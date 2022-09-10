  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023


Стадион:
Рапид Вена
1:3
Конец матча
Вольфсбергер
0'
10' Желтая карточка
Martin Moormann
0:1
11' Пенальти
Барибо Тай
0:2
14' Гол
Мэлоун Морис
60' Желтая карточка
Виммер Кевин
0:3
65' Гол
Мэлоун Морис
78' Желтая карточка
Циммерманн Бернхард
1:3
90' Гол
Циммерманн Бернхард
90'+5
45
Хедль
Никлас
22
Косцельник
Мартин
19
Золльбауэр
Михаэль
6
Виммер
Кевин
26
Martin
Moormann
14
Пеич
Алекса
7
Кюн
Николас
24
Грайль
Патрик
5
Кершбаум
Роман
27
Грюлль
Марко
9
Бургшталлер
Гвидо
1
Бонманн
Хендрик
22
Баумгартнер
Доминик
8
Писингер
Симон
24
Raphael
Schifferl
97
Яшич
Адис
12
Matteo
Anzolin
7
Кершбаумер
Константин
70
Балло
Тьерно
16
Ляйтгеб
Марио
77
Мэлоун
Морис
11
Барибо
Тай
Рапид Вена
4-1-4-1
Вольфсбергер
5-3-2

История личных встреч

Рапид Вена
Вольфсбергер

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

105.3%
26.3%
20 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

21 матч

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед

40 матчей

40%
25%
35%
16 побед 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

50%
27.5%
22.5%
20 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

32.5%
35%
32.5%
13 побед 14 ничьих 13 побед

История матчей

БЧГ
2:1
БЧГ
2:1
Б
4:1
Б
3:0
БЧГ
1:2
БЧГ
1:8
Б
1:0
Б
3:4
Б
3:1
Б
2:1
Б
2:2
Б
1:1
Б
3:1
К
0:3
Б
0:0
Б
0:0
Б
5:1
Б
0:0
Б
4:2
Б
4:0
Б
2:1
Б
0:1
Б
1:1
Б
2:2
Б
3:0
Б
2:1
Б
2:1
Б
0:5
КОС
2:1
Б
4:1
Б
1:1
Б
3:0
Б
3:0
Б
2:1
Б
2:4
Б
2:2
Б
0:0
Б
2:1
Б
0:2
Б
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Циммерманн Бернхард 2 0.29
Бургшталлер Гвидо 2 (1) 0.29
Грюлль Марко 1 0.14
Кюн Николас 1 0.14
Демир Юсуф 1 0.14
Шик Торстен 0 0
Дрёйф Ферди 0 0
Грайль Патрик 0 0
Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барибо Тай 3 (1) 0.38
Яшич Адис 2 0.25
Мэлоун Морис 2 0.25
Augustine Boakye 2 0.25
Рёчер Торстен 1 0.13
Кершбаумер Константин 1 0.13
Новак Михаэль 1 0.13
Вергос Николаос 1 (1) 0.13
Визингер Дарио 1 0.13
Raphael Schifferl 1 0.13
Баумгартнер Доминик 0 0
Балло Тьерно 0 0

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеич Алекса 3 0
Байич Анте 1 1
Martin Moormann 1 1
Виммер Кевин 2 0
Косцельник Мартин 2 0
Грюлль Марко 2 0
Ауэр Йонас 2 0
Циммерманн Бернхард 2 0
Шик Торстен 1 0
Хофманн Максимилиан 1 0
Освальд Мориц 1 0
Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рёчер Торстен 2 0
Кершбаумер Константин 1 0
Писингер Симон 1 0
Новак Михаэль 1 0
Баумгартнер Доминик 1 0
Бонманн Хендрик 1 0
Вергос Николаос 1 0
Matteo Anzolin 1 0
Тафернер Маттойс 1 0
Барибо Тай 1 0
Raphael Schifferl 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
25%
3
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
50%
3
33%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
33%
2
33%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Пропущено

2
12
2 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
1
50%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
50%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
15
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
2
29%
4
27%
1-15
1
14%
3
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
3
43%
4
27%
76-90

