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Греция: Суперлига
2022-2023


Стадион:
ПАС Янина
1:1
Второй тайм: 48'
Левадиакос
0'
1:0
2' Гол
Kevin Rosero
17' Желтая карточка
Мехия Альфредо
1:1
45' Гол
Моутинью Тьерри

Ход матча

2'
Kevin Rosero
(Бильбао Икер)
1:0
17'
 
Мехия Альфредо
45'
1:1
Моутинью Тьерри
(Бельмонт Антони)
46'
 
Луа-Луа Казенга
Шкварка Михал

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 37 Владение мячом, % 63
Лучшие коэффициенты
ПАС Янина
Ничья
Левадиакос
4.05
3.34
4.10
Все Коэффициенты
64
Vasilios
Soulis
2
Сория
Карлес
15
Эррамуспе
Родриго
40
Багалианис
Петрос
31
Киакос
Яннис
6
Бильбао
Икер
5
Карахалиос
Зисис
80
Лиасос
Ангелос
11
Kevin
Rosero
7
Морейра
Ахмад
Мендес
14
Памлидис
Георгиос
44
Маркович
Матей
32
Константинидис
Димитрис
22
Цимопулос
Темистоклис
29
Баханак
Патрик
3
Panagiotis
Vichos
26
Шкварка
Михал
12
Мехия
Альфредо
77
Бельмонт
Антони
19
Вракас
Георгиос
27
Konstantinos
Doumtsios
20
Моутинью
Тьерри
ПАС Янина
4-2-3-1
Левадиакос
4-3-3

История личных встреч

ПАС Янина
Левадиакос

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

20 матчей

40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

ТМС
1:3
С
0:1
С
1:2
С
0:2
С
2:0
С
0:0
К
4:0
К
1:0
С
1:1
С
2:1
С
0:0
С
1:1
С
0:1
С
1:2
С
1:2
С
0:4
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эррамуспе Родриго 1 0.25
Kevin Rosero 1 0.25
Сория Карлес 0 0
Бильбао Икер 0 0
Левадиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моутинью Тьерри 1 0.25
Бельмонт Антони 0 0

Карточки

ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Памлидис Георгиос 1 0
Карахалиос Зисис 1 0
Морейра Ахмад Мендес 1 0
Левадиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винисиус Пауло II 1 1
Бельмонт Антони 2 0
Вракас Георгиос 2 0
Моутинью Тьерри 1 0
Константинидис Димитрис 1 0
Мехия Альфредо 1 0
Panagiotis Simelidis 1 0
Panagiotis Vichos 1 0
Stephen Kwabena 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ПАС Янина
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Ламия 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Кармиотисса 2:2
Астерас - ПАС Янина 2:2 Волос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Омония - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Баник Острава 1:1 ПАС Янина - Арис Салоники 0:3 Панатинаикос - ПАС Янина 4:0 АЕК - ПАС Янина 3:0 ПАС Янина - ПАОК 1:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - АЕК 2:3 ПАС Янина - Панатинаикос 0:0 Арис Салоники - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Олимпиакос 1:1 ПАОК - ПАС Янина 1:0 Волос - ПАС Янина 0:0
Левадиакос
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Панатинаикос - Левадиакос 1:0 Ионикос - Левадиакос 0:0 Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Левадиакос - Атромитос 1:1
Ламия - Левадиакос 2:0 Левадиакос - Ионикос 2:1 Левадиакос - Волос 0:1 Левадиакос - Elpis Skoutari 1:0 Elpis Skoutari - Левадиакос 0:1 Левадиакос - Эрготелис 1:0 Караискакис - Левадиакос 0:3 Egaleo1 - Левадиакос 1:2 Левадиакос - Панатинаикос-2 3:0 Каламата - Левадиакос 1:0 Левадиакос - АЕК Афины-2 2:2 Кифисия - Левадиакос 1:4 Левадиакос - Эпископи 1:0 Родос - Левадиакос 0:4 Левадиакос - Каллитея 1:1 Левадиакос - Иродотос 6:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 3 3 0 0 4 - 0 9
2. Олимпиакос 3 2 1 0 5 - 1 7
3. ПАОК 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Панетоликос 2:1 4 2 1 1 6 - 4 7
5. АЕК 3 2 0 1 5 - 1 6
6. Арис Салоники 3 1 1 1 4 - 3 4
7. Атромитос 3 1 1 1 5 - 4 4
8. Волос 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Астерас 3 0 3 0 3 - 3 3
10. ОФИ 1:2 4 1 0 3 3 - 7 3
11. Ламия 3 0 2 1 1 - 4 2
12. Левадиакос 1:1 4 0 2 2 1 - 5 2
13. ПАС Янина 1:1 4 0 2 2 2 - 6 2
14. Ионикос 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 2 2 0 0 5 - 1 6
2. ПАОК 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Панатинаикос 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Арис Салоники 2 1 1 0 3 - 0 4
5. Атромитос 2 1 1 0 4 - 2 4
6. Панетоликос 2:1 1 1 0 0 3 - 1 3
7. АЕК 2 1 0 1 2 - 1 3
8. ПАС Янина 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Ионикос 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Астерас 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Волос 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Ламия 2 0 1 1 0 - 3 1
13. Левадиакос 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
14. ОФИ 1:2 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панетоликос 2:1 3 1 1 1 3 - 3 4
2. АЕК 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Панатинаикос 1 1 0 0 2 - 0 3
4. ОФИ 1:2 2 1 0 1 2 - 3 3
5. Волос 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Астерас 2 0 2 0 3 - 3 2
7. Левадиакос 1:1 4 0 2 2 1 - 5 2
8. Ламия 1 0 1 0 1 - 1 1
9. ПАОК 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Олимпиакос 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Атромитос 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Арис Салоники 1 0 0 1 1 - 3 0
13. Ионикос 2 0 0 2 1 - 4 0
14. ПАС Янина 1:1 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Панетоликос Карелис Никос 3 0 0
2. АЕК Араужо Серхио 2 0 0
3. Волос Делетич Милош 2 0 0
4. АЕК Пинеда Орбелин 2 0 0
5. Арис Салоники Мансини Даниэль 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Арис Салоники Дукуре Шейк III 3 0
2. ОФИ Ларссон Эрик 1 1
3. Арис Салоники Дабо Брайан 1 1
4. Атромитос Кивракидис Кириакос 1 1
5. Панетоликос Диас Хорхе 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Моутинью Тьерри бьет в цель!
  • Желтая карточка
    17'
    Мехия Альфредо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Kevin Rosero бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ПАС Янина
Ничья
Левадиакос
4.05
3.34
4.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ПАС Янина 1:1 Левадиакос онлайн

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