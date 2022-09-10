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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

АПОЭЛ
0:1
Первый тайм: 24'
Арис Лимассол
0'
0:1
18' Гол
Кажу
23' Желтая карточка

Ход матча

18'
0:1
Кажу
23'
 
Лучшие коэффициенты
АПОЭЛ
Ничья
Арис Лимассол
1.89
3.50
4.70
Все Коэффициенты
АПОЭЛ
Арис Лимассол

История личных встреч

АПОЭЛ
Арис Лимассол

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

300%
0 побед 3 ничьи 1 победа

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
5:2
ПД
0:0
ПД
5:0
ПД
0:3
К
1:3
К
1:1
ПД
1:2
ПД
4:0
ПД
1:3
ПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сушич Матео 1 0.33
Блум Данни 1 0.33
Маркиньос XXIII 1 0.33
Арис Лимассол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Warren Shavy 2 0.67
Яблонский Евгений 1 0.33
Шполярич Матья 1 0.33
Маямбела Михлали 1 0.33
Кажу 1 0.33
Бенгтссон Лео 1 0.33
Браун Морган 1 0.33

Карточки

АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вилер Христос 2 0
Креспо Хосе 1 0
Вильяфаньес Лукас 1 0
Костадинов Георги 1 0
Шебаке Иссам 1 0
Далсью 1 0
Rafael Moreira 1 0
Маркиньос XXIII 1 0
Арис Лимассол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яго Стив 1 0
Кажу 1 0
Бенгтссон Лео 1 0
Сёке Юлиус 1 0
Браун Морган 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
25%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
25%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АПОЭЛ
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Анортосис - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Юргорден 3:2 Юргорден - АПОЭЛ 3:0
Кызыл-Жар - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Кызыл-Жар 1:0 АПОЭЛ - Паралимни 0:1 АПОЭЛ - Ботев Пловдив 2:0 Ботев Пловдив - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 Македония Джёрче Петров - АПОЭЛ 0:2 ЦСКА-1948 - АПОЭЛ 0:0 Ботев Враца - АПОЭЛ 0:0 Пафос - АПОЭЛ 3:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:1 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Пафос 2:1 Анортосис - АПОЭЛ 1:0
Арис Лимассол
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Нефтчи - Арис Лимассол 3:0 Арис Лимассол - Нефтчи 2:0
Анортосис - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Аполлон 1:4 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:2 Арис Лимассол - Анортосис 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимассол - Пафос 2:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Омония 0:2 Анортосис - Арис Лимассол 3:1 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 0:0 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 1:0 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Пафос 2:0 3 2 1 0 7 - 1 7
3. Аполлон 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Неа Саламина 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Анортосис 3 2 0 1 4 - 3 6
6. АПОЭЛ 0:1 3 1 1 1 3 - 2 4
7. Докса Катокопия 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Омония 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Эносис 3 1 0 2 2 - 3 3
10. Акритас Хлоракас 0:2 3 1 0 2 2 - 4 3
11. АЕК Ларнака 2 0 1 1 2 - 3 1
12. АЕЛ Лимаcсол 2 0 0 2 1 - 3 0
13. Олимпиакос Никосия 2 0 0 2 1 - 7 0
14. Кармиотисса 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 1:0 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Пафос 2:0 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Акритас Хлоракас 0:2 2 1 0 1 1 - 2 3
4. Омония 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Неа Саламина 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Аполлон 1 1 0 0 1 - 0 3
7. АЕК Ларнака 1 0 1 0 0 - 0 1
8. АПОЭЛ 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
9. Олимпиакос Никосия 1 0 0 1 1 - 2 0
10. АЕЛ Лимаcсол 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Докса Катокопия 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Эносис 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Анортосис 1 0 0 1 0 - 2 0
14. Кармиотисса 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анортосис 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Пафос 2:0 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Докса Катокопия 2 1 1 0 2 - 1 4
4. АПОЭЛ 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Неа Саламина 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Аполлон 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Арис Лимассол 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Эносис 2 1 0 1 1 - 1 3
9. АЕЛ Лимаcсол 1 0 0 1 1 - 2 0
10. АЕК Ларнака 1 0 0 1 2 - 3 0
11. Акритас Хлоракас 0:2 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Омония 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Кармиотисса 1 0 0 1 0 - 4 0
14. Олимпиакос Никосия 1 0 0 1 0 - 5 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Анортосис Нинга Казимир 3 0 0
2. Неа Саламина Мигелито 2 0 0
3. Арис Лимассол Warren Shavy 2 0 0
4. Пафос Танкович Муамер 2 1 0
5. Кармиотисса Дюриш Михал 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Эносис Andreas Christofi 3 0
2. Омония Кассама Морету 1 1
3. АПОЭЛ Вилер Христос 2 0
4. Акритас Хлоракас Эрасо Хави 2 0
5. Олимпиакос Никосия Мучтарис Стефанос 2 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
АПОЭЛ
Ничья
Арис Лимассол
1.89
3.50
4.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АПОЭЛ 0:1 Арис Лимассол онлайн

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