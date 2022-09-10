Стадион: Теодорос Вардинояннис
1:2
Второй тайм: 90+'
0'
0:1
14' ГолКарелис Никос
1:1
42' ГолБалояннис Константинос
54' Желтая карточкаПасалидис Триантафиллос
75' Желтая карточкаЙоху Самюэль
1:2
76' ГолКоловос Димитрис
Ход матча
14'
0:1
42'
75'
76'
1:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 5
-
3 Угловые 2
-
4 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
71 Владение мячом, % 29
11
Нуха
Дико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Нуха ДикоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
20 Йоху СамюэльЗащитник
-
31 Камау БрюсПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Ниоплиас Никос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ларссон ЯкобЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Диас ХорхеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Даго НадреНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
История личных встреч
ОФИ
Панетоликос
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 10 побед
22 матча
36.4%
18.2%
45.4%
8 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
18.2%
59.1%
22.7%
4 победы 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.8%
22.7%
45.5%
7 побед 5 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нейра Хуан
|1
|0.25
|Диамантис Апостолос
|1
|0.25
|Балояннис Константинос
|1
|0.25
|Тораль Хон
|0
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|0
|0
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карелис Никос
|3
|0.75
|Шенгелия Леван
|1
|0.25
|Даго Надре
|1
|0.25
|Диас Хорхе
|0
|0
|Флорес Дейби
|0
|0
|Дуарте Фредерику
|0
|0
Карточки
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларссон Эрик
|1
|1
|Нуха Дико
|2
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|2
|0
|Яннулис Костас
|1
|0
|Маринакис Никос
|1
|0
|Вурос Праксителис
|1
|0
|Йоху Самюэль
|1
|0
|Диамантис Апостолос
|1
|0
|Балояннис Константинос
|1
|0
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диас Хорхе
|1
|1
|Konstantinos Apostolakis
|2
|0
|Дуарте Фредерику
|2
|0
|Младен Себастьян
|1
|0
|Хацитеодоридис Илиас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
5
3
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ОФИ
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Волос - ОФИ 0:1 ОФИ - Панатинаикос 0:2 Атромитос - ОФИ 3:1 ОФИ - Эпископи 4:0
Волос - ОФИ 2:1 ОФИ - Астерас 1:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1 Витесс - ОФИ 1:2 Утрехт - ОФИ 4:0 Волос - ОФИ 5:0 ОФИ - Астерас 1:0 ОФИ - Панетоликос 0:1 Атромитос - ОФИ 1:1 ОФИ - Аполлон Смирнис 1:2 Ламия - ОФИ 1:2 ОФИ - Ионикос 2:3 ОФИ - Аполлон Смирнис 2:0 Олимпиакос - ОФИ 2:0 Ионикос - ОФИ 0:0 Атромитос - ОФИ 2:2
Панетоликос
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Атромитос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Арис Салоники 3:1 ПАОК - Панетоликос 1:0 Астерас - Панетоликос 4:2
Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Графичар Белград - Панетоликос 0:0 Слобода - Панетоликос 1:0 ПАОК - Панетоликос 4:0 Ионикос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - Волос 0:0 ОФИ - Панетоликос 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0 Панетоликос - Атромитос 2:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ламия 1:2 Ионикос - Панетоликос 1:2 Панетоликос - Волос 0:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Панетоликос - Ламия 1:0 Аполлон Смирнис - Панетоликос 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|2.
|Олимпиакос
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|ПАОК
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|Панетоликос
|2:1
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|АЕК
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|6.
|Арис Салоники
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|7.
|Атромитос
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|8.
|Волос
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Астерас
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|10.
|ОФИ
|1:2
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|11.
|Ламия
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|12.
|Левадиакос
|1:1
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|13.
|ПАС Янина
|1:1
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|14.
|Ионикос
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|ПАОК
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Панатинаикос
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Арис Салоники
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|5.
|Атромитос
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|Панетоликос
|2:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|АЕК
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|ПАС Янина
|1:1
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Ионикос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Волос
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Ламия
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|13.
|Левадиакос
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|ОФИ
|1:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панетоликос
|2:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|2.
|АЕК
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Панатинаикос
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|ОФИ
|1:2
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|5.
|Волос
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Астерас
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|7.
|Левадиакос
|1:1
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|8.
|Ламия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|ПАОК
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Олимпиакос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Атромитос
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Арис Салоники
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|Ионикос
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|14.
|ПАС Янина
|1:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Панетоликос
|Карелис Никос
|3
|0
|0
|2.
|АЕК
|Араужо Серхио
|2
|0
|0
|3.
|Волос
|Делетич Милош
|2
|0
|0
|4.
|АЕК
|Пинеда Орбелин
|2
|0
|0
|5.
|Арис Салоники
|Мансини Даниэль
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Арис Салоники
|Дукуре Шейк III
|3
|0
|2.
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1
|1
|3.
|Арис Салоники
|Дабо Брайан
|1
|1
|4.
|Атромитос
|Кивракидис Кириакос
|1
|1
|5.
|Панетоликос
|Диас Хорхе
|1
|1