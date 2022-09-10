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Австрия: Бундеслига
2022-2023


Стадион:
Сваровски Тироль
0:0
Конец матча
Альтах
0'
5' Желтая карточка
Jan Jurcec
12' Желтая карточка
Шрайнер Эммануэль
17' Желтая карточка
Мюллер Валентино
44' Желтая карточка
Зульцбахер Лукас
89' Желтая карточка
Нашбергер Йоханнес
90'+4
25
Освальд
Фердинанд
6
Зульцбахер
Лукас
30
Бехоунек
Рафаэл
16
Osarenren
Okungbowa
44
Шульц
Кофи
21
Рогель
Жан
4
Мюллер
Валентино
10
Блуме
Брор
18
Томич
Денис
7
Забитцер
Томас
33
Прица
Тим
32
Оденаль
Якоб
5
Гугганиг
Лукас
18
Цвишенбруггер
Ян
17
Эдокполор
Носа
Ийобоса
10
Райтер
Доминик
16
Шрайнер
Эммануэль
15
Форсон
Аманква
23
Йегер
Лукас
42
Нимага
Бакари
28
Jan
Jurcec
29
Тибиди
Алексис
Сваровски Тироль
4-4-2
Альтах
5-4-1

История личных встреч

Сваровски Тироль
Альтах

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

16 матчей

25%
18.8%
56.2%
4 победы 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
2 победы 6 ничьих 8 побед

История матчей

ББЗВ
2:1
ББЗВ
0:3
Б
0:3
Б
0:0
Б
3:1
Б
0:2
Б
0:1
Б
1:1
Б
0:4
Б
3:2
ТМК
1:1
ТМК
2:1
ТМК
3:1
ТМК
4:0
ТМК
3:1
КА
2:4

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прица Тим 5 (2) 0.63
Огринец Санди 2 0.25
Рогель Жан 2 0.25
Зульцбахер Лукас 0 0
Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нухиу Атдхи 4 0.5
Йегер Лукас 1 0.13
Тибиди Алексис 1 0.13
Jan Jurcec 1 0.13
Турнвальд Мануэль 0 0
Форсон Аманква 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Felix Bacher 2 1
Бехоунек Рафаэл 2 0
Мюллер Валентино 2 0
Зульцбахер Лукас 2 0
Блуме Брор 1 0
Освальд Фердинанд 1 0
Ринальди Лаутаро 1 0
Шульц Кофи 1 0
Огринец Санди 1 0
Dominik Stumberger 1 0
Прица Тим 1 0
Рогель Жан 1 0
Нашбергер Йоханнес 1 0
Прелец Ник 1 0
Эртльталер Юлиус 1 0
Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райтер Доминик 3 1
Нухиу Атдхи 2 1
Шрайнер Эммануэль 2 0
Цвишенбруггер Ян 2 0
Эдокполор Носа Ийобоса 2 0
Хаудум Штефан 1 0
Гугганиг Лукас 1 0
Турнвальд Мануэль 1 0
Felix Strauss 1 0
Форсон Аманква 1 0
Тибиди Алексис 1 0
Jan Jurcec 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
2
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
17%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
50%
5
50%
76-90

Забито

4
5
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
29%
1
13%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
3
33%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
22%
2
29%
76-90

Пропущено

13
18
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
23%
2
11%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
2
15%
2
11%
31-45
3
23%
2
11%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
4
31%
7
39%
76-90

Результаты последних матчей

Сваровски Тироль
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 2:0 Трайскирхен - Сваровски Тироль 0:5 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:3 Рид - Сваровски Тироль 1:2
Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 2:2 Сваровски Тироль - Хартберг 2:1 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:1 СК Нойзидль-ам-Зе - Сваровски Тироль 1:3 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Хартберг 4:2 Адмира - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 0:3 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1
Альтах
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Альтах - Рапид Вена 0:1 Адмира - Альтах 3:0 ЛАСК - Альтах 4:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:2
Штурм - Альтах 4:0 Альтах - Аустрия Вена 3:2 Альтах - Вольфсбергер 2:2 Хартберг - Альтах 2:1 Электра - Альтах 1:3 Альтах - Винтертур 1:1 Альтах - Люцерн 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Адмира - Альтах 0:3 Альтах - Рид 1:1 Хартберг - Альтах 4:0 ЛАСК - Альтах 2:1 Альтах - ЛАСК 0:0 Сваровски Тироль - Альтах 0:3 Альтах - Адмира 2:2 Вадуц - Альтах 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 8 7 0 1 21 - 3 21
2. ЛАСК 7 5 2 0 17 - 6 17
3. Штурм 7 3 3 1 10 - 5 12
4. Аустрия Лустенау 7 3 2 2 11 - 13 11
5. Рапид Вена 7 3 1 3 7 - 8 10
6. Аустрия Вена 7 2 3 2 12 - 14 9
7. Аустрия Клагенфурт 7 2 2 3 11 - 14 8
8. Вольфсбергер 8 2 2 4 15 - 18 8
9. Сваровски Тироль 8 2 2 4 9 - 13 8
10. Хартберг 6 2 1 3 6 - 9 7
11. Рид 8 1 2 5 4 - 11 5
12. Альтах 8 1 2 5 8 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4 4 0 0 9 - 1 12
2. ЛАСК 4 3 1 0 10 - 4 10
3. Штурм 4 2 1 1 6 - 2 7
4. Аустрия Лустенау 3 2 0 1 6 - 8 6
5. Хартберг 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Аустрия Вена 3 1 2 0 5 - 4 5
7. Сваровски Тироль 4 1 2 1 5 - 6 5
8. Рапид Вена 4 1 1 2 4 - 6 4
9. Аустрия Клагенфурт 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Альтах 4 1 1 2 6 - 7 4
11. Рид 4 1 1 2 3 - 6 4
12. Вольфсбергер 4 0 1 3 6 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4 3 0 1 12 - 2 9
2. ЛАСК 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Вольфсбергер 4 2 1 1 9 - 6 7
4. Рапид Вена 3 2 0 1 3 - 2 6
5. Штурм 3 1 2 0 4 - 3 5
6. Аустрия Лустенау 4 1 2 1 5 - 5 5
7. Аустрия Вена 4 1 1 2 7 - 10 4
8. Аустрия Клагенфурт 4 1 1 2 7 - 10 4
9. Сваровски Тироль 4 1 0 3 4 - 7 3
10. Хартберг 3 0 1 2 2 - 6 1
11. Рид 4 0 1 3 1 - 5 1
12. Альтах 4 0 1 3 2 - 10 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ЛАСК Любичич Марин 6 0 1
2. Ред Булл Зальцбург Окафор Ноа 5 0 1
3. Сваровски Тироль Прица Тим 5 2 1
4. ЛАСК Накамура Кейто 4 0 3
5. Ред Булл Зальцбург Фернандо Педро 4 1 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Рид Leo Mikic 2 2
2. Альтах Райтер Доминик 3 1
3. Штурм Аффенгрубер Давид 3 1
4. ЛАСК Йовичич Бранко 4 0
5. Штурм Газибегович Юсуф 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Зульцбахер Лукас получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Райтер Доминик уходит с поля. Sebastian Aigner выходит вместо него
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