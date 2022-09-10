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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023


Стадион:
Козенца
0:1
Конец матча
Бари
0'
0:0
6' Не забитый пенальти
Антенуччи Мирко
0:1
45' Гол
Walid Cheddira
61' Желтая карточка
Флоренци Альдо
73' Желтая карточка
Ди Чезаре Валерио
85' Желтая карточка
Massimo Zilli
89' Вторая желтая карточка
Флоренци Альдо
90' Желтая карточка
Канджано Джанмарко
90' Желтая карточка
Вяйсянен Саули
90' Желтая карточка
Фолоруншо Майкл
90' Желтая карточка
Бриньола Энрико
90'+8
31
Матосевич
Кристьян
3
Рисполи
Андреа
5
Риджионе
Микеле
15
Вяйсянен
Саули
27
Pietro
Martino
42
Вока
Идриз
4
Брешанини
Марко
11
Бриньола
Энрико
18
Мерола
Давиде
34
Флоренци
Альдо
9
Ларривей
Хоакин
18
Каприле
Элия
25
Пучино
Раффаэле
6
Ди
Чезаре
Валерио
20
Терранова
Эмануэле
31
Риччи
Джакомо
99
Малламо
Алессандро
17
Майелло
Раффаэле
90
Фолоруншо
Майкл
10
Ботта
Рубен
7
Антенуччи
Мирко
11
Walid
Cheddira
Козенца
4-2-3-1
Бари
4-3-1-2

История личных встреч

Козенца
Бари

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларривей Хоакин 1 0.2
Бриньола Энрико 1 0.2
Брешанини Марко 1 0.2
Флоренци Альдо 1 0.2
Д'Урсо Кристиан 0 0
Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Walid Cheddira 4 0.8
Антенуччи Мирко 3 (1) 0.6
Фолоруншо Майкл 2 0.4
Майта Маттиа 0 0
Д'Эррико Андреа 0 0
Риччи Джакомо 0 0

Карточки

Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Флоренци Альдо 3 1
Вока Идриз 2 0
Рисполи Андреа 1 0
Вяйсянен Саули 1 0
Бриньола Энрико 1 0
Брешанини Марко 1 0
Вентури Майкл 1 0
Панико Чиро 1 0
Pietro Martino 1 0
Massimo Zilli 1 0
Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Валерио 3 0
Риччи Джакомо 1 1
Майта Маттиа 2 0
Терранова Эмануэле 1 0
Белломо Никола 1 0
Д'Эррико Андреа 1 0
Фолоруншо Майкл 1 0
Канджано Джанмарко 1 0
Малламо Алессандро 1 0
Walid Cheddira 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
9
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
50%
1
11%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
2
50%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Козенца
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Тернана - Козенца 1:1 Парма - Козенца 1:0 Козенца - Модена 2:1 Беневенто - Козенца 0:1
Болонья - Козенца 1:0 Беневенто - Козенца 0:1 Козенца - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Козенца 1:0 Козенца - Читтаделла 1:0 Пиза - Козенца 1:1 Козенца - Порденоне 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1 Козенца - Беневенто 1:0 Козенца - Монца 0:2 СПАЛ 2013 - Козенца 2:2 Козенца - Парма 1:3 Реджина - Козенца 1:0 Козенца - Лечче 2:2 Тернана - Козенца 2:0 Фрозиноне - Козенца 1:0
Бари
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Бари - СПАЛ 2013 2:2 Перуджа - Бари 1:3 Бари - Палермо 1:1 Парма - Бари 2:2
Верона - Бари 1:4 Бари - Падова 3:0 Фрозиноне - Бари 1:0 Модена - Бари 3:3 Бари - Зюйдтироль 1:2 Бари - Палермо 0:2 Таранто - Бари 0:0 Бари - Авеллино 1:0 Латина - Бари 0:1 Бари - Фиделис Андрия 0:0 Вибонезе - Бари 0:1 Бари - Юве Стабия 1:0 Катанзаро - Бари 1:2 Бари - Виртус Франкавилла 2:1 Фоджа - Бари 2:2 Бари - Пичерно 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 5 4 0 1 11 - 2 12
2. Брешия 5 4 0 1 8 - 5 12
3. Кальяри 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Фрозиноне 5 3 0 2 7 - 3 9
5. Бари 5 2 3 0 9 - 6 9
6. Дженоа 5 2 2 1 6 - 5 8
7. Асколи 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Читтаделла 5 2 2 1 7 - 6 8
9. Козенца 5 2 1 2 4 - 4 7
10. Беневенто 5 2 1 2 4 - 4 7
11. Палермо 5 2 1 2 6 - 7 7
12. Тернана 5 2 1 2 7 - 9 7
13. Парма 5 1 3 1 8 - 8 6
14. Зюйдтироль 5 2 0 3 5 - 9 6
15. СПАЛ 2013 4 1 2 1 5 - 6 5
16. Венеция 4 1 1 2 4 - 6 4
17. Перуджа 5 1 1 3 3 - 7 4
18. Модена 5 1 0 4 6 - 8 3
19. Комо 5 0 2 3 3 - 8 2
20. Пиза 5 0 1 4 6 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Читтаделла 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Реджина 2 2 0 0 7 - 0 6
3. Фрозиноне 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Брешия 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Кальяри 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Палермо 3 2 0 1 5 - 3 6
7. Асколи 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Тернана 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Парма 3 1 1 1 5 - 5 4
10. Перуджа 3 1 1 1 2 - 3 4
11. Зюйдтироль 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Козенца 2 1 0 1 2 - 2 3
13. СПАЛ 2013 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Модена 3 1 0 2 5 - 5 3
15. Беневенто 3 1 0 2 2 - 4 3
16. Дженоа 2 0 2 0 3 - 3 2
17. Бари 2 0 2 0 3 - 3 2
18. Комо 3 0 1 2 1 - 4 1
19. Пиза 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Венеция 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Реджина 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Дженоа 3 2 0 1 3 - 2 6
4. Брешия 3 2 0 1 4 - 4 6
5. Кальяри 3 1 1 1 3 - 2 4
6. Козенца 3 1 1 1 2 - 2 4
7. Беневенто 2 1 1 0 2 - 0 4
8. Венеция 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Асколи 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Фрозиноне 3 1 0 2 2 - 3 3
11. Тернана 3 1 0 2 5 - 8 3
12. Зюйдтироль 3 1 0 2 2 - 6 3
13. СПАЛ 2013 2 0 2 0 3 - 3 2
14. Парма 2 0 2 0 3 - 3 2
15. Читтаделла 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Комо 2 0 1 1 2 - 4 1
17. Палермо 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Модена 2 0 0 2 1 - 3 0
19. Пиза 2 0 0 2 4 - 6 0
20. Перуджа 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бари Walid Cheddira 4 0 2
2. Асколи Гондо Седрик 4 1 0
3. СПАЛ 2013 Ла Мантия Андреа 3 0 1
4. Бари Антенуччи Мирко 3 1 1
5. Палермо Брунори Маттео 3 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Козенца Флоренци Альдо 3 1
2. Читтаделла Дель Фабро Дарио 2 1
3. Дженоа Гудмундссон Альберт 2 1
4. Палермо Nicolo Valente 2 1
5. Бари Ди Чезаре Валерио 3 0
Весь список
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      49'
      Г О О О О Л - Валид Кеддира бьет в цель!
    • Описание гола
      6'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Антенуччи Мирко пробил пенальти, но не смог забить!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Козенца 0:1 Бари онлайн

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