Москалёв пошёл к монитору пересматривать повтор. Грубо играл Ежов и может быть удалён!

Всё-таки Ежов получил жёлтую карточку по решению Владимира Москалёва. Негодует игрок "Крыльев", а ведь должен радоваться, что остался на поле.

Мирзов также получил жёлтую карточку, но за споры, который был уверен, что Ежова надо было удалять.

Спартак Гогниев уже также завёлся у кромки поля. Игорь Осинькин пока старается излучать спокойствие и уверенность.

Всё меньше времени остаётся до финального свистка. Меньше и сил остаётся у футболистов. Будет ли кто-то рисковать в концовке в стремлении вырвать победу?

Ломаев забрал мяч в руки, после чего пытался начать быструю контратаку своей команды, но ему помешал Волков, за что получил жёлтую карточку.

Не идёт пока что игра и у Глушакова. Чувствуется, что не в лучшей форме Денис, который несколько дней не тренировался из-за небольшого повреждения.

Кухарчук пострадал в борьбе с Бейлом на левом фланге на линии штрафной площади. Видеоассистенты главного арбитра разбирают этот эпизод - возможно, это будет пенальти.

Долго судьи разбирают сложный эпизод. Бейл ударил соперника по ноге, которая находилась за пределами штрафной площади, но другой ногой Илья был в её пределах. Но в итоге было решено, что это не пенальти.

Угловой на левом фланге заработали химчане, но каких-либо дивидендов из этого стандартного положения извлечено не было.

На правом фланге атаки штрафной удар заработали самарчане, и после подачи головой в падении пробивал Хубулов. Получилось неточно, но расстраиваться гостям не стоит, так как офсайд был зафиксирован.

Филин пострадал в жёстком стыке с Ежовым, который в итоге также получил повреждение, жёстко приземлившись на газон.

Пиняев с левого края едва не убежал на ворота соперника, но в последний момент чисто в подкате против него сыграл Филин, после чего отскочивший мяч удалось накрыть Лантратову.

Глушаков по центральной оси пытался выполнить проникающий вертикальный обостряющий пас, но внимательно на перехвате сыграли центральные защитники "Крыльев".

Правым флангом проникли в штрафную площадку хозяева поля и Кухарчук пытался протолкнуть мяч в ворота, но защитникам удалось в последний момент поставить блокшот - мяч срикошетил на угловой.

Ломовицкий далеко не лучшим образом выполнил подачу с углового, не сумев толком поднять мяч над землёй.

Хубулов по левому флангу протащил мяч, сместился в центр вдоль линии штрафной площади и пробивал в ближний нижний угол, но немного промахнулся.

Во втором тайме "Крылья" атакуют строго по левому флангу. Несмотря на это, химчанам никак не удаётся приспособиться и пресекать эти попытки ещё в зародыше.

ОПАСНО! После прострела Кухарчука слева из центра штрафной площади пробивали Гбане и Ломовицкий, но оба выстрела пришлись в защитника.

Попытались правым флангом быстрый контрвыпад провести самарчане, где активничал Ежов, но в итоге мяч от Романа вышел за лицевую линию поля.

Гбане отбросил мяч после свистка, не позволив соперникам быстро возобновить игру. Владимир Москалёв решил не наказывать химчанина жёлтой карточкой, ограничившись устным предупреждением.

Пока что ни одной жёлтой карточки в нашей встрече не было показано. Но игра действительно проходит корректно, без грубостей и каких-то конфликтов.

Двойная замена в составе "Крыльев Советов": вместо Артёма Соколова и Максима Глушенкова на поле вышли Владимир Хубулов и Сергей Пиняев.

Левым флангом химчане шли вперёд, где в борьбе с соперником падал Магомедов, но свисток судьи промолчал.

Пиняев на скорости сместился с левого фланга в центр и наносил удар из-за пределов штрафной площади, но Лантратов всё видел и справился с угрозой, пусть и со второй попытки.

Плотная борьба идёт сейчас в середине поля за территориальное преимущество. После перерыва обе команды стремятся играть первым номером.

Первый тайм

— Первый тайм окончен! Без голов пока что на "Химки Арене".

45' 1 минута компенсирована.

44' Глушаков уже начал разогреваться за кромкой поля. Не исключено, что он появится на поле уже сразу после перерыва. Магомедов, тем временем, снова пробил по воротам издали, но на этот раз был существенный промах.

43' Волков достаточно рискованно сейчас решил показать свою технику у собственной штрафной площади, но в итоге всё-таки не потерял мяч под давлением Глушенкова.

42' Глушенков в контратаке прорвался в штрафную площадку по левому краю, откуда пробивал под давлением соперника с левой ноги, но получилось слабовато и практически прямо в Лантратова.

41' Левым флангом пытался обострить игру за счёт дриблинга Главчич, но в борьбе с соперником в итоге выпустил мяч за лицевую линию.

40' Снова падает игровой ритм ближе к концовке первого тайма. Видимо, футболисты уже подустали.

39' Ломаев вышел с мячом далеко за пределы штрафной площади с мячом, долго держал его у себя, но никто из соперников так и не решился вступить в прессинг на вратаря.

38' На правый край штрафной площади прошла передача на ход Кухарчука, который под прессингом опекуна решил пробить по воротам с полного хода, но получилось несильно и неточно.

37' С правого фланга резкая диагональная подача прошла в штрафную площадку гостей, откуда головой сильно пробивал Камышев - мяч пролетел рядом с правым нижним углом ворот.

