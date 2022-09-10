Стадион: Арена Химки
0:0
Второй тайм: 77'
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Ход матча
23
Волков
Захар
21
Камышев
Илья
44
Барач
Матео
23
Бейл
Гленн
10
Якуба
Денис
11
Ежов
Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Волков ЗахарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Камышев ИльяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
19 Чёрный АртурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Писарев Николай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Барач МатеоЗащитник
-
23 Бейл ГленнЗащитник
- Защитник
-
10 Якуба ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ежов РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
История личных встреч
Химки
Крылья Советов
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
200%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
2 победы 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
9.1%
9.1%
81.8%
1 победа 1 ничья 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Долгов Александр
|4
|0.44
|Руденко Александр Александрович
|2
|0.22
|Мирзов Резиуан
|2
|0.22
|Ломовицкий Александр
|1
|0.11
|Боженов Кирилл
|0
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушенков Максим
|4
|0.44
|Ежов Роман
|2
|0.22
|Коваленко Александр
|1
|0.11
|Якуба Денис
|1
|0.11
|Шитов Владислав
|1
|0.11
|Бейл Гленн
|0
|0
|Горшков Юрий
|0
|0
|Соколов Артём
|0
|0
Карточки
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боженов Кирилл
|3
|0
|Мирзов Резиуан
|2
|0
|Ломовицкий Александр
|2
|0
|Волков Захар
|2
|0
|Чёрный Артур
|2
|0
|Гбане Роман Мори
|2
|0
|Идову Брайн
|1
|0
|Тихий Дмитрий
|1
|0
|Данилкин Егор
|1
|0
|Камышев Илья
|1
|0
|Руденко Александр Александрович
|1
|0
|Долгов Александр
|1
|0
|Садыгов Илья
|1
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Солдатенков Александр
|2
|0
|Ежов Роман
|2
|0
|Коваленко Александр
|1
|0
|Зотов Георгий
|1
|0
|Бейл Гленн
|1
|0
|Евгеньев Роман
|1
|0
|Гапонов Илья
|1
|0
|Глушенков Максим
|1
|0
|Ломаев Иван
|1
|0
|Витюгов Максим
|1
|0
|Горшков Юрий
|1
|0
|Хубулов Владимир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
8
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
40%
3
38%
61-75
3
60%
1
13%
76-90
Пропущено
7
6
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
14%
3
50%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
33%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
5
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
10%
1
20%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
5
50%
0
0%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
1
10%
1
20%
76-90
Забито
9
10
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
4
44%
5
50%
61-75
3
33%
1
10%
76-90
Пропущено
17
11
12 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
12%
4
36%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
7
41%
1
9%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
1
6%
1
9%
61-75
3
18%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Химки
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Оренбург - Химки 3:1 Химки - Краснодар 0:2 Сочи - Химки 4:1 Химки - Локомотив Москва 0:3
Химки - Ахмат 1:3 Торпедо Москва - Химки 1:3 Ростов - Химки 1:0 Химки - Пари НН 3:0 Химки - Зенит 1:1 Химки - Енисей 4:2 Химки - Сочи 0:0 Химки - Велес Москва 0:0 Химки - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Химки 1:0 Химки - Спартак Москва 2:1 Ростов - Химки 2:1 Зенит - Химки 1:0 Химки - Уфа 1:1 Химки - Крылья Советов 4:1 Пари НН - Химки 0:0
Крылья Советов
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Спартак Москва - Крылья Советов 1:0 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Факел 1:1
Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Зенит - Крылья Советов 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Урал - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Акрон 0:3 Рубин - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Химки - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Краснодар 2:0 Урал - Крылья Советов 0:1 Ростов - Крылья Советов 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 3
|20
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|3.
|Краснодар
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 9
|17
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|19 - 7
|16
|5.
|Сочи
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 15
|16
|6.
|Ростов
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|13 - 9
|16
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 9
|16
|8.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|9.
|Крылья Советов
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|10.
|Оренбург
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|12 - 18
|9
|11.
|Пари НН
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|12.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|13.
|Химки
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|14.
|Факел
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|10 - 19
|4
|15.
|Урал
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|2 - 17
|1
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 19
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|3.
|Сочи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|5.
|Краснодар
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|6.
|Оренбург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|7.
|Ростов
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|10 - 7
|6
|10.
|Пари НН
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 9
|5
|11.
|Ахмат
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|Химки
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|13.
|Факел
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|14.
|Крылья Советов
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|2.
|Зенит
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|3.
|Ростов
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|4.
|Крылья Советов
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|5.
|Краснодар
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|6.
|Ахмат
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 7
|5
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Сочи
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|10.
|Пари НН
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|12.
|Химки
|0:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|13.
|Факел
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|14.
|Урал
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|16.
|Оренбург
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Спартак Москва
|Промес Куинси
|7
|0
|3
|2.
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|7
|3
|1
|3.
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|7
|5
|1
|4.
|Оренбург
|Сычевой Владимир
|5
|0
|0
|5.
|Ростов
|Комличенко Николай
|5
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Урал
|Егорычев Андрей
|3
|1
|2.
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|4
|0
|3.
|Урал
|Мишкич Даниэль
|4
|0
|4.
|Ахмат
|Швец Антон
|4
|0
|5.
|Сочи
|Макарчук Артём
|4
|0
Прогнозы на матч Химки 0:0 Крылья Советов
Исход игры
Химки
17.9% (26)
Ничья
32.4% (47)
Крылья Советов
49.7% (72)
Тотал 2.5
Больше
50.86% (59)
Меньше
49.14% (57)
Обе команды забьют
Да
84.48% (98)
Нет
15.52% (18)
Популярный счёт
1:2 Крылья Советов
29.7% (43)
1:1 Ничья
27.6% (40)
0:1 Крылья Советов
6.2% (9)
2:1 Химки
6.2% (9)
1:0 Химки
3.4% (5)
0:2 Крылья Советов
1.4% (2)
1:3 Крылья Советов
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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