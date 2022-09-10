0:1
Первый тайм: 24'
Ход матча
18'
0:1
23'
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
-
15 Креспо ХосеЗащитник
-
14 Шебаке ИссамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Блум ДанниНападающий
-
-
Главный тренер: Августи Софронис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Яго СтивЗащитник
- Защитник
-
3 КажуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гоми ЯнникНападающий
-
80 Warren Shavy
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 ДелмироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
История личных встреч
АПОЭЛ
Арис Лимассол
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
300%
0 побед 3 ничьи 1 победа
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сушич Матео
|1
|0.33
|Блум Данни
|1
|0.33
|Маркиньос XXIII
|1
|0.33
Арис Лимассол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Warren Shavy
|2
|0.67
|Яблонский Евгений
|1
|0.33
|Шполярич Матья
|1
|0.33
|Маямбела Михлали
|1
|0.33
|Кажу
|1
|0.33
|Бенгтссон Лео
|1
|0.33
|Браун Морган
|1
|0.33
Карточки
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вилер Христос
|2
|0
|Креспо Хосе
|1
|0
|Вильяфаньес Лукас
|1
|0
|Костадинов Георги
|1
|0
|Шебаке Иссам
|1
|0
|Далсью
|1
|0
|Rafael Moreira
|1
|0
|Маркиньос XXIII
|1
|0
Арис Лимассол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яго Стив
|1
|0
|Кажу
|1
|0
|Бенгтссон Лео
|1
|0
|Сёке Юлиус
|1
|0
|Браун Морган
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
25%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
25%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
АПОЭЛ
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Анортосис - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Юргорден 3:2 Юргорден - АПОЭЛ 3:0
Кызыл-Жар - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Кызыл-Жар 1:0 АПОЭЛ - Паралимни 0:1 АПОЭЛ - Ботев Пловдив 2:0 Ботев Пловдив - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 Македония Джёрче Петров - АПОЭЛ 0:2 ЦСКА-1948 - АПОЭЛ 0:0 Ботев Враца - АПОЭЛ 0:0 Пафос - АПОЭЛ 3:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:1 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Пафос 2:1 Анортосис - АПОЭЛ 1:0
Арис Лимассол
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Нефтчи - Арис Лимассол 3:0 Арис Лимассол - Нефтчи 2:0
Анортосис - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Аполлон 1:4 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:2 Арис Лимассол - Анортосис 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимассол - Пафос 2:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Омония 0:2 Анортосис - Арис Лимассол 3:1 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 0:0 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|1:0
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Пафос
|2:0
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|3.
|Аполлон
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Неа Саламина
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Анортосис
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|АПОЭЛ
|0:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|7.
|Докса Катокопия
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|Омония
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Эносис
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|10.
|Акритас Хлоракас
|0:2
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|11.
|АЕК Ларнака
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|АЕЛ Лимаcсол
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|13.
|Олимпиакос Никосия
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|14.
|Кармиотисса
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|1:0
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Пафос
|2:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Акритас Хлоракас
|0:2
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|4.
|Омония
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Неа Саламина
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Аполлон
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|АЕК Ларнака
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|АПОЭЛ
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|Олимпиакос Никосия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|АЕЛ Лимаcсол
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Докса Катокопия
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Эносис
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Анортосис
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Кармиотисса
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Пафос
|2:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Докса Катокопия
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|АПОЭЛ
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Неа Саламина
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Аполлон
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Арис Лимассол
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Эносис
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|АЕЛ Лимаcсол
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|АЕК Ларнака
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|11.
|Акритас Хлоракас
|0:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Омония
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Кармиотисса
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|14.
|Олимпиакос Никосия
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Анортосис
|Нинга Казимир
|3
|0
|0
|2.
|Неа Саламина
|Мигелито
|2
|0
|0
|3.
|Арис Лимассол
|Warren Shavy
|2
|0
|0
|4.
|Пафос
|Танкович Муамер
|2
|1
|0
|5.
|Кармиотисса
|Дюриш Михал
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Эносис
|Andreas Christofi
|3
|0
|2.
|Омония
|Кассама Морету
|1
|1
|3.
|АПОЭЛ
|Вилер Христос
|2
|0
|4.
|Акритас Хлоракас
|Эрасо Хави
|2
|0
|5.
|Олимпиакос Никосия
|Мучтарис Стефанос
|2
|0