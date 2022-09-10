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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023


Стадион:
Химки
0:0
Второй тайм: 77'
Крылья Советов
0'
71' Желтая карточка
Ежов Роман
72' Желтая карточка
Мирзов Резиуан
Магомедов попадает в штангу (вид...
Нереализованный пенальти Барача ...

Ход матча

46'
 
Хубулов Владимир
Соколов Артём
46'
Глушаков Денис
Камышев Илья
 
47'
 
Пиняев Сергей
Глушенков Максим
65'
Мирзов Резиуан
Кухарчук Илья
 
71'
 
Ежов Роман
72'
Мирзов Резиуан
 
Прогнозы 145
Химки 17.9% (26)
X 32.4% (47)
Крылья Советов 49.7% (72)
0
выиграет Крылья Советов, со счетом 1:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Химки
Ничья
Крылья Советов
4.28
3.96
4.15
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбола.Ру"
22
Лантратов
Илья
6
Тихий
Дмитрий
23
Волков
Захар
25
Филин
Александр
17
Зуев
Александр
20
Главчич
Неманья
97
Магомедов
Бутта
42
Гбане
Роман
Мори
21
Камышев
Илья
11
Ломовицкий
Александр
44
Кухарчук
Илья
1
Ломаев
Иван
4
Солдатенков
Александр
24
Евгеньев
Роман
44
Барач
Матео
23
Бейл
Гленн
5
Горшков
Юрий
10
Якуба
Денис
14
Коваленко
Александр
11
Ежов
Роман
18
Соколов
Артём
15
Глушенков
Максим
Химки
3-5-2
Крылья Советов
3-4-2-1

История личных встреч

Химки
Крылья Советов

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
200%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
2 победы 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

9.1%
9.1%
81.8%
1 победа 1 ничья 9 побед

История матчей

ПЛ
4:1
ТМК
3:7
ТМК
0:4
ПЛ
3:0
К
0:4
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Долгов Александр 4 0.44
Руденко Александр Александрович 2 0.22
Мирзов Резиуан 2 0.22
Ломовицкий Александр 1 0.11
Боженов Кирилл 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 4 0.44
Ежов Роман 2 0.22
Коваленко Александр 1 0.11
Якуба Денис 1 0.11
Шитов Владислав 1 0.11
Бейл Гленн 0 0
Горшков Юрий 0 0
Соколов Артём 0 0

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боженов Кирилл 3 0
Мирзов Резиуан 2 0
Ломовицкий Александр 2 0
Волков Захар 2 0
Чёрный Артур 2 0
Гбане Роман Мори 2 0
Идову Брайн 1 0
Тихий Дмитрий 1 0
Данилкин Егор 1 0
Камышев Илья 1 0
Руденко Александр Александрович 1 0
Долгов Александр 1 0
Садыгов Илья 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Солдатенков Александр 2 0
Ежов Роман 2 0
Коваленко Александр 1 0
Зотов Георгий 1 0
Бейл Гленн 1 0
Евгеньев Роман 1 0
Гапонов Илья 1 0
Глушенков Максим 1 0
Ломаев Иван 1 0
Витюгов Максим 1 0
Горшков Юрий 1 0
Хубулов Владимир 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
8
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
40%
3
38%
61-75
3
60%
1
13%
76-90

Пропущено

7
6
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
14%
3
50%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
5
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
10%
1
20%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
5
50%
0
0%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
1
10%
1
20%
76-90

Забито

9
10
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
4
44%
5
50%
61-75
3
33%
1
10%
76-90

