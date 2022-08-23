Стадион: ВЭБ Арена
Позже
История личных встреч
ЦСКА Москва
Краснодар
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
85.7%
35.7%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед
26 матчей
34.6%
34.6%
30.8%
9 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
46.2%
34.6%
19.2%
12 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
15.4%
42.3%
42.3%
4 победы 11 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Медина Хесус
|4 (1)
|0.5
|Чалов Фёдор
|4 (1)
|0.5
|Карраскаль Хорхе
|4 (1)
|0.5
|Кучаев Константин
|2
|0.25
|Дивеев Игорь
|1
|0.13
|Набабкин Кирилл
|1
|0.13
|Обляков Иван
|1
|0.13
|Мухин Максим
|0
|0
|Акинфеев Игорь
|0
|0
|Мойзес Барбоза Роберто
|0
|0
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|0
|0
|Гайич Милан III
|0
|0
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сперцян Эдуард
|7 (3)
|0.88
|Олусегун Олакунле
|3
|0.38
|Кордоба Джон
|2
|0.25
|Ионов Алексей
|2
|0.25
|Рамирес Кристиан
|1
|0.13
|Ахметов Ильзат
|1
|0.13
|Бородин Сергей Алексеевич
|1
|0.13
|Баньяц Михайло
|0
|0
|Кривцов Никита
|0
|0
Карточки
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карраскаль Хорхе
|3
|0
|Мухин Максим
|3
|0
|Набабкин Кирилл
|2
|0
|Зделар Саша
|2
|0
|Акинфеев Игорь
|1
|0
|Кучаев Константин
|1
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ионов Алексей
|3
|0
|Бородин Сергей Алексеевич
|2
|0
|Сперцян Эдуард
|2
|0
|Баньяц Михайло
|2
|0
|Кривцов Никита
|2
|0
|Черников Александр
|0
|1
|Кайо Силва
|1
|0
|Кордоба Джон
|1
|0
|Рамирес Кристиан
|1
|0
|Сафонов Матвей
|1
|0
|Якимов Вячеслав
|1
|0
|Волков Сергей Евгеньевич
|1
|0
|Манелов Ираклий
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
8
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
4
31%
2
25%
31-45
2
15%
3
38%
46-60
3
23%
1
13%
61-75
3
23%
1
13%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
4
11
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
1
25%
3
27%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
1
17%
76-90
Забито
17
19
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
1
6%
0
0%
1-15
2
12%
3
16%
16-30
4
24%
3
16%
31-45
2
12%
7
37%
46-60
4
24%
2
11%
61-75
4
24%
4
21%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2
Зенит - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:3 ЦСКА Москва - Велес Москва 0:2 ЦСКА Москва - Ростов 4:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Сочи 0:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Уфа - ЦСКА Москва 1:1
Краснодар
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Краснодар - Сочи 2:1 Химки - Краснодар 0:2 Торпедо Москва - Краснодар 1:4 Краснодар - Оренбург 2:0
Динамо Москва - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Урал - Краснодар 1:3 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Краснодар - Факел 2:2 Ростов - Краснодар 1:2 Краснодар - Форте 2:1 Краснодар - Ростов 2:0 Краснодар - Ахмат 1:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула - Краснодар 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Краснодар - Ростов 2:1 Краснодар - Зенит 1:3 Крылья Советов - Краснодар 2:0 Рубин - Краснодар 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 3
|20
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|3.
|Краснодар
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 9
|17
|4.
|Ростов
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|13 - 9
|16
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|15 - 7
|16
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|19 - 7
|16
|7.
|Сочи
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 14
|13
|8.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|10.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|11.
|Оренбург
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|12 - 18
|9
|12.
|Пари НН
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|13.
|Химки
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 16
|7
|14.
|Факел
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|10 - 19
|4
|15.
|Урал
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|2 - 17
|1
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 19
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|4.
|Краснодар
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|5.
|Сочи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|6.
|Оренбург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|7.
|Ростов
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|10 - 7
|6
|10.
|Пари НН
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 9
|5
|11.
|Ахмат
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Факел
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|2.
|Зенит
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|3.
|Ростов
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|4.
|Краснодар
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|5.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|6.
|Ахмат
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Сочи
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|10.
|Пари НН
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|12.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|13.
|Факел
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|14.
|Урал
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|16.
|Оренбург
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
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Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Краснодар
Исход игры
ЦСКА Москва
68.6% (24)
Ничья
25.7% (9)
Краснодар
5.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (20)
Меньше
37.5% (12)
Обе команды забьют
Да
90.63% (29)
Нет
9.38% (3)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
48.6% (17)
1:1 Ничья
25.7% (9)
3:2 ЦСКА Москва
5.7% (2)
2:0 ЦСКА Москва
5.7% (2)
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