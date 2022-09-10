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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023


Стадион:
Комо
0:0
Второй тайм: 77'
Зюйдтироль
0'
45' Желтая карточка
Мазиелло Андреа
50' Красная карточка
Да Рива Якопо

Ход матча

45'
 
Мазиелло Андреа
46'
Да Рива Якопо
Арригони Томмазо
 
50'
Да Рива Якопо
 
65'
 
Daniele Casiraghi
Ровер Маттео
65'
 
Крочата Джованни
Д'Орацио Томмазо
66'
 
Marco Curto
Мазиелло Андреа
67'
Фабрегас Сеск
Базелли Даниэле
 
67'
Манкузо Леонардо
Черри Альберто
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 67 Владение мячом, % 33
Лучшие коэффициенты
Комо
Ничья
Зюйдтироль
2.15
3.42
3.55
Все Коэффициенты
1
Гидотти
Симоне
28
Виньяли
Лука
23
Скалья
Филиппо
2
Бинкс
Луис
3
Каньяно
Андреа
19
Бланко
Алехандро
21
Арригони
Томмазо
10
Базелли
Даниэле
20
Liam
Kerrigan2
27
Черри
Альберто
63
Кутроне
Патрик
1
Полуцци
Джакомо
2
Берра
Филиппо
19
Giovanni
Zaro
55
Мазиелло
Андреа
26
Де
Коль
Филиппо
11
Д'Орацио
Томмазо
18
Ровер
Маттео
14
Николусси
Кавилья
Ханс
16
Белардинелли
Лука
90
Raphael
Odogwu
9
Маццокки
Симоне
Комо
4-4-2
Зюйдтироль
3-5-2