Пропущено

17
11
12 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
12%
4
36%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
7
41%
1
9%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
1
6%
1
9%
61-75
3
18%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Оренбург - Химки 3:1 Химки - Краснодар 0:2 Сочи - Химки 4:1 Химки - Локомотив Москва 0:3
Химки - Ахмат 1:3 Торпедо Москва - Химки 1:3 Ростов - Химки 1:0 Химки - Пари НН 3:0 Химки - Зенит 1:1 Химки - Енисей 4:2 Химки - Сочи 0:0 Химки - Велес Москва 0:0 Химки - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Химки 1:0 Химки - Спартак Москва 2:1 Ростов - Химки 2:1 Зенит - Химки 1:0 Химки - Уфа 1:1 Химки - Крылья Советов 4:1 Пари НН - Химки 0:0
Крылья Советов
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Спартак Москва - Крылья Советов 1:0 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Факел 1:1
Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Зенит - Крылья Советов 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Урал - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Акрон 0:3 Рубин - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Химки - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Краснодар 2:0 Урал - Крылья Советов 0:1 Ростов - Крылья Советов 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 6 2 0 19 - 3 20
2. ЦСКА Москва Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
3. Краснодар Заявка 8 5 2 1 17 - 9 17
4. Спартак Москва Заявка 8 5 1 2 19 - 7 16
5. Сочи Заявка 9 5 1 3 16 - 15 16
6. Ростов Заявка 8 4 4 0 13 - 9 16
7. Динамо Москва Заявка 9 4 4 1 16 - 9 16
8. Ахмат Заявка 8 3 2 3 12 - 12 11
9. Крылья Советов 0:0 Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
10. Оренбург Заявка 8 3 0 5 12 - 18 9
11. Пари НН Заявка 8 2 3 3 13 - 15 9
12. Локомотив Москва Заявка 8 2 3 3 13 - 15 9
13. Химки 0:0 Заявка 9 2 2 5 10 - 16 8
14. Факел Заявка 8 0 4 4 10 - 19 4
15. Урал Заявка 8 0 1 7 2 - 17 1
16. Торпедо Москва Заявка 8 0 1 7 4 - 19 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2. ЦСКА Москва Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
3. Сочи Заявка 4 4 0 0 10 - 4 12
4. Динамо Москва Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
5. Краснодар Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
6. Оренбург Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
7. Ростов Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
8. Спартак Москва Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
9. Локомотив Москва Заявка 5 1 3 1 10 - 7 6
10. Пари НН Заявка 4 1 2 1 10 - 9 5
11. Ахмат Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
12. Химки 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
13. Факел Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
14. Крылья Советов 0:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
15. Торпедо Москва Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
16. Урал Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
2. Зенит Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
3. Ростов Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
4. Крылья Советов 0:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
5. Краснодар Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
6. Ахмат Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
7. Динамо Москва Заявка 4 1 2 1 8 - 7 5
8. ЦСКА Москва Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Сочи Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
10. Пари НН Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
11. Локомотив Москва Заявка 3 1 0 2 3 - 8 3
12. Химки 0:0 Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
13. Факел Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
14. Урал Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
15. Торпедо Москва Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
16. Оренбург Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Спартак Москва Промес Куинси 7 0 3
2. Краснодар Сперцян Эдуард 7 3 1
3. Сочи Нобоа Кристиан 7 5 1
4. Оренбург Сычевой Владимир 5 0 0
5. Ростов Комличенко Николай 5 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Урал Егорычев Андрей 3 1
2. Оренбург Сиваков Михаил 4 0
3. Урал Мишкич Даниэль 4 0
4. Ахмат Швец Антон 4 0
5. Сочи Макарчук Артём 4 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    77'
    Ломаев забрал мяч в руки, после чего пытался начать быструю контратаку своей команды, но ему помешал Волков, за что получил жёлтую карточку.
