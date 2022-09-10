Стадион: Эннио Тардини
0'
19' Желтая карточкаДиаките Салим
1:0
31' ГолДель Прато Энрико
1:1
48' ГолКулибали Мамаду
2:1
51' ГолИнглезе Роберто
2:2
67' ГолДоннарумма Альфредо
74' Желтая карточкаЭстевес Науэль
81' Желтая карточкаКапанни Габриэле
2:3
86' ГолКоррадо Никколо
90'+5
Ход матча
19'
31'
48'
51'
2:1
59'
67'
74'
81'
86'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 4
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
24
Юрич
Станко
98
Ман
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Юрич СтанкоПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Моро РаульПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
История личных встреч
Парма
Тернана
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Инглезе Роберто
|3
|0.6
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.4
|Эстевес Науэль
|1
|0.2
|Ман Деннис
|1
|0.2
|Дель Прато Энрико
|1
|0.2
|Васкес Франко
|0
|0
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фавилли Андреа
|3
|0.6
|Партипило Антони
|1
|0.2
|Доннарумма Альфредо
|1
|0.2
|Кулибали Мамаду
|1
|0.2
|Коррадо Никколо
|1
|0.2
|Палумбо Антонио
|0
|0
|Мантовани Валерио
|0
|0
Карточки
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эстевес Науэль
|3
|0
|Бернабе Адриан
|2
|0
|Юрич Станко
|2
|0
|Кулибали Войо
|2
|0
|Ансальди Кристиан
|1
|0
|Васкес Франко
|1
|0
|Дель Прато Энрико
|1
|0
|Михэйлэ Валентин
|1
|0
|Валенти Лаутаро
|1
|0
|Бонни Анж-Йоан
|1
|0
|Alessandro Circati
|1
|0
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Палумбо Антонио
|2
|0
|Диаките Салим
|2
|0
|Соренсен Фредерик
|0
|1
|Пагера Фабрицио
|1
|0
|Ди Таккио Франческо
|1
|0
|Партипило Антони
|1
|0
|Фавилли Андреа
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Челли Алессандро III
|1
|0
|Капанни Габриэле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
6
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
8
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
2
25%
16-30
3
38%
1
13%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
13%
2
25%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Парма
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Дженоа - Парма 3:3 Парма - Козенца 1:0 Перуджа - Парма 0:0 Парма - Бари 2:2
Салернитана - Парма 0:2 Парма - Лечче 1:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Сампдория - Парма 1:1 Кротоне - Парма 0:1 Парма - Алессандрия 2:2 Перуджа - Парма 2:1 Парма - Асколи 0:1 Брешия - Парма 1:0 Парма - Комо 4:3 Козенца - Парма 1:3 Парма - Лечче 0:0 Виченца Виртус - Парма 0:1 Парма - Читтаделла 1:1 Парма - Реджина 1:1 Монца - Парма 1:1
Тернана
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Тернана - Козенца 1:1 Модена - Тернана 4:1 Тернана - Реджина 1:0 Асколи - Тернана 2:1
Кремонезе - Тернана 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Montevarchi - Тернана 0:4 Понтедера - Тернана 0:3 Асколи - Тернана 4:1 Тернана - Перуджа 1:0 Беневенто - Тернана 1:2 Тернана - Фрозиноне 4:4 Кротоне - Тернана 1:2 Тернана - Лечче 1:4 Читтаделла - Тернана 1:2 Тернана - Алессандрия 3:0 Комо - Тернана 1:1 Тернана - Козенца 2:0 Виченца Виртус - Тернана 3:1 Тернана - Порденоне 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|5
|4
|0
|1
|11 - 2
|12
|2.
|Брешия
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|3.
|Кальяри
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|Фрозиноне
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|5.
|Бари
|5
|2
|3
|0
|9 - 6
|9
|6.
|Дженоа
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|7.
|Асколи
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|Читтаделла
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|9.
|Козенца
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|10.
|Беневенто
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|11.
|Палермо
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|12.
|Тернана
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|13.
|Парма
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|14.
|Зюйдтироль
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|15.
|СПАЛ 2013
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|16.
|Венеция
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|17.
|Перуджа
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|18.
|Модена
|5
|1
|0
|4
|6 - 8
|3
|19.
|Комо
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|20.
|Пиза
|5
|0
|1
|4
|6 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Реджина
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|3.
|Фрозиноне
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Брешия
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Кальяри
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|Палермо
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|Асколи
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Тернана
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Парма
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|Перуджа
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|Зюйдтироль
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Козенца
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|СПАЛ 2013
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Модена
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|15.
|Беневенто
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|16.
|Дженоа
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|17.
|Бари
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|18.
|Комо
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Пиза
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|Венеция
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Реджина
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Дженоа
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|Брешия
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|5.
|Кальяри
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|6.
|Козенца
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|Беневенто
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|Венеция
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Асколи
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Фрозиноне
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|Тернана
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|12.
|Зюйдтироль
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|13.
|СПАЛ 2013
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Парма
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Читтаделла
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Комо
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Палермо
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Модена
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|19.
|Пиза
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|20.
|Перуджа
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Бари
|Walid Cheddira
|4
|0
|2
|2.
|Асколи
|Гондо Седрик
|4
|1
|0
|3.
|СПАЛ 2013
|Ла Мантия Андреа
|3
|0
|1
|4.
|Бари
|Антенуччи Мирко
|3
|1
|1
|5.
|Палермо
|Брунори Маттео
|3
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Козенца
|Флоренци Альдо
|3
|1
|2.
|Читтаделла
|Дель Фабро Дарио
|2
|1
|3.
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|2
|1
|4.
|Палермо
|Nicolo Valente
|2
|1
|5.
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|3
|0