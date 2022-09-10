Стадион: Альберто Бралья
Ход матча
18'
1:0
24'
1:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 3
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
99
Дьяв
Давиде
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Дьяв ДавидеНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Айе ФлорианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Бенали АхмедПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Pep Clotet
История личных встреч
Модена
Брешия
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
16 матчей
18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
2 победы 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тремолада Лука
|1
|0.2
|Фальчинелли Диего
|1
|0.2
|Бонфанти Николас
|1
|0.2
|Дьяв Давиде
|1 (1)
|0.2
|Shady Oukhadda
|0
|0
|Понси Фабио
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галацци Николас
|1
|0.2
|Ндой Эмануэле
|1
|0.2
|Айе Флориан
|1
|0.2
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.2
|Бьянки Флавио
|1
|0.2
|Бизоли Димитри
|0
|0
|Карачич Фран
|0
|0
Карточки
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Панада Симоне
|2
|0
|Читтадини Джорджо
|2
|0
|Де Майо Себастьян
|1
|0
|Фальчинелли Диего
|1
|0
|Дьяв Давиде
|1
|0
|Маньино Лука
|1
|0
|Shady Oukhadda
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Адорни Давиде
|1
|0
|Карачич Фран
|1
|0
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
|Яллоу Александр
|1
|0
|Лабойко Якуб
|1
|0
|Уар Матье
|1
|0
|Папетти Андреа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Модена
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Кальяри - Модена 1:0 Модена - Тернана 4:1 Козенца - Модена 2:1 Модена - Фрозиноне 0:1
Модена - Сассуоло 3:2 Модена - Катанзаро 3:1 Модена - Фиоренцуола 1:0 Модена - Кастельветро 9:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Модена - Бари 3:3 Модена - Понтедера 4:0 Губбио - Модена 1:1 Модена - Имолезе 2:1 Пистойезе - Модена 1:0 Модена - Мателика 3:0 Вис Пезаро - Модена 0:3 Модена - Сиена 1:1 Каррарезе - Модена 2:3 Модена - Ольбия 1:2 Модена - Пескара 1:0
Брешия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 0:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Брешия - Зюйдтироль 2:0
Пиза - Брешия 1:4 Брешия - Мантуя 4:1 Брешия - Лечче 5:1 Брешия - Сампдория 0:2 Монца - Брешия 2:1 Брешия - Монца 1:2 Брешия - Перуджа 3:2 Брешия - Реджина 3:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Брешия - СПАЛ 2013 1:1 Монца - Брешия 1:1 Брешия - Парма 1:0 Пиза - Брешия 0:0 Брешия - Виченца Виртус 2:0 Порденоне - Брешия 1:1 Брешия - Беневенто 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|1:0
|5
|4
|0
|1
|11 - 2
|12
|2.
|Фрозиноне
|0:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 2
|10
|3.
|Кальяри
|1:0
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|4.
|Брешия
|1:1
|5
|3
|1
|1
|6 - 5
|10
|5.
|Бари
|1:0
|5
|2
|3
|0
|9 - 6
|9
|6.
|Асколи
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|7.
|Дженоа
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|Беневенто
|0:1
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|9.
|Парма
|2:2
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|10.
|Козенца
|0:1
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|11.
|Палермо
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|12.
|Читтаделла
|0:0
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|13.
|СПАЛ 2013
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|14.
|Тернана
|2:2
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|15.
|Модена
|1:1
|5
|1
|1
|3
|6 - 6
|4
|16.
|Венеция
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|17.
|Зюйдтироль
|0:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|18.
|Комо
|0:0
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|19.
|Пиза
|0:1
|5
|0
|1
|4
|6 - 10
|1
|20.
|Перуджа
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|1:0
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|Фрозиноне
|0:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Брешия
|1:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Кальяри
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Палермо
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Читтаделла
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|Парма
|2:2
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|8.
|Асколи
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|Модена
|1:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|Тернана
|2:2
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|Зюйдтироль
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Козенца
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|СПАЛ 2013
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Беневенто
|0:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|15.
|Дженоа
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|16.
|Бари
|1:0
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|17.
|Комо
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|18.
|Перуджа
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Пиза
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|Венеция
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|1:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Реджина
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Дженоа
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|Венеция
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Кальяри
|1:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|6.
|Фрозиноне
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|Козенца
|0:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|Беневенто
|0:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|9.
|Брешия
|1:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|10.
|Асколи
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|11.
|СПАЛ 2013
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Парма
|2:2
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Читтаделла
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Комо
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Палермо
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|Тернана
|2:2
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|17.
|Зюйдтироль
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|18.
|Модена
|1:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|19.
|Пиза
|0:1
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|20.
|Перуджа
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Бари
|Walid Cheddira
|4
|0
|2
|2.
|Асколи
|Гондо Седрик
|4
|1
|0
|3.
|СПАЛ 2013
|Ла Мантия Андреа
|3
|0
|1
|4.
|Бари
|Антенуччи Мирко
|3
|1
|1
|5.
|Палермо
|Брунори Маттео
|3
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Читтаделла
|Дель Фабро Дарио
|2
|1
|2.
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|2
|1
|3.
|Палермо
|Nicolo Valente
|2
|1
|4.
|Дженоа
|Паяч Марко
|3
|0
|5.
|Перуджа
|Дель Орко Кристиан
|3
|0