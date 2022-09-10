Стадион: King Power at Den Dreef
0'
0:1
13' ГолХейманс Дан
17' Желтая карточкаАндреу Стелиос
1:1
22' ГолМертенс Матье
58' Желтая карточкаИлаймахаритра Марко
62' Желтая карточкаНкуба Кен
2:1
62' ГолГонсалес Марио
2:2
76' ПенальтиИлаймахаритра Марко
76' Желтая карточкаМендиль Хамза
3:2
86' ГолГонсалес Марио
88' Желтая карточкаБагер Йонас
90'+6
Ход матча
13'
0:1
17'
22'
62'
62'
76'
76'
86'
3:2
88'
25
Патрис
Луи
16
Коффи
Херве
28
Нкуба
Кен
18
Хейманс
Дан
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Патрис ЛуиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Марк Брис
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Нкуба КенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Марк ДамьенПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Edward Still
История личных встреч
АХ Лёвен
Шарлеруа
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
15 матчей
26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
13.3%
53.4%
5 побед 2 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мертенс Матье
|3
|0.38
|Аль-Тамари Мусса
|3
|0.38
|Гонсалес Марио
|3
|0.38
|Торстейнссон Йон
|3
|0.38
|Nachon Nsingi
|2
|0.25
|Патрис Луи
|1
|0.13
|Хольцхаузер Рафаэль
|1 (1)
|0.13
|Малинов Кристиян
|0
|0
|Уэдраого Дилан
|0
|0
Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мориока Риота
|2
|0.25
|Хейманс Дан
|2
|0.25
|Anass Zaroury
|2
|0.25
|Зоргане Адем
|1
|0.13
|Нкуба Кен
|1
|0.13
|Кайембе Йорис
|1
|0.13
|Голизадех Али
|1
|0.13
|Jackson Tchatchoua
|1
|0.13
|Бессиль Лоик
|1
|0.13
|Илаймахаритра Марко
|1 (1)
|0.13
|Мбенза Исаак
|0
|0
Карточки
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малинов Кристиян
|3
|0
|Мендиль Хамза
|2
|0
|Уэдраого Дилан
|2
|0
|Торстейнссон Йон
|2
|0
|Патрис Луи
|2
|0
|Аль-Тамари Мусса
|2
|0
|Nachon Nsingi
|0
|1
Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илаймахаритра Марко
|2
|0
|Багер Йонас
|2
|0
|Кайембе Йорис
|2
|0
|Нкуба Кен
|2
|0
|Андреу Стелиос
|2
|0
|Кнежевич Стефан
|1
|0
|Коффи Херве
|1
|0
|Хейманс Дан
|1
|0
|Nadir Benbouali
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
3
75%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
3
33%
1
14%
61-75
1
11%
1
14%
76-90
Пропущено
7
8
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
3
43%
2
25%
76-90
Забито
13
11
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
8%
1
9%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
2
15%
2
18%
31-45
2
15%
2
18%
46-60
3
23%
1
9%
61-75
3
23%
4
36%
76-90
Пропущено
11
10
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
9%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
4
36%
2
20%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
3
27%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
АХ Лёвен
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Остенде 2:1 Стандард - АХ Лёвен 1:3 АХ Лёвен - Брюгге 0:3
Антверпен - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Вестерло 2:0 Кортрейк - АХ Лёвен 0:2 Гент - АХ Лёвен 5:0 АХ Лёвен - Антверпен 0:1 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 2:1 Остенде - АХ Лёвен 1:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1 Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1
Шарлеруа
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Шарлеруа - Франкс-Борен 0:1 Шарлеруа - Гент 2:1 Синт-Элуа-Винкел - Шарлеруа 3:0 Шарлеруа - Брюгге 1:3
Шарлеруа - Рюпель Бом 3:0 Зульте-Варегем - Шарлеруа 1:3 Мандель Юнайтед - Шарлеруа 0:8 Серен Юнайтед - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Остенде 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 1:0 Шарлеруа - Эйпен 3:1 Шарлеруа - Страсбург 1:2 Шарлеруа - Сераинг 1:2 Лёвен - Шарлеруа 3:1 Варегем - Шарлеруа 1:1 Расинг Люксембург - Шарлеруа 1:3 Гент - Шарлеруа 1:2 Шарлеруа - Мехелен 3:2 Генк - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Генк 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|7
|7
|0
|0
|17 - 5
|21
|2.
|Брюгге
|8
|6
|1
|1
|19 - 7
|19
|3.
|Генк
|7
|5
|1
|1
|19 - 8
|16
|4.
|АХ Лёвен
|8
|5
|1
|2
|16 - 13
|16
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|4
|1
|2
|11 - 11
|13
|6.
|Стандард
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|7.
|Шарлеруа
|8
|4
|0
|4
|13 - 13
|12
|8.
|Гент
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|9.
|Андерлехт
|7
|3
|1
|3
|11 - 7
|10
|10.
|Мехелен
|8
|3
|1
|4
|16 - 15
|10
|11.
|Сент-Трейден
|8
|2
|4
|2
|7 - 8
|10
|12.
|Остенде
|8
|3
|0
|5
|8 - 11
|9
|13.
|Кортрейк
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|14.
|Вестерло
|7
|2
|0
|5
|11 - 15
|6
|15.
|Серен Юнайтед
|8
|2
|0
|6
|7 - 16
|6
|16.
|Эйпен
|8
|2
|0
|6
|7 - 14
|6
|17.
|Зульте-Варегем
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|18.
|Серкль Брюгге
|7
|1
|2
|4
|3 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|4
|4
|0
|0
|12 - 4
|12
|2.
|Брюгге
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Генк
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|5.
|АХ Лёвен
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|6.
|Андерлехт
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|Стандард
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|8.
|Вестерло
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|9.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|10.
|Мехелен
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|11.
|Шарлеруа
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|12.
|Серкль Брюгге
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|13.
|Сент-Трейден
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|14.
|Гент
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|15.
|Эйпен
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|16.
|Зульте-Варегем
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|17.
|Кортрейк
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|18.
|Серен Юнайтед
|4
|0
|0
|4
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|2.
|Антверпен
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|АХ Лёвен
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|4.
|Гент
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|5.
|Генк
|3
|2
|0
|1
|10 - 4
|6
|6.
|Шарлеруа
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|7.
|Кортрейк
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|8.
|Серен Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|9.
|Стандард
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|10.
|Сент-Трейден
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|11.
|Мехелен
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|12.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|13.
|Андерлехт
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|3
|14.
|Остенде
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|15.
|Эйпен
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|16.
|Зульте-Варегем
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Вестерло
|4
|0
|0
|4
|5 - 12
|0
|18.
|Серкль Брюгге
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Генк
|Ндайишимий Майк
|5
|0
|3
|2.
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|5
|0
|3
|3.
|Мехелен
|Хайреманс Джеффри
|4
|0
|2
|4.
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|4
|0
|2
|5.
|Мехелен
|Схоофс Роб
|4
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Эйпен
|Петерс Стеф
|4
|1
|2.
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|3
|1
|3.
|Стандард
|Амалла Селим
|3
|1
|4.
|Остенде
|Альбанезе Алессандро
|1
|2
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ниукоп Барт
|4
|0