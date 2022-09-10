Стадион: Тиволи Ной
0:0
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаJan Jurcec
12' Желтая карточкаШрайнер Эммануэль
17' Желтая карточкаМюллер Валентино
44' Желтая карточкаЗульцбахер Лукас
89' Желтая карточкаНашбергер Йоханнес
90'+4
Ход матча
5'
17'
44'
59'
83'
44
Шульц
Кофи
21
Рогель
Жан
10
Блуме
Брор
18
Томич
Денис
33
Прица
Тим
32
Оденаль
Якоб
23
Йегер
Лукас
28
Jan
Jurcec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Шульц КофиЗащитник
-
21 Рогель ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
-
18 Томич ДенисПолузащитник
- Нападающий
-
33 Прица ТимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Основной состав
-
32 Оденаль ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Jan JurcecПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
-
11 Букта ЧабаПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Miroslav Klose
История личных встреч
Сваровски Тироль
Альтах
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
16 матчей
25%
18.8%
56.2%
4 победы 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
12.5%
37.5%
50%
2 победы 6 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прица Тим
|5 (2)
|0.63
|Огринец Санди
|2
|0.25
|Рогель Жан
|2
|0.25
|Зульцбахер Лукас
|0
|0
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нухиу Атдхи
|4
|0.5
|Йегер Лукас
|1
|0.13
|Тибиди Алексис
|1
|0.13
|Jan Jurcec
|1
|0.13
|Турнвальд Мануэль
|0
|0
|Форсон Аманква
|0
|0
Карточки
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Felix Bacher
|2
|1
|Бехоунек Рафаэл
|2
|0
|Мюллер Валентино
|2
|0
|Зульцбахер Лукас
|2
|0
|Блуме Брор
|1
|0
|Освальд Фердинанд
|1
|0
|Ринальди Лаутаро
|1
|0
|Шульц Кофи
|1
|0
|Огринец Санди
|1
|0
|Dominik Stumberger
|1
|0
|Прица Тим
|1
|0
|Рогель Жан
|1
|0
|Нашбергер Йоханнес
|1
|0
|Прелец Ник
|1
|0
|Эртльталер Юлиус
|1
|0
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райтер Доминик
|3
|1
|Нухиу Атдхи
|2
|1
|Шрайнер Эммануэль
|2
|0
|Цвишенбруггер Ян
|2
|0
|Эдокполор Носа Ийобоса
|2
|0
|Хаудум Штефан
|1
|0
|Гугганиг Лукас
|1
|0
|Турнвальд Мануэль
|1
|0
|Felix Strauss
|1
|0
|Форсон Аманква
|1
|0
|Тибиди Алексис
|1
|0
|Jan Jurcec
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
2
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
17%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
50%
5
50%
76-90
Забито
4
5
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
29%
1
13%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
14%
2
25%
76-90
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
3
33%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
22%
2
29%
76-90
Пропущено
13
18
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
23%
2
11%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
2
15%
2
11%
31-45
3
23%
2
11%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
4
31%
7
39%
76-90
Результаты последних матчей
Сваровски Тироль
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 2:0 Трайскирхен - Сваровски Тироль 0:5 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:3 Рид - Сваровски Тироль 1:2
Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 2:2 Сваровски Тироль - Хартберг 2:1 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:1 СК Нойзидль-ам-Зе - Сваровски Тироль 1:3 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Хартберг 4:2 Адмира - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 0:3 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1
Альтах
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Альтах - Рапид Вена 0:1 Адмира - Альтах 3:0 ЛАСК - Альтах 4:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:2
Штурм - Альтах 4:0 Альтах - Аустрия Вена 3:2 Альтах - Вольфсбергер 2:2 Хартберг - Альтах 2:1 Электра - Альтах 1:3 Альтах - Винтертур 1:1 Альтах - Люцерн 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Адмира - Альтах 0:3 Альтах - Рид 1:1 Хартберг - Альтах 4:0 ЛАСК - Альтах 2:1 Альтах - ЛАСК 0:0 Сваровски Тироль - Альтах 0:3 Альтах - Адмира 2:2 Вадуц - Альтах 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|8
|7
|0
|1
|21 - 3
|21
|2.
|ЛАСК
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|3.
|Штурм
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|4.
|Аустрия Лустенау
|7
|3
|2
|2
|11 - 13
|11
|5.
|Рапид Вена
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|6.
|Аустрия Вена
|7
|2
|3
|2
|12 - 14
|9
|7.
|Аустрия Клагенфурт
|7
|2
|2
|3
|11 - 14
|8
|8.
|Вольфсбергер
|8
|2
|2
|4
|15 - 18
|8
|9.
|Сваровски Тироль
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|10.
|Хартберг
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|11.
|Рид
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|12.
|Альтах
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|ЛАСК
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Штурм
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|4.
|Аустрия Лустенау
|3
|2
|0
|1
|6 - 8
|6
|5.
|Хартберг
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Аустрия Вена
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|Сваровски Тироль
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|8.
|Рапид Вена
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|9.
|Аустрия Клагенфурт
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Альтах
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|Рид
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|12.
|Вольфсбергер
|4
|0
|1
|3
|6 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|3
|0
|1
|12 - 2
|9
|2.
|ЛАСК
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|Вольфсбергер
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|4.
|Рапид Вена
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|5.
|Штурм
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|Аустрия Лустенау
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|7.
|Аустрия Вена
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|8.
|Аустрия Клагенфурт
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|9.
|Сваровски Тироль
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|10.
|Хартберг
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|11.
|Рид
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|12.
|Альтах
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ЛАСК
|Любичич Марин
|6
|0
|1
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|Окафор Ноа
|5
|0
|1
|3.
|Сваровски Тироль
|Прица Тим
|5
|2
|1
|4.
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|4
|0
|3
|5.
|Ред Булл Зальцбург
|Фернандо Педро
|4
|1
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Рид
|Leo Mikic
|2
|2
|2.
|Альтах
|Райтер Доминик
|3
|1
|3.
|Штурм
|Аффенгрубер Давид
|3
|1
|4.
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|4
|0
|5.
|Штурм
|Газибегович Юсуф
|4
|0