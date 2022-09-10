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  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023


Стадион: Зрители: 5568
Рид
0:3
Конец матча
Ред Булл Зальцбург
0'
0:1
5' Гол
Сеско Бенджамин
0:2
15' Гол
Адаму Чуквубике
0:2
30' Не забитый пенальти
Моншайн Кристоф
42' Красная карточка
Leo Mikic
45' Желтая карточка
Адаму Чуквубике
54' Красная карточка
Адаму Чуквубике
0:3
71' Гол
Окафор Ноа
82' Желтая карточка
Кронбергер Лука
90'+4
1
Радлингер
Самуэль
24
Tin
Plavotic
6
Лакнер
Маркус
4
Цигль
Марсель
10
Висмейер
Юлиан
17
Philipp
Pomer
12
Кингсли
Майкл
8
Michael
Martin
21
Leo
Mikic
22
Нутц
Штефан
7
Моншайн
Кристоф
18
Кён
Филипп
70
Дедич
Амар
95
Бернардо
Фернандес
31
Павлович
Страхиня
17
Ульмер
Андреас
7
Капальдо
Николас
27
Гурна-Дуат
Люка
14
Кьергаард
Мауриц
8
Камери
Дийон
9
Адаму
Чуквубике
30
Сеско
Бенджамин
Рид
3-4-2-1
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2

История личных встреч

Рид
Ред Булл Зальцбург

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

72.7%
63.6%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

127.3%
45.5%
14 побед 5 ничьих 0 побед

38 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 6 ничьих 32 победы

Первый тайм

13.2%
86.8%
0 побед 5 ничьих 29 побед

Второй тайм

13.2%
86.8%
0 побед 5 ничьих 25 побед

49 матчей

10.2%
24.5%
65.3%
5 побед 12 ничьих 32 победы

Первый тайм

16.3%
24.5%
59.2%
8 побед 12 ничьих 29 побед

Второй тайм

28.6%
20.4%
51%
14 побед 10 ничьих 25 побед

История матчей

К
3:0
ТМК
1:3
Б
2:2
Б
7:1
Б
3:0
Б
1:3
ТМК
3:0
ТМК
3:1
Б
1:1
Б
1:6
Б
1:0
Б
0:2
Б
2:1
Б
1:0
К
4:2
Б
2:1
Б
1:4
Б
2:1
Б
2:2
Б
2:2
Б
4:2
Б
0:2
Б
4:0
Б
1:3
Б
4:0
Б
0:5
Б
2:2
Б
2:2
Б
3:1
Б
1:1
КА
3:0
Б(M
2:0
Б(M
0:1
Б(M
1:1
Б(M
1:3
Б(M
2:2
Б(M
2:2
Б(M
1:2
Б(M
1:0
Б(M
2:0
Б(M
1:2
Б(M
1:1
Б(M
1:0
Б(M
3:0
Б(M
2:0
Б(M
2:2
Б(M
1:2
Б(M
2:0
Б(M
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Рид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tin Plavotic 1 0.13
Висмейер Юлиан 1 0.13
Philipp Pomer 1 0.13
Моншайн Кристоф 1 (1) 0.13
Michael Martin 0 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окафор Ноа 5 0.63
Фернандо Педро 4 (1) 0.5
Сеско Бенджамин 3 0.38
Кьергаард Мауриц 2 0.25
Капальдо Николас 2 0.25
Адаму Чуквубике 2 0.25
Камери Дийон 1 0.13
Диарра Юба 1 0.13
Павлович Страхиня 1 0.13
Ульмер Андреас 0 0
Вебер Максимилиан 0 0
Соле Умар 0 0
Дедич Амар 0 0
Сучич Лука 0 0

Карточки

Рид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leo Mikic 2 2
Лакнер Маркус 2 1
Цигль Марсель 3 0
Tin Plavotic 1 1
David Ungar 1 1
Кронбергер Лука 2 0
Michael Martin 2 0
Нутц Штефан 1 0
Моншайн Кристоф 1 0
Denizcan Cosgun 1 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адаму Чуквубике 1 1
Дьямбу Мамади 1 1
Вебер Максимилиан 2 0
Соле Умар 2 0
Сучич Лука 2 0
Ульмер Андреас 1 0
Окафор Ноа 1 0
Дедич Амар 1 0
Капальдо Николас 1 0
Зайвальд Николас 1 0
Павлович Страхиня 1 0
Шимич Роко 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
12
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
2
17%
1-15
1
33%
2
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
33%
3
25%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

