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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023


Стадион:
Перуджа
1:0
Конец матча
Асколи
0'
18' Желтая карточка
Бартоломей Паоло
1:0
42' Гол
Стриццоло Лука
45' Желтая карточка
Беллучи Джузеппе
51' Желтая карточка
Донати Франческо
67' Желтая карточка
Джоване Самуэль
77' Желтая карточка
Пас Йеферсон
90' Желтая карточка
Эрамо Мирко
90'+7
1
Гори
Стефано
97
Сгарби
Филиппо
21
Курадо
Маркос
15
Дель
Орко
Кристиан
24
Касасола
Тиаго
17
Пас
Йеферсон
13
Луперини
Грегорио
16
Бартоломей
Паоло
25
Санторо
Симоне
18
Ди
Кармине
Самуэль
41
Стриццоло
Лука
46
Бауман
Ноам
20
Донати
Франческо
33
Боттегин
Эрик
55
Беллучи
Джузеппе
54
Фаласко
Никола
18
Коллоколо
Микеле
77
Бюхель
Марсель
27
Эрамо
Мирко
23
Фальцерано
Марчелло
15
Гондо
Седрик
26
Бидуи
Софьян
Перуджа
3-5-2
Асколи
4-3-3

История личных встреч

Перуджа
Асколи

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед

16 матчей

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

СB
0:1
СB
2:3
К
1:4
СB
0:1
СB
1:1
СB
0:3
СB
2:0
СB
2:2
СB
1:0
СB
0:0
СB
2:2
СB
0:2
СB
1:0
ППД
0:1
ППД
3:2
К
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стриццоло Лука 2 0.4
Луперини Грегорио 1 0.2
Касасола Тиаго 0 0
Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гондо Седрик 4 (1) 0.8
Боттегин Эрик 1 0.2
Коллоколо Микеле 1 0.2
Калигара Фабрицио 0 0
Бидуи Софьян 0 0

Карточки

Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дель Орко Кристиан 3 0
Сгарби Филиппо 1 1
Мелькьорри Федерико 2 0
Курадо Маркос 2 0
Куан Кристиан 2 0
Лизи Франческо 0 1
Бартоломей Паоло 1 0
Касасола Тиаго 1 0
Оливьери Марко 1 0
Пас Йеферсон 1 0
Вулич Милош 1 0
Ианнони Эдоардо 1 0
Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гондо Седрик 3 0
Калигара Фабрицио 1 1
Беллучи Джузеппе 2 0
Леали Никола 2 0
Донати Франческо 2 0
Боттегин Эрик 1 0
Сальви Алессандро 1 0
Эрамо Мирко 1 0
Фаласко Никола 1 0
Чичиретти Амато 1 0
Джоване Самуэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
67%
2
33%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Перуджа
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Брешия - Перуджа 2:1 Перуджа - Бари 1:3 Перуджа - Парма 0:0 Палермо - Перуджа 2:0
Кальяри - Перуджа 3:2 Перуджа - Римини 2:0 Перуджа - Наполи 1:4 Брешия - Перуджа 3:2 Перуджа - Монца 1:0 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Парма 2:1 Виченца Виртус - Перуджа 1:2 Перуджа - Пиза 1:1 Читтаделла - Перуджа 0:0 Кротоне - Перуджа 1:1 Перуджа - Комо 0:1 Перуджа - СПАЛ 2013 1:1 Реджина - Перуджа 0:1 Перуджа - Лечче 1:1 Брешия - Перуджа 2:1
Асколи
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Асколи - Читтаделла 0:0 Палермо - Асколи 2:3 Асколи - СПАЛ 2013 1:1 Асколи - Тернана 2:1
Венеция - Асколи 2:3 Реканатезе - Асколи 1:4 Рома - Асколи 0:1 Асколи - Беневенто 0:1 Асколи - Тернана 4:1 Кремонезе - Асколи 0:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Парма - Асколи 0:1 Асколи - Реджина 2:0 Монца - Асколи 2:0 Асколи - Порденоне 1:0 Виченца Виртус - Асколи 2:0 Асколи - Пиза 2:0 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Асколи - Фрозиноне 1:1 Лечче - Асколи 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 5 4 0 1 11 - 2 12
2. Брешия 5 4 0 1 8 - 5 12
3. Кальяри 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Фрозиноне 5 3 0 2 7 - 3 9
5. Бари 5 2 3 0 9 - 6 9
6. Дженоа 5 2 2 1 6 - 5 8
7. Асколи 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Читтаделла 5 2 2 1 7 - 6 8
9. Козенца 5 2 1 2 4 - 4 7
10. Беневенто 5 2 1 2 4 - 4 7
11. Палермо 5 2 1 2 6 - 7 7
12. Тернана 5 2 1 2 7 - 9 7
13. Парма 5 1 3 1 8 - 8 6
14. Зюйдтироль 5 2 0 3 5 - 9 6
15. СПАЛ 2013 4 1 2 1 5 - 6 5
16. Венеция 4 1 1 2 4 - 6 4
17. Перуджа 5 1 1 3 3 - 7 4
18. Модена 5 1 0 4 6 - 8 3
19. Комо 5 0 2 3 3 - 8 2
20. Пиза 5 0 1 4 6 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Читтаделла 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Реджина 2 2 0 0 7 - 0 6
3. Фрозиноне 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Брешия 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Кальяри 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Палермо 3 2 0 1 5 - 3 6
7. Асколи 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Тернана 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Парма 3 1 1 1 5 - 5 4
10. Перуджа 3 1 1 1 2 - 3 4
11. Зюйдтироль 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Козенца 2 1 0 1 2 - 2 3
13. СПАЛ 2013 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Модена 3 1 0 2 5 - 5 3
15. Беневенто 3 1 0 2 2 - 4 3
16. Дженоа 2 0 2 0 3 - 3 2
17. Бари 2 0 2 0 3 - 3 2
18. Комо 3 0 1 2 1 - 4 1
19. Пиза 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Венеция 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Реджина 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Дженоа 3 2 0 1 3 - 2 6
4. Брешия 3 2 0 1 4 - 4 6
5. Кальяри 3 1 1 1 3 - 2 4
6. Козенца 3 1 1 1 2 - 2 4
7. Беневенто 2 1 1 0 2 - 0 4
8. Венеция 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Асколи 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Фрозиноне 3 1 0 2 2 - 3 3
11. Тернана 3 1 0 2 5 - 8 3
12. Зюйдтироль 3 1 0 2 2 - 6 3
13. СПАЛ 2013 2 0 2 0 3 - 3 2
14. Парма 2 0 2 0 3 - 3 2
15. Читтаделла 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Комо 2 0 1 1 2 - 4 1
17. Палермо 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Модена 2 0 0 2 1 - 3 0
19. Пиза 2 0 0 2 4 - 6 0
20. Перуджа 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бари Walid Cheddira 4 0 2
2. Асколи Гондо Седрик 4 1 0
3. СПАЛ 2013 Ла Мантия Андреа 3 0 1
4. Бари Антенуччи Мирко 3 1 1
5. Палермо Брунори Маттео 3 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Козенца Флоренци Альдо 3 1
2. Читтаделла Дель Фабро Дарио 2 1
3. Дженоа Гудмундссон Альберт 2 1
4. Палермо Nicolo Valente 2 1
5. Бари Ди Чезаре Валерио 3 0
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      45'
      Беллучи Джузеппе получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      42'
      Г О О О О Л - Стриццоло Лука бьет в цель!
    • Желтая карточка
      18'
      Бартоломей Паоло получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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