Пропущено

8
18
5 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
3
38%
4
22%
1-15
1
13%
3
17%
16-30
1
13%
5
28%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
25%
3
17%
61-75
1
13%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Альтах - Рапид Вена 0:1 Аллерхайлинген - Рапид Вена 0:2 Рапид Вена - Штурм 1:2 Рапид Вена - Вадуц 0:1
Вадуц - Рапид Вена 1:1 ЛАСК - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Нефтчи 2:0 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Нефтчи - Рапид Вена 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Рид 1:0 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Дьёр - Рапид Вена 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Трайбах - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Селтик 3:3 Халадаш - Рапид Вена 1:2 Warth - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - АЕК Ларнака 2:3
Вольфсбергер
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 3:4 Дойчландсбергер - Вольфсбергер 1:5 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:3 Вольфсбергер - Мольде 0:4
Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Мольде - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:1 Гзира Юнайтед - Вольфсбергер 0:4 Вольфсбергер - ЛАСК 1:5 Вольфсбергер - Гзира Юнайтед 0:0 Альтах - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Милан 0:5 Вольфсбергер - Штурм 1:1 Кюхль - Вольфсбергер 1:4 Вольфсбергер - Дебрецен 2:1 Вольфсбергер - Спарта Прага 1:0 Вольфсбергер - Гразер 1:2 Хольштайн Киль - Вольфсбергер 1:0 Вольфсбергер - Ганза 1:3 Вольфсбергер - Рапид Вена 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 8 7 0 1 21 - 3 21
2. ЛАСК 7 5 2 0 17 - 6 17
3. Штурм 7 3 3 1 10 - 5 12
4. Аустрия Лустенау 7 3 2 2 11 - 13 11
5. Рапид Вена 7 3 1 3 7 - 8 10
6. Аустрия Вена 7 2 3 2 12 - 14 9
7. Аустрия Клагенфурт 7 2 2 3 11 - 14 8
8. Вольфсбергер 8 2 2 4 15 - 18 8
9. Сваровски Тироль 8 2 2 4 9 - 13 8
10. Хартберг 6 2 1 3 6 - 9 7
11. Рид 8 1 2 5 4 - 11 5
12. Альтах 8 1 2 5 8 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4 4 0 0 9 - 1 12
2. ЛАСК 4 3 1 0 10 - 4 10
3. Штурм 4 2 1 1 6 - 2 7
4. Аустрия Лустенау 3 2 0 1 6 - 8 6
5. Хартберг 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Аустрия Вена 3 1 2 0 5 - 4 5
7. Сваровски Тироль 4 1 2 1 5 - 6 5
8. Рапид Вена 4 1 1 2 4 - 6 4
9. Аустрия Клагенфурт 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Альтах 4 1 1 2 6 - 7 4
11. Рид 4 1 1 2 3 - 6 4
12. Вольфсбергер 4 0 1 3 6 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4 3 0 1 12 - 2 9
2. ЛАСК 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Вольфсбергер 4 2 1 1 9 - 6 7
4. Рапид Вена 3 2 0 1 3 - 2 6
5. Штурм 3 1 2 0 4 - 3 5
6. Аустрия Лустенау 4 1 2 1 5 - 5 5
7. Аустрия Вена 4 1 1 2 7 - 10 4
8. Аустрия Клагенфурт 4 1 1 2 7 - 10 4
9. Сваровски Тироль 4 1 0 3 4 - 7 3
10. Хартберг 3 0 1 2 2 - 6 1
11. Рид 4 0 1 3 1 - 5 1
12. Альтах 4 0 1 3 2 - 10 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ЛАСК Любичич Марин 6 0 1
2. Ред Булл Зальцбург Окафор Ноа 5 0 1
3. Сваровски Тироль Прица Тим 5 2 1
4. ЛАСК Накамура Кейто 4 0 3
5. Ред Булл Зальцбург Фернандо Педро 4 1 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Рид Leo Mikic 2 2
2. Альтах Райтер Доминик 3 1
3. Штурм Аффенгрубер Давид 3 1
4. ЛАСК Йовичич Бранко 4 0
5. Штурм Газибегович Юсуф 4 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    91'
    Г О О О О Л - Bernhard Zimmermann бьет в цель!
  • 87'
    Яшич Адис уходит с поля. Новак Михаэль выходит вместо него
  • 87'
    Thierno Ballo уходит с поля. Тафернер Маттойс выходит вместо него
  • Желтая карточка
    78'
    Bernhard Zimmermann получил желтую карточку от судьи
  • 76'
    Ляйтгеб Марио уходит с поля. Ervin Omic выходит вместо него
  • Желтая карточка
    74'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 27'
      Martin Moormann уходит с поля. Ауэр Йонас выходит вместо него
    • Описание гола
      17'
      Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
    • Описание гола
      14'
      Г О О О О Л - Мэлоун Морис бьет в цель!
    • Описание гола
      11'
      Г О О О О Л - Барибо Тай из команды Вольфсбергер забивает с точки!
    • Желтая карточка
      10'
      Martin Moormann получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Рапид Вена 1:3 Вольфсбергер онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     