Стадион: Альянц
1:3
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаMartin Moormann
0:1
11' ПенальтиБарибо Тай
0:2
14' ГолМэлоун Морис
60' Желтая карточкаВиммер Кевин
0:3
65' ГолМэлоун Морис
78' Желтая карточкаЦиммерманн Бернхард
1:3
90' ГолЦиммерманн Бернхард
90'+5
Ход матча
10'
11'
0:1
14'
0:2
60'
65'
0:3
90'
45
Хедль
Никлас
14
Пеич
Алекса
27
Грюлль
Марко
97
Яшич
Адис
70
Балло
Тьерно
77
Мэлоун
Морис
11
Барибо
Тай
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Пеич АлексаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
-
13 Шик ТорстенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Дрёйф ФердиНападающий
-
Главный тренер: Фельдхофер Фердинанд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
97 Яшич АдисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
70 Балло ТьерноПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Мэлоун МорисНападающий
-
11 Барибо ТайНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Омич ЭрвинПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дутт Робин
История личных встреч
Рапид Вена
Вольфсбергер
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
105.3%
26.3%
20 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
21 матч
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед
40 матчей
40%
25%
35%
16 побед 10 ничьих 14 побед
Первый тайм
50%
27.5%
22.5%
20 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
32.5%
35%
32.5%
13 побед 14 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Циммерманн Бернхард
|2
|0.29
|Бургшталлер Гвидо
|2 (1)
|0.29
|Грюлль Марко
|1
|0.14
|Кюн Николас
|1
|0.14
|Демир Юсуф
|1
|0.14
|Шик Торстен
|0
|0
|Дрёйф Ферди
|0
|0
|Грайль Патрик
|0
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барибо Тай
|3 (1)
|0.38
|Яшич Адис
|2
|0.25
|Мэлоун Морис
|2
|0.25
|Augustine Boakye
|2
|0.25
|Рёчер Торстен
|1
|0.13
|Кершбаумер Константин
|1
|0.13
|Новак Михаэль
|1
|0.13
|Вергос Николаос
|1 (1)
|0.13
|Визингер Дарио
|1
|0.13
|Raphael Schifferl
|1
|0.13
|Баумгартнер Доминик
|0
|0
|Балло Тьерно
|0
|0
Карточки
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пеич Алекса
|3
|0
|Байич Анте
|1
|1
|Martin Moormann
|1
|1
|Виммер Кевин
|2
|0
|Косцельник Мартин
|2
|0
|Грюлль Марко
|2
|0
|Ауэр Йонас
|2
|0
|Циммерманн Бернхард
|2
|0
|Шик Торстен
|1
|0
|Хофманн Максимилиан
|1
|0
|Освальд Мориц
|1
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рёчер Торстен
|2
|0
|Кершбаумер Константин
|1
|0
|Писингер Симон
|1
|0
|Новак Михаэль
|1
|0
|Баумгартнер Доминик
|1
|0
|Бонманн Хендрик
|1
|0
|Вергос Николаос
|1
|0
|Matteo Anzolin
|1
|0
|Тафернер Маттойс
|1
|0
|Барибо Тай
|1
|0
|Raphael Schifferl
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
25%
3
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
50%
3
33%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
33%
2
33%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Пропущено
2
12
2 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
1
50%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
50%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
15
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
2
29%
4
27%
1-15
1
14%
3
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
3
43%
4
27%
76-90
Пропущено
8
18
5 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
3
38%
4
22%
1-15
1
13%
3
17%
16-30
1
13%
5
28%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
25%
3
17%
61-75
1
13%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Вена
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Альтах - Рапид Вена 0:1 Аллерхайлинген - Рапид Вена 0:2 Рапид Вена - Штурм 1:2 Рапид Вена - Вадуц 0:1
Вадуц - Рапид Вена 1:1 ЛАСК - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Нефтчи 2:0 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Нефтчи - Рапид Вена 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Рид 1:0 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Дьёр - Рапид Вена 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Трайбах - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Селтик 3:3 Халадаш - Рапид Вена 1:2 Warth - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - АЕК Ларнака 2:3
Вольфсбергер
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 3:4 Дойчландсбергер - Вольфсбергер 1:5 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:3 Вольфсбергер - Мольде 0:4
Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Мольде - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:1 Гзира Юнайтед - Вольфсбергер 0:4 Вольфсбергер - ЛАСК 1:5 Вольфсбергер - Гзира Юнайтед 0:0 Альтах - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Милан 0:5 Вольфсбергер - Штурм 1:1 Кюхль - Вольфсбергер 1:4 Вольфсбергер - Дебрецен 2:1 Вольфсбергер - Спарта Прага 1:0 Вольфсбергер - Гразер 1:2 Хольштайн Киль - Вольфсбергер 1:0 Вольфсбергер - Ганза 1:3 Вольфсбергер - Рапид Вена 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|8
|7
|0
|1
|21 - 3
|21
|2.
|ЛАСК
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|3.
|Штурм
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|4.
|Аустрия Лустенау
|7
|3
|2
|2
|11 - 13
|11
|5.
|Рапид Вена
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|6.
|Аустрия Вена
|7
|2
|3
|2
|12 - 14
|9
|7.
|Аустрия Клагенфурт
|7
|2
|2
|3
|11 - 14
|8
|8.
|Вольфсбергер
|8
|2
|2
|4
|15 - 18
|8
|9.
|Сваровски Тироль
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|10.
|Хартберг
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|11.
|Рид
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|12.
|Альтах
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|ЛАСК
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Штурм
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|4.
|Аустрия Лустенау
|3
|2
|0
|1
|6 - 8
|6
|5.
|Хартберг
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Аустрия Вена
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|Сваровски Тироль
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|8.
|Рапид Вена
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|9.
|Аустрия Клагенфурт
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Альтах
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|Рид
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|12.
|Вольфсбергер
|4
|0
|1
|3
|6 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|3
|0
|1
|12 - 2
|9
|2.
|ЛАСК
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|Вольфсбергер
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|4.
|Рапид Вена
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|5.
|Штурм
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|Аустрия Лустенау
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|7.
|Аустрия Вена
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|8.
|Аустрия Клагенфурт
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|9.
|Сваровски Тироль
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|10.
|Хартберг
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|11.
|Рид
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|12.
|Альтах
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ЛАСК
|Любичич Марин
|6
|0
|1
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|Окафор Ноа
|5
|0
|1
|3.
|Сваровски Тироль
|Прица Тим
|5
|2
|1
|4.
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|4
|0
|3
|5.
|Ред Булл Зальцбург
|Фернандо Педро
|4
|1
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Рид
|Leo Mikic
|2
|2
|2.
|Альтах
|Райтер Доминик
|3
|1
|3.
|Штурм
|Аффенгрубер Давид
|3
|1
|4.
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|4
|0
|5.
|Штурм
|Газибегович Юсуф
|4
|0