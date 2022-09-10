Стадион: Ренато Кури
0'
18' Желтая карточкаБартоломей Паоло
1:0
42' ГолСтриццоло Лука
45' Желтая карточкаБеллучи Джузеппе
51' Желтая карточкаДонати Франческо
67' Желтая карточкаДжоване Самуэль
77' Желтая карточкаПас Йеферсон
90' Желтая карточкаЭрамо Мирко
90'+7
Ход матча
18'
42'
1:0
45'
51'
67'
77'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 2
-
6 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
31 Владение мячом, % 69
17
Пас
Йеферсон
46
Бауман
Ноам
27
Эрамо
Мирко
15
Гондо
Седрик
26
Бидуи
Софьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Пас ЙеферсонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Фурлан ЯкопоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
- Основной состав
-
46 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Нападающий
-
15 Гондо СедрикНападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Мендеш ПедруНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Букки Кристиан
История личных встреч
Перуджа
Асколи
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед
16 матчей
50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Перуджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стриццоло Лука
|2
|0.4
|Луперини Грегорио
|1
|0.2
|Касасола Тиаго
|0
|0
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гондо Седрик
|4 (1)
|0.8
|Боттегин Эрик
|1
|0.2
|Коллоколо Микеле
|1
|0.2
|Калигара Фабрицио
|0
|0
|Бидуи Софьян
|0
|0
Карточки
Перуджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дель Орко Кристиан
|3
|0
|Сгарби Филиппо
|1
|1
|Мелькьорри Федерико
|2
|0
|Курадо Маркос
|2
|0
|Куан Кристиан
|2
|0
|Лизи Франческо
|0
|1
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|Касасола Тиаго
|1
|0
|Оливьери Марко
|1
|0
|Пас Йеферсон
|1
|0
|Вулич Милош
|1
|0
|Ианнони Эдоардо
|1
|0
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гондо Седрик
|3
|0
|Калигара Фабрицио
|1
|1
|Беллучи Джузеппе
|2
|0
|Леали Никола
|2
|0
|Донати Франческо
|2
|0
|Боттегин Эрик
|1
|0
|Сальви Алессандро
|1
|0
|Эрамо Мирко
|1
|0
|Фаласко Никола
|1
|0
|Чичиретти Амато
|1
|0
|Джоване Самуэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
67%
2
33%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Перуджа
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Брешия - Перуджа 2:1 Перуджа - Бари 1:3 Перуджа - Парма 0:0 Палермо - Перуджа 2:0
Кальяри - Перуджа 3:2 Перуджа - Римини 2:0 Перуджа - Наполи 1:4 Брешия - Перуджа 3:2 Перуджа - Монца 1:0 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Парма 2:1 Виченца Виртус - Перуджа 1:2 Перуджа - Пиза 1:1 Читтаделла - Перуджа 0:0 Кротоне - Перуджа 1:1 Перуджа - Комо 0:1 Перуджа - СПАЛ 2013 1:1 Реджина - Перуджа 0:1 Перуджа - Лечче 1:1 Брешия - Перуджа 2:1
Асколи
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Асколи - Читтаделла 0:0 Палермо - Асколи 2:3 Асколи - СПАЛ 2013 1:1 Асколи - Тернана 2:1
Венеция - Асколи 2:3 Реканатезе - Асколи 1:4 Рома - Асколи 0:1 Асколи - Беневенто 0:1 Асколи - Тернана 4:1 Кремонезе - Асколи 0:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Парма - Асколи 0:1 Асколи - Реджина 2:0 Монца - Асколи 2:0 Асколи - Порденоне 1:0 Виченца Виртус - Асколи 2:0 Асколи - Пиза 2:0 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Асколи - Фрозиноне 1:1 Лечче - Асколи 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|5
|4
|0
|1
|11 - 2
|12
|2.
|Брешия
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|3.
|Кальяри
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|Фрозиноне
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|5.
|Бари
|5
|2
|3
|0
|9 - 6
|9
|6.
|Дженоа
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|7.
|Асколи
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|Читтаделла
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|9.
|Козенца
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|10.
|Беневенто
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|11.
|Палермо
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|12.
|Тернана
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|13.
|Парма
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|14.
|Зюйдтироль
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|15.
|СПАЛ 2013
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|16.
|Венеция
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|17.
|Перуджа
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|18.
|Модена
|5
|1
|0
|4
|6 - 8
|3
|19.
|Комо
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|20.
|Пиза
|5
|0
|1
|4
|6 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Реджина
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|3.
|Фрозиноне
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Брешия
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Кальяри
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|Палермо
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|Асколи
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Тернана
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Парма
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|Перуджа
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|Зюйдтироль
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Козенца
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|СПАЛ 2013
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Модена
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|15.
|Беневенто
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|16.
|Дженоа
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|17.
|Бари
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|18.
|Комо
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Пиза
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|Венеция
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Реджина
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Дженоа
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|Брешия
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|5.
|Кальяри
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|6.
|Козенца
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|Беневенто
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|Венеция
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Асколи
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Фрозиноне
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|Тернана
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|12.
|Зюйдтироль
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|13.
|СПАЛ 2013
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Парма
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Читтаделла
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Комо
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Палермо
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Модена
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|19.
|Пиза
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|20.
|Перуджа
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Бари
|Walid Cheddira
|4
|0
|2
|2.
|Асколи
|Гондо Седрик
|4
|1
|0
|3.
|СПАЛ 2013
|Ла Мантия Андреа
|3
|0
|1
|4.
|Бари
|Антенуччи Мирко
|3
|1
|1
|5.
|Палермо
|Брунори Маттео
|3
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Козенца
|Флоренци Альдо
|3
|1
|2.
|Читтаделла
|Дель Фабро Дарио
|2
|1
|3.
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|2
|1
|4.
|Палермо
|Nicolo Valente
|2
|1
|5.
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|3
|0