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Китай: Суперлига
2022


Стадион:
Мэйчжоу Хакка
6:0
Конец матча
Хэбей Форчун
0'
1:0
13' Гол
Хунбо Инь
26' Желтая карточка
Guokang Chen
2:0
50' Гол
Rodrigo Henrique
3:0
54' Гол
Guokang Chen
58' Желтая карточка
Tze-Nam Yue
4:0
65' Гол
Guokang Chen
5:0
69' Гол
Вуканович Алекса
80' Желтая карточка
Косович Небойша
87' Желтая карточка
Дугалич Раде
6:0
90' Гол в свои ворота
Lin Cui
90'+4

Ход матча

13'
Хунбо Инь
1:0
26'
Guokang Chen
 
46'
Haochang Cai
Wei Cui III
 
46'
 
Ziye Zhao
Huaze Gao
46'
 
Yunan Gao
Junzhe Zhang
50'
Rodrigo Henrique
(Косович Небойша)
2:0
54'
Guokang Chen
3:0
57'
 
Tianyuan Xu
Wei Liao
57'
 
Liu Jing
Yunhua Chen
58'
Tze-Nam Yue
 
64'
 
Yuren Wei
Daogang Yao
65'
Guokang Chen
4:0
68'
Wei Wang
Yihu Yang
 
68'
Xueming Liang
Хунбо Инь
 
69'
Вуканович Алекса
(Tze-Nam Yue)
5:0
75'
Liang Huo
Tze-Nam Yue
 
75'
Yi Guo
Guokang Chen
 
80'
Косович Небойша
 
87'
Дугалич Раде
 
90'
Lin Cui
6:0

Статистика матча

  • 6 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 3
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

22
Yu
Hou
29
Tze-Nam
Yue
6
Junjian
Liao
20
Дугалич
Раде
17
Yihu
Yang
27
Косович
Небойша
23
Wei
Cui
III
10
Хунбо
Инь
25
Rodrigo
Henrique
37
Guokang
Chen
9
Вуканович
Алекса
30
Yaxiong
Bao
14
Yunhua
Chen
24
Yu
Zhang
6
Junzhe
Zhang
21
Lin
Cui
4
Ximing
Pan
8
Daogang
Yao
25
Wei
Liao
17
Xintao
Song
20
Huaze
Gao
22
Ren
Wei
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1
Хэбей Форчун
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуканович Алекса 7 0.44
Rodrigo Henrique 5 0.31
Косович Небойша 3 (1) 0.19
Хунбо Инь 3 0.19
Guokang Chen 3 0.19
Wei Cui III 2 0.13
Yilin Yang 2 0.13
Дугалич Раде 2 0.13
Yihu Yang 0 0
Zhechao Chen 0 0
Tze-Nam Yue 0 0
Хэбей Форчун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Wei Zhang2 6 (1) 0.38
Хайфэн Дин 1 0.06
Xuchen Yao 1 0.06
Ziye Zhao 1 0.06
Lin Cui 0 0
Tianyuan Xu 0 0
Xintao Song 0 0
Yunan Gao 0 0

Карточки

Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junjian Liao 5 0
Вуканович Алекса 3 0
Wei Wang 3 0
Чао-Шэн Ян 1 1
Косович Небойша 2 0
Дугалич Раде 2 0
Liang Shi 2 0
Zhechao Chen 2 0
Rodrigo Henrique 2 0
Guokang Chen 2 0
Wei Cui III 1 0
Yu Hou 1 0
Vas Nunez 1 0
Yilin Yang 1 0
Tze-Nam Yue 1 0
Хэбей Форчун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junzhe Zhang 2 1
Ximing Pan 3 0
Wei Zhang2 1 1
Хайфэн Дин 2 0
Tianyuan Xu 2 0
Daogang Yao 1 0
Lin Cui 1 0
Yaxiong Bao 1 0
Yunan Gao 1 0
Ziye Zhao 1 0
Haoyang Bi 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
3
9 В 1-м тайме 0
15 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 0
6 Не забивали 13
4
17%
0
0%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
2
8%
0
0%
31-45
6
25%
2
67%
46-60
7
29%
29%
0
0%
61-75
2
8%
1
33%
76-90

Пропущено

12
19
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
2
17%
3
16%
1-15
3
25%
3
16%
16-30
2
17%
3
16%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
1
8%
4
21%
61-75
4
33%
3
16%
76-90

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
13 Не забивали 12
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
4
57%
76-90

Пропущено

3
30
2 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 20
2 Пропускали первыми 8
3 Не пропускали 9
2
67%
2
7%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
0
0%
3
10%
31-45
1
33%
9
30%
46-60
0
0%
4
13%
61-75
0
0%
7
23%
76-90

Забито

28
10
12 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 1
3 Не забивали 9
4
14%
1
10%
1-15
3
11%
1
10%
16-30
5
18%
0
0%
31-45
6
21%
3
30%
46-60
7
25%
0
0%
61-75
3
11%
5
50%
76-90

