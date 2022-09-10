Стадион: Josko Arena Зрители: 5568
0:3
Конец матча
0'
0:1
5' ГолСеско Бенджамин
0:2
15' ГолАдаму Чуквубике
0:2
30' Не забитый пенальтиМоншайн Кристоф
42' Красная карточкаLeo Mikic
45' Желтая карточкаАдаму Чуквубике
54' Красная карточкаАдаму Чуквубике
0:3
71' ГолОкафор Ноа
82' Желтая карточкаКронбергер Лука
90'+4
Ход матча
5'
15'
30'
0:2
42'
45'
54'
71'
0:3
82'
24
Tin
Plavotic
21
Leo
Mikic
22
Нутц
Штефан
18
Кён
Филипп
70
Дедич
Амар
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Leo MikicПолузащитник
-
22 Нутц ШтефанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
19 Julian Turi
-
-
Главный тренер: Christian Heinle
- Основной состав
-
18 Кён ФилиппВратарь
-
70 Дедич АмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Диарра ЮбаПолузащитник
- Нападающий
-
77 Окафор НоаНападающий
-
Главный тренер: Яйссле Маттиас
История личных встреч
Рид
Ред Булл Зальцбург
11 матчей
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
72.7%
63.6%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
127.3%
45.5%
14 побед 5 ничьих 0 побед
38 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 6 ничьих 32 победы
Первый тайм
13.2%
86.8%
0 побед 5 ничьих 29 побед
Второй тайм
13.2%
86.8%
0 побед 5 ничьих 25 побед
49 матчей
10.2%
24.5%
65.3%
5 побед 12 ничьих 32 победы
Первый тайм
16.3%
24.5%
59.2%
8 побед 12 ничьих 29 побед
Второй тайм
28.6%
20.4%
51%
14 побед 10 ничьих 25 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tin Plavotic
|1
|0.13
|Висмейер Юлиан
|1
|0.13
|Philipp Pomer
|1
|0.13
|Моншайн Кристоф
|1 (1)
|0.13
|Michael Martin
|0
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окафор Ноа
|5
|0.63
|Фернандо Педро
|4 (1)
|0.5
|Сеско Бенджамин
|3
|0.38
|Кьергаард Мауриц
|2
|0.25
|Капальдо Николас
|2
|0.25
|Адаму Чуквубике
|2
|0.25
|Камери Дийон
|1
|0.13
|Диарра Юба
|1
|0.13
|Павлович Страхиня
|1
|0.13
|Ульмер Андреас
|0
|0
|Вебер Максимилиан
|0
|0
|Соле Умар
|0
|0
|Дедич Амар
|0
|0
|Сучич Лука
|0
|0
Карточки
Рид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leo Mikic
|2
|2
|Лакнер Маркус
|2
|1
|Цигль Марсель
|3
|0
|Tin Plavotic
|1
|1
|David Ungar
|1
|1
|Кронбергер Лука
|2
|0
|Michael Martin
|2
|0
|Нутц Штефан
|1
|0
|Моншайн Кристоф
|1
|0
|Denizcan Cosgun
|1
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адаму Чуквубике
|1
|1
|Дьямбу Мамади
|1
|1
|Вебер Максимилиан
|2
|0
|Соле Умар
|2
|0
|Сучич Лука
|2
|0
|Ульмер Андреас
|1
|0
|Окафор Ноа
|1
|0
|Дедич Амар
|1
|0
|Капальдо Николас
|1
|0
|Зайвальд Николас
|1
|0
|Павлович Страхиня
|1
|0
|Шимич Роко
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
12
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
2
17%
1-15
1
33%
2
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
33%
3
25%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
1
9
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
100%
1
11%
76-90
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
1
100%
76-90
Забито
4
21
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 7
4 Не забивали 0
0
0%
3
14%
1-15
1
25%
3
14%
16-30
1
25%
2
10%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
2
50%
4
19%
76-90
Пропущено
11
3
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 2
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
1
33%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Рид
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
ЛАСК - Рид 1:1 ВСГ Герта Велс - Рид 2:4 Хартберг - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 1:2
Аустрия Клагенфурт - Рид 1:0 Рид - Штурм 1:1 Рид - Аустрия Лустенау 1:0 Рапид Вена - Рид 1:0 Штадлау - Рид 0:4 Рид - Уйпешт 2:4 Рид - Хорн 0:1 Рид - Мюнхен-1860 1:1 Рид - Олимпиакос 2:0 Рид - Слован Братислава 0:3 Хартберг - Рид 1:1 Рид - ЛАСК 1:1 Альтах - Рид 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 3:0 Рид - Адмира 1:1 Сваровски Тироль - Рид 2:0
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 2:0 Юнион Гюртен - Ред Булл Зальцбург 0:3 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:6
Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 2:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:2 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0 Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3 SV Fuegen - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Фейеноорд 1:2 Ред Булл Зальцбург - Антверпен 1:2 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:1 Ред Булл Зальцбург - Легия 3:2 Ред Булл Зальцбург - ЦСКА София 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|8
|7
|0
|1
|21 - 3
|21
|2.
|ЛАСК
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|3.
|Штурм
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|4.
|Аустрия Лустенау
|7
|3
|2
|2
|11 - 13
|11
|5.
|Рапид Вена
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|6.
|Аустрия Вена
|7
|2
|3
|2
|12 - 14
|9
|7.
|Аустрия Клагенфурт
|7
|2
|2
|3
|11 - 14
|8
|8.
|Вольфсбергер
|8
|2
|2
|4
|15 - 18
|8
|9.
|Сваровски Тироль
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|10.
|Хартберг
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|11.
|Рид
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|12.
|Альтах
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|ЛАСК
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Штурм
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|4.
|Аустрия Лустенау
|3
|2
|0
|1
|6 - 8
|6
|5.
|Хартберг
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Аустрия Вена
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|Сваровски Тироль
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|8.
|Рапид Вена
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|9.
|Аустрия Клагенфурт
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Альтах
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|Рид
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|12.
|Вольфсбергер
|4
|0
|1
|3
|6 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|3
|0
|1
|12 - 2
|9
|2.
|ЛАСК
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|Вольфсбергер
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|4.
|Рапид Вена
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|5.
|Штурм
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|Аустрия Лустенау
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|7.
|Аустрия Вена
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|8.
|Аустрия Клагенфурт
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|9.
|Сваровски Тироль
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|10.
|Хартберг
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|11.
|Рид
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|12.
|Альтах
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ЛАСК
|Любичич Марин
|6
|0
|1
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|Окафор Ноа
|5
|0
|1
|3.
|Сваровски Тироль
|Прица Тим
|5
|2
|1
|4.
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|4
|0
|3
|5.
|Ред Булл Зальцбург
|Фернандо Педро
|4
|1
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Рид
|Leo Mikic
|2
|2
|2.
|Альтах
|Райтер Доминик
|3
|1
|3.
|Штурм
|Аффенгрубер Давид
|3
|1
|4.
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|4
|0
|5.
|Штурм
|Газибегович Юсуф
|4
|0