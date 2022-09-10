Стадион: Чиро Вигорито
0'
19' Желтая карточкаNermin Karic
25' Желтая карточкаМашанджело Эдоардо
30' Желтая карточкаОберт Адам
0:1
54' ГолЛападула Джанлука
58' Вторая желтая карточкаОберт Адам
0:2
83' ГолЛувумбо Зито
90' Желтая карточкаФулон Дам
90' Желтая карточкаДзаппа Габриэле
90'+8
Ход матча
19'
30'
54'
58'
83'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 3
-
7 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
47 Владение мячом, % 53
15
Глик
Камил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
72 Вокич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сими НванквоНападающий
-
28 Чано КамиллоНападающий
-
-
Главный тренер: Fabio Caserta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Лувумбо ЗитоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
История личных встреч
Беневенто
Кальяри
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форте Франческо
|2
|0.4
|Ла Гумина Антонино
|1
|0.2
|Куцупиас Илиас
|1
|0.2
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рог Марко
|1
|0.2
|Лувумбо Зито
|1
|0.2
|Манкозу Марко
|1
|0.2
|Лападула Джанлука
|1
|0.2
|Перейро Гастон
|1
|0.2
|Макумбу Антуан
|1
|0.2
|Дейола Алессандро
|0
|0
|Нандес Найтан
|0
|0
|Миллико Винченцо
|0
|0
Карточки
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фулон Дам
|3
|0
|Ла Гумина Антонино
|2
|0
|Вивиани Маттиа
|2
|0
|Nermin Karic
|2
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Тельо Андрес
|1
|0
|Машанджело Эдоардо
|1
|0
|Капеллини Риккардо
|1
|0
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оберт Адам
|1
|1
|Ди Пардо Алессандро
|0
|1
|Паволетти Леонардо
|1
|0
|Лападула Джанлука
|1
|0
|Гольданига Эдоардо
|1
|0
|Рог Марко
|1
|0
|Дзаппа Габриэле
|1
|0
|Миллико Винченцо
|1
|0
|Дезогус Якопо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
4
2
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
3
50%
76-90
Пропущено
4
3
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Беневенто
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Венеция - Беневенто 0:2 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Беневенто - Козенца 0:1
Дженоа - Беневенто 3:2 Беневенто - Сиена 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Беневенто - Рома (до 19 лет) 3:2 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0 Асколи - Беневенто 0:1 Беневенто - СПАЛ 2013 1:2 Монца - Беневенто 3:0 Беневенто - Тернана 1:2 Порденоне - Беневенто 1:4 Козенца - Беневенто 1:0 Беневенто - Виченца Виртус 1:0 Реджина - Беневенто 0:3 Беневенто - Пиза 5:1 Фрозиноне - Беневенто 2:0
Кальяри
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Кальяри - Модена 1:0 СПАЛ 2013 - Кальяри 1:0 Кальяри - Читтаделла 2:1 Комо - Кальяри 1:1
Кальяри - Перуджа 3:2 Лидс - Кальяри 6:2 Страсбург - Кальяри 1:2 Ольбия - Кальяри 0:3 Венеция - Кальяри 0:0 Кальяри - Интер Милан 1:3 Салернитана - Кальяри 1:1 Кальяри - Верона 1:2 Дженоа - Кальяри 1:0 Кальяри - Сассуоло 1:0 Кальяри - Ювентус 1:2 Удинезе - Кальяри 5:1 Кальяри - Милан 0:1 Специя - Кальяри 2:0 Кальяри - Лацио 0:3 Торино - Кальяри 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|5
|4
|0
|1
|11 - 2
|12
|2.
|Брешия
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|3.
|Кальяри
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|Фрозиноне
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|5.
|Бари
|5
|2
|3
|0
|9 - 6
|9
|6.
|Дженоа
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|7.
|Асколи
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|Читтаделла
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|9.
|Козенца
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|10.
|Беневенто
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|11.
|Палермо
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|12.
|Тернана
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|13.
|Парма
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|14.
|Зюйдтироль
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|15.
|СПАЛ 2013
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|16.
|Венеция
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|17.
|Перуджа
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|18.
|Модена
|5
|1
|0
|4
|6 - 8
|3
|19.
|Комо
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|20.
|Пиза
|5
|0
|1
|4
|6 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Реджина
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|3.
|Фрозиноне
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Брешия
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Кальяри
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|Палермо
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|Асколи
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Тернана
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Парма
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|Перуджа
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|Зюйдтироль
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Козенца
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|СПАЛ 2013
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Модена
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|15.
|Беневенто
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|16.
|Дженоа
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|17.
|Бари
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|18.
|Комо
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Пиза
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|Венеция
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Реджина
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Дженоа
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|Брешия
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|5.
|Кальяри
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|6.
|Козенца
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|Беневенто
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|Венеция
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Асколи
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Фрозиноне
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|Тернана
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|12.
|Зюйдтироль
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|13.
|СПАЛ 2013
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Парма
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Читтаделла
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Комо
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Палермо
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Модена
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|19.
|Пиза
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|20.
|Перуджа
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Бари
|Walid Cheddira
|4
|0
|2
|2.
|Асколи
|Гондо Седрик
|4
|1
|0
|3.
|СПАЛ 2013
|Ла Мантия Андреа
|3
|0
|1
|4.
|Бари
|Антенуччи Мирко
|3
|1
|1
|5.
|Палермо
|Брунори Маттео
|3
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Козенца
|Флоренци Альдо
|3
|1
|2.
|Читтаделла
|Дель Фабро Дарио
|2
|1
|3.
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|2
|1
|4.
|Палермо
|Nicolo Valente
|2
|1
|5.
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|3
|0