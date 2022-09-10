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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023


Стадион:
Пиза
0:1
Второй тайм: 77'
Реджина
0'
0:1
28' Гол
Канотто Луиджи
56' Желтая карточка
Мазуччи Гаэтано
70' Желтая карточка
Пьероцци Никколо
75' Желтая карточка
Коломби Симоне

Ход матча

28'
0:1
Канотто Луиджи
(Менез Жереми)
46'
Мазуччи Гаэтано
Рус Адриан
 
56'
Мазуччи Гаэтано
 
66'
Юрешкин Роко
Беруатто Пьетро
 
66'
Сиссе Мустафа
Мазуччи Гаэтано
 
69'
 
Чичерелли Эмануэле
Ривас Ригоберто
69'
 
Federico Giraudo
Ди Кьяра Джанлука
69'
 
Гори Габриэле
Менез Жереми
70'
 
Пьероцци Никколо
75'
 
Льотти Даниэле
Майер Жан
75'
 
Коломби Симоне

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Пиза
Ничья
Реджина
2.18
3.20
3.94
Все Коэффициенты
1
Николас
Андраде
33
Калабрези
Артуро
44
Рус
Адриан
93
Барба
Федерико
20
Беруатто
Пьетро
23
Ионице
Артур
15
Туре
Идрисса
8
Марин
Мариус
80
Моруцан
Олимпиу
27
Трамони
Маттео
17
Сибилли
Джузеппе
22
Коломби
Симоне
27
Пьероцци
Никколо
23
Кампорезе
Микеле
28
Гальоло
Риккардо
17
Ди
Кьяра
Джанлука
14
Фаббиан
Джованни
8
Кризетиг
Лоренцо
37
Майер
Жан
31
Канотто
Луиджи
7
Менез
Жереми
99
Ривас
Ригоберто
Пиза
4-3-2-1
Реджина
4-3-3

История личных встреч

Пиза
Реджина

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

СB
1:0
СB
2:0
СB
0:0
СB
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моруцан Олимпиу 1 (1) 0.2
Мазуччи Гаэтано 1 0.2
Ионице Артур 1 0.2
Торрегросса Эрнесто 1 0.2
Канестрелли Симоне 1 0.2
Сибилли Джузеппе 1 0.2
Де Витис Алессандро 0 0
Надь Адам 0 0
Реджина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Менез Жереми 2 0.4
Фаббиан Джованни 2 0.4
Ривас Ригоберто 1 0.2
Канотто Луиджи 1 0.2
Кризетиг Лоренцо 1 0.2
Майер Жан 1 0.2
Льотти Даниэле 1 0.2
Пьероцци Никколо 1 0.2
Ломбарди Алессандро 1 0.2
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Ционек Тьяго 0 0
Чичерелли Эмануэле 0 0

