Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Yaxiong Bao взял и забрал мяч на выходе

81' Yi Guo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Yi Guo пробил со штрафного прямо в стенку

80' Рефери не любит споров - именно за это Косович Небойша сейчас получил желтую

78' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Хорошую попытку сделал Xueming Liang . Удар в створ, но вратарь начеку

78' Косович Небойша создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Yi Guo навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Yu Zhang из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

76' Косович Небойша навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Матч возобновлен

75' Тактическая замена. Guokang Chen уходит с поля и его заменяет Yi Guo

75' Тактическая замена. Tze-Nam Yue уходит с поля и его заменяет Liang Huo

74' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

72' Tianyuan Xu решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

70' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Г О О О О Л - Вуканович Алекса забивает с правой ноги!

69' Tze-Nam Yue создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Wei Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Tze-Nam Yue оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Г О О О О Л - Guokang Chen первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

65' Yu Zhang из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

65' Хунбо Инь выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Матч возобновлен

63' Ох, нехорошо это выглядит. Daogang Yao получил травму и медбригада забирает его с поля.

61' Daogang Yao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Мэйчжоу Хакка будет все-таки засчитан.

55' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

54' Г О О О О Л - Guokang Chen первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

54' Хорошую попытку сделал Rodrigo Henrique . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Ziye Zhao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Г О О О О Л - Rodrigo Henrique забивает с правой ноги!

50' Косович Небойша создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля