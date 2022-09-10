Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla
0'
0:0
6' Не забитый пенальтиАнтенуччи Мирко
0:1
45' ГолWalid Cheddira
61' Желтая карточкаФлоренци Альдо
Ход матча
6'
0:0
45'
0:1
61'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
1 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
42
Вока
Идриз
18
Каприле
Элия
10
Ботта
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Гоцци ПаолоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Бутич КарлоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Davide Dionigi
- Основной состав
-
18 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ботта РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Сетер ДамирНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
93 Mehdi Dorval
-
Главный тренер: Michele Mignani
История личных встреч
Козенца
Бари
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларривей Хоакин
|1
|0.2
|Бриньола Энрико
|1
|0.2
|Брешанини Марко
|1
|0.2
|Флоренци Альдо
|1
|0.2
|Д'Урсо Кристиан
|0
|0
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Walid Cheddira
|4
|0.8
|Антенуччи Мирко
|3 (1)
|0.6
|Фолоруншо Майкл
|2
|0.4
|Майта Маттиа
|0
|0
|Д'Эррико Андреа
|0
|0
|Риччи Джакомо
|0
|0
Карточки
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Флоренци Альдо
|3
|0
|Вока Идриз
|2
|0
|Рисполи Андреа
|1
|0
|Брешанини Марко
|1
|0
|Вентури Майкл
|1
|0
|Панико Чиро
|1
|0
|Pietro Martino
|1
|0
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Риччи Джакомо
|1
|1
|Ди Чезаре Валерио
|2
|0
|Майта Маттиа
|2
|0
|Терранова Эмануэле
|1
|0
|Белломо Никола
|1
|0
|Д'Эррико Андреа
|1
|0
|Малламо Алессандро
|1
|0
|Walid Cheddira
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
8
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
50%
1
13%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Козенца
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Тернана - Козенца 1:1 Парма - Козенца 1:0 Козенца - Модена 2:1 Беневенто - Козенца 0:1
Болонья - Козенца 1:0 Беневенто - Козенца 0:1 Козенца - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Козенца 1:0 Козенца - Читтаделла 1:0 Пиза - Козенца 1:1 Козенца - Порденоне 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1 Козенца - Беневенто 1:0 Козенца - Монца 0:2 СПАЛ 2013 - Козенца 2:2 Козенца - Парма 1:3 Реджина - Козенца 1:0 Козенца - Лечче 2:2 Тернана - Козенца 2:0 Фрозиноне - Козенца 1:0
Бари
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Бари - СПАЛ 2013 2:2 Перуджа - Бари 1:3 Бари - Палермо 1:1 Парма - Бари 2:2
Верона - Бари 1:4 Бари - Падова 3:0 Фрозиноне - Бари 1:0 Модена - Бари 3:3 Бари - Зюйдтироль 1:2 Бари - Палермо 0:2 Таранто - Бари 0:0 Бари - Авеллино 1:0 Латина - Бари 0:1 Бари - Фиделис Андрия 0:0 Вибонезе - Бари 0:1 Бари - Юве Стабия 1:0 Катанзаро - Бари 1:2 Бари - Виртус Франкавилла 2:1 Фоджа - Бари 2:2 Бари - Пичерно 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|1:0
|5
|4
|0
|1
|11 - 2
|12
|2.
|Фрозиноне
|0:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 2
|10
|3.
|Кальяри
|1:0
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|4.
|Брешия
|1:1
|5
|3
|1
|1
|6 - 5
|10
|5.
|Бари
|1:0
|5
|2
|3
|0
|9 - 6
|9
|6.
|Асколи
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|7.
|Дженоа
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|Беневенто
|0:1
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|9.
|Парма
|2:2
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|10.
|Козенца
|0:1
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|11.
|Палермо
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|12.
|Читтаделла
|0:0
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|13.
|СПАЛ 2013
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|14.
|Тернана
|2:2
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|15.
|Модена
|1:1
|5
|1
|1
|3
|6 - 6
|4
|16.
|Венеция
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|17.
|Зюйдтироль
|0:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|18.
|Комо
|0:0
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|19.
|Пиза
|0:1
|5
|0
|1
|4
|6 - 10
|1
|20.
|Перуджа
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|1:0
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|Фрозиноне
|0:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Брешия
|1:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Кальяри
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Палермо
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Читтаделла
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|Парма
|2:2
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|8.
|Асколи
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|Модена
|1:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|Тернана
|2:2
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|Зюйдтироль
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Козенца
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|СПАЛ 2013
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Беневенто
|0:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|15.
|Дженоа
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|16.
|Бари
|1:0
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|17.
|Комо
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|18.
|Перуджа
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Пиза
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|Венеция
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|1:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Реджина
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Дженоа
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|Венеция
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Кальяри
|1:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|6.
|Фрозиноне
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|Козенца
|0:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|Беневенто
|0:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|9.
|Брешия
|1:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|10.
|Асколи
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|11.
|СПАЛ 2013
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Парма
|2:2
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Читтаделла
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Комо
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Палермо
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|Тернана
|2:2
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|17.
|Зюйдтироль
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|18.
|Модена
|1:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|19.
|Пиза
|0:1
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|20.
|Перуджа
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
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- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Бари
|Walid Cheddira
|4
|0
|2
|2.
|Асколи
|Гондо Седрик
|4
|1
|0
|3.
|СПАЛ 2013
|Ла Мантия Андреа
|3
|0
|1
|4.
|Бари
|Антенуччи Мирко
|3
|1
|1
|5.
|Палермо
|Брунори Маттео
|3
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Читтаделла
|Дель Фабро Дарио
|2
|1
|2.
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|2
|1
|3.
|Палермо
|Nicolo Valente
|2
|1
|4.
|Дженоа
|Паяч Марко
|3
|0
|5.
|Перуджа
|Дель Орко Кристиан
|3
|0