  • Замена
    76'
    Третья замена в составе "Крыльев Советов": вместо Дениса Якубы на поле вышел Максим Витюгов.
  • 75'
    Всё меньше времени остаётся до финального свистка. Меньше и сил остаётся у футболистов. Будет ли кто-то рисковать в концовке в стремлении вырвать победу?
  • 74'
    Спартак Гогниев уже также завёлся у кромки поля. Игорь Осинькин пока старается излучать спокойствие и уверенность.
  • Желтая карточка
    72'
    Мирзов также получил жёлтую карточку, но за споры, который был уверен, что Ежова надо было удалять.
  • Желтая карточка
    71'
    Всё-таки Ежов получил жёлтую карточку по решению Владимира Москалёва. Негодует игрок "Крыльев", а ведь должен радоваться, что остался на поле.
  • Видеоповтор
    70'
    Москалёв пошёл к монитору пересматривать повтор. Грубо играл Ежов и может быть удалён!
  • Травма, повреждение
    69'
    Филин пострадал в жёстком стыке с Ежовым, который в итоге также получил повреждение, жёстко приземлившись на газон.
  • Офсайд
    68'
    На правом фланге атаки штрафной удар заработали самарчане, и после подачи головой в падении пробивал Хубулов. Получилось неточно, но расстраиваться гостям не стоит, так как офсайд был зафиксирован.
  • Фол, нарушение
    67'
    Учащаются постепенно свистки Владимира Москалёва - растёт градус матча. Чувствуется, что обе команды хотят сегодня победить.
  • Угловой
    66'
    Угловой на левом фланге заработали химчане, но каких-либо дивидендов из этого стандартного положения извлечено не было.
  • Замена
    65'
    Вторая замена в составе "Химок": вместо Ильи Кухарчука на поле вышел Резиуан Мирзов.
  • Видеоповтор
    64'
    Долго судьи разбирают сложный эпизод. Бейл ударил соперника по ноге, которая находилась за пределами штрафной площади, но другой ногой Илья был в её пределах. Но в итоге было решено, что это не пенальти.
  • Видеоповтор
    63'
    Кухарчук пострадал в борьбе с Бейлом на левом фланге на линии штрафной площади. Видеоассистенты главного арбитра разбирают этот эпизод - возможно, это будет пенальти.
  • 62'
    Не идёт пока что игра и у Глушакова. Чувствуется, что не в лучшей форме Денис, который несколько дней не тренировался из-за небольшого повреждения.
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    • 61'
      Пока что ни одной жёлтой карточки в нашей встрече не было показано. Но игра действительно проходит корректно, без грубостей и каких-то конфликтов.
    • Судья
      60'
      Гбане отбросил мяч после свистка, не позволив соперникам быстро возобновить игру. Владимир Москалёв решил не наказывать химчанина жёлтой карточкой, ограничившись устным предупреждением.
    • 59'
      Попытались правым флангом быстрый контрвыпад провести самарчане, где активничал Ежов, но в итоге мяч от Романа вышел за лицевую линию поля.
    • Опасный момент
      58'
      ОПАСНО! После прострела Кухарчука слева из центра штрафной площади пробивали Гбане и Ломовицкий, но оба выстрела пришлись в защитника.
    • 57'
      Во втором тайме "Крылья" атакуют строго по левому флангу. Несмотря на это, химчанам никак не удаётся приспособиться и пресекать эти попытки ещё в зародыше.
    • Опасный момент
      56'
      Хубулов по левому флангу протащил мяч, сместился в центр вдоль линии штрафной площади и пробивал в ближний нижний угол, но немного промахнулся.
    • Угловой
      55'
      Ломовицкий далеко не лучшим образом выполнил подачу с углового, не сумев толком поднять мяч над землёй.
    • Опасный момент
      54'
      Правым флангом проникли в штрафную площадку хозяева поля и Кухарчук пытался протолкнуть мяч в ворота, но защитникам удалось в последний момент поставить блокшот - мяч срикошетил на угловой.
    • 53'
      Глушаков по центральной оси пытался выполнить проникающий вертикальный обостряющий пас, но внимательно на перехвате сыграли центральные защитники "Крыльев".
    • 52'
      Пиняев с левого края едва не убежал на ворота соперника, но в последний момент чисто в подкате против него сыграл Филин, после чего отскочивший мяч удалось накрыть Лантратову.
    • 51'
      Плотная борьба идёт сейчас в середине поля за территориальное преимущество. После перерыва обе команды стремятся играть первым номером.
    • Опасный момент
      50'
      Пиняев на скорости сместился с левого фланга в центр и наносил удар из-за пределов штрафной площади, но Лантратов всё видел и справился с угрозой, пусть и со второй попытки.
