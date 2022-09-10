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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023


Стадион:
Модена
1:3
Конец матча
Брешия
0'
1:0
18' Гол
Бонфанти Николас
1:1
24' Гол
Айе Флориан
50' Желтая карточка
Панада Симоне
1:2
61' Гол
Морео Стефано
82' Желтая карточка
Vincenzo Garofalo
88' Желтая карточка
Дьяв Давиде
90' Желтая карточка
Бенали Ахмед
1:3
90' Пенальти
Бьянки Флавио
90'+9
26
Riccardo
Gagno
96
Shady
Oukhadda
28
Де
Майо
Себастьян
5
Читтадини
Джорджо
27
Paulo
Dentello
6
Маньино
Лука
43
Панада
Симоне
20
Гарджуло
Марио
10
Тремолада
Лука
9
Бонфанти
Николас
99
Дьяв
Давиде
12
Леццерини
Лука
18
Яллоу
Александр
32
Папетти
Андреа
4
Адорни
Давиде
14
Мангравити
Массимилиано
26
Бертаньоли
Массимо
7
Вивиани
Федерико
21
Лабойко
Якуб
9
Морео
Стефано
6
Галацци
Николас
11
Айе
Флориан
Модена
4-3-2-1
Брешия
4-3-2-1

История личных встреч

Модена
Брешия

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

16 матчей

18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
2 победы 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед

История матчей

СB
1:0
СB
2:2
СB
0:1
СB
1:1
СB
0:1
СB
0:1
СB
1:2
СB
2:1
СB
0:0
СB
1:1
СB
1:2
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:3
СB
0:3
СB
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонфанти Николас 2 0.4
Тремолада Лука 1 0.2
Фальчинелли Диего 1 0.2
Дьяв Давиде 1 (1) 0.2
Shady Oukhadda 0 0
Панада Симоне 0 0
Понси Фабио 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айе Флориан 2 0.4
Бьянки Флавио 2 (1) 0.4
Галацци Николас 1 0.2
Морео Стефано 1 0.2
Ндой Эмануэле 1 0.2
Бертаньоли Массимо 1 0.2
Карачич Фран 0 0
Бизоли Димитри 0 0

Карточки

Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Панада Симоне 3 0
Дьяв Давиде 2 0
Читтадини Джорджо 2 0
Де Майо Себастьян 1 0
Фальчинелли Диего 1 0
Маньино Лука 1 0
Shady Oukhadda 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вивиани Федерико 1 0
Бенали Ахмед 1 0
Адорни Давиде 1 0
Карачич Фран 1 0
Мангравити Массимилиано 1 0
Vincenzo Garofalo 1 0
Яллоу Александр 1 0
Лабойко Якуб 1 0
Уар Матье 1 0
Папетти Андреа 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
2
25%
1-15
2
40%
1
13%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Модена
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Кальяри - Модена 1:0 Модена - Тернана 4:1 Козенца - Модена 2:1 Модена - Фрозиноне 0:1
Модена - Сассуоло 3:2 Модена - Катанзаро 3:1 Модена - Фиоренцуола 1:0 Модена - Кастельветро 9:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Модена - Бари 3:3 Модена - Понтедера 4:0 Губбио - Модена 1:1 Модена - Имолезе 2:1 Пистойезе - Модена 1:0 Модена - Мателика 3:0 Вис Пезаро - Модена 0:3 Модена - Сиена 1:1 Каррарезе - Модена 2:3 Модена - Ольбия 1:2 Модена - Пескара 1:0
Брешия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 0:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Брешия - Зюйдтироль 2:0
Пиза - Брешия 1:4 Брешия - Мантуя 4:1 Брешия - Лечче 5:1 Брешия - Сампдория 0:2 Монца - Брешия 2:1 Брешия - Монца 1:2 Брешия - Перуджа 3:2 Брешия - Реджина 3:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Брешия - СПАЛ 2013 1:1 Монца - Брешия 1:1 Брешия - Парма 1:0 Пиза - Брешия 0:0 Брешия - Виченца Виртус 2:0 Порденоне - Брешия 1:1 Брешия - Беневенто 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 5 4 0 1 11 - 2 12
2. Брешия 5 4 0 1 8 - 5 12
3. Кальяри 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Фрозиноне 5 3 0 2 7 - 3 9
5. Бари 5 2 3 0 9 - 6 9
6. Дженоа 5 2 2 1 6 - 5 8
7. Асколи 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Читтаделла 5 2 2 1 7 - 6 8
9. Козенца 5 2 1 2 4 - 4 7
10. Беневенто 5 2 1 2 4 - 4 7
11. Палермо 5 2 1 2 6 - 7 7
12. Тернана 5 2 1 2 7 - 9 7
13. Парма 5 1 3 1 8 - 8 6
14. Зюйдтироль 5 2 0 3 5 - 9 6
15. СПАЛ 2013 4 1 2 1 5 - 6 5
16. Венеция 4 1 1 2 4 - 6 4
17. Перуджа 5 1 1 3 3 - 7 4
18. Модена 5 1 0 4 6 - 8 3
19. Комо 5 0 2 3 3 - 8 2
20. Пиза 5 0 1 4 6 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Читтаделла 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Реджина 2 2 0 0 7 - 0 6
3. Фрозиноне 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Брешия 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Кальяри 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Палермо 3 2 0 1 5 - 3 6
7. Асколи 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Тернана 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Парма 3 1 1 1 5 - 5 4
10. Перуджа 3 1 1 1 2 - 3 4
11. Зюйдтироль 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Козенца 2 1 0 1 2 - 2 3
13. СПАЛ 2013 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Модена 3 1 0 2 5 - 5 3
15. Беневенто 3 1 0 2 2 - 4 3
16. Дженоа 2 0 2 0 3 - 3 2
17. Бари 2 0 2 0 3 - 3 2
18. Комо 3 0 1 2 1 - 4 1
19. Пиза 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Венеция 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Реджина 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Дженоа 3 2 0 1 3 - 2 6
4. Брешия 3 2 0 1 4 - 4 6
5. Кальяри 3 1 1 1 3 - 2 4
6. Козенца 3 1 1 1 2 - 2 4
7. Беневенто 2 1 1 0 2 - 0 4
8. Венеция 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Асколи 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Фрозиноне 3 1 0 2 2 - 3 3
11. Тернана 3 1 0 2 5 - 8 3
12. Зюйдтироль 3 1 0 2 2 - 6 3
13. СПАЛ 2013 2 0 2 0 3 - 3 2
14. Парма 2 0 2 0 3 - 3 2
15. Читтаделла 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Комо 2 0 1 1 2 - 4 1
17. Палермо 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Модена 2 0 0 2 1 - 3 0
19. Пиза 2 0 0 2 4 - 6 0
20. Перуджа 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бари Walid Cheddira 4 0 2
2. Асколи Гондо Седрик 4 1 0
3. СПАЛ 2013 Ла Мантия Андреа 3 0 1
4. Бари Антенуччи Мирко 3 1 1
5. Палермо Брунори Маттео 3 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Козенца Флоренци Альдо 3 1
2. Читтаделла Дель Фабро Дарио 2 1
3. Дженоа Гудмундссон Альберт 2 1
4. Палермо Nicolo Valente 2 1
5. Бари Ди Чезаре Валерио 3 0
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      24'
      Г О О О О Л - Айе Флориан бьет в цель!
    • Описание гола
      18'
      Г О О О О Л - Бонфанти Николас бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Модена 1:3 Брешия онлайн

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