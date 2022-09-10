Стадион: Stadio G. Sinigaglia
0:0
Второй тайм: 77'
Ход матча
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 4
-
7 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
67 Владение мячом, % 33
28
Виньяли
Лука
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Giacomo Gattuso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Ровер МаттеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Fabian TaitПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
24 Simone Davi
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
История личных встреч
Комо
Зюйдтироль
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бланко Алехандро
|1
|0.2
|Манкузо Леонардо
|1
|0.2
|Liam Kerrigan2
|1
|0.2
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Иоанну Николас
|0
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ровер Маттео
|2 (2)
|0.4
|Raphael Odogwu
|1
|0.2
|Карретта Мирко
|0
|0
Карточки
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арригони Томмазо
|1
|1
|Базелли Даниэле
|2
|0
|Да Рива Якопо
|0
|1
|Манкузо Леонардо
|1
|0
|Париджини Витторио
|1
|0
|Фараго Паоло
|1
|0
|Габриеллони Алессандро
|1
|0
|Бинкс Луис
|1
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marco Curto
|1
|1
|Помпетти Марко
|2
|0
|Мазиелло Андреа
|1
|0
|Карретта Мирко
|1
|0
|Raphael Odogwu
|1
|0
|Giovanni Zaro
|1
|0
|Маццокки Симоне
|1
|0
|Simone Davi
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
3
38%
61-75
2
33%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Комо
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Фрозиноне - Комо 2:0 Комо - Брешия 0:1 Пиза - Комо 2:2 Комо - Кальяри 1:1
Специя - Комо 5:1 Аталанта - Комо 4:0 Комо - Кремонезе 1:2 Реджина - Комо 1:4 Комо - Виченца Виртус 0:2 Пиза - Комо 3:1 Комо - Читтаделла 1:2 Парма - Комо 4:3 Комо - Монца 2:0 Перуджа - Комо 0:1 Комо - Тернана 1:1 Порденоне - Комо 1:1 Комо - СПАЛ 2013 0:2 Алессандрия - Комо 1:1 Комо - Брешия 1:1 Беневенто - Комо 5:0
Зюйдтироль
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Зюйдтироль - Пиза 2:1 Реджина - Зюйдтироль 4:0 Зюйдтироль - Венеция 1:2 Брешия - Зюйдтироль 2:0
Зюйдтироль - ФералпиСало 1:3 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Бари - Зюйдтироль 1:2 Триестина - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Падова 0:0 Фиоренцуола - Зюйдтироль 0:4 Зюйдтироль - Лечче 1:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Сереньо 1:0 Зюйдтироль - Про Сесто 2:0 Ювентус (до 23 лет) - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Мантуя 1:0 Пьяченца - Зюйдтироль 1:0 Тренто - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Про Патрия 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|1:0
|5
|4
|0
|1
|11 - 2
|12
|2.
|Фрозиноне
|0:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 2
|10
|3.
|Кальяри
|1:0
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|4.
|Брешия
|1:1
|5
|3
|1
|1
|6 - 5
|10
|5.
|Бари
|1:0
|5
|2
|3
|0
|9 - 6
|9
|6.
|Асколи
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|7.
|Дженоа
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|Беневенто
|0:1
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|9.
|Парма
|2:2
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|10.
|Козенца
|0:1
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|11.
|Палермо
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|12.
|Читтаделла
|0:0
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|13.
|СПАЛ 2013
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|14.
|Тернана
|2:2
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|15.
|Модена
|1:1
|5
|1
|1
|3
|6 - 6
|4
|16.
|Венеция
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|17.
|Зюйдтироль
|0:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|18.
|Комо
|0:0
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|19.
|Пиза
|0:1
|5
|0
|1
|4
|6 - 10
|1
|20.
|Перуджа
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|1:0
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|Фрозиноне
|0:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Брешия
|1:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Кальяри
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Палермо
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Читтаделла
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|Парма
|2:2
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|8.
|Асколи
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|Модена
|1:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|Тернана
|2:2
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|Зюйдтироль
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Козенца
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|СПАЛ 2013
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Беневенто
|0:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|15.
|Дженоа
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|16.
|Бари
|1:0
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|17.
|Комо
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|18.
|Перуджа
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Пиза
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|Венеция
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|1:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Реджина
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Дженоа
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|Венеция
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Кальяри
|1:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|6.
|Фрозиноне
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|Козенца
|0:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|Беневенто
|0:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|9.
|Брешия
|1:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|10.
|Асколи
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|11.
|СПАЛ 2013
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Парма
|2:2
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Читтаделла
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Комо
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Палермо
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|Тернана
|2:2
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|17.
|Зюйдтироль
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|18.
|Модена
|1:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|19.
|Пиза
|0:1
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|20.
|Перуджа
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
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- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Бари
|Walid Cheddira
|4
|0
|2
|2.
|Асколи
|Гондо Седрик
|4
|1
|0
|3.
|СПАЛ 2013
|Ла Мантия Андреа
|3
|0
|1
|4.
|Бари
|Антенуччи Мирко
|3
|1
|1
|5.
|Палермо
|Брунори Маттео
|3
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Читтаделла
|Дель Фабро Дарио
|2
|1
|2.
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|2
|1
|3.
|Палермо
|Nicolo Valente
|2
|1
|4.
|Дженоа
|Паяч Марко
|3
|0
|5.
|Перуджа
|Дель Орко Кристиан
|3
|0