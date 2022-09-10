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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023


Стадион:
Беневенто
0:1
Второй тайм: 71'
Кальяри
0'
19' Желтая карточка
Nermin Karic
25' Желтая карточка
Машанджело Эдоардо
30' Желтая карточка
Оберт Адам
0:1
54' Гол
Лападула Джанлука
58' Вторая желтая карточка
Оберт Адам

Ход матча

19'
Nermin Karic
 
25'
Машанджело Эдоардо
 
30'
 
Оберт Адам
54'
0:1
Лападула Джанлука
58'
 
Оберт Адам
59'
Сими Нванкво
Ла Гумина Антонино
 
61'
Фулон Дам
Машанджело Эдоардо
 
63'
 
Паволетти Леонардо
Лападула Джанлука
63'
 
Дейола Алессандро
Рог Марко
63'
 
Карбони Франко
Виола Николас
67'
Скьяттарелла Паскуале
Куцупиас Илиас
 
67'
Чано Камилло
Акампора Дженнаро
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 3 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 38 Владение мячом, % 62
Лучшие коэффициенты
Беневенто
Ничья
Кальяри
2.78
4.38
3.10
Все Коэффициенты
21
Палеари
Альберто
96
Капеллини
Риккардо
15
Глик
Камил
55
Весели
Фредерик
16
Импрота
Риккардо
5
Машанджело
Эдоардо
7
Nermin
Karic
4
Акампора
Дженнаро
80
Куцупиас
Илиас
88
Форте
Франческо
20
Ла
Гумина
Антонино
1
Радунович
Борис
28
Дзаппа
Габриэле
3
Гольданига
Эдоардо
15
Альтаре
Джорджо
33
Оберт
Адам
10
Виола
Николас
29
Макумбу
Антуан
6
Рог
Марко
8
Нандес
Найтан
9
Лападула
Джанлука
5
Манкозу
Марко
Беневенто
3-5-2
Кальяри
4-3-3

История личных встреч

Беневенто
Кальяри

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

СA
1:3
СA
1:2
СA
1:2
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форте Франческо 2 0.4
Ла Гумина Антонино 1 0.2
Куцупиас Илиас 1 0.2
Машанджело Эдоардо 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рог Марко 1 0.2
Манкозу Марко 1 0.2
Лападула Джанлука 1 0.2
Перейро Гастон 1 0.2
Макумбу Антуан 1 0.2
Нандес Найтан 0 0
Миллико Винченцо 0 0
Лувумбо Зито 0 0