1
9
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
100%
1
11%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
1
100%
76-90

Забито

4
21
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 7
4 Не забивали 0
0
0%
3
14%
1-15
1
25%
3
14%
16-30
1
25%
2
10%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
2
50%
4
19%
76-90

Пропущено

11
3
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 2
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
1
33%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Рид
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
ЛАСК - Рид 1:1 ВСГ Герта Велс - Рид 2:4 Хартберг - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 1:2
Аустрия Клагенфурт - Рид 1:0 Рид - Штурм 1:1 Рид - Аустрия Лустенау 1:0 Рапид Вена - Рид 1:0 Штадлау - Рид 0:4 Рид - Уйпешт 2:4 Рид - Хорн 0:1 Рид - Мюнхен-1860 1:1 Рид - Олимпиакос 2:0 Рид - Слован Братислава 0:3 Хартберг - Рид 1:1 Рид - ЛАСК 1:1 Альтах - Рид 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 3:0 Рид - Адмира 1:1 Сваровски Тироль - Рид 2:0
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 2:0 Юнион Гюртен - Ред Булл Зальцбург 0:3 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:6
Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 2:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:2 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0 Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3 SV Fuegen - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Фейеноорд 1:2 Ред Булл Зальцбург - Антверпен 1:2 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:1 Ред Булл Зальцбург - Легия 3:2 Ред Булл Зальцбург - ЦСКА София 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 8 7 0 1 21 - 3 21
2. ЛАСК 7 5 2 0 17 - 6 17
3. Штурм 7 3 3 1 10 - 5 12
4. Аустрия Лустенау 7 3 2 2 11 - 13 11
5. Рапид Вена 7 3 1 3 7 - 8 10
6. Аустрия Вена 7 2 3 2 12 - 14 9
7. Аустрия Клагенфурт 7 2 2 3 11 - 14 8
8. Вольфсбергер 8 2 2 4 15 - 18 8
9. Сваровски Тироль 8 2 2 4 9 - 13 8
10. Хартберг 6 2 1 3 6 - 9 7
11. Рид 8 1 2 5 4 - 11 5
12. Альтах 8 1 2 5 8 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4 4 0 0 9 - 1 12
2. ЛАСК 4 3 1 0 10 - 4 10
3. Штурм 4 2 1 1 6 - 2 7
4. Аустрия Лустенау 3 2 0 1 6 - 8 6
5. Хартберг 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Аустрия Вена 3 1 2 0 5 - 4 5
7. Сваровски Тироль 4 1 2 1 5 - 6 5
8. Рапид Вена 4 1 1 2 4 - 6 4
9. Аустрия Клагенфурт 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Альтах 4 1 1 2 6 - 7 4
11. Рид 4 1 1 2 3 - 6 4
12. Вольфсбергер 4 0 1 3 6 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4 3 0 1 12 - 2 9
2. ЛАСК 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Вольфсбергер 4 2 1 1 9 - 6 7
4. Рапид Вена 3 2 0 1 3 - 2 6
5. Штурм 3 1 2 0 4 - 3 5
6. Аустрия Лустенау 4 1 2 1 5 - 5 5
7. Аустрия Вена 4 1 1 2 7 - 10 4
8. Аустрия Клагенфурт 4 1 1 2 7 - 10 4
9. Сваровски Тироль 4 1 0 3 4 - 7 3
10. Хартберг 3 0 1 2 2 - 6 1
11. Рид 4 0 1 3 1 - 5 1
12. Альтах 4 0 1 3 2 - 10 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ЛАСК Любичич Марин 6 0 1
2. Ред Булл Зальцбург Окафор Ноа 5 0 1
3. Сваровски Тироль Прица Тим 5 2 1
4. ЛАСК Накамура Кейто 4 0 3
5. Ред Булл Зальцбург Фернандо Педро 4 1 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Рид Leo Mikic 2 2
2. Альтах Райтер Доминик 3 1
3. Штурм Аффенгрубер Давид 3 1
4. ЛАСК Йовичич Бранко 4 0
5. Штурм Газибегович Юсуф 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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