-4-1
Шанхай Шеньхуа
4-5-1

Бомбардиры внутри турнира

Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андрияшевич Франко 7 (1) 0.41
Мушекви Няша 7 (1) 0.41
Ulrich Ewolo 4 0.24
Di Gao 3 0.18
Цзяци Чжан 1 0.06
Jin Cheng 1 0.06
Ablikim Abdusalam 1 0.06
Matheus XIII 1 (1) 0.06
Yu Dong 0 0
Bin Gu 0 0
Junsheng Yao 0 0
Tianyu Gao 0 0
Dongsheng Wang 0 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jianrong Zhu 5 0.31
Бассогог Кристиан 3 (1) 0.19
Цао Юньдин 3 0.19
Ханчао Ю 3 0.19
Haijian Wang 2 0.13
Чжу Чэньцзе 2 (2) 0.13
Jinhao Bi 1 0.06
Xu Yang I 1 0.06
Синьли Пэн 1 (1) 0.06
У Си 1 (1) 0.06
Н'Думбу Александр 1 0.06
Baojie Zhu 0 0
Jiajun Bai 0 0
Jiabao Wen 0 0
Shenglong Jiang 0 0

Карточки

Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цзяци Чжан 4 1
Bin Gu 3 1
Yu Dong 3 0
Xin Yue 3 0
Андрияшевич Франко 2 0
Поссиньоло Лукас 2 0
Лён Нок-Хан 2 0
Zheng'ao Sun 2 0
Bo Zhao 2 0
Tianyu Gao 2 0
Di Gao 1 0
Matheus XIII 1 0
Junsheng Yao 1 0
Jin Cheng 1 0
Ulrich Ewolo 1 0
Dongsheng Wang 1 0
Ablikim Abdusalam 1 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Haijian Wang 5 0
Aidi Fulang Xisi 2 1
Чжу Чэньцзе 3 0
Н'Думбу Александр 2 0
Baojie Zhu 2 0
Sheng Qin 2 0
Yunqiu Li 2 0
У Си 2 0
Zhen Ma 2 0
Zexiang Yang 0 1
Ханчао Ю 1 0
Синьли Пэн 1 0
Jianrong Zhu 1 0
Jiajun Bai 1 0
Боланьос Миллер 1 0
Yangyang Jin 1 0
Xu Yang I 1 0
Lu Zhang I 1 0
Yougang Xu 1 0
Junchen Zhou 1 0
Shenglong Jiang 1 0
Denny Wang 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
12
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
2
17%
2
17%
1-15
4
33%
1
8%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
2
17%
4
33%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
2
17%
2
17%
76-90

Пропущено

3
9
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

13
12
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
3
25%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
2
15%
6
50%
61-75
1
8%
1
8%
76-90

Пропущено

12
5
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
3
60%
76-90

Забито

25
24
14 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 12
3 Не забивали 2
4
16%
2
8%
1-15
7
28%
4
17%
16-30
3
12%
3
13%
31-45
5
20%
5
21%
46-60
3
12%
7
29%
29%
61-75
3
12%
3
13%
76-90

Пропущено

15
14
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
1
7%
2
14%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
2
14%
46-60
3
20%
1
7%
61-75
4
27%
6
43%
76-90

