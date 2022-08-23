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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023


Стадион:
ЦСКА Москва
 
Позже
Краснодар
Прогнозы 35
ЦСКА Москва 68.6% (24)
X 25.7% (9)
Краснодар 5.7% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Краснодар
4.70
4.15
4.75
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

ЦСКА Москва
Краснодар

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

85.7%
35.7%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед

26 матчей

34.6%
34.6%
30.8%
9 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

46.2%
34.6%
19.2%
12 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

15.4%
42.3%
42.3%
4 победы 11 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
К«П
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ТМК
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
К
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
К
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
5:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Медина Хесус 4 (1) 0.5
Чалов Фёдор 4 (1) 0.5
Карраскаль Хорхе 4 (1) 0.5
Кучаев Константин 2 0.25
Дивеев Игорь 1 0.13
Набабкин Кирилл 1 0.13
Обляков Иван 1 0.13
Мухин Максим 0 0
Акинфеев Игорь 0 0
Мойзес Барбоза Роберто 0 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 0 0
Гайич Милан III 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сперцян Эдуард 7 (3) 0.88
Олусегун Олакунле 3 0.38
Кордоба Джон 2 0.25
Ионов Алексей 2 0.25
Рамирес Кристиан 1 0.13
Ахметов Ильзат 1 0.13
Бородин Сергей Алексеевич 1 0.13
Баньяц Михайло 0 0
Кривцов Никита 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карраскаль Хорхе 3 0
Мухин Максим 3 0
Набабкин Кирилл 2 0
Зделар Саша 2 0
Акинфеев Игорь 1 0
Кучаев Константин 1 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ионов Алексей 3 0
Бородин Сергей Алексеевич 2 0
Сперцян Эдуард 2 0
Баньяц Михайло 2 0
Кривцов Никита 2 0
Черников Александр 0 1
Кайо Силва 1 0
Кордоба Джон 1 0
Рамирес Кристиан 1 0
Сафонов Матвей 1 0
Якимов Вячеслав 1 0
Волков Сергей Евгеньевич 1 0
Манелов Ираклий 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
8
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
4
31%
2
25%
31-45
2
15%
3
38%
46-60
3
23%
1
13%
61-75
3
23%
1
13%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
11
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
1
25%
3
27%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
1
17%
76-90

Забито

17
19
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
1
6%
0
0%
1-15
2
12%
3
16%
16-30
4
24%
3
16%
31-45
2
12%
7
37%
46-60
4
24%
2
11%
61-75
4
24%
4
21%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2
Зенит - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:3 ЦСКА Москва - Велес Москва 0:2 ЦСКА Москва - Ростов 4:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Сочи 0:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Уфа - ЦСКА Москва 1:1
Краснодар
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Краснодар - Сочи 2:1 Химки - Краснодар 0:2 Торпедо Москва - Краснодар 1:4 Краснодар - Оренбург 2:0
Динамо Москва - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Урал - Краснодар 1:3 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Краснодар - Факел 2:2 Ростов - Краснодар 1:2 Краснодар - Форте 2:1 Краснодар - Ростов 2:0 Краснодар - Ахмат 1:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула - Краснодар 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Краснодар - Ростов 2:1 Краснодар - Зенит 1:3 Крылья Советов - Краснодар 2:0 Рубин - Краснодар 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 6 2 0 19 - 3 20
2. ЦСКА Москва Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
3. Краснодар Заявка 8 5 2 1 17 - 9 17
4. Ростов Заявка 8 4 4 0 13 - 9 16
5. Динамо Москва Заявка 8 4 4 0 15 - 7 16
6. Спартак Москва Заявка 8 5 1 2 19 - 7 16
7. Сочи Заявка 8 4 1 3 14 - 14 13
8. Ахмат Заявка 8 3 2 3 12 - 12 11
9. Крылья Советов Заявка 8 2 3 3 9 - 12 9
10. Локомотив Москва Заявка 8 2 3 3 13 - 15 9
11. Оренбург Заявка 8 3 0 5 12 - 18 9
12. Пари НН Заявка 8 2 3 3 13 - 15 9
13. Химки Заявка 8 2 1 5 10 - 16 7
14. Факел Заявка 8 0 4 4 10 - 19 4
15. Урал Заявка 8 0 1 7 2 - 17 1
16. Торпедо Москва Заявка 8 0 1 7 4 - 19 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2. ЦСКА Москва Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
3. Динамо Москва Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
4. Краснодар Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
5. Сочи Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
6. Оренбург Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
7. Ростов Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
8. Спартак Москва Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
9. Локомотив Москва Заявка 5 1 3 1 10 - 7 6
10. Пари НН Заявка 4 1 2 1 10 - 9 5
11. Ахмат Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
12. Химки Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Факел Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
14. Крылья Советов Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
15. Торпедо Москва Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
16. Урал Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
2. Зенит Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
3. Ростов Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
4. Краснодар Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
5. Крылья Советов Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
6. Ахмат Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
7. Динамо Москва Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
8. ЦСКА Москва Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Сочи Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
10. Пари НН Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
11. Локомотив Москва Заявка 3 1 0 2 3 - 8 3
12. Химки Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
13. Факел Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
14. Урал Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
15. Торпедо Москва Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
16. Оренбург Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 сентября 2022, осталось 2 дня 10 часов 11 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 35
    ЦСКА Москва 68.6% (24)
    X 25.7% (9)
    Краснодар 5.7% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Краснодар
    4.70
    4.15
    4.75
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч ЦСКА Москва - Краснодар онлайн

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    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Краснодар

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    68.6% (24)
    Ничья
    25.7% (9)
    Краснодар
    5.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.5% (20)
    Меньше
    37.5% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    90.63% (29)
    Нет
    9.38% (3)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва
    48.6% (17)
    1:1 Ничья
    25.7% (9)
    3:2 ЦСКА Москва
    5.7% (2)
    2:0 ЦСКА Москва
    5.7% (2)
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    Краснодар
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