36' Многие эксперты предрекали сегодня большое количество голов, но их пока нет. Хотя был уже нереализованный пенальти с одной стороны, и попадание в штангу - с другой.

35' Бейл решил пробить по воротам из центральной зоны, заметив, что Лантратов далековато вышел из ворот, но весьма неточным получился этот удар.

34' По центральной оси проходила контратака "Крыльев Советов" три в два, но Соколов не лучший пас задумал в штрафную площадку в направлении Глушенкова, который нарвался на корпус защитника, а мячом в итоге завладел Лантратов.

33' Подключившийся к атаке Тихий решил пальнуть по воротам соперника с дальней дистанции - получилось весьма плотно, но мяч всё-таки прошёл правее створа ворот.

32' Магомедов сместился на правый фланг атаки хозяев, откуда выполнял подачу в район линии вратарской площади, но Евгеньев головой выбил игровой снаряд в поле.

31' Правым флангом быструю контратаку провели гости, откуда следовала прострельная передача в район 112-метровой отметки, но мяч был перехвачен защитниками "Химок".

30' 3:3 - такова статистика по общему количеству ударом по воротам. В створ ворот было два попадания у самарчан, но Лантратов был хорош.

29' Барач получил столкновение в жёстком стыке с Гбане, поэтому необходимо остановить матч и дать возможность защитнику "Крыльев Советов" прийти в себя.

28' Достаточно шумно стало на трибунах, попеременно мы слышим скандирования химкинских и самарских фанатов. Поприятней стала атмосфера, в сравнении с первыми минутами поединка.

27' Глушенков в чужой штрафной площади пытался запрессинговать Лантратова, но вратарь хозяев хладнокровно убрал соперника на замахе.

26' В новой атаке через центр "Химки" потеряли мяч, а при попытке ответного отбора фол был зафиксирован со стороны Кухарчука.

25' ОПАСНО! Магомедов из-за пределов штрафной площади теперь плотно пробивал с левой ноги, но штанга спасла ворота гостей из Самары.

24' С левого фланга вошли химчане в чужую штрафную площадку, где пытались разыграть тонкую комбинацию, но мяч всё-таки был перехвачен защитниками "крылышек".

23' Магомедов с левого края сместился в центр и метров с 25 пробивал в дальний верхний угол, но мяч пролетел рядом с целью.

22' Стоит отметить, что для Ильи Лантратова это был уже девятый отражённый пенальти в свитере "Химок". Более чем приличный показатель.

21' Ломовицкий правым флангом протащил мяч в зону атаки Химок, откуда выполнял навес на дальнюю штангу, но там был только Бейл.

20' Угловой с левого фланга подали гости, мяч дошёл до дальнего края штрафной площади, откуда следовал удар по воротам, но не слишком сильно, что позволило Лантратову намертво мяч забрать.

19' Лантратов! Барач с точки несильно пробил в левый нижний угол, но вратарь угадал направление удара и совершил спасение.

18' Быструю контратаку левым краем провели гости, прошла прострельная передача в штрафную площадку, где Тихий сразу не сумел выбить мяч в поле, после чего, засуетившись, врезал по ноге Горшкову.

17' ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "ХИМОК"!

16' Небольшой фан-сектор самарских болельщиков активизировался на трибунах, принявшись скандировать: "Крылья, Крылья!"

15' Через центральную ось хозяева поля развивали свою атаку, но Ломовицкий поскользнулся на подступах к штрафной площадке самарчан, из-за чего мяч был потерян.

14' Денис Глушаков сегодня остался на скамейке запасных. Спартак Гогниев перед началом встречи рассказал, что на данный момент капитан "Химок" не способен играть все 90 минут.

13' Эмоциональны оба тренера уже у кромки поля, давая различные подсказки своим подопечным. Требуют они своих подопечных действовать с максимальной самоотдачей.

12' С левого фланга Магомедов сместился с мячом в центр и наносил плотный удар по чужим воротам, но выстрел на себя принял один из защитников "Крыльев".

11' Поднялся на ноги Гбане, постепенно восстанавливая своё дыхание, так что он вернётся в игру в самое ближайшее время.

10' Гбане получил повреждение - попало ему мячом в солнечное сплетение. Надо остановить игру и позволить оказать медицинскую помощь парню.

9' Левым флангом провели первую атаку хозяева поля, откуда прошла прострельная передача в штрафную площадку, но защитники "Крыльев" уверенно сработали на своих позициях.

8' Завелись немногочисленные болельщики на трибунах, которые будут пытаться провоцировать футболистов на активные действия и обострение игры.

7' Оба вратаря пока что совершенно без работы. Вся борьба проходит в районе центрального круга.

6' А теперь уже нарушение правил в средней зоне зафиксировано со стороны химчан. Постепенно стартовый сумбур начинает стихать, вряд ли мы увидим высокий темп в ближайшее время.

5' В середине поля первый фол был совершён против Кухарчука. Небольшое повреждение даже получил полузащитник в борьбе за высоко летящий мяч.

4' В первом тайме "Химкам" очень неудобно будет играть, так как солнце светит прямо в глаза подопечным Спартака Гогниева. Непросто будет в такой ситуации комбинировать и продвигаться вперёд.

3' Немного сумбурно проходят первые минуты встречи. Химчанам удалось забрать мяч под свой контроль, но самарчане активно прессингуют, не позволяя сопернику спокойно развивать позиционные атаки.

2' Снова мало болельщиков собралось на трибунах. Не радует такая атмосфера, не соответствующая статусу Премьер-лиги. Зато тренерам будет удобно доносить свои подсказки футболистам по ходу встречи.