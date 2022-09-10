Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Первый тайм

49' Команда Шанхай Шеньхуа имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Bin Gu решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

47' Chao Gu взял и забрал мяч на выходе

47' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Yangyang Jin тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Chao Gu взял и забрал мяч на выходе

45' Н'Думбу Александр навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Андрияшевич Франко не смог попасть в створ ударом издали

40' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Матч возобновлен

39' Ханчао Ю на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Лён Нок-Хан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Yangyang Jin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Jin Cheng решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

35' Матеус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Поссиньоло Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Чэн Цзэн взял и забрал мяч на выходе

31' Чэн Цзэн взял и забрал мяч на выходе

30' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Лён Нок-Хан нанес удар головой, но Цзэн Чэн спокойно отбил мяч.

25' Матеус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Хорошую попытку сделал Матеус . Удар в створ, но вратарь начеку

22' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Н'Думбу Александр не смог попасть в створ ударом издали

21' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Xin Yue выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Поссиньоло Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Лён Нок-Хан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Ruofan Liu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Матч возобновится спорным мячом

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Команда Шанхай Шеньхуа забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

11' Г О О О О Л - Ханчао Ю забивает с правой ноги!

11' У Си создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' У Си выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Jin Cheng выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Н'Думбу Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Лу Жанг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Bin Gu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Поссиньоло Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Haijian Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре