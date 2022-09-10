Стадион: Stadio Romeo Anconetani
0'
0:1
28' ГолКанотто Луиджи
56' Желтая карточкаМазуччи Гаэтано
70' Желтая карточкаПьероцци Никколо
75' Желтая карточкаКоломби Симоне
Ход матча
28'
0:1
56'
70'
75'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
44
Рус
Адриан
23
Ионице
Артур
15
Туре
Идрисса
37
Майер
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Рус АдрианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ионице АртурПолузащитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Декич ВладанВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маран Роландо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Буа ДевидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
История личных встреч
Пиза
Реджина
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моруцан Олимпиу
|1 (1)
|0.2
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.2
|Ионице Артур
|1
|0.2
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0.2
|Канестрелли Симоне
|1
|0.2
|Сибилли Джузеппе
|1
|0.2
|Де Витис Алессандро
|0
|0
|Надь Адам
|0
|0
Реджина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Менез Жереми
|2
|0.4
|Фаббиан Джованни
|2
|0.4
|Ривас Ригоберто
|1
|0.2
|Канотто Луиджи
|1
|0.2
|Кризетиг Лоренцо
|1
|0.2
|Майер Жан
|1
|0.2
|Льотти Даниэле
|1
|0.2
|Пьероцци Никколо
|1
|0.2
|Ломбарди Алессандро
|1
|0.2
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Ционек Тьяго
|0
|0
|Чичерелли Эмануэле
|0
|0
Карточки
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калабрези Артуро
|1
|1
|Марин Мариус
|2
|0
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0
|Надь Адам
|1
|0
|Туре Идрисса
|1
|0
|Канестрелли Симоне
|1
|0
|Беруатто Пьетро
|1
|0
Реджина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ционек Тьяго
|1
|1
|Пьероцци Никколо
|2
|0
|Фаббиан Джованни
|2
|0
|Кризетиг Лоренцо
|1
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|1
|0
|Канотто Луиджи
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
3
43%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
1
10%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
14%
4
40%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Пиза
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Зюйдтироль - Пиза 2:1 Пиза - Дженоа 0:1 Пиза - Комо 2:2 Читтаделла - Пиза 4:3
Пиза - Брешия 1:4 Пиза - Палермо 5:0 Пиза - Монца 3:4 Монца - Пиза 2:1 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2 Пиза - Козенца 1:1 Лечче - Пиза 2:0 Пиза - Комо 3:1 Перуджа - Пиза 1:1 Пиза - Брешия 0:0 Беневенто - Пиза 5:1 Пиза - Читтаделла 1:0 Асколи - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 3:0
Реджина
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Реджина - Палермо 3:0 Реджина - Зюйдтироль 4:0 Тернана - Реджина 1:0 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3
Сампдория - Реджина 1:0 Lamezia Terme - Реджина 0:12 Брешия - Реджина 3:0 Реджина - Комо 1:4 Алессандрия - Реджина 0:0 Реджина - Лечче 1:0 Асколи - Реджина 2:0 Реджина - Беневенто 0:3 Кремонезе - Реджина 1:1 Реджина - Козенца 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0 Реджина - Перуджа 0:1 Парма - Реджина 1:1 Реджина - Виченца Виртус 3:1 Реджина - Пиза 1:0 Фрозиноне - Реджина 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|1:0
|5
|4
|0
|1
|11 - 2
|12
|2.
|Фрозиноне
|0:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 2
|10
|3.
|Кальяри
|1:0
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|4.
|Брешия
|1:1
|5
|3
|1
|1
|6 - 5
|10
|5.
|Бари
|1:0
|5
|2
|3
|0
|9 - 6
|9
|6.
|Асколи
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|7.
|Дженоа
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|Беневенто
|0:1
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|9.
|Парма
|2:2
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|10.
|Козенца
|0:1
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|11.
|Палермо
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|12.
|Читтаделла
|0:0
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|13.
|СПАЛ 2013
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|14.
|Тернана
|2:2
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|15.
|Модена
|1:1
|5
|1
|1
|3
|6 - 6
|4
|16.
|Венеция
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|17.
|Зюйдтироль
|0:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|18.
|Комо
|0:0
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|19.
|Пиза
|0:1
|5
|0
|1
|4
|6 - 10
|1
|20.
|Перуджа
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|1:0
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|Фрозиноне
|0:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Брешия
|1:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Кальяри
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Палермо
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Читтаделла
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|Парма
|2:2
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|8.
|Асколи
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|Модена
|1:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|Тернана
|2:2
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|Зюйдтироль
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Козенца
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|СПАЛ 2013
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Беневенто
|0:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|15.
|Дженоа
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|16.
|Бари
|1:0
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|17.
|Комо
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|18.
|Перуджа
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Пиза
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|Венеция
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|1:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Реджина
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Дженоа
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|Венеция
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Кальяри
|1:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|6.
|Фрозиноне
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|Козенца
|0:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|Беневенто
|0:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|9.
|Брешия
|1:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|10.
|Асколи
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|11.
|СПАЛ 2013
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Парма
|2:2
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Читтаделла
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Комо
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Палермо
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|Тернана
|2:2
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|17.
|Зюйдтироль
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|18.
|Модена
|1:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|19.
|Пиза
|0:1
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|20.
|Перуджа
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Бари
|Walid Cheddira
|4
|0
|2
|2.
|Асколи
|Гондо Седрик
|4
|1
|0
|3.
|СПАЛ 2013
|Ла Мантия Андреа
|3
|0
|1
|4.
|Бари
|Антенуччи Мирко
|3
|1
|1
|5.
|Палермо
|Брунори Маттео
|3
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Читтаделла
|Дель Фабро Дарио
|2
|1
|2.
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|2
|1
|3.
|Палермо
|Nicolo Valente
|2
|1
|4.
|Дженоа
|Паяч Марко
|3
|0
|5.
|Перуджа
|Дель Орко Кристиан
|3
|0