Стадион: Stadio P.C. Tombolato
0:0
Второй тайм: 76'
0'
23' Желтая карточкаТункара Мамаду
45' Желтая карточкаКасо Джузеппе
62' Желтая карточкаБранка Симоне
Ход матча
23'
45'
62'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 4
-
1 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
26
Паван
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Калай СержиоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Моро ЛукаНападающий
- Нападающий
-
19 Бошич МилошНападающий
-
Главный тренер: Fabio Grosso
История личных встреч
Читтаделла
Фрозиноне
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
77.8%
4 победы 7 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед
21 матч
19%
47.6%
33.4%
4 победы 10 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
47.6%
23.8%
6 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
19%
52.4%
28.6%
4 победы 11 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальдини Энрико
|2 (1)
|0.4
|Асенсио Рауль
|2 (1)
|0.4
|Антонуччи Мирко
|1
|0.2
|Бранка Симоне
|0
|0
|Вита Алессио
|0
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мулаттьери Самуэле
|2
|0.4
|Роден Маркус
|1
|0.2
|Гарритано Лука
|1
|0.2
|Коне Бенджамин
|1
|0.2
|Касо Джузеппе
|1
|0.2
|Моро Лука
|1
|0.2
|Лучиони Фабио
|0
|0
|Бошич Милош
|0
|0
|Киерво Риккардо
|0
|0
|Ойоно Энтони
|0
|0
Карточки
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дель Фабро Дарио
|2
|1
|Асенсио Рауль
|1
|1
|Бранка Симоне
|2
|0
|Тункара Мамаду
|2
|0
|Каррьеро Джузеппе
|2
|0
|Доннарумма Даниэле
|1
|0
|Ignacio Lores
|1
|0
|Вита Алессио
|1
|0
|Паван Никола
|1
|0
|Мастрантонио Валерио
|1
|0
|Кассандро Томмазо
|1
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лучиони Фабио
|2
|0
|Коттали Маттео
|2
|0
|Болока Даниэль
|2
|0
|Гарритано Лука
|1
|0
|Коне Бенджамин
|1
|0
|Касо Джузеппе
|1
|0
|Турати Стефано
|1
|0
|Киерво Риккардо
|1
|0
|Ойоно Энтони
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
7
2
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
50%
61-75
4
57%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Читтаделла
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Венеция 1:1 Кальяри - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Пиза 4:3
Лечче - Читтаделла 2:3 Читтаделла - Лупарензе 2:1 Читтаделла - Тренто 2:0 Козенца - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Алессандрия 1:2 Комо - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Перуджа 0:0 Читтаделла - Тернана 1:2 Пиза - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0 Парма - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Монца 1:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Фрозиноне 3:0
Фрозиноне
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Фрозиноне - Комо 2:0 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Модена - Фрозиноне 0:1
Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Фрозиноне - Бари 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Монца 4:1 Тернана - Фрозиноне 4:4 Фрозиноне - Кремонезе 2:1 Порденоне - Фрозиноне 2:0 Лечче - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Беневенто 2:0 Кротоне - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Алессандрия 3:0 Асколи - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Козенца 1:0 Читтаделла - Фрозиноне 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|1:0
|5
|4
|0
|1
|11 - 2
|12
|2.
|Фрозиноне
|0:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 2
|10
|3.
|Кальяри
|1:0
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|4.
|Брешия
|1:1
|5
|3
|1
|1
|6 - 5
|10
|5.
|Бари
|1:0
|5
|2
|3
|0
|9 - 6
|9
|6.
|Асколи
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|7.
|Дженоа
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|Беневенто
|0:1
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|9.
|Парма
|2:2
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|10.
|Козенца
|0:1
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|11.
|Палермо
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|12.
|Читтаделла
|0:0
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|13.
|СПАЛ 2013
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|14.
|Тернана
|2:2
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|15.
|Модена
|1:1
|5
|1
|1
|3
|6 - 6
|4
|16.
|Венеция
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|17.
|Зюйдтироль
|0:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|18.
|Комо
|0:0
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|19.
|Пиза
|0:1
|5
|0
|1
|4
|6 - 10
|1
|20.
|Перуджа
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|1:0
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|Фрозиноне
|0:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Брешия
|1:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Кальяри
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Палермо
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Читтаделла
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|Парма
|2:2
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|8.
|Асколи
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|Модена
|1:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|Тернана
|2:2
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|Зюйдтироль
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Козенца
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|СПАЛ 2013
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Беневенто
|0:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|15.
|Дженоа
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|16.
|Бари
|1:0
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|17.
|Комо
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|18.
|Перуджа
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Пиза
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|Венеция
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|1:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Реджина
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Дженоа
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|Венеция
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Кальяри
|1:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|6.
|Фрозиноне
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|Козенца
|0:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|Беневенто
|0:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|9.
|Брешия
|1:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|10.
|Асколи
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|11.
|СПАЛ 2013
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Парма
|2:2
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Читтаделла
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Комо
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Палермо
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|Тернана
|2:2
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|17.
|Зюйдтироль
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|18.
|Модена
|1:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|19.
|Пиза
|0:1
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|20.
|Перуджа
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Бари
|Walid Cheddira
|4
|0
|2
|2.
|Асколи
|Гондо Седрик
|4
|1
|0
|3.
|СПАЛ 2013
|Ла Мантия Андреа
|3
|0
|1
|4.
|Бари
|Антенуччи Мирко
|3
|1
|1
|5.
|Палермо
|Брунори Маттео
|3
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Читтаделла
|Дель Фабро Дарио
|2
|1
|2.
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|2
|1
|3.
|Палермо
|Nicolo Valente
|2
|1
|4.
|Дженоа
|Паяч Марко
|3
|0
|5.
|Перуджа
|Дель Орко Кристиан
|3
|0