Результаты последних матчей

Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1
Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:0 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 1:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Гуйчжоу Хэнфэн 6:1 Куньшань - Чжэцзян Профессионал 1:2
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2
Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 4:2 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 2:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0 Чуньцинь Лифан - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1 Циндао Хайню - Шанхай Шеньхуа 0:1 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 15 14 1 0 51 - 9 43
2. Шаньдун Тайшань 16 13 0 3 34 - 12 39
3. Хэнань Цзянье 15 9 3 3 30 - 16 30
4. Шанхай Шеньхуа 16 8 6 2 23 - 15 30
5. Мэйчжоу Хакка 16 8 5 3 28 - 15 29
6. Чжэцзян Профессионал 17 7 7 3 26 - 14 28
7. Ченду Беттер Сити 16 7 6 3 19 - 15 27
8. Шанхай СИПГ 15 7 4 4 15 - 11 25
9. Бэйцзин Гоань 16 6 5 5 23 - 24 23
10. Тянцзинь Тэда 17 5 5 7 21 - 21 20
11. Чанчунь Ятай 15 4 7 4 25 - 23 19
12. Далянь Ифан 15 4 6 5 22 - 22 18
13. Ухань Цзалл 15 5 2 8 21 - 28 17
14. Шэньчжэнь 15 5 1 9 18 - 33 16
15. Шицзячжуан 16 2 6 8 11 - 23 12
16. Гуанчжоу Эвергранд 17 3 2 12 11 - 26 11
17. Гуанчжоу Фули 16 1 0 15 9 - 39 3
18. Хэбей Форчун 16 1 0 15 9 - 50 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 7 7 0 0 32 - 5 21
2. Мэйчжоу Хакка 10 6 2 2 24 - 12 20
3. Хэнань Цзянье 9 6 1 2 22 - 12 19
4. Шанхай Шеньхуа 9 5 3 1 11 - 6 18
5. Шаньдун Тайшань 6 6 0 0 14 - 1 18
6. Чжэцзян Профессионал 8 5 2 1 13 - 2 17
7. Шанхай СИПГ 8 4 2 2 8 - 5 14
8. Далянь Ифан 8 3 3 2 14 - 10 12
9. Бэйцзин Гоань 8 3 3 2 9 - 7 12
10. Шэньчжэнь 6 3 0 3 8 - 8 9
11. Тянцзинь Тэда 7 2 2 3 9 - 8 8
12. Ухань Цзалл 8 2 2 4 12 - 17 8
13. Шицзячжуан 10 1 5 4 7 - 11 8
14. Гуанчжоу Эвергранд 9 2 2 5 7 - 8 8
15. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
16. Чанчунь Ятай 6 1 3 2 7 - 6 6
17. Гуанчжоу Фули 9 1 0 8 6 - 24 3
18. Хэбей Форчун 9 1 0 8 7 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 8 7 1 0 19 - 4 22
2. Шаньдун Тайшань 10 7 0 3 20 - 11 21
3. Ченду Беттер Сити 11 6 3 2 12 - 8 21
4. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
5. Тянцзинь Тэда 10 3 3 4 12 - 13 12
6. Шанхай Шеньхуа 7 3 3 1 12 - 9 12
7. Хэнань Цзянье 6 3 2 1 8 - 4 11
8. Чжэцзян Профессионал 9 2 5 2 13 - 12 11
9. Шанхай СИПГ 7 3 2 2 7 - 6 11
10. Бэйцзин Гоань 8 3 2 3 14 - 17 11
11. Мэйчжоу Хакка 6 2 3 1 4 - 3 9
12. Ухань Цзалл 7 3 0 4 9 - 11 9
13. Шэньчжэнь 9 2 1 6 10 - 25 7
14. Далянь Ифан 7 1 3 3 8 - 12 6
15. Шицзячжуан 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 8 1 0 7 4 - 18 3
17. Гуанчжоу Фули 7 0 0 7 3 - 15 0
18. Хэбей Форчун 7 0 0 7 2 - 20 0
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  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ухань Три Таунс Marcao V 16 2 2
2. Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 10 1 3
3. Ухань Три Таунс Давидсон 9 1 6
4. Шаньдун Тайшань Кризан 8 1 4
5. Ухань Три Таунс Станчу Николае 7 0 8
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ченду Беттер Сити Чоу Тим 5 2
2. Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 4 2
3. Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 4 1
4. Гуанчжоу Эвергранд Shaocong Wu 4 1
5. Гуанчжоу Эвергранд Rijin Chen 4 1
Весь список
  • Фол, нарушение
    95'
    Назначен штрафной. Пострадал Мушекви Няша, его свалил Aidi Fulangxisi.
  • 95'
    Xin Yue выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Chao Gu взял и забрал мяч на выходе
  • Фол, нарушение
    94'
    Dongsheng Wang наказан за толчок Цао Юньдин
  • 94'
    Н'Думбу Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Dongsheng Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    93'
    Jiabao Wen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
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