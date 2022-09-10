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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023


Стадион:
Остенде
1:0
Второй тайм: 52'
Эйпен
0'
24' Желтая карточка
Альбанезе Алессандро
45' Желтая карточка
Дэвидсон Джейсон
1:0
52' Гол

Ход матча

24'
Альбанезе Алессандро
 
45'
 
Дэвидсон Джейсон
46'
 
Gary Magnee
Yentil van Genechten
52'
1:0
Лучшие коэффициенты
Остенде
Ничья
Эйпен
2.61
3.74
3.60
Все Коэффициенты
28
Юбер
Гийом
2
Урогиде
Осазе
33
Танье
Антон
3
Медли
Зех
18
Сакамото
Тацухиро
16
Девале
Сибен
10
Роша
Кенни
99
Альбанезе
Алессандро
68
Амброз
Тьерри
34
Бэтцнер
Ник
9
Хорнби
Фрэйзер
1
Мозер
Леннарт
2
Yentil
van
Genechten
28
Rune
Paeshuyse
35
Ламбер
Борис
3
Дэвидсон
Джейсон
4
Джегго
Джеймс
8
Петерс
Стеф
24
Мубарак
Вакасо
10
Чарльз-Кук
Риган
22
Сумано
Самбу
7
Нуху
Айзек
Остенде
3-4-3
Эйпен
4-3-3

История личных встреч

Остенде
Эйпен

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

29 матчей

31%
31%
38%
9 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

20.7%
58.6%
20.7%
6 побед 17 ничьих 6 побед

Второй тайм

31%
27.6%
41.4%
9 побед 8 ничьих 12 побед

История матчей

ПДА
0:2
ПДА
2:1
ПДА
1:1
ПДА
1:1
ПДА
1:0
ПДА
2:3
ПДАТЗПВЛЕПО
3:2
ПДАТЗПВЛЕПО
1:2
ПДА
1:1
К
0:1
ПДА
1:2
ПДА
0:4
ПДА
1:1
ПДА
1:0
ПДА
2:1
ЛП
1:3
ЛП
2:1
БВЛ
1:0
БВЛ
1:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
1:3
EL
0:0
2ЙК
0:0
2ЙК
1:0
2ЙК
1:1
2ЙК
1:3
2ЙК
0:0
2ЙК
2:1
2ЙК
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Остенде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Атанга Давид 3 0.38
Бэтцнер Ник 1 0.13
Хорнби Фрэйзер 1 0.13
Д'Хасе Робби 1 0.13
Матам Тео Ндика 1 0.13
Амброз Тьерри 0 0
Сакамото Тацухиро 0 0
Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Превляк Смаил 2 0.25
Gary Magnee 2 0.25
Чарльз-Кук Риган 1 0.13
Н'Дри Конан 1 0.13
Нуху Айзек 1 0.13
Петерс Стеф 0 0
Кристи-Дэвис Исаак 0 0
Деом Жером 0 0
Yentil van Genechten 0 0

Карточки

Остенде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роша Кенни 3 0
Кателарис Фанос 1 1
Альбанезе Алессандро 1 1
Амаде Альфонс 2 0
Медли Зех 2 0
Урогиде Осазе 2 0
Амброз Тьерри 1 0
Гейе Махтар 1 0
Матам Тео Ндика 1 0
Andy Musayev 1 0
Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петерс Стеф 4 1
Дэвидсон Джейсон 3 0
Кристи-Дэвис Исаак 3 0
Jan Kral 3 0
Gary Magnee 1 1
Деом Жером 2 0
Ламбер Борис 2 0
Превляк Смаил 1 0
Чарльз-Кук Риган 1 0
Н'Дри Конан 1 0
Нуху Айзек 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
4
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
29%
1-15
3
60%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

6
5
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Забито

7
8
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
2
29%
1
13%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
38%
76-90