История личных встреч

Комо
Зюйдтироль

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ЛП
2:0
ЛП
2:0
ЛП
0:0
ППД
0:0
ППД
4:3
ППД
3:2
СCA
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бланко Алехандро 1 0.2
Манкузо Леонардо 1 0.2
Liam Kerrigan2 1 0.2
Арригони Томмазо 0 0
Иоанну Николас 0 0
Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ровер Маттео 2 (2) 0.4
Raphael Odogwu 1 0.2
Карретта Мирко 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арригони Томмазо 1 1
Базелли Даниэле 2 0
Да Рива Якопо 0 1
Манкузо Леонардо 1 0
Париджини Витторио 1 0
Фараго Паоло 1 0
Габриеллони Алессандро 1 0
Бинкс Луис 1 0
Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marco Curto 1 1
Помпетти Марко 2 0
Мазиелло Андреа 1 0
Карретта Мирко 1 0
Raphael Odogwu 1 0
Giovanni Zaro 1 0
Маццокки Симоне 1 0
Simone Davi 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
3
38%
61-75
2
33%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Фрозиноне - Комо 2:0 Комо - Брешия 0:1 Пиза - Комо 2:2 Комо - Кальяри 1:1
Специя - Комо 5:1 Аталанта - Комо 4:0 Комо - Кремонезе 1:2 Реджина - Комо 1:4 Комо - Виченца Виртус 0:2 Пиза - Комо 3:1 Комо - Читтаделла 1:2 Парма - Комо 4:3 Комо - Монца 2:0 Перуджа - Комо 0:1 Комо - Тернана 1:1 Порденоне - Комо 1:1 Комо - СПАЛ 2013 0:2 Алессандрия - Комо 1:1 Комо - Брешия 1:1 Беневенто - Комо 5:0
Зюйдтироль
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Зюйдтироль - Пиза 2:1 Реджина - Зюйдтироль 4:0 Зюйдтироль - Венеция 1:2 Брешия - Зюйдтироль 2:0
Зюйдтироль - ФералпиСало 1:3 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Бари - Зюйдтироль 1:2 Триестина - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Падова 0:0 Фиоренцуола - Зюйдтироль 0:4 Зюйдтироль - Лечче 1:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Сереньо 1:0 Зюйдтироль - Про Сесто 2:0 Ювентус (до 23 лет) - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Мантуя 1:0 Пьяченца - Зюйдтироль 1:0 Тренто - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Про Патрия 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 1:0 5 4 0 1 11 - 2 12
2. Фрозиноне 0:0 5 3 1 1 7 - 2 10
3. Кальяри 1:0 5 3 1 1 5 - 3 10
4. Брешия 1:1 5 3 1 1 6 - 5 10
5. Бари 1:0 5 2 3 0 9 - 6 9
6. Асколи 4 2 2 0 6 - 4 8
7. Дженоа 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Беневенто 0:1 5 2 1 2 4 - 3 7
9. Парма 2:2 5 1 4 0 8 - 7 7
10. Козенца 0:1 5 2 1 2 4 - 4 7
11. Палермо 5 2 1 2 6 - 7 7
12. Читтаделла 0:0 5 1 3 1 6 - 6 6
13. СПАЛ 2013 4 1 2 1 5 - 6 5
14. Тернана 2:2 5 1 2 2 6 - 9 5
15. Модена 1:1 5 1 1 3 6 - 6 4
16. Венеция 4 1 1 2 4 - 6 4
17. Зюйдтироль 0:0 5 1 1 3 3 - 9 4
18. Комо 0:0 5 0 3 2 3 - 6 3
19. Пиза 0:1 5 0 1 4 6 - 10 1
20. Перуджа 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 1:0 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Фрозиноне 0:0 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Брешия 1:1 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Кальяри 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Палермо 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Читтаделла 0:0 3 1 2 0 5 - 4 5
7. Парма 2:2 3 1 2 0 5 - 4 5
8. Асколи 3 1 2 0 3 - 2 5
9. Модена 1:1 3 1 1 1 5 - 3 4
10. Тернана 2:2 2 1 1 0 2 - 1 4
11. Зюйдтироль 0:0 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Козенца 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
13. СПАЛ 2013 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Беневенто 0:1 3 1 0 2 2 - 3 3
15. Дженоа 2 0 2 0 3 - 3 2
16. Бари 1:0 2 0 2 0 3 - 3 2
17. Комо 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
18. Перуджа 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Пиза 0:1 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Венеция 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 1:0 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Реджина 1:0 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Дженоа 3 2 0 1 3 - 2 6
4. Венеция 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Кальяри 1:0 3 1 1 1 2 - 2 4
6. Фрозиноне 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
7. Козенца 0:1 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Беневенто 0:1 2 1 1 0 2 - 0 4
9. Брешия 1:1 3 1 1 1 2 - 4 4
10. Асколи 1 1 0 0 3 - 2 3
11. СПАЛ 2013 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Парма 2:2 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Читтаделла 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Комо 0:0 2 0 1 1 2 - 4 1
15. Палермо 2 0 1 1 1 - 4 1
16. Тернана 2:2 3 0 1 2 4 - 8 1
17. Зюйдтироль 0:0 3 0 1 2 0 - 6 1
18. Модена 1:1 2 0 0 2 1 - 3 0
19. Пиза 0:1 2 0 0 2 4 - 6 0
20. Перуджа 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бари Walid Cheddira 4 0 2
2. Асколи Гондо Седрик 4 1 0
3. СПАЛ 2013 Ла Мантия Андреа 3 0 1
4. Бари Антенуччи Мирко 3 1 1
5. Палермо Брунори Маттео 3 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Читтаделла Дель Фабро Дарио 2 1
2. Дженоа Гудмундссон Альберт 2 1
3. Палермо Nicolo Valente 2 1
4. Дженоа Паяч Марко 3 0
5. Перуджа Дель Орко Кристиан 3 0
Весь список
  • 46'
    Арригони Томмазо уходит с поля. Якопо Да Рива выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Мазиелло Андреа получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Комо
Ничья
Зюйдтироль
2.15
3.42
3.55
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