Стадион: Neapoli Stadium
0'
14' Желтая карточкаКечрида Вайди
16' Желтая карточкаЧигринский Дмитрий
1:0
37' ГолМендоса Хавьер
51' Желтая карточкаДе Бок Лоренс
1:1
53' ГолКечрида Вайди
54' Желтая карточкаМендоса Хавьер
1:2
55' ГолФридйонссон Самуэль
1:3
61' ГолРобай Гаэтан
70' Желтая карточкаFederico Milo
1:4
90' ГолMarios Tzavidas
90'+5
Ход матча
14'
37'
1:0
51'
53'
54'
55'
61'
1:3
70'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 10
-
3 Угловые 0
-
4 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
77
Аосман
Аяс
87
Каньяс
Хосе
15
Суарес
Дани
30
Куэн
Андреас
14
Муньис
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Аосман АясПолузащитник
- Полузащитник
-
87 Каньяс ХосеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Dimitrios Spanos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Суарес ДаниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
-
14 Муньис ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Марко МаричВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
История личных встреч
Ионикос
Атромитос
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ионикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендоса Хавьер
|2
|0.5
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marios Tzavidas
|2
|0.5
|Муньис Хуан
|1
|0.25
|Ротариу Дорин
|1
|0.25
|Кьяртанссон Видар
|1
|0.25
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0.25
|Робай Гаэтан
|1
|0.25
|Кечрида Вайди
|1
|0.25
|Georgios Tzovaras
|1
|0.25
|Клонаридис Виктор
|0
|0
|Куэн Андреас
|0
|0
|Суарес Дани
|0
|0
Карточки
Ионикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Federico Milo
|2
|0
|Мендоса Хавьер
|2
|0
|Чигринский Дмитрий
|1
|0
|Ромао Алаиксис
|1
|0
|Валерианос Йоргос
|1
|0
|Аосман Аяс
|1
|0
|Georgios Mygas
|1
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|1
|0
|Fabien Antunes
|1
|0
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кивракидис Кириакос
|1
|1
|Куэн Андреас
|2
|0
|Де Бок Лоренс
|1
|0
|Муньис Хуан
|1
|0
|Ротариу Дорин
|1
|0
|Хациисаяс Димитриос
|1
|0
|Эрлингмарк Огюст
|1
|0
|Кечрида Вайди
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
4
3
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
2
9
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
22%
31-45
1
50%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
8
5
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
3
60%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ионикос
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Олимпиакос - Ионикос 3:1 Ионикос - Левадиакос 0:0 Панатинаикос - Ионикос 1:0 Ламия - Ионикос 1:0
Ионикос - Атромитос 2:2 Левадиакос - Ионикос 2:1 Волос - Ионикос 2:1 Арис Салоники - Ионикос 2:0 Ионикос - Панетоликос 3:1 Атромитос - Ионикос 0:1 Ионикос - Аполлон Смирнис 5:1 Ламия - Ионикос 0:1 Астерас - Ионикос 2:3 Ионикос - Волос 2:2 ОФИ - Ионикос 2:3 Ионикос - Панетоликос 1:2 ПАОК - Ионикос 1:1 Ионикос - Аполлон Смирнис 4:0 Ионикос - ОФИ 0:0 Астерас - Ионикос 2:3
Атромитос
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Атромитос - Панетоликос 1:1 ПАОК - Атромитос 2:1 Атромитос - ОФИ 3:1 Левадиакос - Атромитос 1:1
Панахаики - Атромитос 1:2 Ионикос - Атромитос 2:2 Витесс - Атромитос 1:2 ВВВ-Венло - Атромитос 1:2 Атромитос - Кирьят-Шмона 0:1 Волос - Атромитос 0:2 Ламия - Атромитос 0:0 Атромитос - Ионикос 0:1 Волос - Атромитос 1:1 Атромитос - ОФИ 1:1 Панетоликос - Атромитос 2:3 Астерас - Атромитос 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 1:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Атромитос - Волос 2:1 Аполлон Смирнис - Атромитос 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|2.
|Олимпиакос
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|ПАОК
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|Панетоликос
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|Атромитос
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|6.
|АЕК
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|7.
|Арис Салоники
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|8.
|Волос
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|ПАС Янина
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|10.
|Астерас
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|11.
|ОФИ
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|12.
|Ламия
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|13.
|Левадиакос
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|14.
|Ионикос
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|ПАОК
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Панатинаикос
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Арис Салоники
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|5.
|Атромитос
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|ПАС Янина
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Панетоликос
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|АЕК
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Волос
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|11.
|Ионикос
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|Ламия
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|13.
|Левадиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|ОФИ
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панетоликос
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|2.
|АЕК
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Панатинаикос
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Волос
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Атромитос
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|6.
|ОФИ
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|Астерас
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|Ламия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|ПАОК
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Олимпиакос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Левадиакос
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|12.
|Арис Салоники
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|Ионикос
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|14.
|ПАС Янина
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Панетоликос
|Карелис Никос
|3
|0
|0
|2.
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|2
|0
|0
|3.
|АЕК
|Араужо Серхио
|2
|0
|0
|4.
|Волос
|Делетич Милош
|2
|0
|0
|5.
|Ионикос
|Мендоса Хавьер
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Арис Салоники
|Дукуре Шейк III
|3
|0
|2.
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1
|1
|3.
|Арис Салоники
|Дабо Брайан
|1
|1
|4.
|Атромитос
|Кивракидис Кириакос
|1
|1
|5.
|Панетоликос
|Диас Хорхе
|1
|1