Пропущено

15
49
9 В 1-м тайме 19
6 Во 2-м тайме 30
5 Пропускали первыми 15
11 Не пропускали 16
4
27%
5
10%
1-15
3
20%
8
16%
16-30
2
13%
6
12%
31-45
1
7%
12
24%
46-60
1
7%
8
16%
61-75
4
27%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Мэйчжоу Хакка - Далянь Ифан 4:2 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1
Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1 Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Мэйчжоу Хакка - Куньшань 1:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 1:0 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Гуйчжоу Хэнфэн - Мэйчжоу Хакка 0:5 Куньшань - Мэйчжоу Хакка 0:1
Хэбей Форчун
(20 матчей)
5%
5%
90%
1 победа 1 ничья 18 поражений
Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:7 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4
Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Три Таунс - Хэбей Форчун 5:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Три Таунс 0:4 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 15 14 1 0 51 - 9 43
2. Шаньдун Тайшань 16 13 0 3 34 - 12 39
3. Хэнань Цзянье 15 9 3 3 30 - 16 30
4. Шанхай Шеньхуа 16 8 6 2 23 - 15 30
5. Мэйчжоу Хакка 16 8 5 3 28 - 15 29
6. Чжэцзян Профессионал 17 7 7 3 26 - 14 28
7. Ченду Беттер Сити 16 7 6 3 19 - 15 27
8. Шанхай СИПГ 15 7 4 4 15 - 11 25
9. Бэйцзин Гоань 16 6 5 5 23 - 24 23
10. Тянцзинь Тэда 17 5 5 7 21 - 21 20
11. Чанчунь Ятай 15 4 7 4 25 - 23 19
12. Далянь Ифан 15 4 6 5 22 - 22 18
13. Ухань Цзалл 15 5 2 8 21 - 28 17
14. Шэньчжэнь 15 5 1 9 18 - 33 16
15. Шицзячжуан 16 2 6 8 11 - 23 12
16. Гуанчжоу Эвергранд 17 3 2 12 11 - 26 11
17. Гуанчжоу Фули 16 1 0 15 9 - 39 3
18. Хэбей Форчун 16 1 0 15 9 - 50 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 7 7 0 0 32 - 5 21
2. Мэйчжоу Хакка 10 6 2 2 24 - 12 20
3. Хэнань Цзянье 9 6 1 2 22 - 12 19
4. Шанхай Шеньхуа 9 5 3 1 11 - 6 18
5. Шаньдун Тайшань 6 6 0 0 14 - 1 18
6. Чжэцзян Профессионал 8 5 2 1 13 - 2 17
7. Шанхай СИПГ 8 4 2 2 8 - 5 14
8. Далянь Ифан 8 3 3 2 14 - 10 12
9. Бэйцзин Гоань 8 3 3 2 9 - 7 12
10. Шэньчжэнь 6 3 0 3 8 - 8 9
11. Тянцзинь Тэда 7 2 2 3 9 - 8 8
12. Ухань Цзалл 8 2 2 4 12 - 17 8
13. Шицзячжуан 10 1 5 4 7 - 11 8
14. Гуанчжоу Эвергранд 9 2 2 5 7 - 8 8
15. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
16. Чанчунь Ятай 6 1 3 2 7 - 6 6
17. Гуанчжоу Фули 9 1 0 8 6 - 24 3
18. Хэбей Форчун 9 1 0 8 7 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 8 7 1 0 19 - 4 22
2. Шаньдун Тайшань 10 7 0 3 20 - 11 21
3. Ченду Беттер Сити 11 6 3 2 12 - 8 21
4. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
5. Тянцзинь Тэда 10 3 3 4 12 - 13 12
6. Шанхай Шеньхуа 7 3 3 1 12 - 9 12
7. Хэнань Цзянье 6 3 2 1 8 - 4 11
8. Чжэцзян Профессионал 9 2 5 2 13 - 12 11
9. Шанхай СИПГ 7 3 2 2 7 - 6 11
10. Бэйцзин Гоань 8 3 2 3 14 - 17 11
11. Мэйчжоу Хакка 6 2 3 1 4 - 3 9
12. Ухань Цзалл 7 3 0 4 9 - 11 9
13. Шэньчжэнь 9 2 1 6 10 - 25 7
14. Далянь Ифан 7 1 3 3 8 - 12 6
15. Шицзячжуан 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 8 1 0 7 4 - 18 3
17. Гуанчжоу Фули 7 0 0 7 3 - 15 0
18. Хэбей Форчун 7 0 0 7 2 - 20 0
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  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ухань Три Таунс Marcao V 16 2 2
2. Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 10 1 3
3. Ухань Три Таунс Давидсон 9 1 6
4. Шаньдун Тайшань Кризан 8 1 4
5. Ухань Три Таунс Станчу Николае 7 0 8
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ченду Беттер Сити Чоу Тим 5 2
2. Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 4 2
3. Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 4 1
4. Гуанчжоу Эвергранд Shaocong Wu 4 1
5. Гуанчжоу Эвергранд Rijin Chen 4 1
Весь список
  • 92'
    Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 92'
    Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Lin Cui плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
  • Описание гола
    90'
    Г О О О О Л - Lin Cui уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 90'
    Lin Cui ошибается в защите.
  • 90'
    Контроль мяча: Мэйчжоу Хакка: 60%, Хэбей Форчун: 40%.
  • 89'
    Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 88'
      Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 88'
      Хэбей Форчун контролирует мяч.
    • 88'
      Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 88'
      Матч возобновлен
    • Желтая карточка
      87'
      Дугалич Раде получил желтую карточку от судьи
    • Травма, повреждение
      87'
      Дугалич Раде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 87'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      87'
      Дугалич Раде из команды Мэйчжоу Хакка заходит слишком далеко, он валит Ren Wei.
    • 86'
      Yu Zhang успешно блокирует удар.
    • 86'
      Rodrigo Henrique нанес удар, но тот был заблокирован.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wuhua Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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