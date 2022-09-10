Стадион: Wuhua Olympic Sports Centre
6:0
Конец матча
0'
1:0
13' ГолХунбо Инь
26' Желтая карточкаGuokang Chen
2:0
50' ГолRodrigo Henrique
3:0
54' ГолGuokang Chen
58' Желтая карточкаTze-Nam Yue
4:0
65' ГолGuokang Chen
5:0
69' ГолВуканович Алекса
80' Желтая карточкаКосович Небойша
87' Желтая карточкаДугалич Раде
6:0
90' Гол в свои воротаLin Cui
90'+4
Ход матча
13'
1:0
26'
50'
54'
3:0
57'
57'
58'
64'
65'
4:0
69'
5:0
75'
75'
80'
87'
90'
6:0
Статистика матча
-
6 Голы 0
-
4 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 1
-
5 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 3
-
4 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
22
Yu
Hou
29
Tze-Nam
Yue
20
Дугалич
Раде
17
Yihu
Yang
23
Wei
Cui
III
10
Хунбо
Инь
37
Guokang
Chen
30
Yaxiong
Bao
14
Yunhua
Chen
24
Yu
Zhang
21
Lin
Cui
25
Wei
Liao
17
Xintao
Song
20
Huaze
Gao
22
Ren
Wei
- Основной состав
-
22 Yu HouВратарь
-
29 Tze-Nam YueЗащитник
- Защитник
-
20 Дугалич РадеЗащитник
-
17 Yihu YangЗащитник
- Полузащитник
-
23 Wei Cui IIIПолузащитник
-
10 Хунбо ИньПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Guokang ChenПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Чао-Шэн ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
13 Liang ShiПолузащитник
-
12 Инь ЦуняоПолузащитник
- Нападающий
-
-
33 Sheng Liu
-
7 Yi Guo
-
21 Wei Wang
-
28 Haochang Cai
-
18 Liang Huo
-
19 Yilin Yang
-
Главный тренер: Milan Ristic
- Основной состав
-
30 Yaxiong BaoВратарь
-
14 Yunhua ChenЗащитник
-
24 Yu ZhangЗащитник
- Защитник
-
21 Lin CuiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Wei LiaoПолузащитник
-
17 Xintao SongПолузащитник
-
20 Huaze GaoПолузащитник
-
22 Ren WeiНападающий
- Запасные игроки
-
34 Jiajun Pang
-
16 Liu Jing
-
-
19 Yuren Wei
-
23 Jiahui Zhang
-
29 Chenyu Yang
-
45 Ziye Zhao
-
42 Yunan Gao
-
33 Yixuan Yang
-
-
Главный тренер: Jong-boo Kim
Бомбардиры внутри турнира
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуканович Алекса
|7
|0.44
|Rodrigo Henrique
|5
|0.31
|Косович Небойша
|3 (1)
|0.19
|Хунбо Инь
|3
|0.19
|Guokang Chen
|3
|0.19
|Wei Cui III
|2
|0.13
|Yilin Yang
|2
|0.13
|Дугалич Раде
|2
|0.13
|Yihu Yang
|0
|0
|Zhechao Chen
|0
|0
|Tze-Nam Yue
|0
|0
Хэбей Форчун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Wei Zhang2
|6 (1)
|0.38
|Хайфэн Дин
|1
|0.06
|Xuchen Yao
|1
|0.06
|Ziye Zhao
|1
|0.06
|Lin Cui
|0
|0
|Tianyuan Xu
|0
|0
|Xintao Song
|0
|0
|Yunan Gao
|0
|0
Карточки
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junjian Liao
|5
|0
|Вуканович Алекса
|3
|0
|Wei Wang
|3
|0
|Чао-Шэн Ян
|1
|1
|Косович Небойша
|2
|0
|Дугалич Раде
|2
|0
|Liang Shi
|2
|0
|Zhechao Chen
|2
|0
|Rodrigo Henrique
|2
|0
|Guokang Chen
|2
|0
|Wei Cui III
|1
|0
|Yu Hou
|1
|0
|Vas Nunez
|1
|0
|Yilin Yang
|1
|0
|Tze-Nam Yue
|1
|0
Хэбей Форчун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junzhe Zhang
|2
|1
|Ximing Pan
|3
|0
|Wei Zhang2
|1
|1
|Хайфэн Дин
|2
|0
|Tianyuan Xu
|2
|0
|Daogang Yao
|1
|0
|Lin Cui
|1
|0
|Yaxiong Bao
|1
|0
|Yunan Gao
|1
|0
|Ziye Zhao
|1
|0
|Haoyang Bi
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
3
9 В 1-м тайме 0
15 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 0
6 Не забивали 13
4
17%
0
0%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
2
8%
0
0%
31-45
6
25%
2
67%
46-60
7
29%
29%
0
0%
61-75
2
8%
1
33%
76-90
Пропущено
12
19
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
2
17%
3
16%
1-15
3
25%
3
16%
16-30
2
17%
3
16%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
1
8%
4
21%
61-75
4
33%
3
16%
76-90
Забито
4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
13 Не забивали 12
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
4
57%
76-90
Пропущено
3
30
2 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 20
2 Пропускали первыми 8
3 Не пропускали 9
2
67%
2
7%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
0
0%
3
10%
31-45
1
33%
9
30%
46-60
0
0%
4
13%
61-75
0
0%
7
23%
76-90
Забито
28
10
12 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 1
3 Не забивали 9
4
14%
1
10%
1-15
3
11%
1
10%
16-30
5
18%
0
0%
31-45
6
21%
3
30%
46-60
7
25%
0
0%
61-75
3
11%
5
50%
76-90
Пропущено
15
49
9 В 1-м тайме 19
6 Во 2-м тайме 30
5 Пропускали первыми 15
11 Не пропускали 16
4
27%
5
10%
1-15
3
20%
8
16%
16-30
2
13%
6
12%
31-45
1
7%
12
24%
46-60
1
7%
8
16%
61-75
4
27%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Мэйчжоу Хакка - Далянь Ифан 4:2 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1
Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1 Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Мэйчжоу Хакка - Куньшань 1:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 1:0 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Гуйчжоу Хэнфэн - Мэйчжоу Хакка 0:5 Куньшань - Мэйчжоу Хакка 0:1
Хэбей Форчун
(20 матчей)
5%
5%
90%
1 победа 1 ничья 18 поражений
Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:7 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4
Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Три Таунс - Хэбей Форчун 5:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Три Таунс 0:4 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|15
|14
|1
|0
|51 - 9
|43
|2.