    • 49'
      Левым флангом химчане шли вперёд, где в борьбе с соперником падал Магомедов, но свисток судьи промолчал.
    • Замена
      48'
      Также одна замена произошла в составе "Химок": вместо Ильи Камышева встречу продолжает Денис Глушаков.
    • Замена
      47'
      Двойная замена в составе "Крыльев Советов": вместо Артёма Соколова и Максима Глушенкова на поле вышли Владимир Хубулов и Сергей Пиняев.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Первый тайм окончен! Без голов пока что на "Химки Арене".
    • Дополнительное время
      45'
      1 минута компенсирована.
    • 44'
      Глушаков уже начал разогреваться за кромкой поля. Не исключено, что он появится на поле уже сразу после перерыва. Магомедов, тем временем, снова пробил по воротам издали, но на этот раз был существенный промах.
    • 43'
      Волков достаточно рискованно сейчас решил показать свою технику у собственной штрафной площади, но в итоге всё-таки не потерял мяч под давлением Глушенкова.
    • 42'
      Глушенков в контратаке прорвался в штрафную площадку по левому краю, откуда пробивал под давлением соперника с левой ноги, но получилось слабовато и практически прямо в Лантратова.
    • 41'
      Левым флангом пытался обострить игру за счёт дриблинга Главчич, но в борьбе с соперником в итоге выпустил мяч за лицевую линию.
    • 40'
      Снова падает игровой ритм ближе к концовке первого тайма. Видимо, футболисты уже подустали.
    • 39'
      Ломаев вышел с мячом далеко за пределы штрафной площади с мячом, долго держал его у себя, но никто из соперников так и не решился вступить в прессинг на вратаря.
    • 38'
      На правый край штрафной площади прошла передача на ход Кухарчука, который под прессингом опекуна решил пробить по воротам с полного хода, но получилось несильно и неточно.
    • Опасный момент
      37'
      С правого фланга резкая диагональная подача прошла в штрафную площадку гостей, откуда головой сильно пробивал Камышев - мяч пролетел рядом с правым нижним углом ворот.
    • 36'
      Многие эксперты предрекали сегодня большое количество голов, но их пока нет. Хотя был уже нереализованный пенальти с одной стороны, и попадание в штангу - с другой.
    • 35'
      Бейл решил пробить по воротам из центральной зоны, заметив, что Лантратов далековато вышел из ворот, но весьма неточным получился этот удар.
    • 34'
      По центральной оси проходила контратака "Крыльев Советов" три в два, но Соколов не лучший пас задумал в штрафную площадку в направлении Глушенкова, который нарвался на корпус защитника, а мячом в итоге завладел Лантратов.
    • Опасный момент
      33'
      Подключившийся к атаке Тихий решил пальнуть по воротам соперника с дальней дистанции - получилось весьма плотно, но мяч всё-таки прошёл правее створа ворот.
    • 32'
      Магомедов сместился на правый фланг атаки хозяев, откуда выполнял подачу в район линии вратарской площади, но Евгеньев головой выбил игровой снаряд в поле.
    • 31'
      Правым флангом быструю контратаку провели гости, откуда следовала прострельная передача в район 112-метровой отметки, но мяч был перехвачен защитниками "Химок".
    • 30'
      3:3 - такова статистика по общему количеству ударом по воротам. В створ ворот было два попадания у самарчан, но Лантратов был хорош.
    • Травма, повреждение
      29'
      Барач получил столкновение в жёстком стыке с Гбане, поэтому необходимо остановить матч и дать возможность защитнику "Крыльев Советов" прийти в себя.
    • 28'
      Достаточно шумно стало на трибунах, попеременно мы слышим скандирования химкинских и самарских фанатов. Поприятней стала атмосфера, в сравнении с первыми минутами поединка.
    • 27'
      Глушенков в чужой штрафной площади пытался запрессинговать Лантратова, но вратарь хозяев хладнокровно убрал соперника на замахе.
    • 26'
      В новой атаке через центр "Химки" потеряли мяч, а при попытке ответного отбора фол был зафиксирован со стороны Кухарчука.
    • Штанга
      25'
      ОПАСНО! Магомедов из-за пределов штрафной площади теперь плотно пробивал с левой ноги, но штанга спасла ворота гостей из Самары.
    • 24'
      С левого фланга вошли химчане в чужую штрафную площадку, где пытались разыграть тонкую комбинацию, но мяч всё-таки был перехвачен защитниками "крылышек".
    • Опасный момент
      23'
