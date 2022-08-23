Стадион: Кампо де Вальекас
Позже
История личных встреч
Райо Вальекано
Валенсия
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
16 матчей
18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лежён Флорьян
|1
|0.25
|Паласон Иси
|1
|0.25
|Сисс Пате
|1
|0.25
|Лопес Унаи
|0
|0
|Гарсия Альваро III
|0
|0
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лато Тони
|1
|0.25
|Кастильехо Самуэль
|1
|0.25
|Нико Гонсалес
|1
|0.25
|Дуро Уго
|1
|0.25
|Лино Сэмуел
|1
|0.25
|Солер Карлос
|1 (1)
|0.25
|Муса Юнус
|0
|0
|Гильямон Уго
|0
|0
Карточки
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лежён Флорьян
|2
|1
|Трехо Оскар
|2
|0
|Димитриевски Столе
|2
|0
|Сисс Пате
|2
|0
|Валентин Оскар
|2
|0
|Фалькао Радамель
|1
|0
|Гарсия Альваро III
|1
|0
|Катена Алехандро
|1
|0
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джюмарт Эрай
|1
|1
|Мориба Илайкс
|1
|1
|Гаттузо Дженнаро
|2
|0
|Корреа Тьерри
|2
|0
|Васкес Хесус
|1
|0
|Fran Perez
|1
|0
|Кастильехо Самуэль
|1
|0
|Дьякаби Муктар
|1
|0
|Андре Маркос
|1
|0
|Муса Юнус
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Осасуна - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Мальорка 0:2 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Барселона - Райо Вальекано 0:0
Райо Вальекано - Вальядолид 0:0 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Леганес - Райо Вальекано 1:2 Бирмингем - Райо Вальекано 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Райо Вальекано 0:2 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Леванте 2:4 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Вильярреал 1:5 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 1:1 Барселона - Райо Вальекано 0:1 Эспаньол - Райо Вальекано 0:1 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Валенсия 1:1 Гранада - Райо Вальекано 2:2
Валенсия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Валенсия - Хетафе 5:1 Валенсия - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Валенсия - Жирона 1:0
Валенсия - Аталанта 2:1 Кастельон - Валенсия 1:0 Ноттингем Форест - Валенсия 1:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2 Санкт-Галлен - Валенсия 0:2 Боруссия Д - Валенсия 1:3 Валенсия - Сельта 2:0 Эспаньол - Валенсия 1:1 Валенсия - Бетис 0:3 Атлетик Б - Валенсия 0:0 Валенсия - Леванте 1:1 Бетис - Валенсия 1:1 Вильярреал - Валенсия 2:0 Валенсия - Осасуна 1:2 Райо Вальекано - Валенсия 1:1 Валенсия - Кадис 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 4
|12
|2.
|Барселона
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 1
|10
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 0
|10
|4.
|Бетис
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|5.
|Осасуна
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|8.
|Сельта
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|10.
|Валенсия
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 3
|6
|11.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|12.
|Жирона
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|Альмерия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 8
|4
|17.
|Севилья
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|18.
|Эльче
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|1
|19.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
|20.
|Кадис
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Осасуна
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Бетис
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Валенсия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|4.
|Барселона
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|6.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|8.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Жирона
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|Альмерия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Мальорка
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Эльче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Севилья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|16.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|Кадис
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|Барселона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|6.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|10.
|Сельта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Бетис
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Альмерия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Жирона
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|15.
|Валенсия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Осасуна
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Севилья
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|18.
|Кадис
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
|20.
|Эльче
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
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Прогнозы на матч Райо Вальекано - Валенсия
Исход игры
Райо Вальекано
15% (6)
Ничья
52.5% (21)
Валенсия
32.5% (13)
Тотал 2.5
Больше
39.47% (15)
Меньше
60.53% (23)
Обе команды забьют
Да
86.84% (33)
Нет
13.16% (5)
Популярный счёт
1:1 Ничья
47.5% (19)
1:2 Валенсия
20% (8)
2:1 Райо Вальекано
10% (4)
0:1 Валенсия
7.5% (3)
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