|Шаньдун Тайшань
|16
|13
|0
|3
|34 - 12
|39
|3.
|Хэнань Цзянье
|15
|9
|3
|3
|30 - 16
|30
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|16
|8
|6
|2
|23 - 15
|30
|5.
|Мэйчжоу Хакка
|16
|8
|5
|3
|28 - 15
|29
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|17
|7
|7
|3
|26 - 14
|28
|7.
|Ченду Беттер Сити
|16
|7
|6
|3
|19 - 15
|27
|8.
|Шанхай СИПГ
|15
|7
|4
|4
|15 - 11
|25
|9.
|Бэйцзин Гоань
|16
|6
|5
|5
|23 - 24
|23
|10.
|Тянцзинь Тэда
|17
|5
|5
|7
|21 - 21
|20
|11.
|Чанчунь Ятай
|15
|4
|7
|4
|25 - 23
|19
|12.
|Далянь Ифан
|15
|4
|6
|5
|22 - 22
|18
|13.
|Ухань Цзалл
|15
|5
|2
|8
|21 - 28
|17
|14.
|Шэньчжэнь
|15
|5
|1
|9
|18 - 33
|16
|15.
|Шицзячжуан
|16
|2
|6
|8
|11 - 23
|12
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|17
|3
|2
|12
|11 - 26
|11
|17.
|Гуанчжоу Фули
|16
|1
|0
|15
|9 - 39
|3
|18.
|Хэбей Форчун
|16
|1
|0
|15
|9 - 50
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|7
|7
|0
|0
|32 - 5
|21
|2.
|Мэйчжоу Хакка
|10
|6
|2
|2
|24 - 12
|20
|3.
|Хэнань Цзянье
|9
|6
|1
|2
|22 - 12
|19
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|9
|5
|3
|1
|11 - 6
|18
|5.
|Шаньдун Тайшань
|6
|6
|0
|0
|14 - 1
|18
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|8
|5
|2
|1
|13 - 2
|17
|7.
|Шанхай СИПГ
|8
|4
|2
|2
|8 - 5
|14
|8.
|Далянь Ифан
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|9.
|Бэйцзин Гоань
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|10.
|Шэньчжэнь
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|11.
|Тянцзинь Тэда
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|12.
|Ухань Цзалл
|8
|2
|2
|4
|12 - 17
|8
|13.
|Шицзячжуан
|10
|1
|5
|4
|7 - 11
|8
|14.
|Гуанчжоу Эвергранд
|9
|2
|2
|5
|7 - 8
|8
|15.
|Ченду Беттер Сити
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|16.
|Чанчунь Ятай
|6
|1
|3
|2
|7 - 6
|6
|17.
|Гуанчжоу Фули
|9
|1
|0
|8
|6 - 24
|3
|18.
|Хэбей Форчун
|9
|1
|0
|8
|7 - 30
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|8
|7
|1
|0
|19 - 4
|22
|2.
|Шаньдун Тайшань
|10
|7
|0
|3
|20 - 11
|21
|3.
|Ченду Беттер Сити
|11
|6
|3
|2
|12 - 8
|21
|4.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|5.
|Тянцзинь Тэда
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|6.
|Шанхай Шеньхуа
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|7.
|Хэнань Цзянье
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|9
|2
|5
|2
|13 - 12
|11
|9.
|Шанхай СИПГ
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|10.
|Бэйцзин Гоань
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|12.
|Ухань Цзалл
|7
|3
|0
|4
|9 - 11
|9
|13.
|Шэньчжэнь
|9
|2
|1
|6
|10 - 25
|7
|14.
|Далянь Ифан
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|15.
|Шицзячжуан
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|8
|1
|0
|7
|4 - 18
|3
|17.
|Гуанчжоу Фули
|7
|0
|0
|7
|3 - 15
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|7
|0
|0
|7
|2 - 20
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|16
|2
|2
|2.
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|10
|1
|3
|3.
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|9
|1
|6
|4.
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|8
|1
|4
|5.
|Ухань Три Таунс
|Станчу Николае
|7
|0
|8
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|5
|2
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|4
|2
|3.
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|4
|1
|4.
|Гуанчжоу Эвергранд
|Shaocong Wu
|4
|1
|5.
|Гуанчжоу Эвергранд
|Rijin Chen
|4
|1