Карточки

Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ла Гумина Антонино 2 0
Фулон Дам 2 0
Вивиани Маттиа 2 0
Nermin Karic 2 0
Инсинье Роберто 1 0
Тельо Андрес 1 0
Машанджело Эдоардо 1 0
Капеллини Риккардо 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Пардо Алессандро 0 1
Паволетти Леонардо 1 0
Лападула Джанлука 1 0
Гольданига Эдоардо 1 0
Рог Марко 1 0
Миллико Винченцо 1 0
Оберт Адам 1 0
Дезогус Якопо 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Беневенто
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Венеция - Беневенто 0:2 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Беневенто - Козенца 0:1
Дженоа - Беневенто 3:2 Беневенто - Сиена 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Беневенто - Рома (до 19 лет) 3:2 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0 Асколи - Беневенто 0:1 Беневенто - СПАЛ 2013 1:2 Монца - Беневенто 3:0 Беневенто - Тернана 1:2 Порденоне - Беневенто 1:4 Козенца - Беневенто 1:0 Беневенто - Виченца Виртус 1:0 Реджина - Беневенто 0:3 Беневенто - Пиза 5:1 Фрозиноне - Беневенто 2:0
Кальяри
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Кальяри - Модена 1:0 СПАЛ 2013 - Кальяри 1:0 Кальяри - Читтаделла 2:1 Комо - Кальяри 1:1
Кальяри - Перуджа 3:2 Лидс - Кальяри 6:2 Страсбург - Кальяри 1:2 Ольбия - Кальяри 0:3 Венеция - Кальяри 0:0 Кальяри - Интер Милан 1:3 Салернитана - Кальяри 1:1 Кальяри - Верона 1:2 Дженоа - Кальяри 1:0 Кальяри - Сассуоло 1:0 Кальяри - Ювентус 1:2 Удинезе - Кальяри 5:1 Кальяри - Милан 0:1 Специя - Кальяри 2:0 Кальяри - Лацио 0:3 Торино - Кальяри 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 1:0 5 4 0 1 11 - 2 12
2. Фрозиноне 0:0 5 3 1 1 7 - 2 10
3. Кальяри 1:0 5 3 1 1 5 - 3 10
4. Брешия 1:1 5 3 1 1 6 - 5 10
5. Бари 1:0 5 2 3 0 9 - 6 9
6. Асколи 4 2 2 0 6 - 4 8
7. Дженоа 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Беневенто 0:1 5 2 1 2 4 - 3 7
9. Парма 2:2 5 1 4 0 8 - 7 7
10. Козенца 0:1 5 2 1 2 4 - 4 7
11. Палермо 5 2 1 2 6 - 7 7
12. Читтаделла 0:0 5 1 3 1 6 - 6 6
13. СПАЛ 2013 4 1 2 1 5 - 6 5
14. Тернана 2:2 5 1 2 2 6 - 9 5
15. Модена 1:1 5 1 1 3 6 - 6 4
16. Венеция 4 1 1 2 4 - 6 4
17. Зюйдтироль 0:0 5 1 1 3 3 - 9 4
18. Комо 0:0 5 0 3 2 3 - 6 3
19. Пиза 0:1 5 0 1 4 6 - 10 1
20. Перуджа 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 1:0 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Фрозиноне 0:0 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Брешия 1:1 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Кальяри 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Палермо 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Читтаделла 0:0 3 1 2 0 5 - 4 5
7. Парма 2:2 3 1 2 0 5 - 4 5
8. Асколи 3 1 2 0 3 - 2 5
9. Модена 1:1 3 1 1 1 5 - 3 4
10. Тернана 2:2 2 1 1 0 2 - 1 4
11. Зюйдтироль 0:0 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Козенца 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
13. СПАЛ 2013 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Беневенто 0:1 3 1 0 2 2 - 3 3
15. Дженоа 2 0 2 0 3 - 3 2
16. Бари 1:0 2 0 2 0 3 - 3 2
17. Комо 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
18. Перуджа 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Пиза 0:1 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Венеция 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 1:0 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Реджина 1:0 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Дженоа 3 2 0 1 3 - 2 6
4. Венеция 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Кальяри 1:0 3 1 1 1 2 - 2 4
6. Фрозиноне 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
7. Козенца 0:1 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Беневенто 0:1 2 1 1 0 2 - 0 4
9. Брешия 1:1 3 1 1 1 2 - 4 4
10. Асколи 1 1 0 0 3 - 2 3
11. СПАЛ 2013 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Парма 2:2 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Читтаделла 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Комо 0:0 2 0 1 1 2 - 4 1
15. Палермо 2 0 1 1 1 - 4 1
16. Тернана 2:2 3 0 1 2 4 - 8 1
17. Зюйдтироль 0:0 3 0 1 2 0 - 6 1
18. Модена 1:1 2 0 0 2 1 - 3 0
19. Пиза 0:1 2 0 0 2 4 - 6 0
20. Перуджа 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бари Walid Cheddira 4 0 2
2. Асколи Гондо Седрик 4 1 0
3. СПАЛ 2013 Ла Мантия Андреа 3 0 1
4. Бари Антенуччи Мирко 3 1 1
5. Палермо Брунори Маттео 3 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Читтаделла Дель Фабро Дарио 2 1
2. Дженоа Гудмундссон Альберт 2 1
3. Палермо Nicolo Valente 2 1
4. Дженоа Паяч Марко 3 0
5. Перуджа Дель Орко Кристиан 3 0
Весь список
  • 58'
    Адам Оберт получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Описание гола
    54'
    Г О О О О Л - Лападула Джанлука бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Адам Оберт получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Машанджело Эдоардо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Nermin Karic получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Беневенто
    Ничья
    Кальяри
    2.78
    4.38
    3.10
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Беневенто 0:1 Кальяри онлайн

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