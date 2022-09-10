Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla
0'
0:0
6' Не забитый пенальтиАнтенуччи Мирко
0:1
45' ГолWalid Cheddira
61' Желтая карточкаФлоренци Альдо
73' Желтая карточкаДи Чезаре Валерио
85' Желтая карточкаMassimo Zilli
89' Вторая желтая карточкаФлоренци Альдо
90' Желтая карточкаКанджано Джанмарко
90' Желтая карточкаВяйсянен Саули
90' Желтая карточкаФолоруншо Майкл
90' Желтая карточкаБриньола Энрико
90'+8
Ход матча
6'
0:0
45'
0:1
61'
85'
89'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 10
-
1 Удары в створ 4
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 9
-
5 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
42
Вока
Идриз
18
Каприле
Элия
10
Ботта
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Гоцци ПаолоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Бутич КарлоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Davide Dionigi
- Основной состав
-
18 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ботта РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Сетер ДамирНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
93 Mehdi Dorval
-
Главный тренер: Michele Mignani
История личных встреч
Козенца
Бари
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларривей Хоакин
|1
|0.2
|Бриньола Энрико
|1
|0.2
|Брешанини Марко
|1
|0.2
|Флоренци Альдо
|1
|0.2
|Д'Урсо Кристиан
|0
|0
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Walid Cheddira
|4
|0.8
|Антенуччи Мирко
|3 (1)
|0.6
|Фолоруншо Майкл
|2
|0.4
|Майта Маттиа
|0
|0
|Д'Эррико Андреа
|0
|0
|Риччи Джакомо
|0
|0
Карточки
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Флоренци Альдо
|3
|1
|Вока Идриз
|2
|0
|Рисполи Андреа
|1
|0
|Вяйсянен Саули
|1
|0
|Бриньола Энрико
|1
|0
|Брешанини Марко
|1
|0
|Вентури Майкл
|1
|0
|Панико Чиро
|1
|0
|Pietro Martino
|1
|0
|Massimo Zilli
|1
|0
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Валерио
|3
|0
|Риччи Джакомо
|1
|1
|Майта Маттиа
|2
|0
|Терранова Эмануэле
|1
|0
|Белломо Никола
|1
|0
|Д'Эррико Андреа
|1
|0
|Фолоруншо Майкл
|1
|0
|Канджано Джанмарко
|1
|0
|Малламо Алессандро
|1
|0
|Walid Cheddira
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
9
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
50%
1
11%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
2
50%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Козенца
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Тернана - Козенца 1:1 Парма - Козенца 1:0 Козенца - Модена 2:1 Беневенто - Козенца 0:1
Болонья - Козенца 1:0 Беневенто - Козенца 0:1 Козенца - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Козенца 1:0 Козенца - Читтаделла 1:0 Пиза - Козенца 1:1 Козенца - Порденоне 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1 Козенца - Беневенто 1:0 Козенца - Монца 0:2 СПАЛ 2013 - Козенца 2:2 Козенца - Парма 1:3 Реджина - Козенца 1:0 Козенца - Лечче 2:2 Тернана - Козенца 2:0 Фрозиноне - Козенца 1:0
Бари
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Бари - СПАЛ 2013 2:2 Перуджа - Бари 1:3 Бари - Палермо 1:1 Парма - Бари 2:2
Верона - Бари 1:4 Бари - Падова 3:0 Фрозиноне - Бари 1:0 Модена - Бари 3:3 Бари - Зюйдтироль 1:2 Бари - Палермо 0:2 Таранто - Бари 0:0 Бари - Авеллино 1:0 Латина - Бари 0:1 Бари - Фиделис Андрия 0:0 Вибонезе - Бари 0:1 Бари - Юве Стабия 1:0 Катанзаро - Бари 1:2 Бари - Виртус Франкавилла 2:1 Фоджа - Бари 2:2 Бари - Пичерно 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|5
|4
|0
|1
|11 - 2
|12
|2.
|Брешия
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|3.
|Кальяри
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|Фрозиноне
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|5.
|Бари
|5
|2
|3
|0
|9 - 6
|9
|6.
|Дженоа
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|7.
|Асколи
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|Читтаделла
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|9.
|Козенца
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|10.
|Беневенто
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|11.
|Палермо
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|12.
|Тернана
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|13.
|Парма
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|14.
|Зюйдтироль
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|15.
|СПАЛ 2013
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|16.
|Венеция
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|17.
|Перуджа
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|18.
|Модена
|5
|1
|0
|4
|6 - 8
|3
|19.
|Комо
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|20.
|Пиза
|5
|0
|1
|4
|6 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Реджина
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|3.
|Фрозиноне
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Брешия
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Кальяри
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|Палермо
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|Асколи
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Тернана
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Парма
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|Перуджа
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|Зюйдтироль
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Козенца
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|СПАЛ 2013
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Модена
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|15.
|Беневенто
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|16.
|Дженоа
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|17.
|Бари
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|18.
|Комо
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Пиза
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|Венеция
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Реджина
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Дженоа
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|Брешия
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|5.
|Кальяри
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|6.
|Козенца
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|Беневенто
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|Венеция
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Асколи
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Фрозиноне
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|Тернана
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|12.
|Зюйдтироль
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|13.
|СПАЛ 2013
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Парма
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Читтаделла
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Комо
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Палермо
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Модена
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|19.
|Пиза
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|20.
|Перуджа
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
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- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Бари
|Walid Cheddira
|4
|0
|2
|2.
|Асколи
|Гондо Седрик
|4
|1
|0
|3.
|СПАЛ 2013
|Ла Мантия Андреа
|3
|0
|1
|4.
|Бари
|Антенуччи Мирко
|3
|1
|1
|5.
|Палермо
|Брунори Маттео
|3
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Козенца
|Флоренци Альдо
|3
|1
|2.
|Читтаделла
|Дель Фабро Дарио
|2
|1
|3.
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|2
|1
|4.
|Палермо
|Nicolo Valente
|2
|1
|5.
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|3
|0