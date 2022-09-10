  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023


Стадион:
Козенца
0:1
Второй тайм: 71'
Бари
0'
0:0
6' Не забитый пенальти
Антенуччи Мирко
0:1
45' Гол
Walid Cheddira
61' Желтая карточка
Флоренци Альдо

Ход матча

6'
0:0
Антенуччи Мирко
45'
0:1
Walid Cheddira
(Риччи Джакомо)
61'
Флоренци Альдо
 
62'
Гоцци Паоло
Рисполи Андреа
 
62'
Д'Урсо Кристиан
Мерола Давиде
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 8
  • 1 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Лучшие коэффициенты
Козенца
Ничья
Бари
3.40
3.24
2.30
Все Коэффициенты
31
Матосевич
Кристьян
3
Рисполи
Андреа
5
Риджионе
Микеле
15
Вяйсянен
Саули
27
Pietro
Martino
42
Вока
Идриз
4
Брешанини
Марко
11
Бриньола
Энрико
18
Мерола
Давиде
34
Флоренци
Альдо
9
Ларривей
Хоакин
18
Каприле
Элия
25
Пучино
Раффаэле
6
Ди
Чезаре
Валерио
20
Терранова
Эмануэле
31
Риччи
Джакомо
99
Малламо
Алессандро
17
Майелло
Раффаэле
90
Фолоруншо
Майкл
10
Ботта
Рубен
7
Антенуччи
Мирко
11
Walid
Cheddira
Козенца
4-2-3-1
Бари
4-3-1-2

История личных встреч

Козенца
Бари

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларривей Хоакин 1 0.2
Бриньола Энрико 1 0.2
Брешанини Марко 1 0.2
Флоренци Альдо 1 0.2
Д'Урсо Кристиан 0 0
Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Walid Cheddira 4 0.8
Антенуччи Мирко 3 (1) 0.6
Фолоруншо Майкл 2 0.4
Майта Маттиа 0 0
Д'Эррико Андреа 0 0
Риччи Джакомо 0 0

Карточки

Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Флоренци Альдо 3 0
Вока Идриз 2 0
Рисполи Андреа 1 0
Брешанини Марко 1 0
Вентури Майкл 1 0
Панико Чиро 1 0
Pietro Martino 1 0
Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риччи Джакомо 1 1
Ди Чезаре Валерио 2 0
Майта Маттиа 2 0
Терранова Эмануэле 1 0
Белломо Никола 1 0
Д'Эррико Андреа 1 0
Малламо Алессандро 1 0
Walid Cheddira 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
8
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
50%
1
13%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Козенца
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Тернана - Козенца 1:1 Парма - Козенца 1:0 Козенца - Модена 2:1 Беневенто - Козенца 0:1
Болонья - Козенца 1:0 Беневенто - Козенца 0:1 Козенца - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Козенца 1:0 Козенца - Читтаделла 1:0 Пиза - Козенца 1:1 Козенца - Порденоне 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1 Козенца - Беневенто 1:0 Козенца - Монца 0:2 СПАЛ 2013 - Козенца 2:2 Козенца - Парма 1:3 Реджина - Козенца 1:0 Козенца - Лечче 2:2 Тернана - Козенца 2:0 Фрозиноне - Козенца 1:0
Бари
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Бари - СПАЛ 2013 2:2 Перуджа - Бари 1:3 Бари - Палермо 1:1 Парма - Бари 2:2
Верона - Бари 1:4 Бари - Падова 3:0 Фрозиноне - Бари 1:0 Модена - Бари 3:3 Бари - Зюйдтироль 1:2 Бари - Палермо 0:2 Таранто - Бари 0:0 Бари - Авеллино 1:0 Латина - Бари 0:1 Бари - Фиделис Андрия 0:0 Вибонезе - Бари 0:1 Бари - Юве Стабия 1:0 Катанзаро - Бари 1:2 Бари - Виртус Франкавилла 2:1 Фоджа - Бари 2:2 Бари - Пичерно 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 1:0 5 4 0 1 11 - 2 12
2. Фрозиноне 0:0 5 3 1 1 7 - 2 10
3. Кальяри 1:0 5 3 1 1 5 - 3 10
4. Брешия 1:1 5 3 1 1 6 - 5 10
5. Бари 1:0 5 2 3 0 9 - 6 9
6. Асколи 4 2 2 0 6 - 4 8
7. Дженоа 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Беневенто 0:1 5 2 1 2 4 - 3 7
9. Парма 2:2 5 1 4 0 8 - 7 7
10. Козенца 0:1 5 2 1 2 4 - 4 7
11. Палермо 5 2 1 2 6 - 7 7
12. Читтаделла 0:0 5 1 3 1 6 - 6 6
13. СПАЛ 2013 4 1 2 1 5 - 6 5
14. Тернана 2:2 5 1 2 2 6 - 9 5
15. Модена 1:1 5 1 1 3 6 - 6 4
16. Венеция 4 1 1 2 4 - 6 4
17. Зюйдтироль 0:0 5 1 1 3 3 - 9 4
18. Комо 0:0 5 0 3 2 3 - 6 3
19. Пиза 0:1 5 0 1 4 6 - 10 1
20. Перуджа 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 1:0 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Фрозиноне 0:0 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Брешия 1:1 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Кальяри 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Палермо 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Читтаделла 0:0 3 1 2 0 5 - 4 5
7. Парма 2:2 3 1 2 0 5 - 4 5
8. Асколи 3 1 2 0 3 - 2 5
9. Модена 1:1 3 1 1 1 5 - 3 4
10. Тернана 2:2 2 1 1 0 2 - 1 4
11. Зюйдтироль 0:0 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Козенца 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
13. СПАЛ 2013 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Беневенто 0:1 3 1 0 2 2 - 3 3
15. Дженоа 2 0 2 0 3 - 3 2
16. Бари 1:0 2 0 2 0 3 - 3 2
17. Комо 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
18. Перуджа 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Пиза 0:1 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Венеция 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 1:0 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Реджина 1:0 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Дженоа 3 2 0 1 3 - 2 6
4. Венеция 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Кальяри 1:0 3 1 1 1 2 - 2 4
6. Фрозиноне 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
7. Козенца 0:1 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Беневенто 0:1 2 1 1 0 2 - 0 4
9. Брешия 1:1 3 1 1 1 2 - 4 4
10. Асколи 1 1 0 0 3 - 2 3
11. СПАЛ 2013 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Парма 2:2 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Читтаделла 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Комо 0:0 2 0 1 1 2 - 4 1
15. Палермо 2 0 1 1 1 - 4 1
16. Тернана 2:2 3 0 1 2 4 - 8 1
17. Зюйдтироль 0:0 3 0 1 2 0 - 6 1
18. Модена 1:1 2 0 0 2 1 - 3 0
19. Пиза 0:1 2 0 0 2 4 - 6 0
20. Перуджа 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бари Walid Cheddira 4 0 2
2. Асколи Гондо Седрик 4 1 0
3. СПАЛ 2013 Ла Мантия Андреа 3 0 1
4. Бари Антенуччи Мирко 3 1 1
5. Палермо Брунори Маттео 3 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Читтаделла Дель Фабро Дарио 2 1
2. Дженоа Гудмундссон Альберт 2 1
3. Палермо Nicolo Valente 2 1
4. Дженоа Паяч Марко 3 0
5. Перуджа Дель Орко Кристиан 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    49'
    Г О О О О Л - Валид Кеддира бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Антенуччи Мирко пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Козенца
Ничья
Бари
3.40
3.24
2.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Козенца 0:1 Бари онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Козенца
Бари
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 