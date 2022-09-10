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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023


Стадион:
АХ Лёвен
3:2
Конец матча
Шарлеруа
0'
0:1
13' Гол
Хейманс Дан
17' Желтая карточка
Андреу Стелиос
1:1
22' Гол
Мертенс Матье
58' Желтая карточка
Илаймахаритра Марко
62' Желтая карточка
Нкуба Кен
2:1
62' Гол
Гонсалес Марио
2:2
76' Пенальти
Илаймахаритра Марко
76' Желтая карточка
Мендиль Хамза
3:2
86' Гол
Гонсалес Марио
88' Желтая карточка
Багер Йонас
90'+6
12
Кожокару
Валентин
25
Патрис
Луи
28
Плетинкс
Эвауд
14
Рикка
Федерико
20
Мендиль
Хамза
11
Аль-Тамари
Мусса
4
Малинов
Кристиян
24
Де
Норре
Каспер
7
Торстейнссон
Йон
33
Мертенс
Матье
43
Nachon
Nsingi
16
Коффи
Херве
2
Багер
Йонас
21
Андреу
Стелиос
5
Бессиль
Лоик
28
Нкуба
Кен
38
Jackson
Tchatchoua
6
Зоргане
Адем
26
Илаймахаритра
Марко
18
Хейманс
Дан
8
Голизадех
Али
7
Мбенза
Исаак
АХ Лёвен
4-4-1-1
Шарлеруа
3-4-2-1

История личных встреч

АХ Лёвен
Шарлеруа

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

15 матчей

26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
13.3%
53.4%
5 побед 2 ничьи 8 побед

История матчей

ПДА
0:3
ТМК
0:2
ПДА
1:1
ПДА
1:1
ПДА
1:3
ТМС
0:4
ТМК
0:3
ЛП
2:1
ЛП
2:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
3:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:4

Бомбардиры внутри турнира

АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мертенс Матье 3 0.38
Аль-Тамари Мусса 3 0.38
Гонсалес Марио 3 0.38
Торстейнссон Йон 3 0.38
Nachon Nsingi 2 0.25
Патрис Луи 1 0.13
Хольцхаузер Рафаэль 1 (1) 0.13
Малинов Кристиян 0 0
Уэдраого Дилан 0 0
Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мориока Риота 2 0.25
Хейманс Дан 2 0.25
Anass Zaroury 2 0.25
Зоргане Адем 1 0.13
Нкуба Кен 1 0.13
Кайембе Йорис 1 0.13
Голизадех Али 1 0.13
Jackson Tchatchoua 1 0.13
Бессиль Лоик 1 0.13
Илаймахаритра Марко 1 (1) 0.13
Мбенза Исаак 0 0

Карточки

АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малинов Кристиян 3 0
Мендиль Хамза 2 0
Уэдраого Дилан 2 0
Торстейнссон Йон 2 0
Патрис Луи 2 0
Аль-Тамари Мусса 2 0
Nachon Nsingi 0 1
Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 2 0
Багер Йонас 2 0
Кайембе Йорис 2 0
Нкуба Кен 2 0
Андреу Стелиос 2 0
Кнежевич Стефан 1 0
Коффи Херве 1 0
Хейманс Дан 1 0
Nadir Benbouali 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
3
75%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
3
33%
1
14%
61-75
1
11%
1
14%
76-90

Пропущено

7
8
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
3
43%
2
25%
76-90

Забито

13
11
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
8%
1
9%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
2
15%
2
18%
31-45
2
15%
2
18%
46-60
3
23%
1
9%
61-75
3
23%
4
36%
76-90

Пропущено

11
10
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
9%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
4
36%
2
20%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
3
27%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

