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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023


Стадион:
Беневенто
0:2
Конец матча
Кальяри
0'
19' Желтая карточка
Nermin Karic
25' Желтая карточка
Машанджело Эдоардо
30' Желтая карточка
Оберт Адам
0:1
54' Гол
Лападула Джанлука
58' Вторая желтая карточка
Оберт Адам
0:2
83' Гол
Лувумбо Зито
90' Желтая карточка
Фулон Дам
90' Желтая карточка
Дзаппа Габриэле
90'+8
21
Палеари
Альберто
96
Капеллини
Риккардо
15
Глик
Камил
55
Весели
Фредерик
16
Импрота
Риккардо
5
Машанджело
Эдоардо
7
Nermin
Karic
4
Акампора
Дженнаро
80
Куцупиас
Илиас
88
Форте
Франческо
20
Ла
Гумина
Антонино
1
Радунович
Борис
28
Дзаппа
Габриэле
3
Гольданига
Эдоардо
15
Альтаре
Джорджо
33
Оберт
Адам
10
Виола
Николас
29
Макумбу
Антуан
6
Рог
Марко
8
Нандес
Найтан
9
Лападула
Джанлука
5
Манкозу
Марко
Беневенто
3-5-2
Кальяри
4-3-3

История личных встреч

Беневенто
Кальяри

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

СA
1:3
СA
1:2
СA
1:2
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форте Франческо 2 0.4
Ла Гумина Антонино 1 0.2
Куцупиас Илиас 1 0.2
Машанджело Эдоардо 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рог Марко 1 0.2
Лувумбо Зито 1 0.2
Манкозу Марко 1 0.2
Лападула Джанлука 1 0.2
Перейро Гастон 1 0.2
Макумбу Антуан 1 0.2
Дейола Алессандро 0 0
Нандес Найтан 0 0
Миллико Винченцо 0 0

Карточки

Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фулон Дам 3 0
Ла Гумина Антонино 2 0
Вивиани Маттиа 2 0
Nermin Karic 2 0
Инсинье Роберто 1 0
Тельо Андрес 1 0
Машанджело Эдоардо 1 0
Капеллини Риккардо 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оберт Адам 1 1
Ди Пардо Алессандро 0 1
Паволетти Леонардо 1 0
Лападула Джанлука 1 0
Гольданига Эдоардо 1 0
Рог Марко 1 0
Дзаппа Габриэле 1 0
Миллико Винченцо 1 0
Дезогус Якопо 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

4
2
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
3
50%
76-90

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Беневенто
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Венеция - Беневенто 0:2 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Беневенто - Козенца 0:1
Дженоа - Беневенто 3:2 Беневенто - Сиена 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Беневенто - Рома (до 19 лет) 3:2 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0 Асколи - Беневенто 0:1 Беневенто - СПАЛ 2013 1:2 Монца - Беневенто 3:0 Беневенто - Тернана 1:2 Порденоне - Беневенто 1:4 Козенца - Беневенто 1:0 Беневенто - Виченца Виртус 1:0 Реджина - Беневенто 0:3 Беневенто - Пиза 5:1 Фрозиноне - Беневенто 2:0
Кальяри
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Кальяри - Модена 1:0 СПАЛ 2013 - Кальяри 1:0 Кальяри - Читтаделла 2:1 Комо - Кальяри 1:1
Кальяри - Перуджа 3:2 Лидс - Кальяри 6:2 Страсбург - Кальяри 1:2 Ольбия - Кальяри 0:3 Венеция - Кальяри 0:0 Кальяри - Интер Милан 1:3 Салернитана - Кальяри 1:1 Кальяри - Верона 1:2 Дженоа - Кальяри 1:0 Кальяри - Сассуоло 1:0 Кальяри - Ювентус 1:2 Удинезе - Кальяри 5:1 Кальяри - Милан 0:1 Специя - Кальяри 2:0 Кальяри - Лацио 0:3 Торино - Кальяри 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 5 4 0 1 11 - 2 12
2. Брешия 5 4 0 1 8 - 5 12
3. Кальяри 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Фрозиноне 5 3 0 2 7 - 3 9
5. Бари 5 2 3 0 9 - 6 9
6. Дженоа 5 2 2 1 6 - 5 8
7. Асколи 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Читтаделла 5 2 2 1 7 - 6 8
9. Козенца 5 2 1 2 4 - 4 7
10. Беневенто 5 2 1 2 4 - 4 7
11. Палермо 5 2 1 2 6 - 7 7
12. Тернана 5 2 1 2 7 - 9 7
13. Парма 5 1 3 1 8 - 8 6
14. Зюйдтироль 5 2 0 3 5 - 9 6
15. СПАЛ 2013 4 1 2 1 5 - 6 5
16. Венеция 4 1 1 2 4 - 6 4
17. Перуджа 5 1 1 3 3 - 7 4
18. Модена 5 1 0 4 6 - 8 3
19. Комо 5 0 2 3 3 - 8 2
20. Пиза 5 0 1 4 6 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Читтаделла 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Реджина 2 2 0 0 7 - 0 6
3. Фрозиноне 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Брешия 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Кальяри 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Палермо 3 2 0 1 5 - 3 6
7. Асколи 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Тернана 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Парма 3 1 1 1 5 - 5 4
10. Перуджа 3 1 1 1 2 - 3 4
11. Зюйдтироль 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Козенца 2 1 0 1 2 - 2 3
13. СПАЛ 2013 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Модена 3 1 0 2 5 - 5 3
15. Беневенто 3 1 0 2 2 - 4 3
16. Дженоа 2 0 2 0 3 - 3 2
17. Бари 2 0 2 0 3 - 3 2
18. Комо 3 0 1 2 1 - 4 1
19. Пиза 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Венеция 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Реджина 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Дженоа 3 2 0 1 3 - 2 6
4. Брешия 3 2 0 1 4 - 4 6
5. Кальяри 3 1 1 1 3 - 2 4
6. Козенца 3 1 1 1 2 - 2 4
7. Беневенто 2 1 1 0 2 - 0 4
8. Венеция 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Асколи 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Фрозиноне 3 1 0 2 2 - 3 3
11. Тернана 3 1 0 2 5 - 8 3
12. Зюйдтироль 3 1 0 2 2 - 6 3
13. СПАЛ 2013 2 0 2 0 3 - 3 2
14. Парма 2 0 2 0 3 - 3 2
15. Читтаделла 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Комо 2 0 1 1 2 - 4 1
17. Палермо 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Модена 2 0 0 2 1 - 3 0
19. Пиза 2 0 0 2 4 - 6 0
20. Перуджа 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бари Walid Cheddira 4 0 2
2. Асколи Гондо Седрик 4 1 0
3. СПАЛ 2013 Ла Мантия Андреа 3 0 1
4. Бари Антенуччи Мирко 3 1 1
5. Палермо Брунори Маттео 3 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Козенца Флоренци Альдо 3 1
2. Читтаделла Дель Фабро Дарио 2 1
3. Дженоа Гудмундссон Альберт 2 1
4. Палермо Nicolo Valente 2 1
5. Бари Ди Чезаре Валерио 3 0
Весь список
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    • Желтая карточка
      30'
      Адам Оберт получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      25'
      Машанджело Эдоардо получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      19'
      Nermin Karic получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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