Пропущено

11
12
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
4
33%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
1
9%
3
25%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Остенде
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Стандард - Остенде 1:0 АХ Лёвен - Остенде 2:1 Остенде - Сент-Трейден 0:1 Остенде - Гент 1:3
Шарлеруа - Остенде 1:3 Остенде - Мехелен 2:1 Остенде - Кнокке 3:4 Андерлехт - Остенде 2:0 Остенде - Витесс 2:0 Остенде - Кортрейк 4:5 Остенде - Варегем 3:1 Остенде - Дейнзе 4:0 Oudenaarde - Остенде 0:11 Амьен - Остенде 1:4 Торхаут - Остенде 1:3 Харельбек - Остенде 5:3 Остенде - Брюгге 1:3 Эйпен - Остенде 0:2 Остенде - Серен Юнайтед 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:1
Эйпен
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Эйпен - Кортрейк 0:1 Вестерло - Эйпен 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:3 Эйпен - Антверпен 0:1
Генк - Эйпен 4:2 Эйпен - Брюгге 2:1 Шарлеруа - Эйпен 3:1 Аякс - Эйпен 1:1 Кайзерслаутерн - Эйпен 4:1 Эйпен - Алемания 4:1 Кёльн-2 - Эйпен 1:4 Эйпен - Остенде 0:2 Генк - Эйпен 5:0 Эйпен - Мехелен 1:1 Зульте-Варегем - Эйпен 3:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 Андерлехт - Эйпен 3:1 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 0:0 Эйпен - Брюгге 1:3 Эйпен - Гент 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 7 7 0 0 17 - 5 21
2. Брюгге 1:0 8 6 1 1 18 - 7 19
3. Генк 7 5 1 1 19 - 8 16
4. АХ Лёвен 7 4 1 2 13 - 11 13
5. Унион Сент-Жиллуаз 7 4 1 2 11 - 11 13
6. Стандард 8 4 1 3 12 - 13 13
7. Шарлеруа 7 4 0 3 11 - 10 12
8. Гент 7 3 2 2 11 - 9 11
9. Андерлехт 7 3 1 3 11 - 7 10
10. Мехелен 8 3 1 4 16 - 15 10
11. Сент-Трейден 8 2 4 2 7 - 8 10
12. Остенде 1:0 8 3 0 5 8 - 11 9
13. Кортрейк 8 2 1 5 5 - 11 7
14. Вестерло 7 2 0 5 11 - 15 6
15. Серен Юнайтед 0:1 8 2 0 6 7 - 15 6
16. Эйпен 0:1 8 2 0 6 7 - 14 6
17. Зульте-Варегем 7 1 2 4 7 - 13 5
18. Серкль Брюгге 7 1 2 4 3 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 4 4 0 0 12 - 4 12
2. Брюгге 1:0 4 3 1 0 10 - 4 10
3. Генк 4 3 1 0 9 - 4 10
4. Унион Сент-Жиллуаз 3 3 0 0 5 - 2 9
5. Андерлехт 4 2 1 1 7 - 4 7
6. Стандард 4 2 1 1 6 - 5 7
7. Вестерло 3 2 0 1 6 - 3 6
8. Остенде 1:0 4 2 0 2 4 - 5 6
9. Мехелен 4 2 0 2 10 - 9 6
10. АХ Лёвен 3 2 0 1 4 - 4 6
11. Шарлеруа 4 2 0 2 7 - 8 6
12. Серкль Брюгге 3 1 2 0 2 - 1 5
13. Сент-Трейден 4 1 1 2 5 - 7 4
14. Гент 3 1 1 1 4 - 4 4
15. Эйпен 0:1 4 1 0 3 3 - 6 3
16. Зульте-Варегем 4 1 0 3 5 - 10 3
17. Кортрейк 4 0 1 3 1 - 7 1
18. Серен Юнайтед 0:1 4 0 0 4 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 1:0 4 3 0 1 8 - 3 9
2. Антверпен 3 3 0 0 5 - 1 9
3. АХ Лёвен 4 2 1 1 9 - 7 7
4. Гент 4 2 1 1 7 - 5 7
5. Генк 3 2 0 1 10 - 4 6
6. Шарлеруа 3 2 0 1 4 - 2 6
7. Кортрейк 4 2 0 2 4 - 4 6
8. Серен Юнайтед 0:1 4 2 0 2 7 - 8 6
9. Стандард 4 2 0 2 6 - 8 6
10. Сент-Трейден 4 1 3 0 2 - 1 6
11. Мехелен 4 1 1 2 6 - 6 4
12. Унион Сент-Жиллуаз 4 1 1 2 6 - 9 4
13. Андерлехт 3 1 0 2 4 - 3 3
14. Остенде 1:0 4 1 0 3 4 - 6 3
15. Эйпен 0:1 4 1 0 3 4 - 8 3
16. Зульте-Варегем 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Вестерло 4 0 0 4 5 - 12 0
18. Серкль Брюгге 4 0 0 4 1 - 10 0
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Генк Ндайишимий Майк 5 0 3
2. Брюгге Ютгла Ферран 5 0 3
3. Мехелен Хайреманс Джеффри 4 0 2
4. Брюгге Сков-Ольсен Андреас 4 0 2
5. Мехелен Схоофс Роб 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Эйпен Петерс Стеф 4 1
2. Кортрейк Вандандриш Кевин 3 1
3. Стандард Амалла Селим 3 1
4. Унион Сент-Жиллуаз Ниукоп Барт 4 0
5. Вестерло Пердикицци Пьетро 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Дэвидсон Джейсон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    35'
    ГОООООЛ Остенде забивает
  • Желтая карточка
    24'
    Альбанезе Алессандро получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Остенде
Ничья
Эйпен
2.61
3.74
3.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Остенде 1:0 Эйпен онлайн

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