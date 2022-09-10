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Греция: Суперлига
2022-2023


Стадион:
ОФИ
1:2
Конец матча
Панетоликос
0'
0:1
14' Гол
Карелис Никос
1:1
42' Гол
Балояннис Константинос
54' Желтая карточка
Пасалидис Триантафиллос
75' Желтая карточка
Йоху Самюэль
1:2
76' Гол
Коловос Димитрис
90' Желтая карточка
Вурос Праксителис
90' Желтая карточка
Флорес Дейби
90'+7
1
Стивенс
Сонни
15
Диамантис
Апостолос
14
Вурос
Праксителис
4
Пасалидис
Триантафиллос
6
Маринакис
Никос
38
Балояннис
Константинос
10
Бузукис
Яннис
26
Стаикос
Пасхалис
5
Диуссе
Ассан
22
Тораринссон
Гудмундур
11
Нуха
Дико
1
Анестис
Яннис
2
Konstantinos
Apostolakis
16
Ларссон
Якоб
13
Корнелиус
Дерек
12
Хацитеодоридис
Илиас
25
Морсай
Йонатан
5
Младен
Себастьян
14
Дуарте
Фредерику
27
Шенгелия
Леван
7
Карелис
Никос
11
Диас
Хорхе
ОФИ
5-4-1
Панетоликос
4-3-3

История личных встреч

ОФИ
Панетоликос

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 10 побед

22 матча

36.4%
18.2%
45.4%
8 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

18.2%
59.1%
22.7%
4 победы 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.8%
22.7%
45.5%
7 побед 5 ничьих 10 побед

История матчей

С
0:1
С
2:4
С
1:2
С
2:2
С
2:1
С
1:1
С
2:0
С
3:1
С
3:0
С
2:1
С
3:1
С
3:1
С
1:0
С
1:0
С
2:1
С
1:0
К
1:3
С
1:0
ФЛ
1:0
ФЛ
2:1
ВД
1:1
ВД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нейра Хуан 1 0.25
Диамантис Апостолос 1 0.25
Балояннис Константинос 1 0.25
Тораль Хон 0 0
Пасалидис Триантафиллос 0 0
Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карелис Никос 3 0.75
Коловос Димитрис 1 0.25
Шенгелия Леван 1 0.25
Даго Надре 1 0.25
Диас Хорхе 0 0
Флорес Дейби 0 0
Дуарте Фредерику 0 0

Карточки

ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Эрик 1 1
Нуха Дико 2 0
Вурос Праксителис 2 0
Пасалидис Триантафиллос 2 0
Яннулис Костас 1 0
Маринакис Никос 1 0
Йоху Самюэль 1 0
Диамантис Апостолос 1 0
Балояннис Константинос 1 0
Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диас Хорхе 1 1
Konstantinos Apostolakis 2 0
Дуарте Фредерику 2 0
Младен Себастьян 1 0
Флорес Дейби 1 0
Хацитеодоридис Илиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
33%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

7
4
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
3
43%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ОФИ
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Волос - ОФИ 0:1 ОФИ - Панатинаикос 0:2 Атромитос - ОФИ 3:1 ОФИ - Эпископи 4:0
Волос - ОФИ 2:1 ОФИ - Астерас 1:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1 Витесс - ОФИ 1:2 Утрехт - ОФИ 4:0 Волос - ОФИ 5:0 ОФИ - Астерас 1:0 ОФИ - Панетоликос 0:1 Атромитос - ОФИ 1:1 ОФИ - Аполлон Смирнис 1:2 Ламия - ОФИ 1:2 ОФИ - Ионикос 2:3 ОФИ - Аполлон Смирнис 2:0 Олимпиакос - ОФИ 2:0 Ионикос - ОФИ 0:0 Атромитос - ОФИ 2:2
Панетоликос
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Атромитос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Арис Салоники 3:1 ПАОК - Панетоликос 1:0 Астерас - Панетоликос 4:2
Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Графичар Белград - Панетоликос 0:0 Слобода - Панетоликос 1:0 ПАОК - Панетоликос 4:0 Ионикос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - Волос 0:0 ОФИ - Панетоликос 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0 Панетоликос - Атромитос 2:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ламия 1:2 Ионикос - Панетоликос 1:2 Панетоликос - Волос 0:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Панетоликос - Ламия 1:0 Аполлон Смирнис - Панетоликос 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 3 3 0 0 4 - 0 9
2. Олимпиакос 3 2 1 0 5 - 1 7
3. ПАОК 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Панетоликос 4 2 1 1 6 - 4 7
5. Атромитос 4 2 1 1 9 - 5 7
6. АЕК 3 2 0 1 5 - 1 6
7. Арис Салоники 3 1 1 1 4 - 3 4
8. Волос 3 1 1 1 4 - 4 4
9. ПАС Янина 4 1 1 2 3 - 6 4
10. Астерас 3 0 3 0 3 - 3 3
11. ОФИ 4 1 0 3 3 - 7 3
12. Ламия 3 0 2 1 1 - 4 2
13. Левадиакос 4 0 1 3 1 - 6 1
14. Ионикос 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 2 2 0 0 5 - 1 6
2. ПАОК 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Панатинаикос 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Арис Салоники 2 1 1 0 3 - 0 4
5. Атромитос 2 1 1 0 4 - 2 4
6. ПАС Янина 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Панетоликос 1 1 0 0 3 - 1 3
8. АЕК 2 1 0 1 2 - 1 3
9. Астерас 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Волос 2 0 1 1 3 - 4 1
11. Ионикос 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Ламия 2 0 1 1 0 - 3 1
13. Левадиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
14. ОФИ 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панетоликос 3 1 1 1 3 - 3 4
2. АЕК 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Панатинаикос 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Волос 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Атромитос 2 1 0 1 5 - 3 3
6. ОФИ 2 1 0 1 2 - 3 3
7. Астерас 2 0 2 0 3 - 3 2
8. Ламия 1 0 1 0 1 - 1 1
9. ПАОК 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Олимпиакос 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Левадиакос 4 0 1 3 1 - 6 1
12. Арис Салоники 1 0 0 1 1 - 3 0
13. Ионикос 2 0 0 2 1 - 4 0
14. ПАС Янина 2 0 0 2 0 - 4 0
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Панетоликос Карелис Никос 3 0 0
2. ПАС Янина Эррамуспе Родриго 2 0 0
3. АЕК Араужо Серхио 2 0 0
4. Волос Делетич Милош 2 0 0
5. Ионикос Мендоса Хавьер 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Арис Салоники Дукуре Шейк III 3 0
2. ОФИ Ларссон Эрик 1 1
3. Арис Салоники Дабо Брайан 1 1
4. Атромитос Кивракидис Кириакос 1 1
5. Панетоликос Диас Хорхе 1 1
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      42'
      Г О О О О Л - Балояннис Константинос бьет в цель!
    • Описание гола
      14'
      Г О О О О Л - Карелис Никос бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч ОФИ 1:2 Панетоликос онлайн

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