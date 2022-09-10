  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023


Стадион:
Ионикос
1:4
Конец матча
Атромитос
0'
14' Желтая карточка
Кечрида Вайди
16' Желтая карточка
Чигринский Дмитрий
1:0
37' Гол
Мендоса Хавьер
51' Желтая карточка
Де Бок Лоренс
1:1
53' Гол
Кечрида Вайди
54' Желтая карточка
Мендоса Хавьер
1:2
55' Гол
Фридйонссон Самуэль
1:3
61' Гол
Робай Гаэтан
70' Желтая карточка
Federico Milo
1:4
90' Гол
Marios Tzavidas
90'+5
94
Хутесиотис
Лефтерис
24
Ромао
Алаиксис
16
Чигринский
Дмитрий
6
Fabien
Antunes
22
Georgios
Mygas
15
Валерианос
Йоргос
8
Машаш
Зинедин
77
Аосман
Аяс
10
Мендоса
Хавьер
87
Каньяс
Хосе
99
Vasilios
Mantzis
1
Янниотис
Андреас
2
Кечрида
Вайди
15
Суарес
Дани
5
Хациисаяс
Димитриос
28
Де
Бок
Лоренс
6
Гонсалес
Эдер
30
Куэн
Андреас
14
Муньис
Хуан
10
Ротариу
Дорин
11
Кьяртанссон
Видар
7
Робай
Гаэтан
Ионикос
3-4-2-1
Атромитос
4-3-3

История личных встреч

Ионикос
Атромитос

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
2:2
С
0:1
С
2:1
С
0:2
ВД
0:1
ВД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендоса Хавьер 2 0.5
Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marios Tzavidas 2 0.5
Муньис Хуан 1 0.25
Ротариу Дорин 1 0.25
Кьяртанссон Видар 1 0.25
Фридйонссон Самуэль 1 0.25
Робай Гаэтан 1 0.25
Кечрида Вайди 1 0.25
Georgios Tzovaras 1 0.25
Клонаридис Виктор 0 0
Куэн Андреас 0 0
Суарес Дани 0 0

Карточки

Ионикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Federico Milo 2 0
Мендоса Хавьер 2 0
Чигринский Дмитрий 1 0
Ромао Алаиксис 1 0
Валерианос Йоргос 1 0
Аосман Аяс 1 0
Georgios Mygas 1 0
Хутесиотис Лефтерис 1 0
Fabien Antunes 1 0
Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кивракидис Кириакос 1 1
Куэн Андреас 2 0
Де Бок Лоренс 1 0
Муньис Хуан 1 0
Ротариу Дорин 1 0
Хациисаяс Димитриос 1 0
Эрлингмарк Огюст 1 0
Кечрида Вайди 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

2
9
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
22%
31-45
1
50%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
3
60%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ионикос
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Олимпиакос - Ионикос 3:1 Ионикос - Левадиакос 0:0 Панатинаикос - Ионикос 1:0 Ламия - Ионикос 1:0
Ионикос - Атромитос 2:2 Левадиакос - Ионикос 2:1 Волос - Ионикос 2:1 Арис Салоники - Ионикос 2:0 Ионикос - Панетоликос 3:1 Атромитос - Ионикос 0:1 Ионикос - Аполлон Смирнис 5:1 Ламия - Ионикос 0:1 Астерас - Ионикос 2:3 Ионикос - Волос 2:2 ОФИ - Ионикос 2:3 Ионикос - Панетоликос 1:2 ПАОК - Ионикос 1:1 Ионикос - Аполлон Смирнис 4:0 Ионикос - ОФИ 0:0 Астерас - Ионикос 2:3
Атромитос
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Атромитос - Панетоликос 1:1 ПАОК - Атромитос 2:1 Атромитос - ОФИ 3:1 Левадиакос - Атромитос 1:1
Панахаики - Атромитос 1:2 Ионикос - Атромитос 2:2 Витесс - Атромитос 1:2 ВВВ-Венло - Атромитос 1:2 Атромитос - Кирьят-Шмона 0:1 Волос - Атромитос 0:2 Ламия - Атромитос 0:0 Атромитос - Ионикос 0:1 Волос - Атромитос 1:1 Атромитос - ОФИ 1:1 Панетоликос - Атромитос 2:3 Астерас - Атромитос 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 1:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Атромитос - Волос 2:1 Аполлон Смирнис - Атромитос 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 3 3 0 0 4 - 0 9
2. Олимпиакос 3 2 1 0 5 - 1 7
3. ПАОК 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Панетоликос 4 2 1 1 6 - 4 7
5. Атромитос 4 2 1 1 9 - 5 7
6. АЕК 3 2 0 1 5 - 1 6
7. Арис Салоники 3 1 1 1 4 - 3 4
8. Волос 3 1 1 1 4 - 4 4
9. ПАС Янина 4 1 1 2 3 - 6 4
10. Астерас 3 0 3 0 3 - 3 3
11. ОФИ 4 1 0 3 3 - 7 3
12. Ламия 3 0 2 1 1 - 4 2
13. Левадиакос 4 0 1 3 1 - 6 1
14. Ионикос 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 2 2 0 0 5 - 1 6
2. ПАОК 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Панатинаикос 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Арис Салоники 2 1 1 0 3 - 0 4
5. Атромитос 2 1 1 0 4 - 2 4
6. ПАС Янина 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Панетоликос 1 1 0 0 3 - 1 3
8. АЕК 2 1 0 1 2 - 1 3
9. Астерас 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Волос 2 0 1 1 3 - 4 1
11. Ионикос 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Ламия 2 0 1 1 0 - 3 1
13. Левадиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
14. ОФИ 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панетоликос 3 1 1 1 3 - 3 4
2. АЕК 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Панатинаикос 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Волос 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Атромитос 2 1 0 1 5 - 3 3
6. ОФИ 2 1 0 1 2 - 3 3
7. Астерас 2 0 2 0 3 - 3 2
8. Ламия 1 0 1 0 1 - 1 1
9. ПАОК 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Олимпиакос 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Левадиакос 4 0 1 3 1 - 6 1
12. Арис Салоники 1 0 0 1 1 - 3 0
13. Ионикос 2 0 0 2 1 - 4 0
14. ПАС Янина 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Панетоликос Карелис Никос 3 0 0
2. ПАС Янина Эррамуспе Родриго 2 0 0
3. АЕК Араужо Серхио 2 0 0
4. Волос Делетич Милош 2 0 0
5. Ионикос Мендоса Хавьер 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Арис Салоники Дукуре Шейк III 3 0
2. ОФИ Ларссон Эрик 1 1
3. Арис Салоники Дабо Брайан 1 1
4. Атромитос Кивракидис Кириакос 1 1
5. Панетоликос Диас Хорхе 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      37'
      Г О О О О Л - Мендоса Хавьер бьет в цель!
    • Желтая карточка
      16'
      Чигринский Дмитрий получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      14'
      Кечрида Вайди получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ионикос 1:4 Атромитос онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     