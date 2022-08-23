Стадион: Корнелья-Эль Прат
История личных встреч
Эспаньол
Севилья
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
24 матча
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед
Первый тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 15 побед
32 матча
15.6%
21.9%
62.5%
5 побед 7 ничьих 20 побед
Первый тайм
15.6%
37.5%
46.9%
5 побед 12 ничьих 15 побед
Второй тайм
18.8%
34.4%
46.8%
6 побед 11 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|2 (1)
|0.5
|Брайтвайт Мартин
|1
|0.25
|Эспозито Эду
|1
|0.25
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рекик Карим
|1
|0.25
|Торрес Оливер
|1
|0.25
|Мир Рафа
|1
|0.25
|Гомес Алехандро
|0
|0
|Теллес Алекс
|0
|0
Карточки
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хиль Оскар II
|2
|0
|Лекомт Бенжамен
|0
|1
|Серхи Гомес
|0
|1
|Гомес Даниэль
|1
|0
|Диего Мартинез
|1
|0
|Кабрера Леандро
|1
|0
|Оливан Бриан
|1
|0
|Винисиус Соуза
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иско Аларкон
|2
|0
|Кармона Хосе Анхель
|2
|0
|Акунья Маркос
|0
|1
|Гомес Алехандро
|1
|0
|Навас Хесус
|1
|0
|Фернандо Режес
|1
|0
|Дилейни Томас
|1
|0
|Ламела Эрик
|1
|0
|Окампос Лукас
|1
|0
|Рекик Карим
|1
|0
|Теллес Алекс
|1
|0
|Хордан Хоан
|1
|0
|Монтьель Гонсало
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Ромеро Иван
|1
|0
|Хулен Лопетеги
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
100%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Эспаньол
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Атлетик Б - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Сельта - Эспаньол 2:2
Наполи - Эспаньол 0:0 Брайтон - Эспаньол 5:1 Эспаньол - Линенсе 0:1 Эспаньол - Лилль 2:0 Эспаньол - Лас-Пальмас 0:0 Эспаньол - Монпелье 2:0 Гранада - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Валенсия 1:1 Алавес - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Осасуна 1:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Эспаньол - Райо Вальекано 0:1 Атлетико М - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Мальорка 1:0
Севилья
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Севилья - Манчестер Сити 0:4 Севилья - Барселона 0:3 Альмерия - Севилья 2:1 Севилья - Вальядолид 1:1
Осасуна - Севилья 2:1 Севилья - Кадис 1:0 Лестер - Севилья 1:0 Арсенал - Севилья 6:0 Севилья - Анже 6:0 Тоттенхэм - Севилья 1:1 Севилья - Атлетик Б 1:0 Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Мальорка 0:0 Вильярреал - Севилья 1:1 Севилья - Кадис 1:1 Леванте - Севилья 2:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Севилья - Гранада 4:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 4
|12
|2.
|Барселона
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 1
|10
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 0
|10
|4.
|Бетис
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|5.
|Осасуна
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|8.
|Сельта
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|10.
|Валенсия
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 3
|6
|11.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|12.
|Жирона
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|Альмерия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 8
|4
|17.
|Севилья
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|18.
|Эльче
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|1
|19.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
|20.
|Кадис
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Осасуна
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Бетис
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Валенсия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|4.
|Барселона
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|6.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|8.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Жирона
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|Альмерия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Мальорка
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Эльче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Севилья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|16.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|Кадис
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|Барселона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|6.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|10.
|Сельта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Бетис
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Альмерия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Жирона
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|15.
|Валенсия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Осасуна
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Севилья
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|18.
|Кадис
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
|20.
|Эльче
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
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Прогнозы на матч Эспаньол - Севилья
Исход игры
Эспаньол
12.9% (4)
Ничья
32.3% (10)
Севилья
54.8% (17)
Тотал 2.5
Больше
45.16% (14)
Меньше
54.84% (17)
Обе команды забьют
Да
77.42% (24)
Нет
22.58% (7)
Популярный счёт
1:2 Севилья
38.7% (12)
1:1 Ничья
32.3% (10)
1:0 Эспаньол
9.7% (3)
0:1 Севилья
9.7% (3)
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