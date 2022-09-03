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РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023


Стадион:
Химки
 
Позже
Крылья Советов
Прогнозы 40
Химки 27.5% (11)
X 35% (14)
Крылья Советов 37.5% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Химки
Ничья
Крылья Советов
3.30
3.66
3.25
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Химки
Крылья Советов

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
200%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
2 победы 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

9.1%
9.1%
81.8%
1 победа 1 ничья 9 побед

История матчей

ПЛ
4:1
ТМК
3:7
ТМК
0:4
ПЛ
3:0
К
0:4
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Долгов Александр 4 0.5
Руденко Александр Александрович 2 0.25
Мирзов Резиуан 2 0.25
Ломовицкий Александр 1 0.13
Боженов Кирилл 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 4 0.5
Ежов Роман 2 0.25
Коваленко Александр 1 0.13
Якуба Денис 1 0.13
Шитов Владислав 1 0.13
Бейл Гленн 0 0
Горшков Юрий 0 0
Соколов Артём 0 0

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боженов Кирилл 3 0
Мирзов Резиуан 2 0
Ломовицкий Александр 2 0
Волков Захар 2 0
Чёрный Артур 2 0
Гбане Роман Мори 2 0
Идову Брайн 1 0
Тихий Дмитрий 1 0
Данилкин Егор 1 0
Камышев Илья 1 0
Руденко Александр Александрович 1 0
Долгов Александр 1 0
Садыгов Илья 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Солдатенков Александр 2 0
Ежов Роман 2 0
Коваленко Александр 1 0
Зотов Георгий 1 0
Бейл Гленн 1 0
Евгеньев Роман 1 0
Гапонов Илья 1 0
Глушенков Максим 1 0
Ломаев Иван 1 0
Витюгов Максим 1 0
Горшков Юрий 1 0
Хубулов Владимир 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
8
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
40%
3
38%
61-75
3
60%
1
13%
76-90

Пропущено

7
6
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
14%
3
50%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
5
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
10%
1
20%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
5
50%
0
0%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
1
10%
1
20%
76-90

Забито

9
10
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
4
44%
5
50%
61-75
3
33%
1
10%
76-90

Пропущено

17
11
12 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
12%
4
36%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
7
41%
1
9%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
1
6%
1
9%
61-75
3
18%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Оренбург - Химки 3:1 Химки - Краснодар 0:2 Сочи - Химки 4:1 Химки - Локомотив Москва 0:3
Химки - Ахмат 1:3 Торпедо Москва - Химки 1:3 Ростов - Химки 1:0 Химки - Пари НН 3:0 Химки - Зенит 1:1 Химки - Енисей 4:2 Химки - Сочи 0:0 Химки - Велес Москва 0:0 Химки - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Химки 1:0 Химки - Спартак Москва 2:1 Ростов - Химки 2:1 Зенит - Химки 1:0 Химки - Уфа 1:1 Химки - Крылья Советов 4:1 Пари НН - Химки 0:0
Крылья Советов
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Спартак Москва - Крылья Советов 1:0 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Факел 1:1
Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Зенит - Крылья Советов 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Урал - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Акрон 0:3 Рубин - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Химки - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Краснодар 2:0 Урал - Крылья Советов 0:1 Ростов - Крылья Советов 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 6 2 0 19 - 3 20
2. ЦСКА Москва Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
3. Краснодар Заявка 8 5 2 1 17 - 9 17
4. Ростов Заявка 8 4 4 0 13 - 9 16
5. Динамо Москва Заявка 8 4 4 0 15 - 7 16
6. Спартак Москва Заявка 8 5 1 2 19 - 7 16
7. Сочи Заявка 8 4 1 3 14 - 14 13
8. Ахмат Заявка 8 3 2 3 12 - 12 11
9. Крылья Советов Заявка 8 2 3 3 9 - 12 9
10. Локомотив Москва Заявка 8 2 3 3 13 - 15 9
11. Оренбург Заявка 8 3 0 5 12 - 18 9
12. Пари НН Заявка 8 2 3 3 13 - 15 9
13. Химки Заявка 8 2 1 5 10 - 16 7
14. Факел Заявка 8 0 4 4 10 - 19 4
15. Урал Заявка 8 0 1 7 2 - 17 1
16. Торпедо Москва Заявка 8 0 1 7 4 - 19 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2. ЦСКА Москва Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
3. Динамо Москва Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
4. Краснодар Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
5. Сочи Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
6. Оренбург Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
7. Ростов Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
8. Спартак Москва Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
9. Локомотив Москва Заявка 5 1 3 1 10 - 7 6
10. Пари НН Заявка 4 1 2 1 10 - 9 5
11. Ахмат Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
12. Химки Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Факел Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
14. Крылья Советов Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
15. Торпедо Москва Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
16. Урал Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
2. Зенит Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
3. Ростов Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
4. Краснодар Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
5. Крылья Советов Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
6. Ахмат Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
7. Динамо Москва Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
8. ЦСКА Москва Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Сочи Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
10. Пари НН Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
11. Локомотив Москва Заявка 3 1 0 2 3 - 8 3
12. Химки Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
13. Факел Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
14. Урал Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
15. Торпедо Москва Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
16. Оренбург Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 сентября 2022, осталось 2 дня 7 часов 41 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Химки 27.5% (11)
    X 35% (14)
    Крылья Советов 37.5% (15)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Химки
    Ничья
    Крылья Советов
    3.30
    3.66
    3.25
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Химки - Крылья Советов онлайн

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    Прогнозы на матч Химки - Крылья Советов

    Исход игры
    Химки
    27.5% (11)
    Ничья
    35% (14)
    Крылья Советов
    37.5% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.24% (16)
    Меньше
    56.76% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    75.68% (28)
    Нет
    24.32% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30% (12)
    1:2 Крылья Советов
    22.5% (9)
    2:1 Химки
    10% (4)
    0:1 Крылья Советов
    10% (4)
    1:0 Химки
    7.5% (3)
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    Химки
    Крылья Советов
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