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калабрези Артуро 1 1
Марин Мариус 2 0
Мазуччи Гаэтано 1 0
Надь Адам 1 0
Туре Идрисса 1 0
Канестрелли Симоне 1 0
Беруатто Пьетро 1 0
Реджина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ционек Тьяго 1 1
Пьероцци Никколо 2 0
Фаббиан Джованни 2 0
Кризетиг Лоренцо 1 0
Ди Кьяра Джанлука 1 0
Канотто Луиджи 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
3
43%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
1
10%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
14%
4
40%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Зюйдтироль - Пиза 2:1 Пиза - Дженоа 0:1 Пиза - Комо 2:2 Читтаделла - Пиза 4:3
Пиза - Брешия 1:4 Пиза - Палермо 5:0 Пиза - Монца 3:4 Монца - Пиза 2:1 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2 Пиза - Козенца 1:1 Лечче - Пиза 2:0 Пиза - Комо 3:1 Перуджа - Пиза 1:1 Пиза - Брешия 0:0 Беневенто - Пиза 5:1 Пиза - Читтаделла 1:0 Асколи - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 3:0
Реджина
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Реджина - Палермо 3:0 Реджина - Зюйдтироль 4:0 Тернана - Реджина 1:0 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3
Сампдория - Реджина 1:0 Lamezia Terme - Реджина 0:12 Брешия - Реджина 3:0 Реджина - Комо 1:4 Алессандрия - Реджина 0:0 Реджина - Лечче 1:0 Асколи - Реджина 2:0 Реджина - Беневенто 0:3 Кремонезе - Реджина 1:1 Реджина - Козенца 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0 Реджина - Перуджа 0:1 Парма - Реджина 1:1 Реджина - Виченца Виртус 3:1 Реджина - Пиза 1:0 Фрозиноне - Реджина 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 1:0 5 4 0 1 11 - 2 12
2. Фрозиноне 0:0 5 3 1 1 7 - 2 10
3. Кальяри 1:0 5 3 1 1 5 - 3 10
4. Брешия 1:1 5 3 1 1 6 - 5 10
5. Бари 1:0 5 2 3 0 9 - 6 9
6. Асколи 4 2 2 0 6 - 4 8
7. Дженоа 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Беневенто 0:1 5 2 1 2 4 - 3 7
9. Парма 2:2 5 1 4 0 8 - 7 7
10. Козенца 0:1 5 2 1 2 4 - 4 7
11. Палермо 5 2 1 2 6 - 7 7
12. Читтаделла 0:0 5 1 3 1 6 - 6 6
13. СПАЛ 2013 4 1 2 1 5 - 6 5
14. Тернана 2:2 5 1 2 2 6 - 9 5
15. Модена 1:1 5 1 1 3 6 - 6 4
16. Венеция 4 1 1 2 4 - 6 4
17. Зюйдтироль 0:0 5 1 1 3 3 - 9 4
18. Комо 0:0 5 0 3 2 3 - 6 3
19. Пиза 0:1 5 0 1 4 6 - 10 1
20. Перуджа 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 1:0 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Фрозиноне 0:0 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Брешия 1:1 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Кальяри 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Палермо 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Читтаделла 0:0 3 1 2 0 5 - 4 5
7. Парма 2:2 3 1 2 0 5 - 4 5
8. Асколи 3 1 2 0 3 - 2 5
9. Модена 1:1 3 1 1 1 5 - 3 4
10. Тернана 2:2 2 1 1 0 2 - 1 4
11. Зюйдтироль 0:0 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Козенца 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
13. СПАЛ 2013 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Беневенто 0:1 3 1 0 2 2 - 3 3
15. Дженоа 2 0 2 0 3 - 3 2
16. Бари 1:0 2 0 2 0 3 - 3 2
17. Комо 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
18. Перуджа 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Пиза 0:1 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Венеция 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 1:0 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Реджина 1:0 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Дженоа 3 2 0 1 3 - 2 6
4. Венеция 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Кальяри 1:0 3 1 1 1 2 - 2 4
6. Фрозиноне 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
7. Козенца 0:1 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Беневенто 0:1 2 1 1 0 2 - 0 4
9. Брешия 1:1 3 1 1 1 2 - 4 4
10. Асколи 1 1 0 0 3 - 2 3
11. СПАЛ 2013 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Парма 2:2 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Читтаделла 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Комо 0:0 2 0 1 1 2 - 4 1
15. Палермо 2 0 1 1 1 - 4 1
16. Тернана 2:2 3 0 1 2 4 - 8 1
17. Зюйдтироль 0:0 3 0 1 2 0 - 6 1
18. Модена 1:1 2 0 0 2 1 - 3 0
19. Пиза 0:1 2 0 0 2 4 - 6 0
20. Перуджа 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бари Walid Cheddira 4 0 2
2. Асколи Гондо Седрик 4 1 0
3. СПАЛ 2013 Ла Мантия Андреа 3 0 1
4. Бари Антенуччи Мирко 3 1 1
5. Палермо Брунори Маттео 3 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Читтаделла Дель Фабро Дарио 2 1
2. Дженоа Гудмундссон Альберт 2 1
3. Палермо Nicolo Valente 2 1
4. Дженоа Паяч Марко 3 0
5. Перуджа Дель Орко Кристиан 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Канотто Луиджи бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Пиза
    Ничья
    Реджина
    2.18
    3.20
    3.94
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Пиза 0:1 Реджина онлайн

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