  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023


Стадион:
Комо
0:2
Конец матча
Зюйдтироль
0'
45' Желтая карточка
Мазиелло Андреа
50' Красная карточка
Да Рива Якопо
0:1
79' Гол
Маццокки Симоне
81' Желтая карточка
Daniele Casiraghi
0:2
87' Пенальти
Daniele Casiraghi
90'+6
1
Гидотти
Симоне
28
Виньяли
Лука
23
Скалья
Филиппо
2
Бинкс
Луис
3
Каньяно
Андреа
19
Бланко
Алехандро
21
Арригони
Томмазо
10
Базелли
Даниэле
20
Liam
Kerrigan2
27
Черри
Альберто
63
Кутроне
Патрик
1
Полуцци
Джакомо
2
Берра
Филиппо
19
Giovanni
Zaro
55
Мазиелло
Андреа
26
Де
Коль
Филиппо
11
Д'Орацио
Томмазо
18
Ровер
Маттео
14
Николусси
Кавилья
Ханс
16
Белардинелли
Лука
90
Raphael
Odogwu
9
Маццокки
Симоне
Комо
4-4-2
Зюйдтироль
3-5-2

История личных встреч

Комо
Зюйдтироль

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ЛП
2:0
ЛП
2:0
ЛП
0:0
ППД
0:0
ППД
4:3
ППД
3:2
СCA
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бланко Алехандро 1 0.2
Манкузо Леонардо 1 0.2
Liam Kerrigan2 1 0.2
Арригони Томмазо 0 0
Иоанну Николас 0 0
Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ровер Маттео 2 (2) 0.4
Daniele Casiraghi 1 (1) 0.2
Raphael Odogwu 1 0.2
Маццокки Симоне 1 0.2
Карретта Мирко 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арригони Томмазо 1 1
Базелли Даниэле 2 0
Да Рива Якопо 0 1
Манкузо Леонардо 1 0
Париджини Витторио 1 0
Фараго Паоло 1 0
Габриеллони Алессандро 1 0
Бинкс Луис 1 0
Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marco Curto 1 1
Помпетти Марко 2 0
Мазиелло Андреа 1 0
Карретта Мирко 1 0
Raphael Odogwu 1 0
Giovanni Zaro 1 0
Daniele Casiraghi 1 0
Маццокки Симоне 1 0
Simone Davi 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
3
50%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
1
13%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
3
38%
61-75
4
50%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Фрозиноне - Комо 2:0 Комо - Брешия 0:1 Пиза - Комо 2:2 Комо - Кальяри 1:1
Специя - Комо 5:1 Аталанта - Комо 4:0 Комо - Кремонезе 1:2 Реджина - Комо 1:4 Комо - Виченца Виртус 0:2 Пиза - Комо 3:1 Комо - Читтаделла 1:2 Парма - Комо 4:3 Комо - Монца 2:0 Перуджа - Комо 0:1 Комо - Тернана 1:1 Порденоне - Комо 1:1 Комо - СПАЛ 2013 0:2 Алессандрия - Комо 1:1 Комо - Брешия 1:1 Беневенто - Комо 5:0
Зюйдтироль
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Зюйдтироль - Пиза 2:1 Реджина - Зюйдтироль 4:0 Зюйдтироль - Венеция 1:2 Брешия - Зюйдтироль 2:0
Зюйдтироль - ФералпиСало 1:3 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Бари - Зюйдтироль 1:2 Триестина - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Падова 0:0 Фиоренцуола - Зюйдтироль 0:4 Зюйдтироль - Лечче 1:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Сереньо 1:0 Зюйдтироль - Про Сесто 2:0 Ювентус (до 23 лет) - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Мантуя 1:0 Пьяченца - Зюйдтироль 1:0 Тренто - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Про Патрия 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 5 4 0 1 11 - 2 12
2. Брешия 5 4 0 1 8 - 5 12
3. Кальяри 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Фрозиноне 5 3 0 2 7 - 3 9
5. Бари 5 2 3 0 9 - 6 9
6. Дженоа 5 2 2 1 6 - 5 8
7. Асколи 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Читтаделла 5 2 2 1 7 - 6 8
9. Козенца 5 2 1 2 4 - 4 7
10. Беневенто 5 2 1 2 4 - 4 7
11. Палермо 5 2 1 2 6 - 7 7
12. Тернана 5 2 1 2 7 - 9 7
13. Парма 5 1 3 1 8 - 8 6
14. Зюйдтироль 5 2 0 3 5 - 9 6
15. СПАЛ 2013 4 1 2 1 5 - 6 5
16. Венеция 4 1 1 2 4 - 6 4
17. Перуджа 5 1 1 3 3 - 7 4
18. Модена 5 1 0 4 6 - 8 3
19. Комо 5 0 2 3 3 - 8 2
20. Пиза 5 0 1 4 6 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Читтаделла 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Реджина 2 2 0 0 7 - 0 6
3. Фрозиноне 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Брешия 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Кальяри 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Палермо 3 2 0 1 5 - 3 6
7. Асколи 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Тернана 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Парма 3 1 1 1 5 - 5 4
10. Перуджа 3 1 1 1 2 - 3 4
11. Зюйдтироль 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Козенца 2 1 0 1 2 - 2 3
13. СПАЛ 2013 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Модена 3 1 0 2 5 - 5 3
15. Беневенто 3 1 0 2 2 - 4 3
16. Дженоа 2 0 2 0 3 - 3 2
17. Бари 2 0 2 0 3 - 3 2
18. Комо 3 0 1 2 1 - 4 1
19. Пиза 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Венеция 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Реджина 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Дженоа 3 2 0 1 3 - 2 6
4. Брешия 3 2 0 1 4 - 4 6
5. Кальяри 3 1 1 1 3 - 2 4
6. Козенца 3 1 1 1 2 - 2 4
7. Беневенто 2 1 1 0 2 - 0 4
8. Венеция 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Асколи 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Фрозиноне 3 1 0 2 2 - 3 3
11. Тернана 3 1 0 2 5 - 8 3
12. Зюйдтироль 3 1 0 2 2 - 6 3
13. СПАЛ 2013 2 0 2 0 3 - 3 2
14. Парма 2 0 2 0 3 - 3 2
15. Читтаделла 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Комо 2 0 1 1 2 - 4 1
17. Палермо 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Модена 2 0 0 2 1 - 3 0
19. Пиза 2 0 0 2 4 - 6 0
20. Перуджа 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бари Walid Cheddira 4 0 2
2. Асколи Гондо Седрик 4 1 0
3. СПАЛ 2013 Ла Мантия Андреа 3 0 1
4. Бари Антенуччи Мирко 3 1 1
5. Палермо Брунори Маттео 3 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Козенца Флоренци Альдо 3 1
2. Читтаделла Дель Фабро Дарио 2 1
3. Дженоа Гудмундссон Альберт 2 1
4. Палермо Nicolo Valente 2 1
5. Бари Ди Чезаре Валерио 3 0
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Арригони Томмазо уходит с поля. Якопо Да Рива выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      46'
      Мазиелло Андреа получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Комо 0:2 Зюйдтироль онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     