      Магомедов с левого края сместился в центр и метров с 25 пробивал в дальний верхний угол, но мяч пролетел рядом с целью.
    • 22'
      Стоит отметить, что для Ильи Лантратова это был уже девятый отражённый пенальти в свитере "Химок". Более чем приличный показатель.
    • 21'
      Ломовицкий правым флангом протащил мяч в зону атаки Химок, откуда выполнял навес на дальнюю штангу, но там был только Бейл.
    • Угловой
      20'
      Угловой с левого фланга подали гости, мяч дошёл до дальнего края штрафной площади, откуда следовал удар по воротам, но не слишком сильно, что позволило Лантратову намертво мяч забрать.
    • Не забитый пенальти
      19'
      Лантратов! Барач с точки несильно пробил в левый нижний угол, но вратарь угадал направление удара и совершил спасение.
    • Фол, нарушение
      18'
      Быструю контратаку левым краем провели гости, прошла прострельная передача в штрафную площадку, где Тихий сразу не сумел выбить мяч в поле, после чего, засуетившись, врезал по ноге Горшкову.
    • Пенальти!
      17'
      ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "ХИМОК"!
    • 16'
      Небольшой фан-сектор самарских болельщиков активизировался на трибунах, принявшись скандировать: "Крылья, Крылья!"
    • 15'
      Через центральную ось хозяева поля развивали свою атаку, но Ломовицкий поскользнулся на подступах к штрафной площадке самарчан, из-за чего мяч был потерян.
    • 14'
      Денис Глушаков сегодня остался на скамейке запасных. Спартак Гогниев перед началом встречи рассказал, что на данный момент капитан "Химок" не способен играть все 90 минут.
    • 13'
      Эмоциональны оба тренера уже у кромки поля, давая различные подсказки своим подопечным. Требуют они своих подопечных действовать с максимальной самоотдачей.
    • 12'
      С левого фланга Магомедов сместился с мячом в центр и наносил плотный удар по чужим воротам, но выстрел на себя принял один из защитников "Крыльев".
    • 11'
      Поднялся на ноги Гбане, постепенно восстанавливая своё дыхание, так что он вернётся в игру в самое ближайшее время.
    • Травма, повреждение
      10'
      Гбане получил повреждение - попало ему мячом в солнечное сплетение. Надо остановить игру и позволить оказать медицинскую помощь парню.
    • 9'
      Левым флангом провели первую атаку хозяева поля, откуда прошла прострельная передача в штрафную площадку, но защитники "Крыльев" уверенно сработали на своих позициях.
    • 8'
      Завелись немногочисленные болельщики на трибунах, которые будут пытаться провоцировать футболистов на активные действия и обострение игры.
    • 7'
      Оба вратаря пока что совершенно без работы. Вся борьба проходит в районе центрального круга.
    • 6'
      А теперь уже нарушение правил в средней зоне зафиксировано со стороны химчан. Постепенно стартовый сумбур начинает стихать, вряд ли мы увидим высокий темп в ближайшее время.
    • Фол, нарушение
      5'
      В середине поля первый фол был совершён против Кухарчука. Небольшое повреждение даже получил полузащитник в борьбе за высоко летящий мяч.
    • 4'
      В первом тайме "Химкам" очень неудобно будет играть, так как солнце светит прямо в глаза подопечным Спартака Гогниева. Непросто будет в такой ситуации комбинировать и продвигаться вперёд.
    • 3'
      Немного сумбурно проходят первые минуты встречи. Химчанам удалось забрать мяч под свой контроль, но самарчане активно прессингуют, не позволяя сопернику спокойно развивать позиционные атаки.
    • 2'
      Снова мало болельщиков собралось на трибунах. Не радует такая атмосфера, не соответствующая статусу Премьер-лиги. Зато тренерам будет удобно доносить свои подсказки футболистам по ходу встречи.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Прогнозы на матч Химки 0:0 Крылья Советов

    Исход игры
    Химки
    17.9% (26)
    Ничья
    32.4% (47)
    Крылья Советов
    49.7% (72)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.86% (59)
    Меньше
    49.14% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    84.48% (98)
    Нет
    15.52% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Крылья Советов
    29.7% (43)
    1:1 Ничья
    27.6% (40)
    0:1 Крылья Советов
    6.2% (9)
    2:1 Химки
    6.2% (9)
    1:0 Химки
    3.4% (5)
    0:2 Крылья Советов
    1.4% (2)
    1:3 Крылья Советов
    1.4% (2)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
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