АХ Лёвен
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Остенде 2:1 Стандард - АХ Лёвен 1:3 АХ Лёвен - Брюгге 0:3
Антверпен - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Вестерло 2:0 Кортрейк - АХ Лёвен 0:2 Гент - АХ Лёвен 5:0 АХ Лёвен - Антверпен 0:1 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 2:1 Остенде - АХ Лёвен 1:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1 Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1
Шарлеруа
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Шарлеруа - Франкс-Борен 0:1 Шарлеруа - Гент 2:1 Синт-Элуа-Винкел - Шарлеруа 3:0 Шарлеруа - Брюгге 1:3
Шарлеруа - Рюпель Бом 3:0 Зульте-Варегем - Шарлеруа 1:3 Мандель Юнайтед - Шарлеруа 0:8 Серен Юнайтед - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Остенде 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 1:0 Шарлеруа - Эйпен 3:1 Шарлеруа - Страсбург 1:2 Шарлеруа - Сераинг 1:2 Лёвен - Шарлеруа 3:1 Варегем - Шарлеруа 1:1 Расинг Люксембург - Шарлеруа 1:3 Гент - Шарлеруа 1:2 Шарлеруа - Мехелен 3:2 Генк - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Генк 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 7 7 0 0 17 - 5 21
2. Брюгге 8 6 1 1 19 - 7 19
3. Генк 7 5 1 1 19 - 8 16
4. АХ Лёвен 8 5 1 2 16 - 13 16
5. Унион Сент-Жиллуаз 7 4 1 2 11 - 11 13
6. Стандард 8 4 1 3 12 - 13 13
7. Шарлеруа 8 4 0 4 13 - 13 12
8. Гент 7 3 2 2 11 - 9 11
9. Андерлехт 7 3 1 3 11 - 7 10
10. Мехелен 8 3 1 4 16 - 15 10
11. Сент-Трейден 8 2 4 2 7 - 8 10
12. Остенде 8 3 0 5 8 - 11 9
13. Кортрейк 8 2 1 5 5 - 11 7
14. Вестерло 7 2 0 5 11 - 15 6
15. Серен Юнайтед 8 2 0 6 7 - 16 6
16. Эйпен 8 2 0 6 7 - 14 6
17. Зульте-Варегем 7 1 2 4 7 - 13 5
18. Серкль Брюгге 7 1 2 4 3 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 4 4 0 0 12 - 4 12
2. Брюгге 4 3 1 0 10 - 4 10
3. Генк 4 3 1 0 9 - 4 10
4. Унион Сент-Жиллуаз 3 3 0 0 5 - 2 9
5. АХ Лёвен 4 3 0 1 7 - 6 9
6. Андерлехт 4 2 1 1 7 - 4 7
7. Стандард 4 2 1 1 6 - 5 7
8. Вестерло 3 2 0 1 6 - 3 6
9. Остенде 4 2 0 2 4 - 5 6
10. Мехелен 4 2 0 2 10 - 9 6
11. Шарлеруа 4 2 0 2 7 - 8 6
12. Серкль Брюгге 3 1 2 0 2 - 1 5
13. Сент-Трейден 4 1 1 2 5 - 7 4
14. Гент 3 1 1 1 4 - 4 4
15. Эйпен 4 1 0 3 3 - 6 3
16. Зульте-Варегем 4 1 0 3 5 - 10 3
17. Кортрейк 4 0 1 3 1 - 7 1
18. Серен Юнайтед 4 0 0 4 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 4 3 0 1 9 - 3 9
2. Антверпен 3 3 0 0 5 - 1 9
3. АХ Лёвен 4 2 1 1 9 - 7 7
4. Гент 4 2 1 1 7 - 5 7
5. Генк 3 2 0 1 10 - 4 6
6. Шарлеруа 4 2 0 2 6 - 5 6
7. Кортрейк 4 2 0 2 4 - 4 6
8. Серен Юнайтед 4 2 0 2 7 - 8 6
9. Стандард 4 2 0 2 6 - 8 6
10. Сент-Трейден 4 1 3 0 2 - 1 6
11. Мехелен 4 1 1 2 6 - 6 4
12. Унион Сент-Жиллуаз 4 1 1 2 6 - 9 4
13. Андерлехт 3 1 0 2 4 - 3 3
14. Остенде 4 1 0 3 4 - 6 3
15. Эйпен 4 1 0 3 4 - 8 3
16. Зульте-Варегем 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Вестерло 4 0 0 4 5 - 12 0
18. Серкль Брюгге 4 0 0 4 1 - 10 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Генк Ндайишимий Майк 5 0 3
2. Брюгге Ютгла Ферран 5 0 3
3. Мехелен Хайреманс Джеффри 4 0 2
4. Брюгге Сков-Ольсен Андреас 4 0 2
5. Мехелен Схоофс Роб 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Эйпен Петерс Стеф 4 1
2. Кортрейк Вандандриш Кевин 3 1
3. Стандард Амалла Селим 3 1
4. Остенде Альбанезе Алессандро 1 2
5. Унион Сент-Жиллуаз Ниукоп Барт 4 0
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Мертенс Матье бьет в цель!
    • Желтая карточка
      17'
      Стелиос Андреу получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      13'
      Г О О О О Л - Хейманс Дан бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч АХ Лёвен 3:2 Шарлеруа онлайн

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