Стадион: Зоссимадес
1:1
Второй тайм: 48'
Ход матча
2'
1:0
17'
45'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
37 Владение мячом, % 63
31
Киакос
Яннис
11
Kevin
Rosero
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Киакос ЯннисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Kevin RoseroПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
70 Iason Kyrkos
-
Главный тренер: Athanasios Staikos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
7 Regis3
-
11 Jonas Toro
-
-
-
-
Главный тренер: Giannis Taousianis
История личных встреч
ПАС Янина
Левадиакос
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед
20 матчей
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эррамуспе Родриго
|1
|0.25
|Kevin Rosero
|1
|0.25
|Сория Карлес
|0
|0
|Бильбао Икер
|0
|0
Левадиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моутинью Тьерри
|1
|0.25
|Бельмонт Антони
|0
|0
Карточки
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Памлидис Георгиос
|1
|0
|Карахалиос Зисис
|1
|0
|Морейра Ахмад Мендес
|1
|0
Левадиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винисиус Пауло II
|1
|1
|Бельмонт Антони
|2
|0
|Вракас Георгиос
|2
|0
|Моутинью Тьерри
|1
|0
|Константинидис Димитрис
|1
|0
|Мехия Альфредо
|1
|0
|Panagiotis Simelidis
|1
|0
|Panagiotis Vichos
|1
|0
|Stephen Kwabena
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ПАС Янина
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Ламия 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Кармиотисса 2:2
Астерас - ПАС Янина 2:2 Волос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Омония - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Баник Острава 1:1 ПАС Янина - Арис Салоники 0:3 Панатинаикос - ПАС Янина 4:0 АЕК - ПАС Янина 3:0 ПАС Янина - ПАОК 1:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - АЕК 2:3 ПАС Янина - Панатинаикос 0:0 Арис Салоники - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Олимпиакос 1:1 ПАОК - ПАС Янина 1:0 Волос - ПАС Янина 0:0
Левадиакос
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Панатинаикос - Левадиакос 1:0 Ионикос - Левадиакос 0:0 Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Левадиакос - Атромитос 1:1
Ламия - Левадиакос 2:0 Левадиакос - Ионикос 2:1 Левадиакос - Волос 0:1 Левадиакос - Elpis Skoutari 1:0 Elpis Skoutari - Левадиакос 0:1 Левадиакос - Эрготелис 1:0 Караискакис - Левадиакос 0:3 Egaleo1 - Левадиакос 1:2 Левадиакос - Панатинаикос-2 3:0 Каламата - Левадиакос 1:0 Левадиакос - АЕК Афины-2 2:2 Кифисия - Левадиакос 1:4 Левадиакос - Эпископи 1:0 Родос - Левадиакос 0:4 Левадиакос - Каллитея 1:1 Левадиакос - Иродотос 6:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|2.
|Олимпиакос
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|ПАОК
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|Панетоликос
|2:1
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|АЕК
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|6.
|Арис Салоники
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|7.
|Атромитос
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|8.
|Волос
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Астерас
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|10.
|ОФИ
|1:2
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|11.
|Ламия
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|12.
|Левадиакос
|1:1
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|13.
|ПАС Янина
|1:1
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|14.
|Ионикос
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|ПАОК
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Панатинаикос
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Арис Салоники
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|5.
|Атромитос
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|Панетоликос
|2:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|АЕК
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|ПАС Янина
|1:1
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Ионикос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Волос
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Ламия
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|13.
|Левадиакос
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|ОФИ
|1:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панетоликос
|2:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|2.
|АЕК
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Панатинаикос
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|ОФИ
|1:2
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|5.
|Волос
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Астерас
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|7.
|Левадиакос
|1:1
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|8.
|Ламия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|ПАОК
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Олимпиакос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Атромитос
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Арис Салоники
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|Ионикос
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|14.
|ПАС Янина
|1:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Панетоликос
|Карелис Никос
|3
|0
|0
|2.
|АЕК
|Араужо Серхио
|2
|0
|0
|3.
|Волос
|Делетич Милош
|2
|0
|0
|4.
|АЕК
|Пинеда Орбелин
|2
|0
|0
|5.
|Арис Салоники
|Мансини Даниэль
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Арис Салоники
|Дукуре Шейк III
|3
|0
|2.
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1
|1
|3.
|Арис Салоники
|Дабо Брайан
|1
|1
|4.
|Атромитос
|Кивракидис Кириакос
|1
|1
|5.
|Панетоликос
|Диас Хорхе
|1
|1