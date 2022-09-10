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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023


Стадион:
Читтаделла
1:0
Конец матча
Фрозиноне
0'
23' Желтая карточка
Тункара Мамаду
45' Желтая карточка
Касо Джузеппе
61' Желтая карточка
Бранка Симоне
83' Желтая карточка
Феличоли Джанфилиппо
90' Желтая карточка
Болока Даниэль
1:0
90' Гол
Беретта Джакомо
90'+6
36
Кастари
Элхан
84
Кассандро
Томмазо
6
Висентин
Сантьяго
15
Фраре
Доменико
17
Доннарумма
Даниэле
20
Каррьеро
Джузеппе
26
Паван
Никола
23
Бранка
Симоне
10
Антонуччи
Мирко
92
Бальдини
Энрико
9
Тункара
Мамаду
22
Турати
Стефано
31
Сампиризи
Марио
5
Лучиони
Фабио
25
Шиминьски
Пшемыслав
29
Коттали
Маттео
11
Болока
Даниэль
16
Гарритано
Лука
8
Лулич
Карло
41
Оливери
Андреа
9
Мулаттьери
Самуэле
10
Касо
Джузеппе
Читтаделла
4-3-1-2
Фрозиноне
4-3-3

История личных встреч

Читтаделла
Фрозиноне

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
77.8%
4 победы 7 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

21 матч

19%
47.6%
33.4%
4 победы 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
47.6%
23.8%
6 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

19%
52.4%
28.6%
4 победы 11 ничьих 6 побед

История матчей

СB
3:0
СB
0:1
СB
1:1
СB
1:0
СB
2:3
СB
0:2
СB
0:0
СB
1:1
СB
1:1
СB
1:2
СB
2:1
СB
1:1
СB
2:3
СB
1:1
СB
1:1
СB
1:1
СB
1:1
СB
0:1
СB
2:1
СB
1:0
СB
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальдини Энрико 2 (1) 0.4
Асенсио Рауль 2 (1) 0.4
Беретта Джакомо 1 0.2
Антонуччи Мирко 1 0.2
Бранка Симоне 0 0
Вита Алессио 0 0
Andrea Magrassi 0 0
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мулаттьери Самуэле 2 0.4
Роден Маркус 1 0.2
Гарритано Лука 1 0.2
Коне Бенджамин 1 0.2
Касо Джузеппе 1 0.2
Моро Лука 1 0.2
Лучиони Фабио 0 0
Бошич Милош 0 0
Киерво Риккардо 0 0
Ойоно Энтони 0 0

Карточки

Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дель Фабро Дарио 2 1
Асенсио Рауль 1 1
Бранка Симоне 2 0
Тункара Мамаду 2 0
Каррьеро Джузеппе 2 0
Доннарумма Даниэле 1 0
Ignacio Lores 1 0
Вита Алессио 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0
Паван Никола 1 0
Мастрантонио Валерио 1 0
Кассандро Томмазо 1 0
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болока Даниэль 3 0
Лучиони Фабио 2 0
Коттали Маттео 2 0
Гарритано Лука 1 0
Коне Бенджамин 1 0
Касо Джузеппе 1 0
Турати Стефано 1 0
Киерво Риккардо 1 0
Ойоно Энтони 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
3
60%
1
33%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Пропущено

7
3
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
4
57%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Читтаделла
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Венеция 1:1 Кальяри - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Пиза 4:3
Лечче - Читтаделла 2:3 Читтаделла - Лупарензе 2:1 Читтаделла - Тренто 2:0 Козенца - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Алессандрия 1:2 Комо - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Перуджа 0:0 Читтаделла - Тернана 1:2 Пиза - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0 Парма - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Монца 1:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Фрозиноне 3:0
Фрозиноне
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Фрозиноне - Комо 2:0 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Модена - Фрозиноне 0:1
Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Фрозиноне - Бари 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Монца 4:1 Тернана - Фрозиноне 4:4 Фрозиноне - Кремонезе 2:1 Порденоне - Фрозиноне 2:0 Лечче - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Беневенто 2:0 Кротоне - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Алессандрия 3:0 Асколи - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Козенца 1:0 Читтаделла - Фрозиноне 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 5 4 0 1 11 - 2 12
2. Брешия 5 4 0 1 8 - 5 12
3. Кальяри 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Фрозиноне 5 3 0 2 7 - 3 9
5. Бари 5 2 3 0 9 - 6 9
6. Дженоа 5 2 2 1 6 - 5 8
7. Асколи 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Читтаделла 5 2 2 1 7 - 6 8
9. Козенца 5 2 1 2 4 - 4 7
10. Беневенто 5 2 1 2 4 - 4 7
11. Палермо 5 2 1 2 6 - 7 7
12. Тернана 5 2 1 2 7 - 9 7
13. Парма 5 1 3 1 8 - 8 6
14. Зюйдтироль 5 2 0 3 5 - 9 6
15. СПАЛ 2013 4 1 2 1 5 - 6 5
16. Венеция 4 1 1 2 4 - 6 4
17. Перуджа 5 1 1 3 3 - 7 4
18. Модена 5 1 0 4 6 - 8 3
19. Комо 5 0 2 3 3 - 8 2
20. Пиза 5 0 1 4 6 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Читтаделла 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Реджина 2 2 0 0 7 - 0 6
3. Фрозиноне 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Брешия 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Кальяри 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Палермо 3 2 0 1 5 - 3 6
7. Асколи 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Тернана 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Парма 3 1 1 1 5 - 5 4
10. Перуджа 3 1 1 1 2 - 3 4
11. Зюйдтироль 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Козенца 2 1 0 1 2 - 2 3
13. СПАЛ 2013 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Модена 3 1 0 2 5 - 5 3
15. Беневенто 3 1 0 2 2 - 4 3
16. Дженоа 2 0 2 0 3 - 3 2
17. Бари 2 0 2 0 3 - 3 2
18. Комо 3 0 1 2 1 - 4 1
19. Пиза 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Венеция 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Реджина 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Дженоа 3 2 0 1 3 - 2 6
4. Брешия 3 2 0 1 4 - 4 6
5. Кальяри 3 1 1 1 3 - 2 4
6. Козенца 3 1 1 1 2 - 2 4
7. Беневенто 2 1 1 0 2 - 0 4
8. Венеция 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Асколи 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Фрозиноне 3 1 0 2 2 - 3 3
11. Тернана 3 1 0 2 5 - 8 3
12. Зюйдтироль 3 1 0 2 2 - 6 3
13. СПАЛ 2013 2 0 2 0 3 - 3 2
14. Парма 2 0 2 0 3 - 3 2
15. Читтаделла 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Комо 2 0 1 1 2 - 4 1
17. Палермо 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Модена 2 0 0 2 1 - 3 0
19. Пиза 2 0 0 2 4 - 6 0
20. Перуджа 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бари Walid Cheddira 4 0 2
2. Асколи Гондо Седрик 4 1 0
3. СПАЛ 2013 Ла Мантия Андреа 3 0 1
4. Бари Антенуччи Мирко 3 1 1
5. Палермо Брунори Маттео 3 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Козенца Флоренци Альдо 3 1
2. Читтаделла Дель Фабро Дарио 2 1
3. Дженоа Гудмундссон Альберт 2 1
4. Палермо Nicolo Valente 2 1
5. Бари Ди Чезаре Валерио 3 0
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      46'
      Касо Джузеппе получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      23'
      Тункара Мамаду получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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