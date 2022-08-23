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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023


Стадион:
Эспаньол
 
Позже
Севилья
Прогнозы 31
Эспаньол 12.9% (4)
X 32.3% (10)
Севилья 54.8% (17)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Эспаньол
Ничья
Севилья
3.15
3.40
2.60
Все Коэффициенты

История личных встреч

Эспаньол
Севилья

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

24 матча

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 15 побед

32 матча

15.6%
21.9%
62.5%
5 побед 7 ничьих 20 побед

Первый тайм

15.6%
37.5%
46.9%
5 побед 12 ничьих 15 побед

Второй тайм

18.8%
34.4%
46.8%
6 побед 11 ничьих 15 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:2
П
0:1
П
2:1
П
0:3
П
1:1
П
3:1
П
6:4
П
1:0
П
2:0
П
3:2
КК
1:0
КК
3:1
П
1:2
П
4:1
П
1:3
П
3:0
П
2:2
КК
0:3
КК
3:1
П
1:1
П
0:0
ТМС
5:0
П
2:3
П
1:2
П
2:0
П
0:0
П
0:2
П
2:0
ПД
2:4

Бомбардиры внутри турнира

Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 2 (1) 0.5
Брайтвайт Мартин 1 0.25
Эспозито Эду 1 0.25
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рекик Карим 1 0.25
Торрес Оливер 1 0.25
Мир Рафа 1 0.25
Гомес Алехандро 0 0
Теллес Алекс 0 0

Карточки

Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хиль Оскар II 2 0
Лекомт Бенжамен 0 1
Серхи Гомес 0 1
Гомес Даниэль 1 0
Диего Мартинез 1 0
Кабрера Леандро 1 0
Оливан Бриан 1 0
Винисиус Соуза 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иско Аларкон 2 0
Кармона Хосе Анхель 2 0
Акунья Маркос 0 1
Гомес Алехандро 1 0
Навас Хесус 1 0
Фернандо Режес 1 0
Дилейни Томас 1 0
Ламела Эрик 1 0
Окампос Лукас 1 0
Рекик Карим 1 0
Теллес Алекс 1 0
Хордан Хоан 1 0
Монтьель Гонсало 1 0
Мир Рафа 1 0
Ромеро Иван 1 0
Хулен Лопетеги 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
100%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Эспаньол
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Атлетик Б - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Сельта - Эспаньол 2:2
Наполи - Эспаньол 0:0 Брайтон - Эспаньол 5:1 Эспаньол - Линенсе 0:1 Эспаньол - Лилль 2:0 Эспаньол - Лас-Пальмас 0:0 Эспаньол - Монпелье 2:0 Гранада - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Валенсия 1:1 Алавес - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Осасуна 1:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Эспаньол - Райо Вальекано 0:1 Атлетико М - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Мальорка 1:0
Севилья
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Севилья - Манчестер Сити 0:4 Севилья - Барселона 0:3 Альмерия - Севилья 2:1 Севилья - Вальядолид 1:1
Осасуна - Севилья 2:1 Севилья - Кадис 1:0 Лестер - Севилья 1:0 Арсенал - Севилья 6:0 Севилья - Анже 6:0 Тоттенхэм - Севилья 1:1 Севилья - Атлетик Б 1:0 Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Мальорка 0:0 Вильярреал - Севилья 1:1 Севилья - Кадис 1:1 Леванте - Севилья 2:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Севилья - Гранада 4:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 4 4 0 0 11 - 4 12
2. Барселона Заявка 4 3 1 0 11 - 1 10
3. Вильярреал Заявка 4 3 1 0 9 - 0 10
4. Бетис Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
5. Осасуна Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
6. Атлетик Б Заявка 4 2 1 1 5 - 1 7
7. Атлетико М Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
8. Сельта Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
9. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
10. Валенсия Заявка 4 2 0 2 6 - 3 6
11. Мальорка Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
12. Жирона Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
13. Альмерия Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
15. Эспаньол Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
16. Вальядолид Заявка 4 1 1 2 2 - 8 4
17. Севилья Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
18. Эльче Заявка 4 0 1 3 1 - 9 1
19. Хетафе Заявка 4 0 1 3 2 - 11 1
20. Кадис Заявка 4 0 0 4 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Осасуна Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Бетис Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Валенсия Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Барселона Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
5. Атлетик Б Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
6. Сельта Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
7. Вильярреал Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
8. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Жирона Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
10. Вальядолид Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
11. Альмерия Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Мальорка Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Эльче Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Севилья Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
15. Хетафе Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
16. Реал Сосьедад Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Райо Вальекано Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Атлетико М Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Эспаньол Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20. Кадис Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
2. Вильярреал Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
3. Атлетико М Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
4. Барселона Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
5. Реал Сосьедад Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
6. Мальорка Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7. Райо Вальекано Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Эспаньол Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Атлетик Б Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
10. Сельта Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Бетис Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Альмерия Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Жирона Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Вальядолид Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
15. Валенсия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Осасуна Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Севилья Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
18. Кадис Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
19. Хетафе Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
20. Эльче Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
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  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эспаньол - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 сентября 2022, осталось 2 дня 9 часов 56 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 31
    Эспаньол 12.9% (4)
    X 32.3% (10)
    Севилья 54.8% (17)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эспаньол
    Ничья
    Севилья
    3.15
    3.40
    2.60
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Эспаньол - Севилья

    Исход игры
    Эспаньол
    12.9% (4)
    Ничья
    32.3% (10)
    Севилья
    54.8% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.16% (14)
    Меньше
    54.84% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    77.42% (24)
    Нет
    22.58% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Севилья
    38.7% (12)
    1:1 Ничья
    32.3% (10)
    1:0 Эспаньол
    9.7% (3)
    0:1 Севилья
    9.7% (3)
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