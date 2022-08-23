  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023


Стадион:
Райо Вальекано
 
Позже
Валенсия
Прогнозы 40
Райо Вальекано 15% (6)
X 52.5% (21)
Валенсия 32.5% (13)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Райо Вальекано
Ничья
Валенсия
3.25
3.44
2.97
Все Коэффициенты

История личных встреч

Райо Вальекано
Валенсия

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

16 матчей

18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
П
2:0
П
3:0
П
2:2
П
0:0
П
1:1
КК
4:4
П
3:0
КК
1:2
П
1:0
П
1:0
П
0:4
П
0:1
П
4:1
П
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лежён Флорьян 1 0.25
Паласон Иси 1 0.25
Сисс Пате 1 0.25
Лопес Унаи 0 0
Гарсия Альваро III 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лато Тони 1 0.25
Кастильехо Самуэль 1 0.25
Нико Гонсалес 1 0.25
Дуро Уго 1 0.25
Лино Сэмуел 1 0.25
Солер Карлос 1 (1) 0.25
Муса Юнус 0 0
Гильямон Уго 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лежён Флорьян 2 1
Трехо Оскар 2 0
Димитриевски Столе 2 0
Сисс Пате 2 0
Валентин Оскар 2 0
Фалькао Радамель 1 0
Гарсия Альваро III 1 0
Катена Алехандро 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джюмарт Эрай 1 1
Мориба Илайкс 1 1
Гаттузо Дженнаро 2 0
Корреа Тьерри 2 0
Васкес Хесус 1 0
Fran Perez 1 0
Кастильехо Самуэль 1 0
Дьякаби Муктар 1 0
Андре Маркос 1 0
Муса Юнус 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Осасуна - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Мальорка 0:2 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Барселона - Райо Вальекано 0:0
Райо Вальекано - Вальядолид 0:0 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Леганес - Райо Вальекано 1:2 Бирмингем - Райо Вальекано 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Райо Вальекано 0:2 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Леванте 2:4 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Вильярреал 1:5 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 1:1 Барселона - Райо Вальекано 0:1 Эспаньол - Райо Вальекано 0:1 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Валенсия 1:1 Гранада - Райо Вальекано 2:2
Валенсия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Валенсия - Хетафе 5:1 Валенсия - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Валенсия - Жирона 1:0
Валенсия - Аталанта 2:1 Кастельон - Валенсия 1:0 Ноттингем Форест - Валенсия 1:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2 Санкт-Галлен - Валенсия 0:2 Боруссия Д - Валенсия 1:3 Валенсия - Сельта 2:0 Эспаньол - Валенсия 1:1 Валенсия - Бетис 0:3 Атлетик Б - Валенсия 0:0 Валенсия - Леванте 1:1 Бетис - Валенсия 1:1 Вильярреал - Валенсия 2:0 Валенсия - Осасуна 1:2 Райо Вальекано - Валенсия 1:1 Валенсия - Кадис 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 4 4 0 0 11 - 4 12
2. Барселона Заявка 4 3 1 0 11 - 1 10
3. Вильярреал Заявка 4 3 1 0 9 - 0 10
4. Бетис Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
5. Осасуна Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
6. Атлетик Б Заявка 4 2 1 1 5 - 1 7
7. Атлетико М Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
8. Сельта Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
9. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
10. Валенсия Заявка 4 2 0 2 6 - 3 6
11. Мальорка Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
12. Жирона Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
13. Альмерия Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
15. Эспаньол Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
16. Вальядолид Заявка 4 1 1 2 2 - 8 4
17. Севилья Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
18. Эльче Заявка 4 0 1 3 1 - 9 1
19. Хетафе Заявка 4 0 1 3 2 - 11 1
20. Кадис Заявка 4 0 0 4 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Осасуна Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Бетис Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Валенсия Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Барселона Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
5. Атлетик Б Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
6. Сельта Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
7. Вильярреал Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
8. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Жирона Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
10. Вальядолид Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
11. Альмерия Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Мальорка Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Эльче Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Севилья Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
15. Хетафе Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
16. Реал Сосьедад Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Райо Вальекано Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Атлетико М Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Эспаньол Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20. Кадис Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
2. Вильярреал Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
3. Атлетико М Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
4. Барселона Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
5. Реал Сосьедад Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
6. Мальорка Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7. Райо Вальекано Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Эспаньол Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Атлетик Б Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
10. Сельта Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Бетис Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Альмерия Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Жирона Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Вальядолид Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
15. Валенсия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Осасуна Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Севилья Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
18. Кадис Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
19. Хетафе Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
20. Эльче Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Райо Вальекано - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 сентября 2022, осталось 2 дня 7 часов 41 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Райо Вальекано 15% (6)
    X 52.5% (21)
    Валенсия 32.5% (13)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Райо Вальекано
    Ничья
    Валенсия
    3.25
    3.44
    2.97
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Райо Вальекано - Валенсия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Райо Вальекано - Валенсия

    Исход игры
    Райо Вальекано
    15% (6)
    Ничья
    52.5% (21)
    Валенсия
    32.5% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.47% (15)
    Меньше
    60.53% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    86.84% (33)
    Нет
    13.16% (5)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    47.5% (19)
    1:2 Валенсия
    20% (8)
    2:1 Райо Вальекано
    10% (4)
    0:1 Валенсия
    7.5% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Райо Вальекано
    Валенсия
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     